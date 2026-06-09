เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
งานจึ้ง เงินปัง ภาระเล็กๆ กำลังจะได้ปิดงาน สิ่งที่รุงรังรับผิดชอบมานานมากๆ กำลังจะได้วางมือ งาน การเรียน จะก้าวสูงขึ้นแบบมั่นใจ คุณไม่ต้องห่วงคนที่เข้ามาแทนที่ วันนี้เหมาะจะส่งใบสมัครงานใหม่ หรือรอคำตอบเรื่องที่ลุ้น ผลการสอบการประมูลต่างๆ จะได้ฟังข่าวดีหรือข้อตกลงที่น่าพอใจ เรื่องการใช้จ่าย คนใกล้ตัวหรือครอบครัวจะช่วยคุณจัดระเบียบให้ดียิ่งขึ้น ทำบุญสังฆทานสดจะหนุนดวง งดเสี่ยงโชค
ความใส่ใจเล็กๆ ทำให้คุณแพ้ทาง ค่อยๆ ขยับความสัมพันธ์ จะได้อยู่ในโลกของคนตรงหน้าและรู้จักคนอื่นๆ มากยิ่งขึ้น อะไรไม่สบายใจต้องบอกกันตรงๆ จะมีคนอาสาไปรับส่งคนที่สนใจ อยู่นิ่งๆ จะโสดหรือหม้ายจะมีคนเข้ามารบกวนความสงบของใจร่มๆ อีกครั้งเร็วๆ นี้
คนเกิดวันจันทร์
คนจะยอมรับ ฟ้าจะเปิด คู่แข่ง คนที่เคยตั้งแง่จะเปิดทางยอมรับความสามารถ แต่ต้องรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ให้มาก การเงินติดขัดเพราะรายจ่ายจำเป็น ไม่สามารถควักตามใจตัวเองได้ การลงทุนมีขอบเขตเรื่องงบที่มีอยู่ ยานพาหนะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ ดำเนินการช่วงนี้ถึงปลายปีจะโชคดี สุขภาพรักษาเวลากินข้าวหรือกินยา เพื่อไม่ให้โรคประจำตัวกำเริบ เสี่ยงโชคต้องเล่นตามกระแส
รักที่ไม่ได้ลุ้น แพ้ทางคนที่เข้ามาดูแล มาใส่ใจบ่อยๆ อาจไม่ใช่สเป็กที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรก ส่วนคนมีคู่ คนรักพูดน้อย แต่กำลังต้องการกำลังใจหรือคำแนะนำอย่างมาก ปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ พ่อตาแม่ยาย กำลังจะเปิดเกมในบางครอบครัว รักรีเทิร์นยังต้องพิจารณาก่อนตกลง
คนเกิดวันอังคาร
งาน อย่าตัดสินใจแทนคนอื่น แต่ให้รักษามาตรฐานการทำงานของคุณให้ปังโดดเด่น อย่าพูดเยอะ เน้นลงมือให้คนอื่นหลบทาง งานประจำอาจลดสถานะเป็นฟรีแลนซ์ ลูกค้าประจำอาจหายหน้าเพราะคู่แข่งหน้าใหม่ดึงดูดใจมากกว่า การเงินมีข่าวดีกับการติดต่อสถาบันการเงิน ของหายได้คืน การเดินทางมีอุปสรรคมักล่าช้ากว่าเวลา สุขภาพใส่ใจการปรับตัวตามหมอสั่ง คนในบ้านอาจทรุดจากโรคประจำตัว
อยู่นิ่งๆ มักโดนตกหัวใจ หรือมีคนเข้ามาปลื้ม มาชอบมากกว่าไปจีบคนอื่น ระวังคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาหา และพาคนเขาตัวเองที่หึงหวงเก่งมาด้วย จะกลายเป็นปัญหาระยะยาว อยู่ก่อนแต่งมีอุปสรรคเรื่องเล็กๆ ทะเลาะกันบ่อย คนเลิกรามีคนไม่ยอมจบและตามกวนใจ
คนเกิดวันพุธ
จะโดนปิดกั้น อะไรปังๆ ทำเรื่องใดอยู่วันนี้อาจโดนมองข้าม คนที่เคยสนับสนุนจะหายหน้า ไม่เห็นด้วย มีความคิดแตกต่าง การลงทุนเด่นกับตลาดใหม่และในต่างแดนหรือนแกกระแส แต่จะส่งผลดีกับคุณในระยะยาว คนในเครื่องแบบจะเดือดร้อนเพราะบริวาร ค้าขายจะได้ลูกค้าคนสำคัญหรือฐานใหม่ๆ ที่หนักแน่นมั่นคง สุขภาพใส่ใจโรคความดันดลหิต ระบบเลือด หัวใจ และไมเกรน มีลาภสัตว์สองเท้า
อย่างงนาน มีคนพยายามบอกรัก และเอาใจใส่ ทุกเรื่องค่อยเป็นไปแต่ต้องให้สัญญาณตอบกลับพวกเขา คนจริงใจจะแสดงตัว หึงหวงคุณต่อหน้าคนอื่น พยายามกันซีนคนที่เข้ามาตีสนิท ส่วนคนมีคู่แล้ว เปราะบางต่อข่าวลือ เรื่องนอกบ้านอาจเป็นหัวข้อทะเลาะกัน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เน้นถามมาตอบไป หรือทำตามคำสั่ง งานที่ได้รับมอบหมาย อย่า add on อะไรมาเพิ่ม จะโดนเพ่งเล็ง มีข่าวดีของงาน การบรรจุใหม่ โปรเจ็กต์ที่เฝ้ารอ สายราชการจะโตแซงหน้าหัวหน้าของคุณแบบข้ามหน้า ค้าขายระวังเงินหรือของมีค่าหายเพราะบริวาร จะได้วุ่นวายกับทรัพย์สิน หรือของมีมูลค่าในครอบครัว ความเชื่อ สิ่งเคารพจะหนุนดวงการแข่งขัน อาหารเมนูสัตว์ปีกกินบ่อยๆ ช่วยเสริมดวงรุ่งเรือง
ส่วนความเลิฟอาจต้องทำใจ คนลุ้นๆ จะแพ้ทางคนมาทีหลังที่ออกตัวได้แรงมากกว่า มีโมเมนต์เสียดายคนที่เคยปฏิเสธไปแล้ว เพราะพวกเขาจะดีต่อใจช้าๆ คนมีคู่ คุยกันให้บ่อย ปรึกษากันให้มาก มีหลายเรื่องที่ช่วงนี้คุณสองคนต้องจับมือกันลุย มีดวงคนรักป่วยไข้
คนเกิดวันศุกร์
เป็นนักแก้ไขปัญหาที่โดนคาดหวังมีทั้งสำเร็จและยังค้างคา อย่ารีบร้อน ต้องพูดในสิ่งที่จำเป็น ใครทำงานที่บ้านมีโอกาสเข้าหาในเชิงการค้าและการต่อรอง คนในเครื่องแบบจะหันหลังให้วงการของตัวเอง หรืออยากเริ่มต้นใหม่เพราะสิ่งที่สนใจมากกว่า การลงทุนระยะสั้นกำลังเข้าหา เลือกที่สนใจ ถนัดแล้วเปิดเกมได้ทันที จะได้เกี่ยวข้องกับคดีความของคนอื่น หรือร่วมรู้เห็นเป็นพยาน หาโอกาสทำบุญคนพิการจะดี
คนคุ้นเคยอาจเหมาะจะเป็นเพื่อนมากกว่าคนรัก คนที่เคยหวีด ทำให้ใจฟูจะกลับเข้ามาให้คนโสดสับสน คุณมีโอกาสเลือกและคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ ส่วนคนแต่งงานมานาน คำพูดเล็กๆ คนรักมักคิดมาก ใครกำลังงอน สถานการณ์ไม่ดีนัก เพราะต้องตามง้อข้ามวัน
คนเกิดวันเสาร์
เป็นวันที่ไม่ค่อยได้อยู่นิ่ง ออกจากมุมทำงานเพื่อไปหาคนนั้นคนนี้หรือมักมีคนมาพบ โดนเรียกหาบ้าง บริวารอายุมาก กับเจ้านายอายุน้อยจะสนับสนุน หยิบจับงานที่ไม่ใช่หน้าที่หลักและจะได้ลุ้นเติบโต การเงินใช้จ่ายตามแผน งอกเงยกับภาษีสังคมและการใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เรื่องอาหาร เครื่องดื่มเพื่อรับรองแขก มีโชคจากการเจรจา ดีลเรื่องสำคัญจะผ่านได้ด้วยการเข้าหาแบบมิตรภาพ งดเสี่ยงโชค
คนผิดหวัง คนตกงานหรือสอบไม่ผ่าน ความรักของคุณจะเล่นเกมสวนทาง คนที่เคยปัดตกจะกลับมาขอโอกาสอีกครั้ง มีดวงได้ของมีค่าจากคนรักเก่า หรือมีการวางเงินสินสอด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่กำลังคบหา เพศทางเลือก ทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศจะเข้าหา
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