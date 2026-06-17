“344 ขั้นแห่งแรงบันดาลใจ – ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต (Climb to Change a Life)”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ มูลนิธิ Zy Movement Foundation จัดกิจกรรม “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต (Climb to Change a Life)” ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว รวมถึงเยาวชนที่เคยกระทำผิด ให้ได้เรียนรู้คุณค่าของความพยายามและการก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตจริง
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการพาน้อง ๆ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัว เดินขึ้นบันได 344 ขั้น สู่ยอดพระบรมบรรพต โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ ร่วมเดินเคียงข้าง เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ตลอดเส้นทางมีการแวะพัก ชมวิว ตีระฆัง และบันทึกภาพแห่งความทรงจำ
เมื่อถึงยอดภูเขาทองได้จัดกิจกรรม “สร้างรอยประทับ” เชิงสัญลักษณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่เด็ก ๆ และรับฟังธรรมบรรยายจาก พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เพื่อเสริมพลังใจและแนวคิดเชิงบวกในการดำเนินชีวิต และได้ให้ข้อคิดเรื่องความเพียร ความอดทน และการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พร้อมนำสวดถวายผ้าจีวรแด่พระบรมสารีริกธาตุ
[ ปิยนุช ศรุติพันธ์ ]
ปิยนุช ศรุติพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเปิดโครงการว่า“กิจกรรมนี้เป็นโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ และตระหนักว่า ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคใด หากมีความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อ ก็สามารถก้าวไปถึงเป้าหมายได้”
[ ศศมณท์ สงวนสิน ]
ด้าน ศศมณท์ สงวนสิน ผู้พิพากษาสมทบฯ และหัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า “โครงการนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของความพยายาม ความอดทน และการตั้งเป้าหมายในชีวิต ผ่านประสบการณ์จริงที่ทรงพลัง ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมและมอบแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเรา"
ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้พิพากษาสมทบฯ เล่าความประทับใจ ”ขอบคุณโครงการนี้ที่ทำให้ได้เห็นว่า ความรัก ความช่วยเหลือ และความพยายาม คือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆ”
กิจกรรมปิดท้ายด้วยการ “ขอบคุณ” และแบ่งปันความรู้สึก ณ จุดนัดพบ ก่อนมอบประกาศนียบัตรและหนังสือที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ความประทับใจและแรงบันดาลใจที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
กิจกรรม “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต” ในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการเดินขึ้นภูเขาทอง 344 ขั้นเท่านั้น แต่เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมายและพลังใจ ทุกก้าวที่น้อง ๆ ได้ก้าวขึ้นไป ไม่ว่าจะด้วยแรงของตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เคียงข้าง ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความพยายาม ความอดทน และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า แม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่หัวใจที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นสามารถพาเราไปถึงจุดหมายได้เสมอ และทุกก้าวที่ก้าวขึ้นไป ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของน้อง ๆ เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่ ครอบครัว และสังคมที่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จครั้งนี้
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **