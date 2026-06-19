เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งคาใจจะได้รับฟังคำอธิบาย เชื่อถือคำพูดของคนที่เอ่ยปากไม่มีคนโดนหลอก แต่ให้ระวังเรื่องการไว้วางใจเกี่ยวกับการเงิน ให้หยิบยืมหรือมอบให้เพราะความเสน่หาเพียงเหมาะสม ปัญหาด่วนจะตกใส่หน้า การเงินลงทุนก้อนเล็กจะได้ขยาย กิจการมีคนมาอยากร่วมลงทุนต้องคิดดีๆ
ความรักอาจผิดหวัง คนโสดมองหาเป้าหมายใหม่ดีกว่าเดิม เพื่อนๆ จะแอบพาไปดูตัว ส่วนคนมีคู่ความไว้ใจมีให้มาก ช่วงนี้มักมีข่าวลือมาให้ไม่สบายใจ เพราะความเสน่ห์แรงของที่รักคนข้างๆ
คนเกิดวันจันทร์
เปิดใจให้มาก มักได้เรียนรู้ ประสานงาน ทำงานใหม่ ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีมาช่วยแก้ไขปัญหาองค์กร ค้าขายตลาดเก่า แต่เปลี่ยนสินค้า รูปแบบการขายจะช่วยกระตุ้นยอด บริวารจะต่อรองได้เก่งกว่าคุณเอง คนว่างงานจะได้จ๊อบที่น่าพอใจ เข้าหาธนาคารดีตลอดวัน มีลาภลอย
การทำงาน มุ่งเรียนมักทำให้ดวงความรักวันนี้ดรอป อาจต้องปล่อยให้ใครบางคนงอนเก้อ เพราะไม่มีเวลาง้อ ส่วนคนแต่งงานแล้วมีลาภจากคนรัก พ่อแม่ยังไม่ปลื้มการเปิดตัวแฟนคนใหม่
คนเกิดวันอังคาร
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ถึงเวลาฟังและนำไปปรับใช้ คำทักเตือนของคนสนิทมีประโยชน์ต่อคุณมากๆในวันนี้ ธุรกิจส่วนตัวมีลุ้นขยาย เพิ่มหุ้นส่วน การเงินประคองให้ถึงสิ้นเดือนและใช้เครดิตอาจติดขัดบ้าง สุขภาพระบบน้ำในตัว ความดันโลหิต ไว้วางใจไม่ได้ ทำบุญการศึกษาจะเปิดดวง
ความเลิฟต้องหันมาคุยกันดีๆ เพราะเริ่มไม่ไว้วางใจกัน เสน่ห์แรงกับคนมีเจ้าของแล้ว งาน การเรียนจะหยุดชะงักกับคนโสดที่กำลังตกหลุมรัก แจกการ์ด จดทะเบียนราบรื่นจนสุดสัปดาห์
คนเกิดวันพุธ
การติดต่อสื่อสารจะมีปัญหา งานล่าช้า โอกาสจะปลิวเพราะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แต่ส่งผลดีกับงานที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือเข้าหาคนหมู่มาก เดินเกมนอกรอบ ทำความรู้จักคนแปลกหน้าเอาไว้จะปัง สุขภาพจ่ายเงินเยอะกับคนในครอบครัวที่อาวุโส ระวังโดนคนสนิทโกงเอาเปรียบ
ไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องหัวใจ มักเป้นจุดสนใจมากกว่าผลงาน การเรียนที่โดดเด่น และอาจเป็นจุดด้อยให้คู่แข่งโจมตีทุกสถานะที่เป็นอยู่ จึงต้องปกปิดจะดี คนโสดมีคนวัยเดียวกันมาชอบ มาติดพัน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
วุ่นวายแต่ยังผ่านไปได้ ต้องออกตัวมากกว่าตั้งรับ ธุรกิจยังต้องรอจังหวะ ส่วนงานประจำคุณทำได้ดีกว่าเก่า ค่อยๆ สร้างผลงาน ไปอย่างช้าๆ งานด่วนคนอื่นไม่จำเป็นต้องรีบ ทองคำ พลังงาน การขนส่งโดดเด่น สุขภาพ ไม่น่ากังวล แต่มีเรื่องไม่สบายใจให้คิดเยอะ
คำขอพรกำลังจะปรากฏ ความรักจะเข้าที่เข้าทาง แต่หากใครรีบร้อนมักอยู่ในโหมดรักง่ายหน่ายเร็ว เพศทางเลือก คุณมีโอกาสแม้ในกลุ่มคนที่ชอบเพศตรงข้าม อย่าพึ่งถอดใจ เป็นจังหวะขอโทษ ของ้อคนที่แคร์
คนเกิดวันศุกร์
เสียความรู้สึกเพราะคนสนิท แต่ยังเก็บไว้เป็นมิตรได้ไม่ต้องตัดขาด การเงินกับครอบครัวจะวุ่นวาย คนตำแหน่งเล็กงานจะเฉิดฉาย การค้าต้องปลง ปรับตัวเพราะปัญหาภายใน บอสป้ายแดงยังไม่ได้รับความเชื่อถือจากลูกน้อง สุขภาพไม่ค่อยได้พัก นอนน้อย โรคเก่าๆ กำเริบบ่อย โชคลาภมักมาจากการได้รับโอกาส ลาภสัตว์สองเท้ามากกว่าทางอื่น
ลุ้นรักใหม่มีสมหวังและยังต้องรอ แม้ไม่มีคำตอบที่ชัดแต่คู่แข่งน้อยลง คนแต่งงานแล้วระวังปากเสียงเรื่องการให้เวลากับครอบครัว และการมีคู่แทรกเข้ามาในรูปแบบชั่วคราว คนมีตำหนิจะพบคนน่าสนใจแต่ยังไม่ใช่เวลาสานต่อ
คนเกิดวันเสาร์
เป็นจังหวะที่ขาดคนช่วยเหลืองานเป็นเจ้านายและลูกน้องไปพร้อมๆ กัน คนเริ่มใหม่มักต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเก่า จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีความ ที่มาพร้อมกับหน้าที่จำเป็นและสุ่มเสี่ยง การลงทุนและติดต่อธนาคารดีในช่วงบ่าย สุขภาพตลอดวันเน้นดูแลอาหาร ยา การปรับตัวเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง มีข่าวดีจากคนใกล้ตัวให้ยิ้มตลอดวัน
จะผิดหวังในสิ่งที่คาดคิด แต่มีความสุขเกินคาด มองความรักไว้แบบไหนมักไม่ใช่แบบนั้น แต่ไม่ตรงใจและดีกว่าเก่า รักรีเทิร์นจะมีคนช่วยสกรีน อย่าให้คนรักยืมเงิน คนโสดวันนี้ว่างๆ มีดวงได้ทรัพย์สินจากหวานใจหน้าเก่า
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