เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
หลายสิ่งต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง เริ่มต้นให้สวยกับงาน การเรียน เปิดรับทุกโอกาส คุณขาดพี่เลี้ยง ไร้ผู้นำและอาจก้าวช้ากว่าคนอื่น แต่อย่าใจร้อน ความสำเร็จกำลังเกิดขึ้นตามเป็นเงา ค้าขายต้องปรับจุดยืน บริวารไว้ใจไม่ได้ การเงินหยิบใช้แบ่งเก็บ ลงทุนกับสิ่งที่ถนัด อสังหาริมทรัพย์ให้โทษ ของเก่าโดดเด่นรวมทั้งธุรกิจเคมีภัณฑ์ แฟชั่น วงการธุรกิจสีเทา ระวังโรคเกี่ยวกับผิวพรรณ และออฟฟิศซินโดรม
ถึงเวลาเดินเกมนิ่งๆ ความรักอาจทำงานทางอ้อม มิตรภาพของคนเคยรักจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบางเรื่องของคุณได้ คนแต่งงานแล้ว ครอบครัวคาดหวังทายาทคนใหม่ หากมีอยู่แล้วก็อยากได้มาต่อท้ายนามสกุลเพิ่มเติม เพศทางเลือก มีคนขอโอกาส รอใครจะพบหน้า
คนเกิดวันจันทร์
เจ้านายเรียกหาบ่อย ใช้ง่าย งานคล่อง แต่อย่าให้เกินขอบเขตรับผิดชอบงานของตัวเอง หรือเกินค่าแรงแบบเกินเบอร์ มนุษย์เงินเดือนโดนต่อรอง บางสิ่งจำเป็นต้องปฏิเสธ ยกเลิก การค้ายังเสียเปรียบเจ้าตลาด ต้องเปลี่ยนคู่ค้าแล้วจะดีขึ้น งานประจำปัญหาเยอะกับเจ้านาย ธุรกรรมธนาคารค่อยๆ เจรจา แล้วจะไม่ติดลบ ระมัดระวังของมีค่าหาย ไม่ได้คืน อย่าออกจากบ้านยามวิกาล
คนที่เกือบลืมไปแล้วจะวนกลับมาให้คิดถึง อย่าใจอ่อนกับคนที่เคยทำให้ผิดหวัง มักมีเหตุจำเป็นที่ต้องพบหน้าคนเก่าๆ ความสัมพันธ์ของสถานะแฟน มักมีมือที่สามเข้ามาแทรกและเป็นคนใหม่ๆ ไม่ซ้ำหน้า บ้านไหนลุ้นทายาทต้องประคับประคองคนตั้งครรภ์
คนเกิดวันอังคาร
ต้นสัปดาห์ที่มีข่าวดีร้ายไม่ได้รอคอยเข้ามาทักทาย คุณจะสนุกกับการทำงาน การเรียนอะไรใหม่ๆ จากเพื่อนร่วมงาน ธุรกิจขนาดเล็กอย่ารีบร้อนขยาย ดูไปอีกสักระยะ จะได้คู่ค้าที่ดีเหมาะสมกับดวง คนมีฝีมือจะโดนซื้อตัว การเปลี่ยนพรรคฝ่าย ทำให้การทำงานบางเรื่องไปได้แบบช้าๆ ติดต่อธนาคารราบรื่น แต่ให้ระวังข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ไตร่ตรองโอกาสที่ดูดีเวอร์ เพราะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเสมอ
การทำงานอาจทำให้คนมีคู่ขัดใจกับคนรัก มีเวลาให้น้อย พบหน้ากันไม่นาน แต่โดดเด่นกับดวงคนที่โสด หม้ายเพราะกำลังจะโดนจับคู่ทางอ้อมอย่างเงียบๆ และมักเป็นคนมีเสน่ห์น่าสนใจ แม้จะไม่ตรงสเป็กที่วางเอาไว้ เพศทางเลือก ถูกชะตาใครคุณต้องออกตัวได้แล้ว
คนเกิดวันพุธ
อะไรที่วุ่นค้างข้ามสัปดาห์ต้องรีบสะสาง ก่อนที่จะมีปัญหาใหม่เข้ามาสมทบ เน้นทำงานเสร็จส่งต่อ ซื้อมาขายไป ปัดงานให้จบไวที่สุด มนุษย์เงินเดือนอย่าไว้วางใจเพื่อนร่วมงานใหม่ในทุกระดับ คุณจะมีปัญหาทางใจกับพวกเขาหรือขัดขากันทางอ้อม ฟรีแลนซ์มักโดนโกง เอาเปรียบเล็กๆ น้อยๆ เงินเก็บได้บางส่วน ขยับขยายบ้าน ซ่อมบ้านซ่อมรถยังเกินงบ แต่ได้ความสบายใจและตรงใจ มีลาภจากคนพิการ
ความเลิฟมีคนคิดถึง ใจลอย อยากติดต่อแต่กลัวคุณเบื่อหรือไม่สบายใจ คนโสดมีคนในใจ แต่ก็เปิดกว้างกับคนที่เข้ามา หรือพบเจอคนใหม่ๆ ส่วนคนมีคู่ คุยกันน้อยแต่เข้าใจกันดี ซื้อเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ให้คนรัก ช่วยเสริมดวงความรักและความสัมพันธ์ในบ้าน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งที่รอมานานจะต้องมูฟออน หรือลงมือทำมานานมากแล้วยังไม่คืบหน้า ต้องลองเปลี่ยนเส้นทาง มีการแข่งขันในการเรียนและสายงานที่คุณอยู่ วุฒิสูงได้เปรียบกว่าคนมีประสบการณ์ ใครหลายคนจะค่อยๆ ได้สร้างชื่อเสียงและยืนในแสงไฟ การเงินใช้จ่ายสบายๆ ธุรกิจทางตรง ทางอ้อมไปได้สวย ไม่เน้นตลาดใหญ่แต่เจาะกลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก จะได้รู้เห็นคดีความของคนอื่น ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับ
อย่าลังเลกับการเริ่มต้นใหม่ ความรักทักทายคนโสดเข้ามา ตอบรับบ้างหากคุณพร้อมและมั่นใจ ปลายทางจะติดลบหรือไปต่อยังไม่ชัดเจน แต่อย่างน้อยคนโสดก็มีโอกาสเลือกให้คนเหล่านั้นมายืนข้างกายเป็นคนพิเศษ ส่วนคนแต่งงานแล้ว คนรักใช้เงินเกินงบ ทักเตือนกันบ้าง
คนเกิดวันศุกร์
.ใช้ความสบายใจเป็นที่ตั้ง บางครั้งสิ่งที่คุณทำนั้น ควรมองข้ามสายตาคนอื่นและไม่เกรงใจใคร ใช้ตัวเองเป็นจุดยืน แล้วงาน หรือการเรียนจะออกมาได้ดี เจรจาต่อรองต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่รับได้ อย่าให้ความช่วยเหลือด้านการเงินคุณจะเดือดร้อน จะได้เงินตกเบิก เงินก้อนจากสิ่งที่ค้างชำระการจ่ายมาแสนนาน การค้าในครอบครัว ธุรกิจในบ้านโดดเด่นในดวงคนว่างงานหรืออยากหาอะไรทำใหม่ๆ
มีอะไรคุยกันตรงๆ แต่เหมือนคนรักยังไม่พร้อมรับฟัง ความผิดเดิมซ้ำๆ อาจเป็นประจุสานตั้งต้นของปัญหาหัวใจ มีคนมาง้อ โดนง้อมานาน ถึงเวลาใจอ่อนคุยกันได้แล้ว อย่าให้ความรักที่เกี่ยวข้องกับงานมีปัญหา แม้งานจะปัง แต่เรื่องส่วนตัวทำให้ทุกอย่างติดลบได้ง่ายๆ
คนเกิดวันเสาร์
ขาขึ้นจนสิ้นเดือนกับงาน โอกาส ที่ทำเพื่อคนหมู่มาก ทำร่วมกับคนอื่น คนแปลกหน้า และได้รับความไว้วางใจจากคนที่ไม่รู้จักกันตรงๆ จะค่อยๆ สร้าง สะสมชื่อเสียงของตนเอง มีคนยอมรับที่ไม่ใช่คนใกล้ตัว ใช้เงินกับการเดินทางและโยกย้าย ถึงเวลาคิดวางเงินเพื่อทรัพย์สินที่ผ่อนชำระหรือจ่ายค่าเช่ามานานแล้ว การลงทุนเด่นในช่วงบ่ายกับตลาดเก่าแต่กลุ่มธุรกิจใหม่ สุขภาพระวังอาหารเป็นพิษ
หัวใจต้องการพัก จะมีคู่หรือโสด วันนี้ไม่พร้อมกับแรงปะทะ หรือคุยเรื่องหนักในความสัมพันธ์ คบหาระยะสั้น ความสัมพันธ์ข้ามคืนจะคิดใหม่ มีคนจริงจังอยากสานต่อ หรือมีภาระร่วมกันให้รับผิดชอบ เพศทางเลือกคนอายุน้อย รักต่างวัยจะพยายามเข้ามาตีสนิท
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