เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ไอเดียร่วมสมัย เรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน อาจได้รับการยอมรับค่อนข้างยาก ชาววันอาทิตย์โดดเด่นกับอะไรใหม่ๆ แต่ต้องลุยคนเดียวไปก่อน ใช้เวลาแล้วคนอื่นจะเดินตามคุณเอง ทุกเรื่องที่กำลังทำช่วงนี้เป็นต้นไปคือเวลาพิสูจน์ตัวเอง การใช้จ่าย รับมาก จ่ายมาก แต่คุมเรื่องเกินงบได้ค่อนข้างดี สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไซนัสอาจไม่สบาย ทำบุญเด็กกำไร้ คนไร้บ้าน เสริมดวงการเงินปังๆ
กระทบมาถึงดวงคนโสด ความจริงใจต้องใช้เวลา มักเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์ของคนอื่น แต่คนที่อยู่จุดเดิมมานาน มีลุ้นพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดี พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว เสน่ห์แรงกับคนต่างวัยและเพื่อนร่วมงาน โดนเททำใจได้บ้าง
คนเกิดวันจันทร์
อาหารเมนูโปรดจะช่วยเปิดทาง ของอร่อยติดไม้ติดมือฝากคนรอบตัว และเพื่อนร่วมงาน หรือการคุยงานนอกรอบโดดเด่น มีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานเพราะผู้ใหญ่เรียกหา การออกไปช่วยงานจะได้ทำอะไรที่ไม่จำเจและสร้างผลงานใหม่ๆ สายราชการจะได้รู้เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม การใช้จ่ายวันนี้ช่วงบ่ายไปแล้ว เด่นการลงทุนและเก็บออม จ๊อบเสริมให้ค่าขนม แต่ค่าแรงตรงๆ จะโดนโกงง่ายๆ
อยู่ให้เป็นเพราะความรักอยู่ในโหมดเหวี่ยง มีคู่ทะเลาะกันบ่อย ต้องการกำลังใจและรับฟังกันเยอะๆ สถานะคนโสด มักเกี่ยวข้องกับคนอื่น มีคนอ้างว่าเป็นคนรักหรือข่าวลือความสัมพันธ์ปลอมๆ มักมีพวกคุณอยู่ด้วยเสมอ
คนเกิดวันอังคาร
เล็กๆ น้อยๆ ต้องมองข้าม วันนี้โฟกัสเรื่องใหญ่ เรื่องสำคัญและใส่ใจคำพูดของคนอื่นให้น้อย คุณต้องเร่งตัดสินใจโดยมีกรอบเวลามาบังคับ สุขภาพป่วยไปทำงานไป วัยเรียนอุปสรรคมากกับครูอาจารย์ การใช้จ่ายคุมไม่ค่อยได้ เกินงบประจำลงทุนอาจขัดใจกับเพื่อน จะเสียมิตรเพราะผลประโยชน์ มีดวงได้มรดก ทรัพย์สินด้วยความเสน่หา หาโอกาสทำบุญเข้าวัด ชำระหนี้สงฆ์ เรื่องติดขัดจะเบาบาง
โอกาสความรักอยู่กับคนที่ไม่สนใจ มีคนมาหวีด มาตกหัวใจ แต่คุณยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ ส่วนคนมีคู่มั่นใจคนตรงหน้า แต่ต้องแอบสืบคนที่เข้ามาเกาะแกะบ้างพอเป็นพิธี มีโอกาสรีเทิร์น หมั้นหมายหรือโดนขอความรักใจฟู
คนเกิดวันพุธ
เรื่องเดือดร้อน ปัญหาของคนอื่นจะอยู่ในมือคุณ ช่วยเหลือตามความเหมาะสม อย่าอินมากจะเดือดร้อน มุมทำงานและทำอาหารต้องสะอาดสว่าง เพื่อเปิดรับโอกาสเข้ามาหา ชาววันพุธกำลังมีข่าวดีจากทางไกล หนี้สินกำลังลดจำนวนลง เสียเงินเพราะความเชื่อ ปัญหาไม่สบายใจทำให้กินได้น้อย นอนไม่หลับ ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้า การเดินสะดุดหกล้ม ปรับดวงทำบุญหนังสือสวดมนต์
คนห่างไกลจะแพ้ระยะทาง ต่างคนต่างเริ่มใหม่ คนโสด ความประทับใจในวันวานจะกลับมาหาคุณในไม่ช้า แต่ให้ระวังเป้าหมายใหม่ในใจ คนที่แคร์จะเข้าใจผิด มีโอกาสจดทะเบียนสมรส หรือแจกการ์ดงานมงคล มีโชคจากคนรัก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย หรือจับงานหลายอย่าง มีความสนุกและได้ประสบการณ์ อาจเป็นแรงใจให้คุณโยกย้ายงานเปลี่ยนสายอาชีพในอนาคต ค้าขายมักโดนเอาเปรียบ อย่าเจรจาเอง ควรมีคนกลางเข้าเจรจาด้วยหรือเกาะกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน จะได้หมุนทรัพย์สินเป็นเงินสด สุขภาพ การเจ็บป่วยระยะยาวต้องขยันติดตามอาการ จะดีขึ้นอย่างช้าๆ ทำบุญด้วยรองเท้าดวงจะปัง
คนขี้บ่น เหวี่ยงเก่งดูมีเสน่ห์ ความเลิฟกำลังเคาะประตูในกลุ่มเฟรนด์โซน เป็นเพื่อนกันมานาน มักแสดงออกทางอ้อม หึงหวงคนที่เข้ามาจีบคนในใจของตัวเอง ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว ข่าวดีในบ้านต้องประคับประคองเพื่อลุ้นทายาทใหม่
คนเกิดวันศุกร์
ไว้ใจคนใกล้ตัวไม่ได้ วันนี้ความลับส่วนตัวหรือความลับทางธุรกิจรั่วไหล และอาจส่งผลกับภาพลักษณ์ การเข้าใจผิดที่ตามแก้ข่าวยาก งานประจำราบรื่นรักษามาตรฐานได้ดี มีลาภลอยจากโชคที่ไม่ได้เสี่ยง แต่มีส่วนแบ่งมาจากคนอื่น ธุรกิจขนาดเล็กๆ เริ่มเติบโต เป็นวันเหมาะจะส่งใบสมัครงาน ไปสัมภาษณ์ ไปออดิชั่น คุณจะได้สิ่งใหม่กลับมาเสมอ สุขภาพระบบสืบพันธุ์ ระบบน้ำในตัว ต้องใส่ใจมากๆ
คนข้างกายสม่ำเสมอ ไว้วางใจได้ มีคู่จะตกอยู่ในโมเมนต์อิ่มตัว ไม่หวือหวา เรียบๆ เสียมากกว่า คนโสดมีเสน่ห์กับคนเพศเดียวกันและคนต่างวัย มีดวงรีเทิร์นที่กลับมาคบหาหรือจดทะเบียนสมรสกับคนเก่าๆ มีดวงออกเดตปุบปับ
คนเกิดวันเสาร์
จะได้งานเพิ่มแต่เงินเท่าเดิม เรียนรู้ความรับผิดชอบในตำแหน่งใหม่ หน้าที่ของคนที่ขาดที่ลา แต่รายรับไม่ขยับ ฟรีแลนซ์จะได้สัญญาระยะยาวที่น่าพอใจ ธุรกรรมการเงินและการลงทุนอยู่ในตลาดต่างแดนหรือเงินสกุลต่างประเทศ ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์บ่อยๆ จะโชคดี คำพูดนำโชค เน้นวาจาด้านบวก เป็นมงคลช่วยเปิดทางความสำเร็จตลอดวัน กินอาหารเมนูไข่ เปิดตัวการแข่งขันปังๆ
ความรักง้อกันเก่งงอนกันบ่อย คนมีคู่ดูมีสีสันแม้มีเวลาให้กันไม่มาก ส่วนคนโสด อย่าอินกับการเป็นที่ปรึกษาหัวใจคนอื่น เพราะคุณจะตกหลุมรักเป้าหมายแบบไม่ทันตั้งตัว รักรีเทิร์นต้องปัดตกเพราะปัญหาเก่าๆ จะตามกลับมาด้วย
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