เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 13 – 19 มิ.ย. 2569

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
เร่งงานเพื่อความสำเร็จ เป็นสัปดาห์ติดประจุให้กับการทำงานและสะสางธุระที่ค้างเอาไว้นานแล้ว คนอายุน้อยและบริวารจะช่วยเหลือเป็นกำลังสำคัญ อย่าย้ายงานหรือบ้านเพราะคำชักจูง จะเดือดร้อน
การงานความเนี๊ยบทำให้คุณได้เปรียบ งานต้องดีทั้งไส้ในและหน้าปก จะได้ยืนแถวหน้ามากกว่าคนรุ่นเดียวกัน ปัญหาเก่าแก้ไม่ได้ คุณอาจต้องปล่อยเบลอ แล้วไปทำงานส่วนอื่นแทน ตกงานจะได้งานใหม่
การเงิน รายได้กับการลงแรงสวนทางหรือไม่คุ้มแต่ต้องรักษาเพื่อนร่วมธุรกิจ จะโดนโกงเอาเปรียบกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ การลงทุนตลาดของปัจจัยสี่และไอทีโดดเด่น ทำบุญหรือกินอาหารเมนูไข่ ช่วยเสริมดวงได้ดี
ความรัก ความโกรธ งอน สารพัดอารมณ์จะหายไปเพียงได้พบหน้า ชาวราศีเมษตัดใจไม่ขาดกับความรักที่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีสถานะ ส่วนคนแต่งงานแล้ว การเงินในบ้านยังต้องปรับใหม่ ช่วยหันดูแลมากกว่าเดิม
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
สารพัดสิ่งจะวิ่งเข้ามาหา ตั้งรับให้ดี ครอบครัวจะช่วยเหลือคุณได้หลายเรื่องแต่คุณต้องเปิดใจรับฟังและกล้าจะพูดคุยกันตรงๆ ยามวิกาลคือนาทีทองที่คุณจะนั่งทำงานหรือดีลธุรกิจ ไม่เหมาะจะเดินทางไกล
การงาน เสร็จแล้วต้องรื้อแก้ไขใหม่เพื่อให้ถูกใจ การทำงานกับคนหมู่มากสนุก มากปัญหาแต่ได้งานน่าพอใจ จะได้โยกย้ายงาน เดินเรื่องโปรโมทตัวเอง หรือเทรนด์สกิลใหม่ๆ ให้ตัวเอง จบใหม่อาจได้งานทันที
การเงิน บริหารการใช้จ่ายได้ดีทั้งเงินสดและเงินเครดิต ธุรกิจจะได้รับการยอมรับด้านการเงินมากขึ้น การลงทุนปลายสัปดาห์และเจรจาตัวเลขช่วงวันหยุดทางจะเปิด ทองคำ พลังงาน ค้าส่ง เสื้อผ้า เป็นตลาดโดดเด่น
ความรัก รักที่กลับมาหามักอยู่ในสถานะเพื่อนมากกว่าคบหาดูใจ เลิกราไม่นานจะหลับมาคุยกันเรื่องทายาทหรือทรัพย์สิน คนโสดจะเสน่ห์แรงกับคนต่างบ้านเกิด คนแต่งงานแล้วจะได้รับการยอมรับจากบ้านแฟน
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกเรื่องที่คุณกำลังทำ แต่เน้นเป้าหมายให้สำเร็จ หรือมีคนรับรู้เพียงบางส่วนเท่านั้น คนเบื้องหลังจะมีความสำเร็จ เป็นที่เรียกหาของคนหมู่มาก ใครๆ ก็อยากรู้จัก สุขภาพทรุดเป็นระยะ
การงานไอเดียมีมูลค่า เอ่ยปากเรื่องไหนย่อมมีผลน่าพอใจและน่าเชื่อถือ คนธรรมดาจะเริ่มยืนในแสงไฟ เป็นที่รู้จักเพราะผลงานตัวเอง ธุรกิจที่ทำเสริมงานประจำมีลุ้นขยาย แต่ห้ามจับเป็นงานหลักจะขัดลาภ
การเงิน เงินได้เอามาต่อยอด ตลาดการลงทุนของสะสม ของมือสอง ของเก่า หรือการซื้อขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์จะเฉิดฉายในช่วงนี้ถึงปลายปี เปิดบัญชีใหม่ ซื้อกองทุนดวงจะปัง คนสนิทจะอยากยืมเงิน
ความรัก รับรู้มิตรภาพแต่ไม่ใช่จังหวะเริ่มต้นใหม่ คนโสดมีคนที่ดีต่อใจ รอใครนานๆมักมีคู่แทรก ห่างไกลจะมีคนไปหาถึงที่ ส่วนคนแต่งงานแล้ว ช่วงนี้คนรักไม่สบายบ่อยๆ เวลามีให้น้อยอย่าถือสาเอาความ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
งานจะรบกวนวันหยุด ไอเดียจะพุ่งเวลาอยู่นอกออฟฟิตหรือระหว่างวันพักร้อน การเขียนใบลาจะโดนยกเลิก มีเรื่องด่วนทั้งงานและเรื่องส่วนตัว มีโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ไม่เปิดตัว ทำบุญคนชราช่วยเปิดดวง
การงาน ต้องแข่งขัน เพื่อนร่วมงานจะกลายเป็นคู่แข่ง ช่วงนี้ต้องฟิตมี KPI ที่ต้องใส่ใจ การค้าจะโดนสืบคู่แข่งจะเข้าใกล้ สุขภาพเจ็บป่วยยังแบกร่างทำงาน แต่หากลุ้นที่ทำงานใหม่มักติดขัดเพราะเรื่องสุขภาพ
การเงิน ทุ่มเงินเพื่อการปรับปรุง หรือติดต่อธนาคารเพื่อปรับโฉมบ้าน ธุรกิจ แต่หนี้สินยังไม่ค่อยลดเพราะความตึงของกำลังผ่อนชำระ โอกาสการลงทุนอยู่กลางสัปดาห์ ระวังโดนโยงเกี่ยวข้องเงินใต้โต๊ะเงินลับๆ
ความรัก คนเลิกรายังไม่ยอมปล่อยมือ อีกคนพยายามรั้งคุณไว้ด้วยร้อยเหตุผล คนโสดเรื่องเข้าใจผิดอาจเสียเครดิตเพราะปัญหามือที่สามปลอมๆ ชาวเพศทางเลือกคนใกล้ๆตัวอาจสารภาพความรู้สึกแบบไม่ทันตั้งตัว
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
มีอุปสรรคในการทำงานหรือทำธุระส่วนตัว ต้องรอจังหวะอีกสักระยะจึงจะมีทางออก มีคนกลับมาทวงคำตอบ คำสัญญา ข้อตกลงที่คุณต้องตัดสินใจเด็ดขาด สุขภาพเจ็บป่วยอยู่กับการกินอาหาร โรคกระเพาะ
การงาน มีความล่าช้าแต่สำเร็จ การลงนามอนุมัติ หารผ่านการทดสอบ ข่าวดีมักมาในช่วงท้ายสัปดาห์ ฟรีแลนซ์อาจวุ่นวายเกี่ยวกับข้อตกลง ค้าขายอย่ามองข้ามคลื่นลูกใหม่ในตลาด นายจ้างจะเลือกคนทำงานผิด
การเงิน ถึงเวลาเปย์เพื่อตัวเอง ของมันต้องมี สิ่งที่เล็งมานาน ถึงเวลาเอาใจตัวเองบ้าง การเงินหยิบง่ายใช้คล่องแต่ไม่ค่อยได้เก็บออม มีแผนการออมเงินเพื่อใช้ในสิ่งฟุ่มเฟือย อสังหาริมทรัพย์ติดลบ งดการให้ยืม
ความรัก มีโมเมนต์ใจฟู คนโสดสัปดาห์นี้มีความหมายเพราะใครบางคนที่มาให้เห็นหน้าบ่อยๆ ดานคนมีคู่ เซอร์ไพรส์เล็กๆ ทริปเดตที่ไม่ได้วางแผนอาจวุ่นวายแต่ดีกับหัวใจคนเลิกราอาการดีขึ้นมูฟออนช้าๆ แต่มั่นคง
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
วุ่นกับเรื่องส่วนตัวมากกว่างาน อุปสรรคอยู่ที่ความเชื่อมั่น ความมั่นใจของคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ธุระ หรือการทำงานติดขัด ต้องล้มเลิก ใช้แผนสำรองทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค ค่ารักษาพยาบาล แล้วจะดีขึ้น
การงาน แก้งานเก่ง ปรับงานไว เป็นสัปดาห์ที่อยู่ระหว่างทางในการทำชิ้นงานบางอย่าง ผู้ใหญ่จะเรียกหา คนนอกสายตาจะเริ่มมีตัวตนในการทำงานกับคนหมู่มาก ฟรีแลนซ์บางเรื่องต้องยอมถอยให้กับมืออาชีพ
การเงิน เก็บเงินเก่ง แต่ถ้าใช้ก็จ่ายรัวๆเช่นกัน วาจาอาจไม่โดดเด่น การเจรจาต่อรองแบบเกรงใจ แต่คนคุ้นเคยยังให้เงิน ให้โอกาสในการสร้างมูลค่าได้อย่างดี จ่ายเงินทำบุญและภาษีสังคมเป็นระยะตลอดสัปดาห์
ความรัก มีลาภลอยมากับเรื่องหัวใจ พวกเขาเข้ามาสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเมื่อความเลิฟเข้ามาทักทาย ส่วนคนโสดช่วงนี้เหงาๆ สักหน่อย มีคนรักเก่าทักทายบ้างแต่มักมาขอความช่วยเหลือ
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
จะได้เปลี่ยนงาน มีโอกาสจากความสามารถที่โดดเด่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหลักที่ตนเองทำอยู่ สัตว์เลี้ยงในบ้านอาจเจ็บป่วยรับเคราะห์แทนเจ้าของสุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อจะมีปัญหาเรื้อรัง มีโชคสัตว์สองเท้า
การงาน เน้นความเป็นทางการ ดูมืออาชีพ ต้องใส่ใจภาพลักษณ์แม้ตนเองจะไม่ค่อยสนใจแต่คนอื่นจะเพ่งเล็ง คุณจะได้ก้าวผ่านขีดจำกัดในการทำงาน มีสกิลใหม่ๆ ติดตัว มนุษย์เงินเดือนมีโมเมนต์อยากลาออก
การเงิน มีจังหวะการหมุนไม่ทัน การส่งขาดช่วงแต่ยังพอแก้ไขสถานการณ์ได้ ค้ำประกันใครต้องร่วมรับรู้ปัญหา การเงินที่ลงทุนไว้ระยะยาวยังให้ผลน่าพอใจ อยากเก็บออมเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของจะปลอดภัยกว่า
ความรัก ทุ่มใจ ทุ่มเทแต่ยังโดนมองข้าม คนโสดยังอยู่นอกสายตาของเป้าหมาย ส่วนคนมีคู่มีความตั้งใจพยายามสร้างความมั่นคง แต่ยังมีอุปสรรค มีความกกดดันจากครอบครัวของคนรัก คนหม้ายมีรักต่างวัย
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
อุปสรรคทำให้คุณเข้มแข็ง เก่งขึ้น ช่วงนี้ต้องใช้ความสามารถเพื่อช่วยคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงาน ระบบใหม่ ต้องค่อยไปรับจูน สุขภาพเจ็บป่วยกินยาก็หายไม่น่ากังวล
การงาน ต้องเป็นกลาง ถอดความชอบไม่ชอบ พรรคพวกออก ช่วงนี้สิ่งที่คิดอาจไม่ใช่ความจริงหรือจังหวะเหมาะสม อย่าแก้ปัญหาให้เจ้านาย บางเรื่องคุณต้องปล่อยผ่านเพื่อโฟกัสเรื่องสำคัญกว่า ตกงานจะมีข่าวดี
การเงิน เก็บเงินเก่ง และได้ร่วมรับผิดชอบการเงินของกลุ่มคนหรือหน่วยงาน ใส่ใจเงินสดให้มาก การต่อรองค้าขายแทบจะเท่าทุนเดิมแต่จะช่วยรักษาพันธมิตรธุรกิจเอาไว้ เป็นสัปดาห์เทขายมากกว่าซื้อเก็บ
ความรัก ตกหลุมรัก เก็บอาหารไม่เก่ง แม้ไม่พูดแต่เป้าหมายจะรู้เละแอบยิ้มได้เมื่อเจอหน้าคุณ ส่วนคนมีเจ้าของแล้ว คนเก่าๆ กลับมากวนใจ คนรักพยายามดูแลเอาใจใส่แต่เหมือนไม่ใช่ไม่ถูกทาง มีลุ้นทายาทใหม่
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ข่าวลือทำให้การทำงาน และเรื่องส่วนตัวชาวราศีธนูง่ายขึ้น เพราะความสนใจของคนรอบตัวจะไปอยู่ที่อื่นไม่วุ่นวายกับคุณ สุขภาพปัญหาเก่าๆ ที่หายไปนานจะแสดงอาการอีกครั้ง งดเดินทางยามวิกาล
การงาน เป็นรุ่นพี่ที่ดี เป็นต้นแบบให้กับคนอื่น แม้ว่าเรื่องรอบตัวจะค่อนข้างมาก งานเยอะ แต่คุณต้องเป็นพี่เลี้ยงให้คนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ระวังโดนขโมยไอเดีย ต้องระวังคำพูดเวลาสนทนาเรื่องงานให้มาก
การเงิน หยิบจับอะไรเน้นความสำคัญและวาระก่อนหลัง จะได้วุ่นวายกับการซ่อมหรือย้ายบ้าน จะได้เงินก้อนเพราะความเสน่หา การเสี่ยงโชคติดลบ ทำบุญน้ำดื่ม น้ำผลไม้ช่วยปรับดวงการเงินให้คล่องมือยิ่งขึ้น
ความรัก ถูกชะตาใครต้องเก็บทรง บอกกันตรงๆไม่ได้อาจเสียเพื่อนและเสียงาน เป้าหมายที่คุณชอบมีคนหมายปองเยอะ ส่วนคนมีคู่แล้ว มีคนกำลังงอนเพราะข่าวลือ หรือเพราะการละเลยลืมวันครบรอบสำคัญ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ตัดสินใจให้ช้า พิจารณาให้มากและปัญหาจะน้อย คุณจะได้เดินทางหรือไปไหนมาไหนนอกแผนที่เตรียมการเอาไว้ เป็นช่วงเหมาะสมติดต่องานกับราชการ หรือคนในเครื่องแบบ ตกงานจะมีข่าวดีให้ชื่นใจ
การงาน ทุกอย่างล้วนมาจากความสามารถ มองข้ามการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หรือความเป็นเด็กเส้นออกไปได้เลย ทุกเรื่องที่ทำช่วงนี้เกิดจากฝีมือและการตัดสินใจของคุณเอง ตำแหน่งที่คาดหวังยังไม่ได้ ไม่ใช่จังหวะ
การเงิน ใช้จ่ายตามแผน ต้องตัดใจกับเรื่องเกินงบ และควบคุมการใช้บัตรเครดิตควบคู่กับเงินสดให้ดี สุขภาพได้ทุ่มเงินดูแล หรือใส่ใจเรื่องของประกันสุขภาพและค่ายา ค่าหมอของคนในครอบครัวเป็นพิเศษ
ความรัก โดนเข้าใจผิด คนโสดตกที่นั่งลำบากเพราะข่าวลือ แต่ส่งผลดีหากคุณทำงานร่วมกับใครคนนั้น หรือเป็นบุคคลสาธารณะ ส่วนคนแต่งงานแล้ว ปากเสียงเกิดง่ายจากข้อมูล คำพูดเล็กๆ แต่ลากยาวทั้งอาทิตย์
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
สิ่งที่ลำบากจะเบาบาง มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแม้ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเล็กน้อย จะได้เปิดเกมคุยเรื่องมรดก ส่วนแบ่ง ทรัพย์สินของครอบครัวและธุรกิจ สุขภาพเจ็บป่วยดีขึ้น ยังไม่หายดี มีลาภลอยจากบริวาร
การงาน ความมั่นใจพกไว้อย่าลังเล คุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นจุดเล็กๆ และสามารถขยายได้ในอนาคตพ่ายแพ้ต่อคนที่มีอำนาจและหัวโบราณ ฟรีแลนซ์มีการรวมตัวที่คุณต้องเข้าร่วม
การเงิน เป็นช่วงดีๆ ที่จะเปิดบัญชี ซื้อกองทุน หรือวางเงินจองสิ่งที่หมายปองมานาน ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียงช่วยหนุนดวงการเงินให้ลื่นไหล การเดินทางนำมาซึ่งธุรกิจ หรือพันธมิตรการลงทุนที่ดีในระยะยาว
ความรัก ทะเลาะกันบ่อยๆ แต่ความสัมพันธ์มั่นคง คนโสดอาจแพ้ทางคนหม้าย คนมีตำหนิ ที่พยายามเข้ามาติดพันและจีบคุณมานานแล้ว อยากแข่งขันเรื่องหัวใจต้องเผื่อใจในการเป็นผู้แพ้ เพศทางเลือกรักเก่ากลับมา
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ความเชื่อเดินควบคู่ความเก่งและความสามารถ ก่อนลงสนามเรื่องสำคัญ จำเป็นต้องไหว้พระขอพร ขอความมั่นใจจากสิ่งที่เคารพนับถือเสียก่อน เป็นการเปิดทางที่ดี หาโอกาสถวายสังฆทานสดเพื่อหนุนดวง
การงาน มีคนพยายามเอาเปรียบ และเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียนรู้มากกว่าเป็นผู้นำ เดินตามระบบ แม้ความคิดจะถูกต้อง แต่ไม่ใช่ช่วงเวลาเฉิดฉาย ระวังข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร วุ่นวายกับการประสานงานที่มีปัญหา
การเงิน รายจ่ายอยู่กับการเดินทาง แม้การทำงานเล็กๆ น้อยๆจะเรียกเงินเข้ากระเป๋า แต่มีรายจ่ายจุกจิกเสมอ การลงทุนเด่นต้นสัปดาห์ในตลาดขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง และสิ่งที่สวนกระแสการสนใจของคนอื่น
ความรัก เน้นอยู่นิ่งๆ อยากเจอใครได้แต่นั่งคิดถึง เป็นช่วงที่ให้เวลาตัวเองบ่อยๆ ทบทวนใจเพื่อให้ความรักชัดเจน หมั้นหมาย คนที่รอหาทางติดต่อกันบ้างเพื่อเติมหวานให้ใจ คนโสดมักเจอคนหวังผลมากกว่ารักจริง
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เร่งงานเพื่อความสำเร็จ เป็นสัปดาห์ติดประจุให้กับการทำงานและสะสางธุระที่ค้างเอาไว้นานแล้ว คนอายุน้อยและบริวารจะช่วยเหลือเป็นกำลังสำคัญ อย่าย้ายงานหรือบ้านเพราะคำชักจูง จะเดือดร้อน
การงานความเนี๊ยบทำให้คุณได้เปรียบ งานต้องดีทั้งไส้ในและหน้าปก จะได้ยืนแถวหน้ามากกว่าคนรุ่นเดียวกัน ปัญหาเก่าแก้ไม่ได้ คุณอาจต้องปล่อยเบลอ แล้วไปทำงานส่วนอื่นแทน ตกงานจะได้งานใหม่
การเงิน รายได้กับการลงแรงสวนทางหรือไม่คุ้มแต่ต้องรักษาเพื่อนร่วมธุรกิจ จะโดนโกงเอาเปรียบกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ การลงทุนตลาดของปัจจัยสี่และไอทีโดดเด่น ทำบุญหรือกินอาหารเมนูไข่ ช่วยเสริมดวงได้ดี
ความรัก ความโกรธ งอน สารพัดอารมณ์จะหายไปเพียงได้พบหน้า ชาวราศีเมษตัดใจไม่ขาดกับความรักที่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีสถานะ ส่วนคนแต่งงานแล้ว การเงินในบ้านยังต้องปรับใหม่ ช่วยหันดูแลมากกว่าเดิม
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
สารพัดสิ่งจะวิ่งเข้ามาหา ตั้งรับให้ดี ครอบครัวจะช่วยเหลือคุณได้หลายเรื่องแต่คุณต้องเปิดใจรับฟังและกล้าจะพูดคุยกันตรงๆ ยามวิกาลคือนาทีทองที่คุณจะนั่งทำงานหรือดีลธุรกิจ ไม่เหมาะจะเดินทางไกล
การงาน เสร็จแล้วต้องรื้อแก้ไขใหม่เพื่อให้ถูกใจ การทำงานกับคนหมู่มากสนุก มากปัญหาแต่ได้งานน่าพอใจ จะได้โยกย้ายงาน เดินเรื่องโปรโมทตัวเอง หรือเทรนด์สกิลใหม่ๆ ให้ตัวเอง จบใหม่อาจได้งานทันที
การเงิน บริหารการใช้จ่ายได้ดีทั้งเงินสดและเงินเครดิต ธุรกิจจะได้รับการยอมรับด้านการเงินมากขึ้น การลงทุนปลายสัปดาห์และเจรจาตัวเลขช่วงวันหยุดทางจะเปิด ทองคำ พลังงาน ค้าส่ง เสื้อผ้า เป็นตลาดโดดเด่น
ความรัก รักที่กลับมาหามักอยู่ในสถานะเพื่อนมากกว่าคบหาดูใจ เลิกราไม่นานจะหลับมาคุยกันเรื่องทายาทหรือทรัพย์สิน คนโสดจะเสน่ห์แรงกับคนต่างบ้านเกิด คนแต่งงานแล้วจะได้รับการยอมรับจากบ้านแฟน
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกเรื่องที่คุณกำลังทำ แต่เน้นเป้าหมายให้สำเร็จ หรือมีคนรับรู้เพียงบางส่วนเท่านั้น คนเบื้องหลังจะมีความสำเร็จ เป็นที่เรียกหาของคนหมู่มาก ใครๆ ก็อยากรู้จัก สุขภาพทรุดเป็นระยะ
การงานไอเดียมีมูลค่า เอ่ยปากเรื่องไหนย่อมมีผลน่าพอใจและน่าเชื่อถือ คนธรรมดาจะเริ่มยืนในแสงไฟ เป็นที่รู้จักเพราะผลงานตัวเอง ธุรกิจที่ทำเสริมงานประจำมีลุ้นขยาย แต่ห้ามจับเป็นงานหลักจะขัดลาภ
การเงิน เงินได้เอามาต่อยอด ตลาดการลงทุนของสะสม ของมือสอง ของเก่า หรือการซื้อขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์จะเฉิดฉายในช่วงนี้ถึงปลายปี เปิดบัญชีใหม่ ซื้อกองทุนดวงจะปัง คนสนิทจะอยากยืมเงิน
ความรัก รับรู้มิตรภาพแต่ไม่ใช่จังหวะเริ่มต้นใหม่ คนโสดมีคนที่ดีต่อใจ รอใครนานๆมักมีคู่แทรก ห่างไกลจะมีคนไปหาถึงที่ ส่วนคนแต่งงานแล้ว ช่วงนี้คนรักไม่สบายบ่อยๆ เวลามีให้น้อยอย่าถือสาเอาความ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
งานจะรบกวนวันหยุด ไอเดียจะพุ่งเวลาอยู่นอกออฟฟิตหรือระหว่างวันพักร้อน การเขียนใบลาจะโดนยกเลิก มีเรื่องด่วนทั้งงานและเรื่องส่วนตัว มีโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ไม่เปิดตัว ทำบุญคนชราช่วยเปิดดวง
การงาน ต้องแข่งขัน เพื่อนร่วมงานจะกลายเป็นคู่แข่ง ช่วงนี้ต้องฟิตมี KPI ที่ต้องใส่ใจ การค้าจะโดนสืบคู่แข่งจะเข้าใกล้ สุขภาพเจ็บป่วยยังแบกร่างทำงาน แต่หากลุ้นที่ทำงานใหม่มักติดขัดเพราะเรื่องสุขภาพ
การเงิน ทุ่มเงินเพื่อการปรับปรุง หรือติดต่อธนาคารเพื่อปรับโฉมบ้าน ธุรกิจ แต่หนี้สินยังไม่ค่อยลดเพราะความตึงของกำลังผ่อนชำระ โอกาสการลงทุนอยู่กลางสัปดาห์ ระวังโดนโยงเกี่ยวข้องเงินใต้โต๊ะเงินลับๆ
ความรัก คนเลิกรายังไม่ยอมปล่อยมือ อีกคนพยายามรั้งคุณไว้ด้วยร้อยเหตุผล คนโสดเรื่องเข้าใจผิดอาจเสียเครดิตเพราะปัญหามือที่สามปลอมๆ ชาวเพศทางเลือกคนใกล้ๆตัวอาจสารภาพความรู้สึกแบบไม่ทันตั้งตัว
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
มีอุปสรรคในการทำงานหรือทำธุระส่วนตัว ต้องรอจังหวะอีกสักระยะจึงจะมีทางออก มีคนกลับมาทวงคำตอบ คำสัญญา ข้อตกลงที่คุณต้องตัดสินใจเด็ดขาด สุขภาพเจ็บป่วยอยู่กับการกินอาหาร โรคกระเพาะ
การงาน มีความล่าช้าแต่สำเร็จ การลงนามอนุมัติ หารผ่านการทดสอบ ข่าวดีมักมาในช่วงท้ายสัปดาห์ ฟรีแลนซ์อาจวุ่นวายเกี่ยวกับข้อตกลง ค้าขายอย่ามองข้ามคลื่นลูกใหม่ในตลาด นายจ้างจะเลือกคนทำงานผิด
การเงิน ถึงเวลาเปย์เพื่อตัวเอง ของมันต้องมี สิ่งที่เล็งมานาน ถึงเวลาเอาใจตัวเองบ้าง การเงินหยิบง่ายใช้คล่องแต่ไม่ค่อยได้เก็บออม มีแผนการออมเงินเพื่อใช้ในสิ่งฟุ่มเฟือย อสังหาริมทรัพย์ติดลบ งดการให้ยืม
ความรัก มีโมเมนต์ใจฟู คนโสดสัปดาห์นี้มีความหมายเพราะใครบางคนที่มาให้เห็นหน้าบ่อยๆ ดานคนมีคู่ เซอร์ไพรส์เล็กๆ ทริปเดตที่ไม่ได้วางแผนอาจวุ่นวายแต่ดีกับหัวใจคนเลิกราอาการดีขึ้นมูฟออนช้าๆ แต่มั่นคง
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
วุ่นกับเรื่องส่วนตัวมากกว่างาน อุปสรรคอยู่ที่ความเชื่อมั่น ความมั่นใจของคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ธุระ หรือการทำงานติดขัด ต้องล้มเลิก ใช้แผนสำรองทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค ค่ารักษาพยาบาล แล้วจะดีขึ้น
การงาน แก้งานเก่ง ปรับงานไว เป็นสัปดาห์ที่อยู่ระหว่างทางในการทำชิ้นงานบางอย่าง ผู้ใหญ่จะเรียกหา คนนอกสายตาจะเริ่มมีตัวตนในการทำงานกับคนหมู่มาก ฟรีแลนซ์บางเรื่องต้องยอมถอยให้กับมืออาชีพ
การเงิน เก็บเงินเก่ง แต่ถ้าใช้ก็จ่ายรัวๆเช่นกัน วาจาอาจไม่โดดเด่น การเจรจาต่อรองแบบเกรงใจ แต่คนคุ้นเคยยังให้เงิน ให้โอกาสในการสร้างมูลค่าได้อย่างดี จ่ายเงินทำบุญและภาษีสังคมเป็นระยะตลอดสัปดาห์
ความรัก มีลาภลอยมากับเรื่องหัวใจ พวกเขาเข้ามาสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเมื่อความเลิฟเข้ามาทักทาย ส่วนคนโสดช่วงนี้เหงาๆ สักหน่อย มีคนรักเก่าทักทายบ้างแต่มักมาขอความช่วยเหลือ
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
จะได้เปลี่ยนงาน มีโอกาสจากความสามารถที่โดดเด่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหลักที่ตนเองทำอยู่ สัตว์เลี้ยงในบ้านอาจเจ็บป่วยรับเคราะห์แทนเจ้าของสุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อจะมีปัญหาเรื้อรัง มีโชคสัตว์สองเท้า
การงาน เน้นความเป็นทางการ ดูมืออาชีพ ต้องใส่ใจภาพลักษณ์แม้ตนเองจะไม่ค่อยสนใจแต่คนอื่นจะเพ่งเล็ง คุณจะได้ก้าวผ่านขีดจำกัดในการทำงาน มีสกิลใหม่ๆ ติดตัว มนุษย์เงินเดือนมีโมเมนต์อยากลาออก
การเงิน มีจังหวะการหมุนไม่ทัน การส่งขาดช่วงแต่ยังพอแก้ไขสถานการณ์ได้ ค้ำประกันใครต้องร่วมรับรู้ปัญหา การเงินที่ลงทุนไว้ระยะยาวยังให้ผลน่าพอใจ อยากเก็บออมเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของจะปลอดภัยกว่า
ความรัก ทุ่มใจ ทุ่มเทแต่ยังโดนมองข้าม คนโสดยังอยู่นอกสายตาของเป้าหมาย ส่วนคนมีคู่มีความตั้งใจพยายามสร้างความมั่นคง แต่ยังมีอุปสรรค มีความกกดดันจากครอบครัวของคนรัก คนหม้ายมีรักต่างวัย
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
อุปสรรคทำให้คุณเข้มแข็ง เก่งขึ้น ช่วงนี้ต้องใช้ความสามารถเพื่อช่วยคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงาน ระบบใหม่ ต้องค่อยไปรับจูน สุขภาพเจ็บป่วยกินยาก็หายไม่น่ากังวล
การงาน ต้องเป็นกลาง ถอดความชอบไม่ชอบ พรรคพวกออก ช่วงนี้สิ่งที่คิดอาจไม่ใช่ความจริงหรือจังหวะเหมาะสม อย่าแก้ปัญหาให้เจ้านาย บางเรื่องคุณต้องปล่อยผ่านเพื่อโฟกัสเรื่องสำคัญกว่า ตกงานจะมีข่าวดี
การเงิน เก็บเงินเก่ง และได้ร่วมรับผิดชอบการเงินของกลุ่มคนหรือหน่วยงาน ใส่ใจเงินสดให้มาก การต่อรองค้าขายแทบจะเท่าทุนเดิมแต่จะช่วยรักษาพันธมิตรธุรกิจเอาไว้ เป็นสัปดาห์เทขายมากกว่าซื้อเก็บ
ความรัก ตกหลุมรัก เก็บอาหารไม่เก่ง แม้ไม่พูดแต่เป้าหมายจะรู้เละแอบยิ้มได้เมื่อเจอหน้าคุณ ส่วนคนมีเจ้าของแล้ว คนเก่าๆ กลับมากวนใจ คนรักพยายามดูแลเอาใจใส่แต่เหมือนไม่ใช่ไม่ถูกทาง มีลุ้นทายาทใหม่
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ข่าวลือทำให้การทำงาน และเรื่องส่วนตัวชาวราศีธนูง่ายขึ้น เพราะความสนใจของคนรอบตัวจะไปอยู่ที่อื่นไม่วุ่นวายกับคุณ สุขภาพปัญหาเก่าๆ ที่หายไปนานจะแสดงอาการอีกครั้ง งดเดินทางยามวิกาล
การงาน เป็นรุ่นพี่ที่ดี เป็นต้นแบบให้กับคนอื่น แม้ว่าเรื่องรอบตัวจะค่อนข้างมาก งานเยอะ แต่คุณต้องเป็นพี่เลี้ยงให้คนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ระวังโดนขโมยไอเดีย ต้องระวังคำพูดเวลาสนทนาเรื่องงานให้มาก
การเงิน หยิบจับอะไรเน้นความสำคัญและวาระก่อนหลัง จะได้วุ่นวายกับการซ่อมหรือย้ายบ้าน จะได้เงินก้อนเพราะความเสน่หา การเสี่ยงโชคติดลบ ทำบุญน้ำดื่ม น้ำผลไม้ช่วยปรับดวงการเงินให้คล่องมือยิ่งขึ้น
ความรัก ถูกชะตาใครต้องเก็บทรง บอกกันตรงๆไม่ได้อาจเสียเพื่อนและเสียงาน เป้าหมายที่คุณชอบมีคนหมายปองเยอะ ส่วนคนมีคู่แล้ว มีคนกำลังงอนเพราะข่าวลือ หรือเพราะการละเลยลืมวันครบรอบสำคัญ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ตัดสินใจให้ช้า พิจารณาให้มากและปัญหาจะน้อย คุณจะได้เดินทางหรือไปไหนมาไหนนอกแผนที่เตรียมการเอาไว้ เป็นช่วงเหมาะสมติดต่องานกับราชการ หรือคนในเครื่องแบบ ตกงานจะมีข่าวดีให้ชื่นใจ
การงาน ทุกอย่างล้วนมาจากความสามารถ มองข้ามการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หรือความเป็นเด็กเส้นออกไปได้เลย ทุกเรื่องที่ทำช่วงนี้เกิดจากฝีมือและการตัดสินใจของคุณเอง ตำแหน่งที่คาดหวังยังไม่ได้ ไม่ใช่จังหวะ
การเงิน ใช้จ่ายตามแผน ต้องตัดใจกับเรื่องเกินงบ และควบคุมการใช้บัตรเครดิตควบคู่กับเงินสดให้ดี สุขภาพได้ทุ่มเงินดูแล หรือใส่ใจเรื่องของประกันสุขภาพและค่ายา ค่าหมอของคนในครอบครัวเป็นพิเศษ
ความรัก โดนเข้าใจผิด คนโสดตกที่นั่งลำบากเพราะข่าวลือ แต่ส่งผลดีหากคุณทำงานร่วมกับใครคนนั้น หรือเป็นบุคคลสาธารณะ ส่วนคนแต่งงานแล้ว ปากเสียงเกิดง่ายจากข้อมูล คำพูดเล็กๆ แต่ลากยาวทั้งอาทิตย์
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
สิ่งที่ลำบากจะเบาบาง มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแม้ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเล็กน้อย จะได้เปิดเกมคุยเรื่องมรดก ส่วนแบ่ง ทรัพย์สินของครอบครัวและธุรกิจ สุขภาพเจ็บป่วยดีขึ้น ยังไม่หายดี มีลาภลอยจากบริวาร
การงาน ความมั่นใจพกไว้อย่าลังเล คุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นจุดเล็กๆ และสามารถขยายได้ในอนาคตพ่ายแพ้ต่อคนที่มีอำนาจและหัวโบราณ ฟรีแลนซ์มีการรวมตัวที่คุณต้องเข้าร่วม
การเงิน เป็นช่วงดีๆ ที่จะเปิดบัญชี ซื้อกองทุน หรือวางเงินจองสิ่งที่หมายปองมานาน ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียงช่วยหนุนดวงการเงินให้ลื่นไหล การเดินทางนำมาซึ่งธุรกิจ หรือพันธมิตรการลงทุนที่ดีในระยะยาว
ความรัก ทะเลาะกันบ่อยๆ แต่ความสัมพันธ์มั่นคง คนโสดอาจแพ้ทางคนหม้าย คนมีตำหนิ ที่พยายามเข้ามาติดพันและจีบคุณมานานแล้ว อยากแข่งขันเรื่องหัวใจต้องเผื่อใจในการเป็นผู้แพ้ เพศทางเลือกรักเก่ากลับมา
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ความเชื่อเดินควบคู่ความเก่งและความสามารถ ก่อนลงสนามเรื่องสำคัญ จำเป็นต้องไหว้พระขอพร ขอความมั่นใจจากสิ่งที่เคารพนับถือเสียก่อน เป็นการเปิดทางที่ดี หาโอกาสถวายสังฆทานสดเพื่อหนุนดวง
การงาน มีคนพยายามเอาเปรียบ และเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียนรู้มากกว่าเป็นผู้นำ เดินตามระบบ แม้ความคิดจะถูกต้อง แต่ไม่ใช่ช่วงเวลาเฉิดฉาย ระวังข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร วุ่นวายกับการประสานงานที่มีปัญหา
การเงิน รายจ่ายอยู่กับการเดินทาง แม้การทำงานเล็กๆ น้อยๆจะเรียกเงินเข้ากระเป๋า แต่มีรายจ่ายจุกจิกเสมอ การลงทุนเด่นต้นสัปดาห์ในตลาดขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง และสิ่งที่สวนกระแสการสนใจของคนอื่น
ความรัก เน้นอยู่นิ่งๆ อยากเจอใครได้แต่นั่งคิดถึง เป็นช่วงที่ให้เวลาตัวเองบ่อยๆ ทบทวนใจเพื่อให้ความรักชัดเจน หมั้นหมาย คนที่รอหาทางติดต่อกันบ้างเพื่อเติมหวานให้ใจ คนโสดมักเจอคนหวังผลมากกว่ารักจริง
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