เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เรื่องดีร้ายมักเข้ามากระทบจิตใจ คิดเยอะ บอกใครไม่ได้ เป็นช่วงที่คุณต้องเข้มแข็งเพื่อส่งพลังบวกดีๆ ให้กับคนรอบข้าง งานด่วนทักทายแต่เอาอยู่ อยากหางานใหม่อาจต้องรออีกสักระยะจึงจะได้งานถูกใจ มักโดนชักจูงด้วยคำพูดชวนเชื่อ ชวนเสียทรัพย์ สุขภาพเกี่ยวกับระบบช่องท้องมีปัญหาบ่อย เป็นวันที่เหมาะจะทำผม ตัดแว่นตา ซื้อเสื้อผ้าใหม่ ช่วยหนุนดวงคนสนับสนุน งดการเสี่ยงโชค
ความใส่ใจที่จริงจังทำให้คนอื่นๆ นั้นแพ้ทาง โมเมนต์คนแอบรักใจฟูได้ตลอดวัน พบหน้าคนที่ปลื้ม ทำงาน เรียนด้วยกันเวลาหนึ่งวันอาจน้อยเกินไป ส่วนคนมีคู่วันนี้คนรักทำอะไรไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไร ดูผิดที่ผิดทางไปเสียหมด คนคุยลุ้นพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนคบหา
คนเกิดวันจันทร์
ข่าวดี สิ่งที่รอมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ชีวิต อะไรใหม่ๆ กำลังจะเกิดขึ้นกับสภาพไม่คุ้นชินและค่อยๆ ปรับตัว ซื้อมาขายไปตรงไปตรงมาอย่าเกรงใจเพราะผลประโยชน์และสิ่งที่คาดหวังจะเป็นที่น่าพอใจมากกว่า ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ คนมียศตำแหน่งจะเสียเครดิตเพราะคำพูดของคนอื่น ข่าวลือ กระแสต้องติดตาม สุขภาพคนในครอบครัวจะไม่สบาย ของหายได้คืน มีสิ่งดีจากข้อผิดพลาดเก่าๆ
มีของขวัญของฝากจากคนรักคนรู้ใจ วันธรรมดาดูพิเศษเพราะโมเมนต์ของคนที่เฝ้ารอ คนมีคู่ เปิดใจรับฟังให้มาก รับฟังอย่างไม่ตัดสิน เพราะคนรักกำลังต้องการกำลังใจ ด้านคนโสด ข่าวลือทำให้คุณตกที่นั่งลำบาก มักเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนอื่น
คนเกิดวันอังคาร
รู้หน้าอาจไม่รู้ใจ คนสนิทจะเปลี่ยนเป็นเหมือนไม่รู้จักกันเลย ปัญหาต้องเร่งแก้ไขด้วยตัวเอง อาจช้ากว่าคนอื่นบ้าง แต่ความสำเร็จรอคุณอยู่ วันนี้เหมาะจะกินอาหารรสจัดหรืออมเปรี้ยว ช่วยเสริมดวงการแข่งขันและคนสนับสนุน มีดวงตกงานแบบสมัครใจ การใช้จ่ายไม่ค่อยได้ออม รับเข้าแล้วเปย์ทันที ทริปเที่ยวในฝัน ของใช้จำเป็นยังทำให้คุณต้องหมุนเงินโยกจากส่วนอื่นมาจ่ายก่อน ความฝันใช้โชคลาภ
ความเข้าใจทำให้คุณสนิทกับคนรักมากขึ้น คนที่มีประวัติเยอะ เสน่ห์แรง หากคุณว่างๆ ยังจีบคนอื่นยาก เพราะพวกเขาไม่มั่นใจในตัวคุณ คนอกหักจะหายไวเพราะรักต่างวัยที่เข้ามาทักทาย ส่วนคนมีคู่ รับผิดชอบคนรักมากยิ่งขึ้น ทั้งกำลังกายใจและทรัพย์ มีลุ้นทายาทใหม่
คนเกิดวันพุธ
ยิ่งหนีเหมือนยิ่งพบ ต้องหยิบจับสิ่งไม่ชอบไม่ถนัดก่อนความชอบส่วนตัวเสมอ ลองเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ปรับเวลาออกจากบ้านเพื่อปรับจูนดวงให้สิ่งใหม่เข้ามาอุปสรรคเบาบางลง การเงินต่อรองไม่ค่อยได้ ซื้อขายของมีค่า มักได้เท่าทุนเดิมและต้องระวังไม่ให้ติดลบ มีโชคลาภจากความโชคดีของคนอื่น ส่วนแบ่งการค้าขาย ปันผล หรือลาภลอยของคนในครอบครัว ทำบุญเครื่องเขียนเสริมดวงอำนาจบารมี
ต้องเก็บความรู้สึก เก็บทรง เพื่อไม่ให้เสียงานหรือโดนมองในแง่ลบ คนแอบคบหาโดนเปิดเผย บางคู่อาจกระทบถึงการเลิกราที่ต้องไปจบที่ศาล คนอยู่ไกลบ้านเกิด หากโสดอาจเริ่มต้นใหม่ในไม่ช้าแม้จะลังเล แต่คนที่เข้ามานั้นจริงใจเต็มร้อย จะได้มูฟออนจากคนเก่าๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
โดนทดสอบฝีมือจะด้วยการทดสอบแบบตรงๆ หรือส่งโจทย์ให้ทางอ้อม ชาววันพฤหัสบดีจะถูกเลือก หากผ่านไปได้ คุณจะปลดล็อคสกิลใหม่ๆ งานไม่น่ากังวล แต่วัยเรียนใจยังไม่มั่นคง มีการสอบ มีการลงสนามในสิ่งที่ไม่ชอบ หรือมีการพักเรียนไปทำงาน พักงานเพื่อไปเรียน ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้า รองเท้า สะดุดหกล้ม ทำบุญโลงศพช่วยปัดเป่าปัญหา การแข่งขัน การสอบมีลุ้นเพียงครึ่งต้องทำใจเอาไว้บ้าง
คนเก่าจะกลับมาในวันที่คุณเริ่มทำใจได้ คนใหม่ๆ ยังไม่ชัดเจน ชาววันพฤหัสบดีอยู่นิ่งๆ คนที่จริงใจจะร้อนรนเข้ามาหาคุณเอง ใครมีคู่แล้ว ช่วงนี้ไม่เหมาะจะออกจากบ้านยามวิกาล มีคนเพ่งเล็งความสัมพันธ์ในด้านลบ หรือพึ่งพามนต์ดำเพื่อให้ใครสักคนหลงเสน่ห์
คนเกิดวันศุกร์
ธุรกิจจะพลิกเกม ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้ สถานการณ์ที่คุมไม่ได้จะกระทบให้ชาววันศุกร์วุ่นๆ เพลินๆ ตลอดวัน การค้ายิ้มกับยอดขายที่ได้สั่งเพิ่มสั่งเติมสต็อก เมนูสัตว์สี่เท้ากินบ่อยๆ สัปดาห์นี้ช่วยเรียกทรัพย์ จะได้เงินกินเปล่าจากข้อผิดพลาดของคนอื่น ยานพาหนะนำโชค ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม สุขภาพดีร้ายจะเจอหมอดียาดี พบวิธีรักษาหรือเจอต้นตอของโรค ผู้ใหญ่จะเมิน บริวารจะสนับสนุน
เงียบ พูดน้อย มีเสน่ห์ในกลุ่มคนโสด แต่หากเป็นคนมีคู่จะติดลบในความสัมพันธ์ ลางสังหรณ์ของคู่ครองมักมีอะไรเสมอ ใครที่เริ่มมีคนเข้ามาคั่นกลางต้องสร้างความชัดเจน ก่อนจะมีปัญหากับคนข้างๆ กาย เสริมดวงคนโสดและคนมีปัญหาหัวใจ หาวันสะดวก งดกินเนื้อสัตว์
คนเกิดวันเสาร์
ทำงานจากบ้าน อยู่นอกสถานที่จะได้เปรียบ ไม่เหมาะจะแก้ไขปัญหาหรือต่อรอง เรื่องน่าชื่นชมยินดีวันนี้ มาจากความสามารถของตัวคุณเอง จะมีคนอยากร่วมเครดิตในผลงาน อาจต้องเว้นระยะให้เหมาะสม เหมาะจะติดต่อราชการ แต่ไม่ปังในสายงานต่างประเทศ การเงินใช้จ่ายเรื่องรายวันเป็นหลัก เชิงการลงทุนไม่รีบร้อน จะได้เงินก้อนจากของเก่าและความเชื่อ สุขภาพโดยรวมไปได้ดี มีโชคสัตว์สองเท้า
คู่ไหนอยู่ก่อนแต่ง อาจมีการสะกิดมาจากครอบครัวให้เข้าตามตรอกออกทางประตู การเลิกราย่อมกลับมาพบหน้าเพราะธุระที่มีร่วมกัน คนโสดมาก ปากเสียงหรือความขัดใจกับคนต่างวัย พวกเขาเข้ามาชอบคุณแต่แสดงออกไม่เก่ง ด้านคนมีคู่ อาจมีเซอร์ไพรส์ในบ้าน
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