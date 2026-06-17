เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ปลายสัปดาห์กลางเดือนที่มีความหน่วงของสิ่งที่ตัดสินใจไม่ได้ ชาววันอาทิตย์จะต้องรอคำตอบมากกว่าตัดสินใจด้วยตัวเอง จะมีบางเรื่องเลยกำหนดวาระแต่มีสิ่งดีๆ รออยู่ งาน โยกย้ายด่วน เปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบปุบปับ การลงทุนเก็บออมยังไปตามแผน สุขภาพระวังอุบัติเหตุ
มีคนเปลี่ยนใจเก่งจะจีบใครคุณต้องตามอารมณ์คนตรงหน้าให้ทัน สถานะคนคุยเพลินๆ สบายใจ แต่คนที่มีภาระติดตัวพ่อแม่เรือพ่วง ยังไม่โอเคเพราะคนใหม่ยังไม่ถูกใจทายาทของคุณ
คนเกิดวันจันทร์
อย่ามองข้ามคนสูงวัย ความหลากหลาย มีความเด่นคนละแบบทำให้งาน และสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นปัง โดดเด่นกว่าคนอื่น การสอบแข่งขัน ออดิชั่น งานในแสงไฟจะดีกว่าเดิมแบบค่อยเป็นไป วันนี้มีข่าวดีเรื่องงาน การเรียน นักลงทุนและการเงินยังขาดคนค้ำประกัน คนอนุมัติ งดเสี่ยงโชค
ครอบครัวจะคุยกันจริงจังเรื่องทายาทคนใหม่ หรือการเลิกรา มักกลับมาเปิดดีลเพราะสมาชิกป้ายแดงในบ้าน คนเลิกไปแล้ว อย่าใจอ่อนมูฟออน ส่วนคนโสดระวังโดนคนปากหวานหลอกลวง
คนเกิดวันอังคาร
รีบร้อนจะเสียงานใหญ่ ค่อยเป็นไปจะได้ต่อเติมงานเล็ก ทำเล ที่ตั้ง ออฟฟิศจะมีปัญหา ติดขัดการทำงานเพราะสถานที่ไม่อำนวย ค้าขาย การดีลธุรกิจจะเลื่อนวาระที่ไวกว่าเดิมในการดำเนินการเร่งด่วน การเงินดีขึ้น จากติดลบจะค่อยๆ ขยับขยายต่อยอด การผ่อนชำระจะเบาบาง
คนไกลสายตาจะมีข่าวคราวแต่อาจไม่ใช่ข่าวดีเท่าไรนัก คนแปลกหน้าจะเป็นคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจ คนโสดเผลอตกหลุมรักแบบเงียบๆ กลัวเสียเพื่อน คนมีเจ้าของ มีคนงอนให้ตามง้อ
คนเกิดวันพุธ
สิ่งที่เคยช่วยเหลือคนอื่น เคยสนับสนุน ตั้งแต่วันนี้ไปจนสิ้นปีจะมีคนกลับมาช่วยเหลือคุณ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่ต้องพูดอะไร การทำงานเน้นความลับเก็บให้อยู่ มีความท้าทายตลอดวัน ดีลธุรกิจจะสมหวังแม้มากข้อต่อรอง ใช้จ่ายเพลาๆ ลงบ้างกับของตามใจ สุขภาพทรงๆ ตัว
มีลาภลอยมากับคนรัก หรือคนที่ปลื้ม เรียกได้ว่าสองเด้งมาแบบตรงๆ ยิ้มแก้มปริเพราะข่าวดีของคนที่ทำให้ใจฟู คนแต่งงานใหม่ คบหากันใหม่จะอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ค่อนข้างมาก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งที่คุณคิด ทำจะโดนมองข้าม มีคนไม่เห็นด้วยหรือปัดตกวาระการเจรจา แต่โอกาสของคุณจะอยู่จากคนแปลกหน้า คนจบใหม่จะได้งานทันที หรือมีโอกาสแข่งขันที่คว้ามาง่ายกว่าคนอื่น การเงินใช้บ้างเก็บบ้าง การลงทุนอยู่กับการต่อเติมซ่อมรถซ่อมบ้าน เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว
คนสนิทจะคิดเกินเพื่อน อย่าเล่าเรื่องหัวใจให้ใครฟังง่ายๆ จะกระทบเรื่องงานและการเรียน แต่วัยทำงานและเรียนเนื้อหอมกับเพื่อนใหม่ ส่วนคนมีคู่มักมีคนเข้ามาจีบแบบไม่สนใจว่ามีเจ้าของ
คนเกิดวันศุกร์
วุ่นวายแต่มีความสำเร็จ ช่วงเช้าหรือบ่าย คุณจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันสุดๆ พยายามเจรจาที่โต๊ะทำงาน ห้องประชุม และแต่งตัวทางการช่วยเสริมความสำเร็จ การเงินติดลบกับรายจ่ายฉุกเฉิน จะโดนขโมยไอเดีย ซื้อขายสิ่งใด ได้ปล่อยของแต่ราคาไม่แรง จะได้ลาภจากเพื่อนฝูง
ความนิ่ง สุขุมอาจทำให้คนตรงหน้าเดาใจลำบาก ต้องพูดอะไรบ้างเพื่อให้ความรักเดินหน้าได้ หากมีครอบครัว ช่วงนี้คุณมีลุ้นข่าวดีสมาชิกใหม่คนที่สอง หรือได้สมาชิกฝาแฝดให้เฮทั้งบ้าน
คนเกิดวันเสาร์
เดือดร้อนเพราะคนใกล้ตัว โดนแอบอ้างชื่อ การใช้เครดิตทำให้คุณต้องต้องเก็บภาระบางเรื่อง ที่อยู่อาศัยให้โชค งาน เงิน จะเข้ามาจากสิ่งตกค้างและของเก่าเรื่องโบราณ สิ่งที่ทำกันมานานแล้ว นักลงทุนต้องใส่ใจตลาดเดิม สุขภาพ สายตา ความดันโลหิต อาจต้องดูแลเป็นพิเศษ
ครอบครัวที่ลุ้นทายาทมีสมหวังและผิดหวัง ส่วนคู่ที่ยังไม่มีข่าวดีก็ไม่นานเกินรอ เพศทางเลือก มีคนกลับมาขอโอกาส หรือการคุยกับคนแปลกหน้าใหม่ๆ มักทำให้คนโสดสบายใจ
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