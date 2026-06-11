เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีเรื่องใจฟูยิ้มได้ช่วงปลายสัปดาห์ อ่อมหมดแรงมาตลอดจะมีแรงอีกครั้งเพราะกำลังใจเล็กๆ งานประจำมีภาระเพิ่ม ทดแทนคนที่ขาดหายไป เจ้านายมักมอบหมายคนไม่ตรงกับงานทำให้ล่าช้า เป็นอุปสรรคหลายๆ จุด การใช้จ่ายจุกจิกกับเครื่องมือทำมาหากิน ซื้อเพราะความจำเป็นและกระทบเงินเก็บในบางส่วนที่มีอยู่ เชิงการลงทุนตลาดพลังงาน ของใช้ปัจจัยสี่โดดเด่นในดวงชะตา มีคนโกหกเพื่อขอความช่วยเหลือ
สุขภาพของคนรักเป็นสิ่งน่าใส่ใจ ต้องดูแลใกล้ชิด คนอกหักอยู่ในระยะพักหัวใจ อยากมีคนใหม่ แต่ยังลืมหรือจบกับคนเก่าไม่เรียบร้อย คนตกงาน สอบตก โมเมนต์ประจำวันติดลบ จะมีความรักครั้งใหม่ คนที่ดีต่อใจเข้ามาเป็นรางวัลปลอบใจ คนมีคู่มักมีคนเข้าแทรก
คนเกิดวันจันทร์
อยู่ให้เป็น ใจเย็นให้มาก เป็นช่วงปลายสัปดาห์ที่การเมืองในออฟฟิศ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ แต่ทำให้คุณได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการวางตัว นำไปสู่การพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม เพลงโปรด อาหารโปรดกินบ่อยๆ การเงินจะขยับหากมีปัญหาติดขัด ช่วงนี้ถึงปลายเดือนมักมีจ๊อบเสริม งานพิเศษที่เข้ามาเพิ่มสภาพคล่องการเงิน และอุดรอยรั่วการลงทุนได้อย่างดี สุขภาพทรงๆ ตัว ไม่น่ากังวล
จิตใจมักลอยไปหาคนอื่น ลองมองใกล้ๆ รักเก่า เพื่อนคุย คนที่เคยสนิทอาจกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง แต่ด้วยความยุ่งของงาน ธุระส่วนตัว คุณอาจเผลอทำให้คนที่เข้ามาตีสนิทงอนตุบ หรือหมดแรงจะจีบ ด้านคนมีคู่เพลินๆ สบายๆ ดูแลกันเก่ง น่าอิจฉาตาร้อนในสายตาใครๆ
คนเกิดวันอังคาร
จะโดนชักชวนทำงานสำคัญ แต่คุณจะต้องหารเรื่องที่รับฟังออกจะมีมูลความจริง งานมีปัญหาเพราะเพื่อนร่วมงานขัดทาง พยายามตัดทางมากกว่าส่งเสริมหรือแข่งขันแบบแฟร์ๆ ธุรกิจด้วยเช่นกันจะโดนโจมตีจากคู่แข่ง ศัตรูทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย การเงินใช้จ่ายสบายๆ แต่ให้ระวังกระเป๋าสตางค์หรือของมีค่าหาย จะได้ซื้อขายทรัพย์สินมีราคา ปล่อยได้ไม่สูงแต่ดีกว่าถือครองเอาไว้ สุขภาพช่องปากต้องใส่ใจ
รักต่างวัยระวังปากเสียง ยังมีการปรับตัวที่คู่รักคบหากันใหม่ๆ ต้องเจอทะเลาะกันบ่อยงอนกันเก่ง โดยเฉพาะกับคนต่างเพศ ส่วนคนมีคู่จูงมือกันมานาน ครอบครัวคาดหวังเรื่องทายาท หรือจะเข้ามาวุ่นวายเรื่องการเลี้ยงดู คนห่างไกลจะมาหา จะส่งข่าวให้หายคิดถึง
คนเกิดวันพุธ
ความวุ่นวาย มากับเรื่องง่ายๆ ที่พร้อมจะพังทุกเวลา โดยคนต่างวัย เจ้านาย ลูกน้อง ที่มุมมองความคิดไม่เหมือนกัน อาจไม่ได้ข้อสรุปที่ต้องการ ต้องยืดวาระออกไปก่อน หางานใหม่จะได้ข่าวดีแต่ไม่ใช่ที่คาดหวัง มีโอกาสแบกงานไปทำที่บ้าน วันหยุดการอยู่นิ่งๆ ใช้บ้านเป็นฐานทัพ ดีทั้งการพักผ่อนหรือทำงานจะได้ความก้าวหน้า มีดวงเสียเงินเรื่องสุขภาพ นักลงทุนตลาดที่เคยติดลบจะมีการขยับให้ยิ้มออกได้
ความปังอยู่ที่ความสามารถ ความเป็นตัวของตัวเอง ทำให้คนโสดมีเสน่ห์กับผู้พบเห็น ทั้งคนมีคู่แล้วหรือใจว่างๆ ดึงดูดเข้ามาหามาทำความรู้จัก ส่วนคนมีคู่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว การลงนามร่วมกัน คิดให้เยอะ อ่านให้มาก เพื่อป้องกันปัญหาเข้ามาในบ้าน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อยู่สงบๆ จะมีคนเข้ามาหา มีคนมาปรึกษาเรื่องส่วนตัว เน้นการให้อธิบายแนะนำด้วยคำพูด มิเช่นนั้นคุณจะเดือดร้อน การทำงานและการเรียนจะเข้มข้นจะสงบลง จากความสงบจะเริ่มวุ่นวายตั้งสติให้ดี การเงินหยิบเล็กหยิบน้อย ไม่ค่อยได้จ่ายเงินก้อน หนี้สินยังต้องพยุงภาระสำคัญ ตั้งหน้าจอเป็นรูปสัตว์เลี้ยงที่ชอบ จะช่วยเรียกทรัพย์ โอกาสการแข่งขัน เรื่องลุ้นๆ มีมากกว่าครึ่งที่จะสมหวัง งดการเสี่ยงโชคลาภ
มีปัญหาเพราะคนรักเก่า ลดเครดิตกันด้วยคำพูดหรือกระทบให้เสียหายต่อภาพลักษณ์จะเกิดขึ้น หมั่นทำความสะอาดหิ้งพระในบ้าน ช่วยลดปากเสียงและบริหารดวงเสน่ห์ทางอ้อม การลงทุนกับหวานใจ ธุรกิจที่ทำร่วมกันหรืองานที่พบหน้ากันบ่อยๆ จะเฮงทั้งเลิฟทั้งงาน
คนเกิดวันศุกร์
มีคนจับจ้อง อยู่ในสายตาของคนอื่น จะเรื่องส่วนตัว หรือเป็นบุคคลสาธารณะ คุณจะหงุดหงิด ไม่สะดวกใจในการทำเรื่องตามใจตนเอง วันนี้มีข่าวดีจากคนแปลกหน้าหรือทางไกล ส่วนคนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้ มักเปาความลับไปบอกคนอื่น การใช้จ่ายสบายๆ คุมได้ดี มีลาภ โอกาสจากคนมียศตำแหน่ง ที่อายุน้อยกว่า การเดินทางไกลติดน้ำ ใกล้ทะเลจะได้โชคลาภ ให้ความสำเร็จกระตุ้นดวงให้เฉิดฉาย
เสียเงิน เปย์กับเรื่องความเลิฟ แต่คุณสมัครใจที่จะเอาใจใครสักคน หรือรับผิดชอบเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตของพวกเขา คนหม้าย ระมัดระวังรักลวงหวังผลประโยชน์ หรือปะทะใจกับคนเจ้าชู้ ปัญหาเดิมๆ คำพูดทีเล่นทีจริงจะทำให้ทะเลาะกัน หย่าร้างเลิกราจะจบดั่งหวัง
คนเกิดวันเสาร์
มีข้อผิดพลาด มีการละเลยที่ต้องยอมรับหรือร่วมรับผิดชอบ การทำงาน การเรียนรอบคอบให้เยอะ และอาจต้องทุ่มเทเวลาเป็นพิเศษ ค้าขายตลาดของกินของใช้ หรือเครื่องสำอางโดดเด่น ทำบุญด้วยอาหารเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยว ช่วยเสริมดวงการเงินและการแข่งขัน ระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย จ่ายเงินกับการดูแลสุขภาพ การลงทุนที่เข้าหาเพื่อน หาคนสนิท เลือกตามประสงค์ ของเก่าให้โชค อาจได้ลาภจากสิ่งที่มองข้าม
มีสิ่งของ ของขวัญ ของฝากมาจากคนพิเศษให้ยิ้มได้ทั้งวัน นัดหมายนัดเดตยังโดนเลื่อนไป หรือหลงลืมวันเวลา รักออนไลน์ทำงานได้ดีกับคู่ที่คบหากันแล้ว ส่วนคนโสด มีคนคุย มากกว่าคนรัก จดทะเบียนสมรส แจกการ์ด เปิดตัวแฟนช่วงวันหยุด เป็นมงคลกับครอบครัว
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