เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มักมีเรื่องปุบปับเข้ามาเวลาไม่คาดคิด เหนื่อยแล้วจะเหนื่อยกว่าเดิม ปัญหาจะเข้ามาทบสองเท่า และมักเป็นคนละเรื่องแต่เกิดพร้อมๆ กัน ปัญหาในบ้านจะกระทบงานและการเรียน มีดวงสอบตก มีดวงพลาดการดีลงาน อย่าประมาทคู่แข่ง การสื่อสาร ติดต่อมีปัญหาและกระทบเรื่องการเงิน จะวุ่นวายกับการจ่ายชดเชย แต่มีลาภจากคดีความ ได้เงินทำขวัญ สุขภาพ เจ็บป่วยกับเรื่องออฟฟิศซินโดรม
แม้เรื่องอื่นอยู่ในบรรยากาศยมๆ แต่ความเลิฟกับพุ่งแรง ใครอยู่ไกลบ้านหรือกำลังเดินทาง มีลุ้นเจอคนคุ้นเคยในสถานที่ต่างถิ่น อย่าให้พลาดโอกาสทอง คนมีคู่กำลังจะได้เป็นพ่อแม่ป้ายแดง คนในแสงไฟปัญหาความรักเก่าหรือใหม่ จะโดนขุดคุ้ยและต้องออกมาแก้ข่าว
คนเกิดวันจันทร์
เปิดรับให้มาก คุณจะได้เรียนรู้ทำสิ่งใหม่ๆ ที่งงบ้าง จำได้บ้าง เบลอๆ แต่ขยันจดบันทึกจะรอด วัยเรียนและคนเริ่มทำงาน คุณต้องปรับตัวอีกสักระยะหนึ่ง เริ่มต้นทุกอย่างช่วงนี้ยาก แต่คุณจะทำได้ดีในระยะยาว สายราชการ การเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร ทำให้สิ่งติดขัดขยับง่ายขึ้น การใช้จ่ายเน้นประคับประคอง เลือกเท่าที่จำเป็น ต้องมองข้ามของซื้อขายตามกระแส ไม่ค้ำประกัน ทำบุญคนพิการจะดี
อยู่นิ่งๆ จะมีคนมาเคาะประตูให้รู้สึกว้าวุ่น ท่ามกลางความวุ่นวายของงาน การเรียนยังมีใครสักคนเข้ามาดูแลคุณอยู่ในระยะไกล คนรักข้างเดียวยังต้องอดทน รักต่างวัยมักมีปัญหาจุกจิกแต่สัมพันธ์ราบรื่น คนแต่งงานมานานระวังปากเสียงจากข่าวลือ ทำให้ระแวง
คนเกิดวันอังคาร
เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนมือ งานจะเยอะ ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อความสำเร็จ เจ้านายคาดหวัง แต่คุณจะทำให้ ขอให้อย่ากดดันตัวเอง ฟรีแลนซ์มีคู่แข่งตามสืบ มีความลับธุรกิจที่ต้องระมัดระวัง การเงินหยิบใช้ไม่ค่อยได้เก็บ การออกตัวช้า จะได้เปรียบเชิงการลงทุนและลดอุปสรรค สิ่งที่ดีลไว้ไม่คาบหน้า ต้องมูฟออนหาเป้าหมายใหม่ สุขภาพจิตใจไม่ดีนัก ไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง ของหายยังไม่ได้กลับคืน
และกระทบมาที่เรื่องความรัก โดยเฉพาะคนมีคู่ การเก็บเรื่องไม่สบายใจไว้เพราะไม่อยากให้คนรักเป็นทุกข์ แต่พวกเขาจะทุกข์เพราะคุณไม่เล่า ดังนั้นคิดดีๆ โดยรวมไม่น่ากังวลใจอะไร คนโสดที่อยากเริ่มต้นใหม่ ติดขัดที่การจัดการเรื่องคนเก่าๆ ไม่เรียบร้อย ระวังการคบซ้อน
คนเกิดวันพุธ
การเดินทางมีอุปสรรค ธุรกิจหรือเป้าหมายการสอบ การแข่งขัน สมหวังแต่ไม่ใช่ทั้งหมด หรือมันอาจไม่ใช่เรื่องที่คุณคาดหวังเอาไว้ สุขภาพรบกวนเงินเก็บ แวะหาหมอ ค่ายา ค่ารักษาพยายามรวมทั้งประกันสุขภาพ เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยแต่กลับส่งผลดีในเชิงการลงทุน ได้ปล่อยของเก่าขาย จะได้รับสิ่งของมีมูลค่าแทนใจ สิ่งที่ส่งต่อกันมาในครอบครัว สุขภาพเจ็บป่วยบ่อย ขาดการพักผ่อนระยะยาว
คนโสดจะว่างไม่นาน เพราะมีคนเข้ามาขยันทักขยันคุย ส่วนคนไม่คิดอะไรมีคนคิดเกินเพื่อน มโนเองว่ามีใจ ส่วนคนคบหาและแต่งงานแล้ว มีดวงขยับขยายบ้าน โยกย้ายงานหรือที่อยู่ใหม่ ที่ต้องไปพร้อมกันทั้งครอบครัว รักรีเทิร์นไม่ดีนัก อย่าสงสารใครเพราะน้ำตา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คนสนุกสนานยิ้มเก่งจะมีโอกาส คนพูดน้อยจะเสียโอกาสด้วยเช่นกัน เป็นวันที่ต้องหาซีนให้ตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือแม้ว่าคุณจะเป็นคนเบื้องหลัง การเงินอย่าดูแลเอง ให้คนที่ไว้วางใจช่วยเหลือจัดระเบียบ อาจดีกว่าคิดคนเดียว ค้าขายสนุกกับลูกค้าใหม่ โจทย์ท้าทาย ความเชื่อ สิ่งเคารพบูชาอาจขัดดวงการเงิน เปย์กับของอยากได้ มีลาภจากคนอายุน้อย ทำบุญคนป่วยติดเตียงจะดีมากๆ
มีโอกาสคุยกับคนรักเก่า คนเคยประทับใจ และคนเหล่านี้ช่วยเหลือเกี่ยวกับงาน โอกาสได้ดีมาก งดเว้นรีเทิร์น ยกเว้นคนเป็นพ่อแม่ลูกติด พวกคุณอาจกลับมาคุยกันเยอะกับแฟนเก่า เพราะปัญหาของทายาท ส่วนคนโสดว่างๆ ระวังโดนหลอก คบง่ายเลิกราเร็ว
คนเกิดวันศุกร์
ต้องกล้าทดลอง บางสิ่งต้องตัดสินใจแข่งกับเวลา ไม่มีโมเมนต์ให้คิดทบทวนเยอะ ไวไว้ก่อนจะเสียโอกาสน้อย การค้าอย่าใจอ่อนขยายกิจการ ให้เครดิตใครง่ายๆ อาจติดลบเอง งานประจำต้องกล้าเสนอความคิดเห็น เจ้านายให้โอกาสคุณเต็มร้อย การเงินดีในช่วงบ่ายไปแล้วเชิงการเซ็นสัญญา ต่อสัญญา ต่อรองตัวเลขต้องคุยเองแล้วจะได้ดั่งหวัง ค้ำประกัน เข้าหุ้นเลือกตามสะดวกใจ ระวังอุบัติเหตุในบ้าน
ผู้ใหญ่จะแนะนำคนน่าสนใจให้กับคนว่างๆ เปิดใจคุย รู้จักเป็นเพื่อนไว้จะดีต่อใจ แต่หากคุณมีคู่แล้ว ใครคนนั้นจะเข้ามาสะกิดใจ ให้ลังเลกับคนเดิมที่ยืนอยู่ข้างกาย เพศทางเลือก มีโอกาสกับคนที่เคยคิดว่าหมดหวังไปแล้ว นัดเดตปุบปับ คนคุยออนไลน์มีแนวโน้มที่ดี
คนเกิดวันเสาร์
จะได้งานใหม่ หรือเริ่มต้นใหม่ จัดระเบียบการทำงานดีๆ คุณจะไม่พลาด ช่วงนี้แบกหลายตำแหน่งพร้อมกัน แต่กำลังจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ บริวารทำให้เดือดร้อนแต่จะผลักดันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น มีโอกาสเปลี่ยนรถ หรือย้ายบ้าน งานนอกสถานที่ เดินทางบ่อยๆ เงินดี เงินเยอะแต่รายจ่ายเยอะตามตัว จะได้ปิดหนี้ จะได้โอนรับทรัพย์สิน ศัตรูจะเปลี่ยนเป็นมิตร ของหายได้คืน คดีความกำลังคลี่คลายปัญหาจะลดลง
สนุกกับการคุยกับคนหลายคน หรือมีเวลาเรียนรู้ผ่านการพบเจอกันบ่อยๆ ความสัมพันธ์ไปอย่างช้าๆ ส่วนคนที่พยายามเอาใจ สร้างความประทับใจ คุณอาจสะดุดเพราะคู่แข่งมาแซงหน้า วัยทำงาน รักครั้งใหม่อยู่ในสายตาผู้คน เรื่องหลบซ่อนจะโดนเปิดเผยต้องระวัง
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