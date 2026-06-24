เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีอะไรติดขัดและแก้ไขไม่ได้ ต้องใช้เวลาช่วยเหลือเท่านั้น วัยเรียน วัยทำงานมีความสำเร็จเล็กๆ ที่ก้าวกระโดดสู่ตำแหน่งใหญ่ เจ้านายอายุน้อย คนในเครื่องแบบ ช่วยเหลือกันดีในการทำงานและผลประโยชน์น่าสนใจ ออฟฟิศซินโดรมรบกวนบ่อย ยานพาหนะให้โชคลาภ จะได้วางเงินก้อนกับทรัพย์สินที่หมายปอง หรือผ่อนมานานจะได้โอนเป็นเจ้าของ โชคร้ายกำลังจะกลายเป็นเรื่องดี
เพศทางเลือกมีเสน่ห์ทำงานดี แต่คุณต้องเก็บทรงเพื่อไม่ให้เสียธุระเรื่องอื่น คนแอบรักจะผิดหวัง คนว่างๆ ไม่คิดอะไร มักมีรักเก่ากลับมากวนใจ และจะอยู่ในโมเมนต์นี้อีกสักระยะ เสริมดวงคนผิดหวัง ปรับดวงครอบครัว ทำบุญด้วยขนมหวานและดอกไม้กลิ่นหอมจะดี
คนเกิดวันจันทร์
ความสามารถโดดเด่นกว่าเจ้านาย คุณจะได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถ เป็นโอกาสเล็กที่พัฒนางานให้เด่นได้ แต่ระวังงานประจำกระทบมีปัญหา ฟรีแลนซ์บริหารการเงินให้เหมาะสมจะไม่ติดลบ วันนี้ไม่ควรคุยเรื่องที่มีเม็ดเงินจำนวนมากมักเสียเปรียบ สุขภาพ เดินหน้าหาหมอ รักษาสิ่งที่เรื้อรังมานานก่อนบานปลาย อย่าลงขัน เข้าหุ้น ทั้งกับคนสนิทหรือแปลกหน้า ฝันร้ายจะโชคดี
เรื่องส่วนตัวคนรักจะช่วยบริหารจัดการ หรือหากคุณกำลังโสดมีคนอยากตีสนิท อยากรู้ว่าคุณชอบอะไร ทำอะไร ใส่ใจไปทุกด้านอาจรำคาญ แต่ลองให้โอกาสพวกเขาหน่อย รักออนไลน์ทำให้เดือดร้อน โดยเฉพาะการเงินที่เปย์ด้วยความเสน่หา มีดวงโดนเท
คนเกิดวันอังคาร
เรื่องไม่สบายใจอย่าเก็บไว้คนเดียว จะได้กลับไปหาครอบครัว มีวาระของบ้านที่ต้องร่วมรับผิดชอบ ว่างงาน พักการเรียนชั่วคราว แต่หาใครทำงานที่บ้าน ช่วงนี้จนสุดสัปดาห์คือนาทีทองที่หยิบจับอะไรทางเปิด เหนื่อยกับบริวารแต่รายรับติดประจุบวก จะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เกินคาดหมาย หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้าน เพิ่มโอกาสดวงการแข่งขันและลดอุปสรรคในดวงชะตา ของหายไม่ได้คืน
มีคนโดนหลอก มีเรื่องปิดบังในความสัมพันธ์ทั้งทางที่ดีและติดลบ ระวังหัวใจตัวเอง หากอยู่ในสถานะคนคุยหรือพึ่งคบหากันไม่นาน แต่หากแต่งงานแล้ว ได้เวลาระวังภัยความมั่นคงของครอบครัว คู่แทรกกำลังทำงานอย่างเงียบๆ ใกล้ตัว คนเก่าอย่ารีเทิร์น
คนเกิดวันพุธ
รับจบหลายปัญหา เป็นที่ต้องการตัวของคนรอบตัว ตารางภารกิจมักโดนรบกวนเพราะเรื่องของคนอื่น วันนี้ข่าวดีร้ายรับฟังด้วยสติ อย่าอินกับทุกเรื่องที่เข้ามาปรึกษาคุณจะเดือดร้อน ของหายไม่ได้คืน ใช้เงินกับการซื้ของเก่าทดแทนของใหม่ ทำความสะอาด ซักหรือเช็ดรองเท้าที่ใส่ประจำ ช่วยกระตุ้นดวงการแข่งขันและปรับดวงสุขภาพ จะได้เข้าไปในสถานที่ใหม่ๆ ไม่คุ้นเคย จะตกงานแบบสมัครใจ
ความสัมพันธ์ไม่โดดเด่น คุณใช้เวลากับตัวเองมากกว่าอยู่กับคนรัก ไม่หวาน หวือหวา แต่เป็นวันที่คิดถึงใครบางคนบ่อยครั้ง คนหม้ายมีลูกติด ปัญหาอยู่กับการยอมรับของทายาทของคุณ แต่อีกไม่นานความเลิฟใหม่จะเริ่มต้น คนมีคู่ทะเลาะกันง่ายกับเรื่องงุ้งงิ้ง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
รักชอบอะไรมักไม่ได้ทำ ความสามารถต้องเก็บเอาไว้ แต่ต่อยอดได้ดีกับเจ้าของกิจการ หรือการทำงานพิเศษที่ได้รายได้เป็นครั้งคราว อย่าลงทุนหรือกระโดดลงร่วมธุรกิจที่มีเบเนฟิตสวยหรู แต่ดูกลวงในวันหน้า จัดการการเงินให้ดี เงินเก็บจะได้หยิบออกมาใช้จ่าย ขยันรับสายโทรศัพท์ จะมีข่าวดีที่รอคอย มีดวงเรียนต่อได้ทุนทำงาน ทำโครงการ แต่มีสิ่งแลกเปลี่ยนที่ต้องคิดหนักมากๆ
หัวใจไม่ค่อยอยู่กับตัว คิดถึงใครบางคนบ่อยๆ และมักเป็นคนที่พึ่งรู้จักกัน คุณอาจผิดหวังหรือสมหวัง ต้องดูกันนานๆ เป้าหมายเก็บทรงเก่ง เว้นระยะห่างเรื่องความสัมพันธ์ คุณอาจไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร ชอบอะไร ด้านคนมีคู่แล้ว หาเวลาทำอาหารกินในบ้านจะปังทั้งคู่
คนเกิดวันศุกร์
ต้องรีบแก้ไขในสิ่งที่คุณผิดพลาด งาน โอกาสต้องส่งมอบให้กับคนอื่น น้องใหม่ในที่ทำงานมักโดนรับน้อง ต้องทำอะไรที่ขัดใจตัวเอง แต่ได้สกิลใหม่ติดตัว การเดินทางจะเกิดขึ้น อุปสรรคมาจาคนร่วมทริปและระวังของมีค่าหาย สอบแข่งขันได้ดีไกลบ้าน โอกาสบางเรื่องจะเป็นของอันดับสำรอง จะได้เงินจากการประสานงานเป็นคนกลาง ส่วนแบ่งค่าขยัน ระวังปากเสียงในที่ทำงาน
อย่าคาดหวังเพราะคนที่เข้ามาดีต่อใจและเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมาก อยากคบหาใครต้องระมัดระวัง คนรอบตัวไม่เห็นด้วยและต่อต้านการมีอยู่ของคนข้างกาย รักเก่ารีเทิร์นบางคู่ มีลุ้นกับคู่ที่ห่างกันมานาน คนแต่งงานแล้ว ช่วงนี้เหมือนจีบกันใหม่ๆ
คนเกิดวันเสาร์
อย่าคิดเยอะ คำพูดทำร้ายจิตใจมาจากคนที่ไม่สนิท ถึงเวลาเชื่อใจตัวเอง มีข่าวดีเกี่ยวกับงานใหม่ ยิ่งไกลบ้านหรือทำกับหน่วยงานต่างแดน ยิ่งส่งผลดีในดวงชาววันเสาร์ งานประจำมีปัญหาเพราะจุดยืน ฟรีแลนซ์ต้องกลับไปใช้แผนเก่าๆ อุปสรรคเกี่ยวกับสุขภาพ ทำให้ทุกอย่างช้าลง กินอาหารเมนูสัตว์น้ำบ่อยๆ จะโชคดีกับการแข่งขัน คนอายุน้อย คนต่างวัยจะให้โชค
มีโอกาสหมั้น หรือรับโอกาสจากคนรู้ใจ เปิดใจเยอะๆ บางสิ่งคุณไม่เคยรู้จักจากคนรักมาก่อนและต้องปรับตัว ส่วนคนมีคนข้างกายอยู่แล้ว ระวังเสน่ห์แรงเกินเบอร์ มีคนอยากบวกเข้ามาเพิ่ม ต้องบริหารเสน่ห์อย่างเหมาะสม อกหัก โดนเท ใกล้พบคนใหม่ อาการหายไว
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