เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีคำแนะนำจากคนรู้จัก แต่ห้ามเชื่อทั้งหมดจะเดือดร้อน คนใกล้ตัวสนิท หวังดีในวันนี้ อาจพกความร้อนใจมาฝากเป็นของแถม งานประจำเอาอยู่ คนจะแย่งชิงตำแหน่งสำคัญ อาจต้องลงสนาม ทั้งๆ ที่ไม่อยากยุ่ง ฟรีแลนซ์และคนว่างงาน การไปช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าแรงจะโชคดี การใช้จ่ายวันนี้ต้องตีกรอบ ส่วนสุขภาพ ระวังแพ้ยา อาหารบางประเภท
ด้านความหัวใจจะมีคนสนับสนุน มักเป็นคนต่างวัยอายุมากหรือน้อยกว่า ส่วนคนอายุไล่กันอยู่ในโหมดคู่แข่งหัวใจ มีโอกาสทำงานกับคนรัก ยิ่งดีกับสายเรียนไป ทำงานไป ช่วยเหลือกันส่งเสริมดวงทั้งคู่ ไม่ค่อยเหมาะจะจดทะเบียนสมรส แต่แจกการ์ดงานมงคลจะโชคดี
คนเกิดวันจันทร์
ความสงบจะโดนรบกวนเพราะงานด่วนที่ไม่ได้ด่วนจริงๆ เป็นเพียงฟีลลิ่งของเจ้านายหรือลูกค้าเท่านั้น จะได้ทำงานใหม่ท้าทาย และค่อนข้างอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหลัก ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ การเดินทางควรหลีกเลี่ยง สัตว์เลี้ยงในบ้านส่งเสริมดวงการเงิน ใช้จ่ายแบบรอบคอบ แต่ลงทุนจะได้ปล่อยของเก่าหรือสิ่งที่ถือมานาน ขายได้กำไรน่าพอใจ
สุขภาพมาพร้อมดวงความรัก หากโสด คนจริงใจจะแสดงตัวในช่วงที่คุณป่วยกาย ป่วยใจ จะเห็นคำตอบชัดเจนขึ้น ส่วนคนมีคู่ จะได้สละเวลาเรื่องอื่นดูแลคนรู้ใจ ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินจะมีคนเลิกรา ค่อยๆ หายไป ไม่รีเทิร์น ทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้าน ช่วยเสริมคนรักเมตตา
คนเกิดวันอังคาร
แรงกดดันมาพร้อมเวลา งานสบายๆ แต่เรื่องส่วนตัวยังคิดมากเป็นกังวล พยายามทำงาน เจรจาธุระ ทำธุระแบบไม่แสดงตัว เพราะขั้นตอนออนไลน์คุณจะมีปัญหาง่าย หรือเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้ ทองคำและยารักษาโรคติดลบ ปรับเสริมดวง เน้นทำความสะอาดบ้าน หิ้งพระในบ้าน ในห้องนอนพ่อแม่ ช่วยปัดเป่าอุปสรรคและเสริมดวงการแข่งขัน
การคบหาดูใจอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ รักต่างวัยยังมีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ระวังโดนหลอกให้เปย์แล้วเทตอนท้าย คนโสด อยู่กับครอบครัวและเพื่อน คนมีคู่ครอง หัวร้อน เหวี่ยงง่าย หากลุ้นทายาท เหมาะสมจะปรึกษาคุณหมอ ทรัพย์สินจากคนรักจะได้ช่วยบริหารจัดการ
คนเกิดวันพุธ
อย่าหยุดพยายาม สิ่งที่คุณทำอยู่ค่อนข้างเหนื่อยและต้องลุยคนเดียว คนจะเห็นต่างเชิงความคิด เก็บทีเด็ดของตัวเองเอาไว้วันหลัง วันนี้เน้นตามกระแสในการทำงานและการค้า ตลาดต่างประเทศเด่นทางเอเชีย สิ่งที่ผ่อนมานานจะได้ครอบครอง อย่าลงทุนกับคนในครอบครัว สุขภาพ ระวังแพ้ยา หรือยังหาต้นตอโรคชัดเจนไม่เจอ มีลาภลอยจากคนแปลกหน้าทางไกล
รักใหม่ยังไม่แสดงตัว แต่ความรักครั้งเก่าจะเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง มีทั้งอยากคืนดีหรือมารบกวนคนที่คุณสนใจ กำลังจีบ เป็นคนคุยใหม่ๆ จะมีคลื่นรบกวนจากคนเก่าเสมอ คนทะเลาะกันอย่าข้ามวัน รีบคุย รีบง้อจะดีที่สุด เพศทางเลือก อย่าหลงอย่าเชื่อกับคำพูดเพราะๆ หวานหู
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ต้องแก้ข่าวแก้ตัวให้คนอื่น เป็นวันปังๆ ของคนอยู่แนวหน้าในการทำงาน หรือคนสาธารณะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ยิ่งเด่นยิ่งต้องระวังตัว งานเล็กต้องเล่นใหญ่ ส่วนเรื่องใหญ่ต้องเก็บเป็นความลับ การเงินเบาๆ ใช้จ่ายรายวัน ไม่เหมาะจะติดต่อธนาคาร เชิงการลงทุนเน้นเก็บออมมากกว่าเก็งกำไร สุขภาพ แพ้อากาศ ไซนัส ไมเกรนจะเข้ามาทักทาย
อยู่ให้ห่างคนเจ้าชู้ แม้ว่าพวกเขาจะเสน่ห์แรงกับคนว่างๆ หรือคนที่ผิดหวังมาหมาดๆ ถึงเวลาเฉิดฉายกับการเป็นตัวเอง คนโสด ต้องระวังตัวเอง เพราะโดนตกง่ายในช่วงนี้ ด้านคนมีคู่ มักมีเดตปุบปับ ได้ใช้เวลากับคนรู้ใจมากขึ้น เรื่องส่วนตัวบางเรื่องอย่าถาม จะทะเลาะกันเปล่าๆ
คนเกิดวันศุกร์
จะได้ความก้าวหน้า งาน ความสำเร็จมาจากสิ่งที่ตั้งใจ อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากนำเสนอ แต่มีแรงสนับสนุนทางอ้อมจากคนอื่นแบบไม่เปิดเผย สุขภาพ เจ็บป่วยเล็กน้อย ระวังเอกสาร ข้อผิดพลาด หรือการลงนามที่มีจุดประสงค์ไม่ชัดเจน จะเดือดร้อนตามไปด้วย เสริมดวงสุขภาพและการเงิน ทำบุญถ้วายสังฆทานสด ยิ่งจัดชุดสังฆทานเองจะดีมากๆ
โดนบอกเลิก บอกชอบ หรือขอโอกาสคบหาแบบตั้งตัวไม่ทัน ความรักสองสามวันนี้มีความสุดเหวี่ยง สุขหรือดิ่งสุดขั้ว ต้องระมัดระวังหัวใจตัวเอง คนโสด มักมีคนเข้าหาหรืออ้างว่าคุณคือคนพิเศษของเขา ส่วนคนมีเจ้าของแล้ว การเข้ามาแทรกกลางของใครบางคนจะชัดเจน
คนเกิดวันเสาร์
เว้นระยะจากการลงทุน แต่ให้บริหารสิ่งที่มีให้ดีที่สุด เรื่องส่วนตัวหรืองานจะได้สร้างมูลค่าจากสิ่งใกล้ๆ ธุรกิจในบ้านหรือความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วจะสร้างเงิน เสื้อผ้าโทนขาว ครีม ส้ม เสริมการเงินลื่นไกล ต้องมีคนกลางในการเจรจาเรื่องสำคัญ อาจเกี่ยวข้องกับคดีความของคนรู้จัก ระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย ปรับเสริมดวงชะตา ทำบุญด้วยยารักษาโรคหรือค่ายา
จะได้เจอคนสนิท คนที่หายไปจากชีวิตนานๆ เพื่อนวัยเรียน แฟนเก่า คนที่คุยออนไลน์ด้วยบ่อยๆ มีแนวโน้มดีกับคนโสด แต่ห้ามออกตัวแรง ส่วนคนมีคู่ มีลุ้นทายาทคนใหม่ก่อนแผนที่วางเอาไว้ แต่ใครบางคนกำลังจะต้องห่างไกลคนรัก และค่อนข้างหวั่นใจในความสัมพันธ์
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