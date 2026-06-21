เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
คนใกล้ๆ จะสนับสนุน ช่วงนี้คุณต้องเล่นใหญ่ใจกล้า แม้ว่าใจลึกๆ ไม่อยากออกตัว มีคนคาดหวังในสิ่งที่คุณไม่ถนัด การเงินใช้จ่ายรอบคอบ ใกล้สิ้นเดือนแต่ต้องระวังรายจ่ายฉุกเฉินในบ้านเป็นพิเศษ เข้าใกล้ใครมักได้รับความเชื่อมั่นผลักดัน ทั้งทุนทรัพย์และเรื่องอื่น มีการลงทุนที่ต้องเข้าร่วมแม้ไม่เต็มใจ ญาติพี่น้องจะมีปัญหา ต้องเว้นระยะห่าง ไม่เข้าร่วม
ความสนิททำให้คิดเกินเลย คุณหรือฝ่ายตรงข้ามมีคนข้ามเส้น คนที่ไม่ชอบ ไม่ถูกชะตา มักเป็นเป้าหมายของหัวใจในอนาคต มีโอกาสลงนามใบสมรส ใบหย่า หรือการรับรองบุตร คนเลิกราอย่าพบหน้าในช่วงนี้เพราะคนข้างกายจะไม่สบายใจ
คนเกิดวันจันทร์
ปลีกตัวจากความวุ่นวาย วันนี้เน้นการเข้าหา อย่ารอโอกาสวิ่งมาแต่ต้องออกตัวให้แรง เป็นต้นสัปดาห์ที่มีอะไรยุ่งๆ ให้ทำตลอดวัน การค้าขาย การลงทุน เล็งการเก็บออมระยะยาวหรือธุรกิจที่มีแผนนานๆ เป็นหลัก งานเสริมเงินดี แต่ไว้วางใจไม่ได้เรื่องความสม่ำเสมอ สุขภาพใส่ใจกับโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ และระดับเกลือแร่ในร่างกาย มีลุ้นลาภลอยจากบริวาร
คนใกล้ตัวมักนำพาคนน่าสนใจเข้ามาหา แต่ต้องเก็บทรง วางฟอร์มเอาไว้เสมอ ธุรกรรมการเงินที่ทำร่วมกับคนรักหรือคนที่ชอบ สุ่มเสี่ยงต่อการติดลบ คนในแสงไฟอาจเลิกกันเพราะข่าวลือ และความรักทำให้กระแสการทำงานตก ใจว่างๆ เน้นคนคุยมากกว่าจริงใจ
คนเกิดวันอังคาร
ยากง่ายคุณต้องพร้อมรับแรงปะทะ การสนับสนุนคนอื่นจะดีกับตัวเองยิ่งสนับสนุน ยิ่งให้ ยิ่งได้ อย่าปฏิเสธสิ่งที่เป็นโอกาสแม้เงินจะน้อย จะได้สร้างชื่อเสียงให้ตนเองแบบไม่ทันตั้งตัว มีคนดังข้ามคืน ชีวิตเปลี่ยนข้ามวัน จ่ายเงินกับเรื่องคดีความ ของหายไม่ได้คืน การเดินทางให้โชคลาภเล็กน้อยจากสัตว์สองเท้า สุขภาพระวังโรคเจ็บป่วยเล็กๆ ตามฤดูกาล
ความเลิฟติดขัดเพราะครอบครัวไม่เห็นด้วย แต่ให้ฟังคำทักของพวกเขาบ้าง มีส่วนความจริงไม่ใช่เพราะคิดด้านลบ คนหม้าย หากคุณมีทายาท พวกเขาพร้อมเปิดทางให้รักครั้งใหม่ คนมีคู่วันนี้คนรักช่างเอาใจ เขารู้สึกผิดกับบางเรื่องแต่ง้อไม่เก่งเท่าไรนัก
คนเกิดวันพุธ
มักมีเรื่องร้อนใจจากคนใกล้ตัว มันไม่เกี่ยวกับคุณ แต่มักอินไปช่วยเหลือรับฟังมากเกินไป งานประจำราบรื่น เจ้านายเร่งด่วน งานจรมากว่างานประจำ อยากโยกย้ายที่ใหม่ ไม่สวยงานเท่าจุดเดิม วัยเรียนไม่เด่นกับการสอบ ค้าขายระวังการเงินติดลบ เพราะปัญหาภายในปุบปับ เข้าหาสถาบันการเงิน ดีในครึ่งวันเช้า สุขภาพเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว งดลงทุนที่เสี่ยงสูง
อะไรก็เรียกหาคนรัก แค่ได้ยินชื่อ ได้พบหน้าก็ยิ้มได้ทั้งวัน มีคนอินเลิฟแม้เก็บอาการ แต่มันแสดงออกมาชัดเจนจนน่าอิจฉา ส่วนคนมีคู่ เรื่องเข้าใจผิดต้องพยายามอธิบาย อย่าปล่อยให้ข้ามวัน หย่าร้าง เลิกรา อีกฝ่ายจะยอมจบแม้ปัญหาจะล้านแปดเรื่อง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความสนุก ท้าทายกำลังเข้ามาหา เป็นวาระยาวๆ จนสิ้นเดือน ที่คุณจะเพลินกับเรื่องใหม่และให้ใช้สกิลความรู้ ออกมาสร้างผลงานที่อาจโดดเด่นแซงคู่แข่งแบบไม่ทันตั้งตัว สุขภาพจะได้จ่ายเงินซ่อมแซม สายตา หัวใจ ระบบค่าเลือดที่ผิดปกติ จะเจอที่มาที่ไป เงินในครอบครัวจะสนับสนุนคนจบใหม่ หรือได้รับจากความขยันสิ่งที่ตั้งใจ ด้วยความเสน่หา
ความสัมพันธ์ลับๆ จะโดนเปิดเผย คนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้ในเรื่องชู้สาว พร้อมคาบข่าวบอกคนอื่น มีโอกาสได้สมาชิกใหม่เข้าบ้านปุบปับ ใครทำงานกับคนรัก ช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อย แต่งานเดินปังๆ การเรียนก้าวหน้าเป็นของแถม เพศทางเลือกโดนเท แต่ยังบอกคนอื่นว่าไหว
คนเกิดวันศุกร์
เรื่องเร่งด่วนอาจเป็นแค่บททดสอบ ไม่ได้ต้องการอะไรปุบปับ ค้าขายแบบไม่มีหน้าร้านโดดเด่น รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ ต่างแดน สินค้าหรูหรา ราคาสูง หรือของสะสมมีมูลค่าตามเวลา เป็นวันแจ่มๆ ของการส่งใบสมัครงาน เปิดบัญชี การเงินที่ติดขัดเพราะความใจดี จ่ายกับภาษีสังคมแต่ได้ความสบายใจ สุขภาพโดยรวมไม่น่าห่วง ยกเว้นเรื่องของคนในครอบครัว
มีลาภก้อนเล็กให้คนโสดและคนผิดหวัง อีกไม่นานคุณจะได้เป็นฝ่ายเลือกคนข้างกาย โดนปฏิเสธบ่อยๆ คนเหล่านั้น ดวงกำลังดึงดูดกลับมาอีกครั้งในชีวิต โดนใครบอกรักเชื่อถือได้ ส่วนคนมีคู่ อย่าตามใจคนรักทุกเรื่อง เห็นต่างได้พร้อมเหตุผล ครอบครัวจะไม่ติดลบ
คนเกิดวันเสาร์
บางเรื่องไม่ต้องลุ้นก็เข้ามาหาแบบงงๆ จะได้งาน การเรียน ทุน โอกาส กับสิ่งที่คุณเคยพูดแล้วไม่มีใครรับฟัง ตั้งหน้าจอเป็นรูปไอดอล ศิลปิน หรือคนต้นแบบ ช่วยเสริมดวงการแข่งขัน การเงินเน้นเพื่อตัวเองบ้าง จำเป็นต้องลดรายจ่ายส่วนเกิน ระวังคดีความทางการเงินและการใช้บัตรเครดิต คนในเครื่องแบบ มีคนดันหลังสู่สิ่งใหม่ที่ไม่คาดคิด เรื่องไม่สบายใจให้ไว้พระขอพร
อย่ามองข้ามคนใกล้ตัว พวกเขาอาจรู้จักคนที่ชาวโสดหมายปองได้ดีมากๆ และช่วยเหลือคุณให้รู้จักกันได้ง่าย ส่วนคนมีคู่ สิ่งเล็กต้องใส่ใจ โกรธง่ายหายช้า ต้องระมัดระวังการเข้าหาคนข้างกาย โดนเหวี่ยงทุกโมเมนต์ บ้านไหนมีทายาทป้ายแดง คุณกำลังจะโชคดีแบบเกินคาด
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