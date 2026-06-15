เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มักมีแรงกดดันให้คุณต้องรีบคิดตัดสินใจบางอย่าง ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด มีโชคลาภมาจากคนอายุน้อย การงานและการเงิน มีโอกาสเยอะ แต่ไม่ปัง ไม่บูมกับรายรับที่สมควรได้ ค้าขาย ของเก่า ของมือสองทำพิษ ราคาดีแต่มักมีตำหนิ ต้องซ่อมแซมแก้ไขก่อนใช้งานจริง สุขภาพเจ็บป่วยดีขึ้น ค่อนข้างน่าพอใจ แต่ยังต้องเตรียมงบไว้สำหรับการรักษาระยะยาวลาภลอยวันนี้มากับตัวคุณเอง
งานใหม่ ที่เรียนใหม่ มักทำให้เสน่ห์ทำงานดีขึ้น คนโสดมีคนรักและเมตตา อาจเข้ามาจีบ เล็งคุณเป็นคนพิเศษ อย่ารีบปัดตกเพราะจะส่งผลดีในระยะยาว ด้านคนมีครอบครัว การเปิดตัวกับคนสนิท อาจติดลบมากกว่าประทับใจ
คนเกิดวันจันทร์
เรื่องวุ่นๆ เข้ามาเพราะความต้องการของคนอื่น งานที่ใช้การเสนอไอเดียความคิด คุณอาจแพ้ตัวตึง เจ้าถิ่น ธุรกิจและงานประจำต้องค่อยเป็นค่อยไป การหาคอนเน็กชั่นใหม่ๆ ช่วยคุณได้อย่างมาก ตกงานจะได้งานใหม่ หรือมีเวย์เป็นเจ้านายตัวเอง สุขภาพไมเกรน ความดันโลหิตไว้ใจไม่ได้ เจ็บป่วยเล็กน้อยตามฤดูกาล จะได้จับเงินก้อนจากเงินตกเบิกหรือได้รับมาเพราะความเสน่หา อย่าค้ำประกันใคร
ใจว้าวุ่นเพราะใครบางคนที่ไม่ชอบหน้า คุยไม่ถูกชะตา แต่มักเข้ามากวนใจบ่อยครั้ง สถานะคนโสดไม่ชัดเจน ส่วนคนมีคู่ รักษาคำพูดกับคนรักและครอบครัว เพราะอาจเป็นสารตั้งต้นของการทะเลาะกัน ระยะทางทำให้คนอกหักเริ่มใหม่
คนเกิดวันอังคาร
แรงสนับสนุนอาจเข้ามาไม่ทัน การทำงาน การเรีบนโดดเด่นกับคลื่นลูกใหม่ ไอเดียใหม่ หรือการทดลองที่ค่อนข้างใช้ความคิด ค้าขายอาจต้องชะลอการผูกมิตรกับคู่ค้าใหม่ หรือการออกสินค้า จะมีปัญหากับบริวารหรือเกี่ยวข้องกับข้อบังคับกฎหมาย เป็นวันที่ลาภลอยทำงานดี ตามจากเรื่องเก่าๆ ลุ้นจากของเดิมๆ คุณจะโชคดี สุขภาพของคนในครอบครัวไม่น่าไว้วางใจ ญาติผู้ใหญ่จะป่วย
จะได้ออกเดตปุบปับ มีโมเมนต์ดีๆ กับคนที่ประทับใจ โดนตกแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะกับคนที่แตกต่างกันมากๆ ส่วนคนมีคู่ ระเเวงบ้าง หึงบ้าง เพราะมีคนอยากคั่นกลาง เข้ามารบกวนความสัมพันธ์ที่กำลังไปได้สวยในตอนนี้
คนเกิดวันพุธ
ความเงียบสงบทำให้คุณได้เปรียบ ท่ามกลางความเยอะ พายุของอารมณ์จากคนรอบตัว ชาววันพุธจะควบคุมตัวเองได้ดี มีคนเข้าหา อยากพบอยากเจอ อย่าปฏิเสธนัดหมายเยอะ เพราะเป็นช่วงนาทีทองยาวๆ ไปจนถึงสิ้นเดือน คุณจะได้เปรียบและปังในหลายด้าน การเงินใช้จ่ายเยอะ ซื้อมาขายไปดีกว่าผลิตเอง จะเสียเพื่อนร่วมงานเก่งๆ ให้คู่แข่ง โชคลาภมาจากเรื่องสวนทางคนอื่น ทำบุญคนตกงานจะดี
คบหากันแบบสบายใจ สถานะคนรู้ใจดูมั่นคงแม้ไม่หวาน ส่วนคนโสดวันนี้อยู่กับตัวเอง แอบส่องโซเชียลฯ คนเก่าๆ แม้มีคนกลับมาคุยบ้าง แต่เหมือนคุณจะมูฟออนนานแล้ว เพศทางเลือก อย่ารอเวลา เพราะคู่แข่งรอบตัวจะแซงหน้า
คนเกิดวันพฤหัสบดี
วันที่คุณต้องออกไปพบเจอเรื่องหลากหลาย แต่ตั้งมั่นกับกรอบของตัวเองเอาไว้ก่อนดีที่สุด ธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัว หรือการชักชวนทำจ๊อบเสริมจะเกิดขึ้น เลือกเอาตามถนัดรายรับใหม่ๆ กำลังมา คนไกลบ้านจะได้ย้ายกลับ คนทดลองงานฝึกงานอาจไม่รอการบรรจุ คุณจะมองหาความท้าทายใหม่ เป็นวันเหมาะสมจะเปิดบัญชี ทำสัญญาจ้างงาน ดีลธุรกิจหรือวางเงินซื้อทรัพย์สิน สุขภาพไม่น่ากังวล
คนโสดมักพบคนใหม่ที่ไทป์คล้ายกับคนเก่าๆ จะไปต่อหรือยังไม่เริ่มต้น ถามใจตัวเองดีๆ ครอบครัวจะได้ขยายกับสมาชิกใหม่ ทั้งทายาทและเขยสะใภ้ การหมั้นหมายมีคนเปลี่ยนใจ ระยะทางมักทำให้เปลี่ยนแปลงและแยกย้าย
คนเกิดวันศุกร์
งานเด่น การเรียนดรอป มีความปังเวอร์ แซงรุ่นพี่หรือหัวหน้างานของตัวเอง ตำแหน่งที่ลุ้นอาจไม่สมหวัง การไปเริ่มต้นไกลกว่าจุดเดิม โยกย้ายไปในที่ใหม่ๆ ดวงคุณจะได้เฉิดฉาย การค้าขายแก้ปัญหาให้ได้ แล้วทุกอย่างจะดีเอง การเงินบริหารเงินสดให้มั่น อย่าจ่ายเกินงบ อย่าโยกเงินเก็บ ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้า รองเท้า การเดิน หาโอกาสทำบุญพระบวชใหม่ ทำบุญหนังสือสวดมนต์จะดี
คนในเครื่องแบบให้ระวังปัญหาชู้สาว ข่าวเท็จจะมีอำนาจและส่งผลในเรื่องอื่นๆ ไม่แพ้ความรักและครอบครัว หย่าร้าง เลิกรามักโคจรมาคุยมาปรับความเข้าใจ มีโอกาสสปาร์คใหม่หากห่างกันไปนานเมื่อครั้งก่อน มีดวงออกเดต
คนเกิดวันเสาร์
ความเข้าใจผิด เรื่องเท็จอาจเป็นข่าวดี มุมมองใหม่จะพลิกเกมในชีวิตคุณ ไม่เหมาะจะออกตัวแรง ทุกสิ่งต้องเฝ้ามองไปก่อน การสอบ การแข่งขันจะได้ลงสนาม แต่โอกาสสำเร็จมีน้อย ค้าขายตามกระแสแม้เป็นสิ่งที่ไม่อยากทำ มนุษย์เงินเดือน ช่วงนี้ทำงานเกินตำแหน่ง ได้ชั่วโมงบินแต่เงินไม่เพิ่ม อาหารเมนูไข่กินแล้วจะโชคดี เผื่อใจกับความผิดหวัง สุขภาพภูมิแพ้อาจกำเริบ มีเหตุเลือดตกยางออก
สุขกับข้อความ การทักทายเล็กๆ น้อยๆ ของคนที่แอบปลื้ม อย่าเสียทรง เพราะงานและการเรียนต้องมาก่อน มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่เนื้อหอมกับคนหลากหลายเพศวัย จะขอความรัก ขอหมั้นเดินหน้าได้เต็มร้อยฟินๆ
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