เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 20 - 26 มิ.ย. 2569

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
อย่าคิดเองทุกเรื่อง ลองเดินตามคนอื่นบ้างมันดีกว่าที่คุณคิด เพราะมุมมองที่แตกต่างจะเป็นเรื่องดี มีคนมองข้ามพูดจาไม่เข้าหูคนอื่นแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริง ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง
การงาน ตำแหน่งสูงน่ากังวลเรื่องคนวัดรอยเท้า หรือการกลั่นแกล้งด้วยข่าวลือย่อมกระทบบุคคลในแสงไฟ ธุรกิจจะได้ขยายมีตลาดและช่องทางขายใหม่ๆ จับงานหลายอย่างระวังพลาดเรื่องเวลา ตารางนัดหมาย
การเงิน รอบคอบในการลงทุน หรือเทขายมากกว่าซื้อใหม่ กระแสข่าวเชื่อถือไม่ได้ การเก็บออมจะได้หมุนเป็นเงินสด ออกมาใช้เพิ่มสภาพคล่อง อย่าเข้าหุ้นแม้จะสนิท คลื่นลูกใหม่ทุกวงการจะโดดเด่นและเงินดี
ความรัก จำเป็นต้องปฏิเสธความสัมพันธ์ หากงาน เงิน กำลังรุ่งไปในทางที่ดี ส่วนคนโสด การมีข่าวกับเพื่อนร่วมงานจะพลิกเกมเป็นความปังทั้งสองฝ่าย คนมีทายาทแล้ว คู่รักอาจได้ข่าวดีเพิ่มเป็นสมาชิกอีกคน
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ต้องตอบโต้ในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริง เจรจาต่อรองติดลบต้องมีคนกลางช่วยประสานรอยร้าว มีธุระของครอบครัวต้องใส่ใจมากกว่าหน้าที่นอกบ้าน ทำบุญด้วยเครื่องนุ่งห่ม หนุนดวงสุขภาพและการเงินให้ดี
การงาน โดนรับน้อง คนในวงการเดียวกันจะเพ่งเล็ง โดนลดเครดิตเพราะความไม่ชอบมากกว่ามองกันด้วยผลงาน การไปสมัครสอบ ออดิชั่น งานที่ไหน โอกาสสำเร็จเกินครึ่ง กับทุกสนามทุกเรื่องที่ต้องออกแรง
การเงิน มีลุ้นจากสิ่งที่ไม่ได้ใส่ใจ เงินก้อนตกลงใส่หน้าตักแบบไม่ทันตั้งตัว ใครวางแผนต่อยอดเงิน การซื้อขายวาระสำคัญหรือปิดดีล ควรอยู่ในปลายสัปดาห์หรือช่วงวันหยุด มีโชคอยู่กับการเดินทางและยานพาหนะ
ความรัก เตรียมใจผิดหวัง มักชอบคนมีเจ้าของ เป็นตัวเลือกมากกว่ามีโอกาสเลือก หมั้นหมายจะสมหวัง มีคนคิดว่าขาวพฤษภเป็นคนรัก แต่ยังไม่ได้ขอเป็นแฟนแบบเป็นทางการ มีการจับคู่ดูตัวที่น่าอึดอัด น่าเบื่อ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
เป็นช่วงสัปดาห์เบาๆ ได้พัก ได้มีเวลาคิด การให้เวลากับตัวเองจะได้คำตอบที่ชัดเจน ต้องตัดสินใจคนเดียวท่ามกลางคนหลายฝ่าย เปลี่ยน ซักเครื่องนอนบ่อยๆ ช่วยเสริมดวงคนเมตตาสนับสนุน งดเสี่ยงโชค
การงาน มีคนช่วยเหลือระยะไกลแต่ไม่แสดงออก ทำอะไรเน้นลุยด้วยตัวเอง ผิดถูกคุณจะเดินในเส้นทางที่ท้าทาย แบกรับหลายหน้าที่ ไม่เหมาะจะเดินทาง การตั้งรับทำให้ได้เปรียบในงานทุกประเภท ตกงานมีข่าวดี
การเงิน ได้รายรับจากจ๊อบเสริมมากกว่างานหลัก การลงทุนอยู่กับเรื่องนอกระบบ ธุรกิจสีเทา ธุรกิจที่มีความสุ่มเสี่ยงสูง ขยันซ่อมระบบไฟและน้ำในบ้านให้ดี การเงินจะคล่องตัวไปด้วย จะใช้เงินแก้ปัญหา
ความรัก ความสม่ำเสมอจะมีคนแพ้ทาง หรือมีคนวิ่งกลับมาหาในวาระที่คุณเริ่มปลงและมูฟออนไปแล้ว เพศทางเลือก เสน่ห์เริ่มทำงาน คนเก่าคนใหม่ระวังสับรางนัดเดตไม่ทัน ใครมีคู่ช่วงนี้ดูแลกันดีแม้เวลาน้อย
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ความตั้งใจกำลังจะแสดงผล หายเหนื่อย คุ้มค่ากับการรอคอยและพยายามในสิ่งที่ยาก ผู้ใหญ่จะเข้าข้างคนผิด เห็นเรื่องผิดเป็นสิ่งถูกต้องความลับโดนเปิดเผย จะมีการเปลี่ยนแปลงปุบปับ อย่าไว้ใจคนสนิท
การงาน งานเน้นความตรงไปตรงมา ต้องรักษาเวลา และรับผิดชอบสูงกับสิ่งที่ผิดพลาดเรื่องวาระ เจ้านายจะได้เป็นลูกน้อง ลูกน้องจะเด่นเกินหน้าบอสตัวเอง สุขภาพต้องแบกรับไปพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ งานจะปัง
การเงิน จับจ่ายเยอะเกินงบ ตั้งหน้าจอเป็นรูปการ์ตูนที่ชอบ ช่วยเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้น นักลงทุนเน้นตลาด หรือกิจการที่มีคนในครอบครัวอยู่ด้วยจะดีที่สุด ทำบุญสังฆทานสดหากคุณเป็นนักลงทุนแล้วจะดี
ความรัก ไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจ โสดก็ว่างเปล่า มีเจ้าของแล้วก็เหมือนโสด และบางคนอาจจะมีคู่แทรกแบบไม่ทราบอะไรเลย สถานการณ์ไว้วางใจไม่ได้ ส่วนคนอยู่ก่อนแต่ง คุณอาจได้ทายาทใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแผน
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
การเปลี่ยนแปลงทำให้คุณก้าวหน้า แต่ต้องผ่านบททดสอบและการปรับตัวครั้งใหญ่เสียก่อน งานเล็กต้องเล่นใหญ่ สังคม สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานจะหล่อหลอมให้คุณเข้มแข็งมากขึ้น มีดวงว่างงาน
การงาน พ่วงหลายหน้าที่ และอาจต้องทำงาน ตัดสินใจแทนคนหลายคน แก้งานบ่อยเพื่อความสบายใจ ระวังข้อผิดพลาดในเอกสารและตัวเลข อยากย้ายงานต้องรอ จังหวะการค้าจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เกินคาด
การเงิน ใช้จ่ายแบบประหยัด มีดวงวางแผนสะสมเงินก้อน จะได้จ่ายเงินกับงานอดิเรก กีฬา ของสะสม สัตว์เลี้ยง เชิงธุรกิจทุ่มกับสิ่งที่มีต่อเติมเพิ่มให้ดีกว่าเก่า จะได้เงินมากจากการแก้ไขปัญหาของคนอื่น
ความรัก อยู่นิ่งๆ ดีต่อใจ เรื่องเก่าอาจจบไม่ลง เพราะธุรกรรมที่ทำไว้ร่วมกัน การแบ่งทรัพย์สิน คนหม้ายลูกติด คนมีตำหนิจะเสน่ห์แรงกับคนเพศเดียวกัน รักต่างวัย คนต่างถิ่นมักแยกย้ายมากกว่าสมหวัง ต้องเผื่อใจ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ต้องยอมเสียเปรียบเพื่อผลประโยชน์ระยะยาว งานเล็กๆ จะสร้างผลงานยิ่งใหญ่ แต่คุณจะขาดแรงสนับสนุน ต้องลุยเองคนเดียว สุขภาพป่วยไปทำงานไป ทำบุญเกี่ยวกับงานสีดำช่วยปัดเป่าอุปสรรคได้
การงาน ทำเรื่องของคนอื่นก่อนเรื่องตัวเอง ติดลบเพื่อออกตัวอีกครั้งท้ายสัปดาห์หรือช่วงสิ้นเดือน มีข่าวดีกับการบรรจุ การเป็นตัวเลือกของงานใหญ่ ฟรีแลนซ์ต้องหลบทางให้เจ้าตลาด ธุรกิจจะควบกิจการในไม่ช้า
การเงิน ได้คุยเรื่องการเงิน ได้เจรจากับธนาคาร หรือปรับโครงสร้างหนี้สิน มนุษย์เงินเดือนยังเสียเปรียบนายจ้าง ค้ายกำไรเล็กน้อยอย่ามองข้าม สามารถวางแผนต่อยอดได้ในช่วงนี้ มีดวงเสียของมีมูลค่ามีราคาสูง
ความรัก พบคนน่าสนใจแต่อาจไม่ใช่จังหวะเหมาะสม เพราะคนโสดอาจโฟกัสกับงาน โอกาส การศึกษา หากเบนเข็มไปใส่ใจความรัก เป้าหมายจะพังเป็นโดมิโน่ ด้านคนมีคู่ข่าวลือ ทำให้คนรักคิดเยอะเป็นกังวล
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
จะหวะกำลังเข้ามา สิ่งที่เคยเงียบหายไป การดีล เจรจาที่ลงมือทำแล้ว เปิดทางแล้วเหมือนหายไปนาน จะเริ่มขยับ คุณอาจลังเลใจกับสถานะปัจจุบันกับสิ่งที่คุณอยากลองลงมือทำจริงๆ งดเสี่ยงลาภลอย
การงาน เป็นช่วงคิดหนัก จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในดวงชะตา ที่คุณต้องเลือก งานไม่เด่น เน้นสนับสนุนคนอื่น บริวารไว้ใจได้ ค้าขายวิ่งตามกระแส การเปลี่ยนแปลงระดับบริหารจะกระทบงานของชาวราศีตุลย์
การเงิน จ่ายก่อนได้คืนทีหลัง แม้ไม่ได้ลงทุนระยะยาวแต่สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนั้น จะค่อยๆ คืนทุนกลับมา คนจะอิจฉาในวันหน้า หากเก็บออมมองเป็นสิ่งของจะเหมาะสม จ่ายเงินกับของมันต้องมีอยู่บ้าง
ความรัก สะดุดใจคนมีเจ้าของ แต่คนนอกสายตามักเข้ามาตีสนิท มุมมองของคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าคุณคบหาใคร หรือมีคนเข้าหาคุณ ไม่ใช่เวลาแก้ไขเพราะจะส่งผลดีทางอ้อมในการทำงานทั้งกับคนที่มีคู่และคนโสด
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
จะสนุกกับการช่วยเหลือคนอื่น เน้นลงแรง อย่าลงเงิน เป็นการแก้เคล็ดหนุนดวงคนสนับสนุนทางอ้อม สุขภาพเกี่ยวกับช่องปาก ฟัน ระบบเลือดอาจมีปัญหา ยามวิกาลดีกับการทำงานด้านไอเดีย
การงาน ต้องปฏิเสธคำขอร้อง ดูใจร้าย เป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่น เพื่อรักษามาตรฐานและจุดยืนของตัวเอง ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของระบบ เจ้านายใหม่หน้าเดิม เพื่อนร่วมงานเก่าจะกลับมาหา
การเงิน จ่ายกับเรื่องส่วนตัว ไม่เน้นการลงทุนแต่เน้นวาระตามใจตนเอง สิ่งที่อยากทำ อยากได้มานานหรือเตรียมทริปในฝัน ของเก่า ตลาดมือสองระวังของย้อมแมว นักลงทุนสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างเด่นในดวงชะตา
ความรัก ต้องมีสื่อกลางถึงจะสมหวัง หรือต้องสืบเรื่องราวของคนที่สนใจก่อนจะเข้าหาถึงจะมีลุ้น ทำบุญด้วยดอกไม้หอม ผลไม้รสอมหวาน เพื่อปรับสถานะหัวใจ รถไฟมักชนกันเพราะมีคนเข้ามาหามากกว่าหนึ่ง
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
เจอคนพูดเยอะ วาจาเป็นต่อ แต่ต้องหารออกเพื่อรับรู้ข้อมูลจริง ของหายได้คืน จะวุ่นวายกับการเป็นคนกลาง ร่วมรับรู้ปัญหาของคนหลายฝ่าย มีโอกาสเป็นบุคคลสาธารณะ คนจะรู้จักคุณมากขึ้นจากเรื่องเล็กๆ
การงาน เอกสารต้องแก้ไข เรื่องผิดพลาดทำให้งานช้าลง ค้าขายมีคู่แข่งเก่าที่ปรับตัวแปลงโฉมใหม่ ศัตรูจะเปิดเผยตัว ต้องทำธุรกิจกับคนที่เคยแข่งขันกันมาก่อน สายงานประจำเน้นคุณภาพและความเรียบร้อยของตน
การเงิน มักได้เงินจากความเสน่หา งานบริการ ทิป ส่วนแบ่งการค้าขาย อาจมากกว่างานหลัก อยากย้ายงาน ได้ความสบายใจ แม้ว่าโดนต่อรองหรือเงินน้อยกว่าเดิม ลงทุนกับตลาดสุขภาพ แฟชั่น พลังงานทดแทนโดดเด่น
ความรัก มีแรงกดดันจากครอบครัว คนที่อยากคบหา อาจไม่ปลื้มในสายตาผู้ใหญ่ และยังต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ความจริงใจ ส่วนคนมีครอบครัว มีโอกาสย้ายเข้าครอบครัวใหญ่ รับพ่อแม่มาอยู่ด้วย ระวังปากเสียง
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
คนเก่าๆ จะกลับเข้ามา งาน การเรียนต่อ การโยกย้ายสั้นๆ ไปช่วยงานคนรู้จัก หรือการค้าขายในตลาดเดิม กำลังจะกลับมาคึกคัก ให้ระวังเรื่องสุขภาพตนเองหรือคนสนิท ที่อาจทรุดได้ง่ายๆ กับปัญหาเดิม
การงาน เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและคนรอบตัว คุณจะหลบหลีกปัญหาได้ดี แต่ค่อนข้างมีสิ่งบีบคั้นกับเวลาในช่วงนี้อย่างมาก จะได้ยืนอยู่ในแนวหน้า รับผิดรับชอบแทนคนในองค์กร ได้สร้างผลงานเด่น
การเงิน จะโดนเพ่งเล็งเรื่องการเงินที่เกี่ยวกับงาน การใช้งบประมาณหรือการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นส่ายหัว มีกำไรจากธุรกิจที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ดิน บ้านเช่า การเซ้งกิจการ และคึกคักในตลาดเกี่ยวกับสิ่งเคารพนับถือ
ความรัก คนเก่าๆ อยากกลับมาคุย หากคุณโสดเป็นช่วงที่ต้องปฏิเสธ หากคุณแยกกันอยู่ยิ่งต้องรักษาระยะ คำพูด ข่าวลือทำให้กระทบงาน ชื่อเสียงและตัดโอกาส สถานะที่ไม่ค่อยแฮปปี้ทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาตามมา
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ความจริงทำให้ชาวราศีกุมภ์พ้นข้อกล่าวหา โดนมองใหม่ในมุมที่ดีขึ้นและไม่ต้องออกตัวแก้ข่าวอะไร ปรับความเข้าใจกับคนสนิท แต่อย่าให้ค่ากับคนที่ไม่เห็นความสำคัญ จับงานเล็กอย่างมีคุณค่าแล้วจะดี
การงาน ต้องหาความลงตัวระหว่างการเป็นลูกน้องและเจ้านายไปพร้อมกับ อย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ และเป็นช่วงที่ต้องดูแลบริวาร จะเสียเงินค่าภาษีสังคมกับเรื่องงานแบบนอกรอบ เหมาะจะติดต่อราชการและต่างถิ่น
การเงิน หยิบง่ายใช้คล่อง เงินเก็บมักโดนเอามาหมุนจ่ายในเรื่องเล็กๆ ที่มีความสำคัญ ต่อรองอะไรติดลบ จ่ายกันตรงๆ ตามที่เรียกมานั้นดีที่สุด จังหวะลงทุนมีตลอดสัปดาห์ ซื้อขายตามประสงค์ ยกเว้นตลาดพลังงาน
ความรัก คนจริงใจอาจไม่ถูกชะตา พูดไม่เพราะ ขี้แกล้ง ทำอะไรขัดหูขัดตาไปเสียหมด คุณมีจังหวะที่จะแพ้ทางเพราะความใส่ใจ แต่หากมีความรักไกลสายตา ไว้ใจกันอย่าชวนทะเลาะ คู่ที่ลุ้นทายาทยังต้องเฝ้าคอย
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
แก้ข่าวกับเรื่องที่เข้าใจผิด สิ่งที่มาก หรือน้อยไปต้องหาความพอดี คอนเนคชั่นส่วนตัวช่วยคุณได้ในทุกเรื่อง แต่ห้ามปริปากบอกใคร ไม่เหมาะจะเดินทางไกล คนใกล้ตัวจะสนับสนุน มีลาภสัตว์สองเท้า
การงาน แบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม อย่าแบกทุกเรื่องไว้คนเดียว การไปพบปะคนอื่น สังสรรค์ งานเลี้ยง การประชุมทำให้คุณได้งานและปิดจ๊อบสำคัญได้อย่างดี ลองกินอาหารที่โต๊ะทำงานตัวเองงานจะราบรื่น
การเงิน ต้องงดส่วนเกินและเพิ่มส่วนขาด เงินในกระเป๋าคึกคักเน้นเรื่องกินใช้ประจำวัน มองการลงทุนไปแบบช้าๆ จ่ายเมื่อมั่นใจเท่านั้น มีรายรับเป็นสิ่งของ ทรัพย์สินมากกว่าเงินสด จะได้เงินก้อนจากเรื่องเก่าๆ
ความรัก มีโมเมนต์คิดถึง อยากเจอ แต่ยังไม่พบหน้า มีบางคู่เท่านั้นที่เซอร์ไพรส์ให้หายคิดถึง ส่วนคนโสด พยายามหาเรื่องคุย พยายามเข้าหา ต้องใจร่มๆ กับคู่แข่งหัวใจที่ออกตัวแรงมากกว่า เพศทางเลือกลุ้นรักต่างวัย
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