เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การงานค่อนข้างลื่นไหล อะไรมากเกินไปต้องรีบตัดไฟต้นลม มิเช่นนั้น คุณจะแบกภาระสิ่งเหล่านั้นระยะยาว วัยเรียนมักปะทะกับผู้สอน สกิลใหม่ๆ ติดตัวทำให้ได้เปรียบคนอื่น จ่ายเงินกับการเสี่ยงโชค นักลงทุนเน้นประคองตลาดหลักของตัวเอง เรียนจบใหม่จะได้งานปุบปับ ดาราคนโปรด นักร้องที่ปลื้ม ตั้งรูปเอาไว้หน้าจอ ช่วยเสริมดวงคนเมตตาและการแข่งขัน ที่อยู่อาศัยต้องวางแผนซ่อมแซม
ความมั่นใจอาจต้องพักไว้เพราะแพ้ทางคนพิเศษ เป็นข้อยกเว้นเกินขีดจำกัดแบบไม่มีข้อแม้ แต่ยังต้องลุ้นจีบติด ตามง้อ รอโอกาสจากเป้าหมาย ด้านคนมีคู่ ทะเลาะง่ายต้องขยันเอาใจ ทายาทจะมีข่าวดีให้พ่อแม่ปลื้มใจหายเหนื่อย
คนเกิดวันจันทร์
โดนเพ่งเล็งแต่คุณทำได้ดี งานเล็กๆ แต่มากคุณภาพ มักโดนทดสอบจากบอสแบบไม่ทันตั้งตัว สายราชการจำเป็นต้องมีพรรคพวกช่วยเหลือ คนในเครื่องแบบอาจเดือดร้อนเพราะลูกน้อง การใช้จ่ายต้องวางแผน มีรายรับที่เข้ามาไม่ตรงเวลา การลงทุน สังหาริมทรัพย์ SME ธุรกิจสตาร์ทอัพ ค่อนข้างเด่น จะได้ทุ่มเงินกับการเรียนสกิลใหม่ ทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้าน สัตว์จรจัด ช่วยเสริมดวงลดอุปสรรค
จะแพ้ในเกมความรัก เพราะคู่แข่งโดนใจ มากกว่าเผื่อใจกับการเป็นคนสนิทที่ไม่ได้คิดอะไรเกินเลย ด้านคนมีคู่ บางสิ่งคนรักไม่พร้อมเปิดเผยแค่พวกเขาจะเล่าเมื่อสบายใจ ระวังลืมวันครบรอบสำคัญ เพศทางเลือกจะมีคนหักอก
คนเกิดวันอังคาร
งานปังๆ วันนี้เด่นกับผู้ใหญ่ โดนเรียกตัวบ่อยๆ ธุระของคนอื่นอาจทำให้ไม่มีเวลาของตัวเอง ค้าขายจะได้เลื่อนวาระออกสินค้า การตัดสินใจเน้นวาจาก่อนเอกสาร ยานพาหนะมักมีปัญหาจุกจิก ของใช้ประจำชิ้นเล็กๆ อาจหาย สุขภาพของคนใกล้ตัวจะไม่สบาย และมักต้องจ่ายส่วนเกินมาก หาโอกาสเจริญสมาธิบ่อยๆ สิ่งติดขัดจะเบาบาง โชคลาภมาจากคนอ่อนวัยกว่า การเสี่ยงโชคเท่าๆ ทุนเดิม
ความเลิฟทำให้มีกำลังใจ สู้เรื่องอะไรอยู่ดั่งเป็นการทดแต้มพิเศษ มีแรงทำงาน เรียน สู้ชีวิต ทั้งคนโสดที่อินเลิฟและคนมีคู่ คนหม้ายจะผิดหวังเพราะคนเจ้าชู้ คนที่เลือกไม่ได้ ตัดใจไม่ลง จะได้อยู่โสดๆ อีกสักระยะหนึ่งเพราะลังเล
คนเกิดวันพุธ
จะได้เจอคนเก่ง มีความสามารถ ทำงานกับคนใหม่ๆ ถือโอกาสนี้จนตลอดทั้งปีในการเปิดใจ ไม่ใช่จังหวะบริหารจัดการแต่ซึมซับเพื่อต่อยอด ค้าขายถึงเวลาสู้กับคู่แข่งเก่าอย่างมีชั้นเชิง ใส่เสื้อผ้าใหม่ออกจากบ้านช่วงนี้ ช่วยกระตุ้นการเงิน การลงทุนดีกับตลาดต่างประเทศ สังหาริมทรัพย์ ของเก่าเล่าใหม่ ไอเดียย้อนยุคที่ดูทันสมัย ความเจ็บป่วยโรคทางพันธุกรรมอาจแสดงอาการ เสี่ยงโชคสวนทางมีลุ้น
รักใครบอกตรงๆ และเตรียมใจไว้บ้าง มีโอกาสกับความรักที่เคยผิดใจ เคยพลาดมาก่อน ไม่ใช่คนเก่า แต่เป็นคนที่เคยปฏิเสธกันมาแล้ว โอกาสครั้งนี้รักษาให้ดี คนโสด ทำบุญด้วยยารักษาโรค ช่วยส่งเสริมความรักให้เข้าที่ปังๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คนคุ้นเคยจะทำงานหรือเรียนด้วยกันย่อมราบรื่น จะได้โอกาสจากคนคุ้นเคย ระวังโดนโกง ให้รับผิดชอบสิ่งที่มีความผิดมากกว่าถูกต้อง เป็นสองสามวันที่เหมาะกับการจองบ้าน รถ ทรัพย์สินเปลี่ยนเจ้าของใหม่ อย่าออกจากบ้านยามวิกาลจะมีเคราะห์ สุขภาพอาการดีขึ้น เจอยาถูกโฉลก หมอดี ทำบุญเกี่ยวกับผ้าห่อศพ งานล้างป่าช้า งานสีดำ จะช่วยเสริมดวงสุขภาพและการแข่งขันด้านต่างๆ
คนที่เคยทำให้เสียใจจะกลับมาอีกครั้ง มีความสับสน ว้าวุ่น เพราะมีคนใหม่เป็นคู่เทียบ ระวังสถานะคบซ้อนจะมาแบบไม่ทันตั้งตัว มีดวงเดินทางไกลเพราะคนรัก ห้ามตกหลุมรักคนที่กำลังอกหักเลิกราป้ายแดง จะเดือดร้อน
คนเกิดวันศุกร์
เจอคนงอแง เอาแต่ใจ ในสิ่งที่ถูกต้องแต่ยังไม่ปลื้ม จะเหนื่อยกับลูกค้าหรือเจ้านายเป็นพิเศษ เพื่อนร่วมงานใหม่หน้าเก่าจะเข้ามาเป็นกำลังเสริม สิ่งที่ไม่สบายใจต้องแบกไว้ หากเล่าให้ใครฟัง คุณจะติดลบในด้านความน่าเชื่อถือ คนในเครื่องแบบจะโตไกลบ้าน ทำบุญด้วยเสื้อผ้ามือสอง เสริมดวงการแข่งขัน บริวารสนับสนุนช่วยเบาแรง แต่ต้องเอ่ยปากขอแรงเสียก่อน มีคนผิดคำบนบานศาลกล่าว
ครอบครัวจะกลับมาพร้อมหน้า ช่วงนี้หัวหน้าครอบครัวจะรับบทหนัก แก้ปัญหาร้อยแปดในบ้าน แต่ให้ระวังปากเสียงกับคนรักในเรื่องจุกจิก ส่วนคนโสด ลองเปิดใจกับคนวัยใกล้ๆ กันไม่เสียหาย เพศทางเลือกมีคนเข้ามาชอบมีหวีด
คนเกิดวันเสาร์
วันพักเบาๆ งานเอาอยู่ แต่แผนปลายสัปดาห์ การนัดหมายมักโดนรบกวนด้วยธุระที่ด่วนมากกว่า คนที่เคยผิดใจจะมีโอกาสคุยกันอีกครั้ง ค้าขายจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่มีหน้าร้าน งานประจำภาระเพิ่ม คนน้อยลง แต่เหมาะกับการคุยเรื่องใหญ่ เข้าหาเจ้านาย เจรจากับคนมียศตำแหน่ง ลงทุนใช้เงินกับการดูแลสุขภาพ มีโอกาสเรียนต่อ หรือมีคนอยากให้ทุนทำเรื่องใหญ่ๆ ที่เปลี่ยนชีวิต
รักต่างวัยและคนที่มีงานอดิเรกคล้ายๆ กันดูสดใส จะคบหาเเล้วหรือเล็งกันอยู่ล้วนดีต่อใจ ทำบุญด้วยอาหารคาว เครื่องครัว ของใช้ทำความสะอาดบ้าน ช่วยเสริมคงามเลิฟให้ชัดเจนมั่นคง รอใครนานๆ คุณอาจผิดหวังหรือรอเก้อ
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **