เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เริ่มต้นใหม่ มีข่าวดีจากสิ่งที่ไม่ลุ้นไม่รอคอย โอกาสที่คุณจะสามารถก้าวสู่ตำแหน่ง หรือทางการทำงานที่เปิดกว้างและเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้น แต่มีข้อแลกเปลี่ยนที่ต้องเก็บไปคิด การเงินจ่ายเยอะกับภาระครอบครัว เชิงการลงทุนค่อนข้างกระจายตัวทั้งเก็บออมและเก็งกำไร สุขภาพของคนในบ้านได้ดูแลมากขึ้น ร่วมรับรู้และลงแรง ลงเงินเพื่อคนในบ้าน หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับคนพิการ จะดีกับดวงชะตา
หลีกหนีความวุ่นวาย ความรักของสถานะคนพิเศษและคนพึ่งคบหา ยังมีคลื่นรบกวนจากคนภายนอก คิดเยอะตัดสินใจยาก เกรงใจสายตาคนอื่น สนใจความเหมาะสม คนอยู่กินกันมานานมีข่าวดีจากบุตรหลาน รักเก่ารีเทิร์น
คนเกิดวันจันทร์
เป็นแก้วเป็นแสงให้กับเจ้านาย เน้นความสม่ำเสมอในการทำงานและรักษามาตรฐาน ระมัดระวังเพื่อนร่วมงานชอบอิจฉาและพูดถึงคุณในแง่ร้ายโดยไม่มีความจริง จะมีคนช่วยเหลือคุณเพราะคุณเคยช่วยพวกเขามาก่อน การเงินวันนี้สบายๆ เก็บออมไม่ค่อยได้ แต่เรื่องรายวันเอาอยู่ นักลงทุนตลาดใกล้ตัว ในและต่างประเทศดำเนินการได้ดั่งใจ ทำบุญคนพิการทางสายตา ช่วยเสริมดวงการแข่งขัน
ต้องยอมถอย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเป็นฝ่ายแพ้พ่าย หรือติดในเฟรนด์โซน ส่วนคนแต่งงานแล้ว ปัญหาเก่าในบ้านจะปัดฝุ่นมาทะเลาะ ถกกันในปัญหาเดิมๆ สุขภาพของคนรักจะไม่สบาย ห่างหาย เพราะปัญหาเจ็บป่วย
คนเกิดวันอังคาร
มีคนวิ่งเข้าหา แต่ไม่ใช่คนที่คุณอยากเจอ ส่วนการเข้าหาสมาคมจะช่วยสนับสนุนสิ่งที่อยากทำ จำเป็นต้องออกจากกรอบโซนนิ่งของตัวเองเพื่อทำงานหรือประสานธุรกิจ จับงานหลายอย่าง วุ่นๆ ไม่ค่อยได้สนใจใคร การเงินรับเข้าจ่ายออก เด่นกับการลงทุนเก็งกำไรระยะสั้น ควรมีคนกลางช่วยทำงานสำคัญ สอบแข่งขันอะไรมีลุ้นสมหวัง มีลาภลอยจากคนอายุน้อย สุขภาพเจ็บป่วยกับโรคประจำตัว
ความรักอยู่ในโหมดจำศีล คบหามักไม่หวานชื่น มีคนงอนโกรธและยังง้อไม่สำเร็จ ส่วนคนโสด คุณยังเป็นคนในสายตาของเป้าหมาย แต่ยังไม่หวือหวาโดนใจเป็นพิเศษ ใครโดนเท โดนปฏิเสธ ถึงเวลาพักใจสักระยะหนึ่ง
คนเกิดวันพุธ
วุ่นกับผู้คนมากกว่างาน ธุรกรรมสำคัญจะได้เร่งดำเนินการ อย่าทำอะไรถ้าไม่เห็นเอกสารหรือมีคำสั่งที่ชัดเจน คุณอาจเดือดร้อน ต้องเลือกพรรคฝ่ายแม้อยากเป็นกลาง พูดให้น้อย ลงมือทำให้ชัดเจน คือทางออกที่ดีในวันนี้ จะโดนชวนย้ายงาน แต่อยู่ที่เดิมจะดีมากกว่า ค้าขายมักโดนคนสนิทโกงเล็กๆ น้อยๆ งานบุญ งานสังสรรค์ ทำให้เจอคนช่วยเหลือและเปิดทางฝ่าอุปสรรค มีลาภลอยจากบริวาร
ขอพรอะไรกันไว้ใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว ช่วงนี้เสน่ห์ทำงานแบบฟุ้งกระจายมีทั้งเป้าหมายและไม่ใช่ ดังนั้นต้องมีความชัดเจนสูงเพื่อไม่ให้เข้าใจกันผิด คนมีคู่ คนรักจะจัดการเรื่องในชีวิตคุณได้ดีเวอร์ มีปากเสียงในเรื่องเล็กๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เก็บความรู้สึกให้มั่นคง ไม่ใช่เวลาเปิดเผยหรือปล่อยของแสดงฝีมือ มักเจอคนพาล พูดจาไม่เข้าหู ออกตัวช้า ทำตามหลังคนอื่นอย่าใจร้อน ฟรีแลนซ์มีโอกาสหาสัญญาระยะยาวหรือทำงานประจำ การเงินกำไรเล็กน้อยเข้ากระเป๋าจากธุรกิจหรือส่วนแบ่งการค้าขาย สุขภาพ ใส่ใจโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไซนัส และกระเพาะอาหาร เสริมอำนาจและการแข่งขันทำบุญเกี่ยวกับพระอาพาต
มีคนใจฟูเมื่อคนโสดหึงหวงหรือไปกันซีนคนที่เข้ามาจีบ คุณอาจไม่ทันรู้ตัวแต่คนใกล้ตัวคิดไปไกลแล้ว มีโอกาสสปาร์ครักครั้งใหม่แต่พัฒนาความสัมพันธ์ช้าๆ ส่วนคนมีคู่ คนเก่ากลับมาพบหน้า ส่งข่าวหากัน จะโดนงอนเบอร์แรง
คนเกิดวันศุกร์
สาวๆ ชาววันศุกร์ดวงโดดเด่นในด้านโอกาสและการงานการเรียน หลังจากนี้ไปเรื่องยากจะมีทางเดินที่ง่ายขึ้น วันนี้ เริ่มต้นใหม่ ใส่ใจคนอื่นให้น้อยและกลับมารักตัวเอง อสังหาริมทรัพย์ให้โชคลาภ ทั้งของมือหนึ่งและมือสอง การใช้จ่ายได้รับการแบ่งเบาจากครอบครัวหรือคู่ครอง การลงทุนเน้นกับเพื่อนฝูง คนสนิทที่ไว้ใจได้ ทองคำ ตลาดสุขภาพมีได้มีเสีย ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับของร้อนและไฟ
คนไม่ตรงใจอาจรู้ใจมากที่สุด เว้นระยะไว้ที่คนรู้จักกันมานาน สนิท แต่ไม่เคยตรงสเป็กสักข้อ มีแนวโน้มพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในอนาคต คนมีคู่ นิสัยบางอย่างอาจเซอร์ไพรส์ จนคุณต้องตั้งต้นเรียนรู้กันใหม่ มีดวงโดนเท
คนเกิดวันเสาร์
ระยะทาง ความต่าง สิ่งที่ไม่เหมือนกันอาจลงตัวกันที่สุด อย่าคิดเยอะหากไอเดีย การทำงาน การค้าขายของคุณจะไม่เหมือนธุรกิจคู่แข่ง เพราะมันคือความต่างที่เปิดดวงชาววันเสาร์ จะได้ทำงานยุ่งๆ ยาวไปตลอดสัปดาห์ การเงินจ่าย หมุนเงินเก็บออกมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ของเก่า ของมือสองจะขายได้ ราคาดี โดยเฉพาะของที่ไม่ได้ตั้งใจจะขาย มีคนให้ราคางามและมีโอกาสต่อรอง มีลาภสัตว์สองเท้า
มีคนกำลังคิดถึงหรือมีสิ่งข้องใจที่ยังไม่ได้รับคำอธิบาย ความสัมพันธ์ติดขัด เพราะมุมมองความคิดที่ต่างกัน ด้านคนโสดรักต่างวัยมีปัญหา คนมีตำหนิจะพยายามทำความรู้จัก พวกเขาจะสืบเรื่องราวของคุณทางอ้อมไม่บอกตรงๆ
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