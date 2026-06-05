เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 6 – 12 มิ.ย. 2569

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ต้องทำตามคนอื่นมากกว่าใจตัวเอง เป็นสัปดาห์วุ่นๆ ที่คุณจะลืมเรื่องอื่นและได้ทำนั่นนี่ไม่เว้นวัน เสียเงินเพราะความเชื่อ เดินทางมีอุปสรรคเรื่องที่พัก ยา อาหารไม่ถูกจริต สุขภาพทรงๆ ตัว ไม่น่ากังวลอะไร
การงาน ทำงานเร็ว รับมาสะสางและทำงานล่วงหน้า เป็นสัปดาห์ที่คุณดูแลงานประจำได้ดี หน้าที่รับผิดชอบไม่ขาด การหางานใหม่ยังไม่สมหวัง แต่มีลุ้นกับงานและการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับราชการจะดี
การเงิน จับจ่ายตามใจบ้าง ตามภาระบ้าง อย่าลงทุนก้อน เน้นเก็บออมตามสิ่งที่ถนัด สังหาริมทรัพย์โดดเด่น ธุรกิจต้องต่อยอดหาอะไรใหม่ๆ ทุ่มกับการรีแบรนด์ หรือใช้เงินก้อนโปะหนี้ จะได้ใช้เงินกับทริปทางไกล
ความรัก อยู่นิ่งๆ แต่ใจอยู่กับคนอื่น เป็นอาการปกติของคนโสดว่างๆ แต่หากมีคู่ถือว่าอยู่ในระยะอันตราย ตกงานอาจพบรักครั้งใหม่ เสน่ห์ทำงานดีแต่อาจแรงเกินเบอร์ไปบ้าง รอคนกลับมา คุณจะมีคนใหม่เป็นคู่เทียบ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เร่งรับอาจเสียหาย ช้าเกินไปอาจไม่ทัน เป็นการปรับตัวและการทำหลายเรื่องให้เข้าที่เข้าทาง มีคนให้โอกาสที่คุณไม่อยากได้ อย่าลงทุนกับคนสนิท ตลาดสวนกระแสยังเป็นตัวเลือกน่าสนใจ งดเสี่ยงโชค
การงาน ผู้ใหญ่จะสนับสนุนการทำงานกับคนต่างวัย ใครมีความหลากหลายของความคิดและเพื่อนร่วมทีมจะได้เปรียบ ตำแหน่งลุ้นๆ อาจไม่ได้ แต่เรื่องไม่ได้ลุ้น มีความปังและสำเร็จสูง คนใกล้ๆ ตัวจะวัดรอยเท้า
การเงิน เปิดบัญชี ทำธุรกิจ คุยเจรจาต่อรองค่อนข้างแจ่มใส แม้ว่าไม่ปังมากแต่น่าพอใจ ค้าขายยอมแลกเปลี่ยนดีกว่าลดราคา ประกัน มัดจำ การวางเงินหรือเก็บเงินก้อนกำลังจะเริ่มขึ้นหรือลงทุนระยะยาว
ความรัก มักโดนตัดสินจากภายนอก มีคนเข้ามาหาแต่มองข้ามบ่อยครั้ง ส่วนคนมีคู่ทะเลาะกันเก่ง งอนกันบ่อย ยังไม่มั่นคงทางจิตใจ ใครแต่งงานแล้ว มีเวลาตั้งโกลด์ชีวิตร่วมกัน มีเวลาให้แฟนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
คนเบื้องหลังกำลังจะได้เติบโต มีคนทาบทามชักชวนไปทำนั่นทำนี่ ไม่เหมาะจะเกาะเป็นงานประจำ แต่อยู่ในขอบเขตของการให้คำแนะนำเป็นครั้งๆ จะดีอาหารเมนูสัตว์ปีกกินบ่อยๆ หรือทำบุญช่วยหนุนดวง
การงาน ออฟฟิศมักมีเรื่องป่วนให้ช่วยดูแลบริหาร ช่วงนี้กินข้าวที่โต๊ะทำงาน นัดคนมาคุยงานที่ออฟฟิศ คุณจะได้เปรียบและตกลงเจรจากันง่ายๆ ฟรีแลนซ์จะเสียลูกค้าเก่า แต่ยอดขายบางสิ่งเติบโตจนยิ้มแก้มปริ
การเงิน จับจ่ายตามประสงค์ แต่การเก็บออมอาจยังไม่สมหวังตามเป้าหมาย มีการจ่ายซ่อมบ้าน และทำช่วงนี้จะเสริมดวงความรักอีกด้วย นักลงทุนตลาดในและต่างประเทศยังไปได้ในเรื่องที่คุณสนใจและถนัด
ความรัก อย่าหันหลังให้ปัญหา ถึงเวลากันแบบ Deep Talk การเรียนและงาน นำพาคนน่าสนใจเข้ามาในชีวิตคนโสด คนมีคู่ อย่างอนกับเรื่องเล็กๆ ช่วงนี้ ปัญหาจุกจิกให้ช่วยกันดูแลอีกหลายเรื่อง มีลาภลอยมากับคนรัก
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
สิ่งที่เลือกแล้วต้องยอมรับทั้งด้านบวกและลบ มีบางอย่างต้องเร่งแก้ไขให้ทันต่อเวลา สัตว์เลี้ยงในบ้านหนุนดวงการแข่งขันและคนเมตตา สุขภาพระบบทางเดินหายใจ ไซนัสอาจมีปัญหาคอบรบกวน
การงาน อย่าเชื่อผลงาน ชิ้นงานที่หน้าตาดี เพราะข้างในอาจไม่มีคุณภาพ ใส่ใจมุมทำงาน อย่าให้มีฝุ่นหรือรกไปด้วยกองเอกสาร คนในเครื่องแบบจะบอกลาตำแหน่ง มนุษย์เงินเดือนอาจวางแผนไปสู่งานฟรีแลนซ์
การเงิน จับจ่ายกับวาระประจำ เก็บออมเปลี่ยนเป็นสิ่งของดีต่อตัวเอง การลงทุนไว้ใจไม่ได้อาจโดนโกง
คนคุ้นเคยกับการร่วมหุ้น การค้ำประกันต้องมีความชัดเจน ธุรกิจต่างถิ่น เงินต่างแดนมีสิทธิติดลบสูงมากๆ
ความรัก เป็นวาระพักหัวใจ แม้มีคู่ช่วงนี้ไม่หวือหวา ไม่หวานร้อยแต่อยู่ในระดับพอดีต่อใจ สบายใจ คนโสดเน้นใช้เวลากับตัวเอง ปฏิเสธการพบเจอคนรักเก่า คนที่เคยชอบเคยปลื้ม พวกเขามาพร้อมปัญหาหนักๆ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
การเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆ ซึมซับ ทำให้คุณปรับตัวได้และกำลังก้าวเข้าสู่เรื่องใหม่ที่ดีกว่า ท่ามกลางความอดทนอดกลั้น ยอมได้อย่างเสียอย่างที่เริ่มต้นด้วยความลำบากใจ สุขภาพเจ็บป่วยจะได้รักษาจริงจัง
การงาน เริ่มต้นใหม่ ปรับใหม่แล้วจะปัง กระแสจำเป็นต้องเกาะ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตามแล้วจะไม่ติดลบ เจ้านายจะตัดสินใจพลาด ลูกน้องจะโดดเด่นกว่าบอส ฟรีแลนซ์ลูกค้าต่อรองเยอะมีเรื่องอึดอัดใจ
การเงิน เปลี่ยนระบบใช้ส่วนตัว ตัดรายจ่ายส่วนเกิน หรือรวมหนี้สิน ปิดการผ่อนชำระ คุณจะขยับได้คล่องตัวมากขึ้น จะได้รับทรัพย์จากสิ่งที่มาไม่ตรงเวลา อสังหาริมทรัพย์ การเดินทางช่วยกระตุ้นโชคลาภ
ความรัก คนโสดมีทิศทางที่ดี เริ่มมูฟออนหรือเลิกคาดหวังกับเรื่องที่เสียใจบ่อยๆ ส่วนคนมีคู่คนรักช่วยจัดการเรื่องต่างๆ ได้ดี สนับสนุนแบบไม่กดดัน มีข่าวเรื่องทายาท ลูกหลานคนใหม่จะได้เตรียมรับเข้าบ้าน
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
การขยับขยายที่อยู่ งาน ธุรกิจกำลังจะเกิดขึ้น ทั้งโอกาสใหญ่เล็กจะเข้ามา แต่คุณต้องเลือกในบางสิ่งเท่านั้น ไม่สามารถโอบรับทุกเรื่องไว้ได้ ปัญหาอาจต้องปล่อยผ่านมากกว่าพยายามแก้ไข งดเสี่ยงโชค
การงาน พูดให้น้อย เรื่องที่ดูธรรมดาอาจต้องเก็บเป็นความลับ จะโดนบอสทดสอบแบบเงียบๆ และส่งผลต่อตำแหน่งในอนาคต หางานใหม่ เงินเดือนอาจเท่าเดิม แต่สวัสดิการนั้นดีกว่าเก่า ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับ
การเงิน ต้องหมุนเงินเก็บออกมาเพิ่มสภาพคล่องบางประการ การลงทุนเด่นในช่วงต้นสัปดาห์ และเน้นตลาดในสิ่งที่คุณถนัด จะได้ทุ่มทุนกับบริวารหาคนเก่งๆ มาเสริมทัพทำงาน ทองคำ พลังงานเด่นในดวงชะตา
ความรัก ธุรกิจที่ทำกับคนรักจะดี ส่วนคนโสด อาจตกหลุมรักคนที่พบหน้ากันบ่อยๆ ทำงานกันคุ้นหน้า มีคนกำลังคิดเกินเพื่อนค่อยๆ ตีสนิทคุณมีลุ้น เพศทางเลือกมีคนแอบชอบคุณอยู่ และคุณอาจโฟกัสคนอื่นมากกว่า
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ดาวขยันเข้ามาหา เก็บอะไรไว้ พักเรื่องใดไว้ต้องปัดฝุ่นออกมาใส่ใจ และเป็นช่วงที่คุณต้องทำคนเดียวเป็นหลัก สุขภาพมาพร้อมกับต้นเดือน เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ แต่น่ารำคาญ มีโชคลาภจากบริวาร
การงาน ของเก่าเล่าใหม่ ไอเดียเดิมจะมีคนสนับสนุน รวมทั้งโทนย้อนยุค เพลงเก่าที่ฟังบ่อย ช่วยกระตุ้นโชคงานให้สำเร็จง่าย คนจบใหม่การสมัครงาน ดีลงานกับองค์กรที่อยู่มานาน คุณจะสมหวัง ฟรีแลนซ์สบายๆ
การเงิน หยิบเข้าแล้วจ่ายออก เก็บออมต้องตัดเก็บไว้ตั้งแต่ต้นทาง ของเก่าให้คุณซื้อขายของมือสองค่อนข้างราบรื่น อย่าค้ำประกันหรือติดต่อธนาคารหากไม่เร่งรีบ ติดลบกับการเจรจาตัวเลขและโดนเอาเปรียบอยู่
ความรัก มีคนเข้ามาหาแต่ไว้วางใจไม่ค่อยได้ ความรักมีอุปสรรคคั่นกลางเป็นคนใกล้ตัว แม้จะราบรื่นแต่คำพูดยั่วยุชวนให้เข้าใจผิด พรที่ขอไว้ใกล้ถึงคิวคนโสดว่างๆ หาโอกาสทำบุญชำระหนี้สงฆ์แล้วจะดีมาก
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
มีโอกาสเริ่มใหม่ ตั้งใจให้ดี คุ่มค่ากับการเหนื่อยมากกว่าคนอื่นสองเท่า ทุ่มเท ทุ่มทุน จะได้กลับคืน แม้มีบางเรื่องไม่ตรงใจหรือสำเร็จช้ากว่าคนอื่นๆ สุขภาพเกี่ยวกับสายตา ระบบเลือด จะมีปัญหา
การงาน เตรียมรับแรงปะทะจากคนอื่น ปัญหา งานค้าง สิ่งที่ผิดพลาดจะได้เป็นแผนกรับจบให้กับคนอื่นๆ งานประจำมีความมั่นคง ฝึกงาน ทดลองงาน ดีลธุรกิจมีแนวโน้มที่ดี คนในเครื่องแบบระวังปัญหาเรื่องวินัย
การเงิน ใส่ใจเรื่องของตัวเองบ้าง อย่าดูแลการใช้จ่ายแต่กับคนรอบข้าง เป็นช่วงที่ดีในการออกสินค้า กระตุ้นยอดขายจะได้รับเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาด ของค้างสต็อกจะให้มูลค่าสูง มีดวงกับสลาก กองทุนต่างๆ
ความรัก คนใกล้ตัวอาจดูน่าเบื่อ พวกเขาเข้าหาชาวพิจิกแต่ผิดวิธี หากโสดคุณยังไม่สมหวังง่ายๆ แต่หากมีคู่ ปากเสียงในบ้านมีบ้างประปราย ธุรกรรมที่ต้องลงชื่อร่วมกัน ตรวจทานให้ดี จะปังหรือพังเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความสม่ำเสมอกำลังเปิดทาง อยู่เบื้องหลัง การสนับสนุนจะเริ่มเฉิดฉาย ครอบครัวจะกลับมาพร้อมหน้า มีการเจอญาติมิตร คนสนิทพร้อมข่าวดีร้าย อย่าลงทุนกับคนในบ้าน สุขภาพเจ็บป่วยเจอหมอดียาดี
การงาน มีคนยอมรับวิธีการทำงาน โดดเด่นในฉบับของตัวเองที่คนอื่นคัดลอกตามไม่ได้ เป็นต่อนายจ้าง และมีโอกาสต่อรองในเรื่องผลประโยชน์ งานที่เกี่ยวข้องกับราชการ และการติดต่อติดขัดเรื่องเอกสาร
การเงิน เหมาะจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปิดบัญชีใหม่ เปิดของใหม่ใช้ของป้ายแดงที่มีอยู่ ช่วยเรียกทรัพย์ ลงทุนต้องใส่ใจคลื่นลูกใหม่ ตลาดเล็ก กลุ่มที่คนมองข้าม ธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพและประกัน โดดเด่น
ความรัก อยู่เฉยๆ จะมีคนแสดงตัวเข้ามาจีบ แต่หากคุณเข้าหาใครคุยกันยาวๆ รู้จักกันนานๆ ไม่ต้องรีบร้อน
คนที่มีคู่มีคนเข้ามาตีสนิท ความสัมพันธ์มีเรื่องเข้าใจผิด มีมากกว่าสองคนบ่อยๆ ข่าวลือมักมีมูลความจริง
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
มีคนอยากรู้จัก อยากร่วมงาน ชื่อเสียง ความสำเร็จมาแบบแทรกซึมไม่ต้องโปรโมท และมีโอกาสเลือกนายจ้าง อย่าฝืนร่างเกินกำลังจะป่วยพังมากกว่าได้สานต่อความสำเร็จ เสริมดวงทำบุญคนพิการจะดีมาก
การงาน แบ่งระบบเอาไว้ ต้องใจร้ายกับเรื่องร่วมงาน รักษาหน้าที่ ดูแลความรับผิดชอบให้มีจุดรั่วจุดบอดน้อยที่สุด สมัครงาน ลุ้นอะไรใหม่ๆ มักเจอคู่แข่งคุณภาพสูง ค้าขายยังเป็นรอง ต้องปรับทิศทางการตลาดใหม่
การเงิน เลือกที่สำคัญที่สุดจ่ายก่อน ต้องร่วมรับผิดชอบจ่ายเงินในสิ่งที่อยู่ขอบเขตของตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ ปลายสัปดาห์คือจังหวะการลงทุนและต่อรองเรื่องตัวเลข มีโชคจากคนอายุน้อยมากกว่าลาภลอย
ความรัก ยอมรับ ตัดสินใจกับการเลิกราหรือการเริ่มต้นใหม่ที่สบายใจในจุดยืน คนโสด มีเสน่ห์กับคนเพศเดียวกันและต่างเพศ มีดวงจดทะเบียนสมรส แจกการ์ด ส่วนคนตัดใจยังยาก เพราะทายาทคนใหม่จะเข้ามา
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
มีโอกาสทำในสิ่งที่รักและสนใจ เรื่องเล็กๆ มีคนชื่นชม ความเชื่อเดินคู่ความสามารถ ก่อนทำงานทำธุระสำคัญ การบูชาสิ่งที่เคารพนับถือช่วยเปิดดวงลดอุปสรรค สุขภาพของคนสูงวัยในบ้านต้องใส่ใจมากๆ
การงาน รับจบ รับแก้ ไม่ใช่จังหวะการออกความคิดเห็น เน้นเรียนรู้ ทำตามอย่างเป็นระบบเรียบร้อย ฟรีแลนซ์ และเจ้าของกิจการลุ้นลูกค้าระยะยาว ค้าขายระวังของปลอม ของเลียนแบบ ของย้อมแมวจะมีปัญหา
การเงิน ใช้จ่ายสบายๆ เก็บออมได้จากรายได้พิเศษ จ๊อบเสริมยังสร้างเงินแต่เน้นยิ่งทำคนเดียวยิ่งได้ อยากย้ายงานต่อรองเงินได้บางส่วน การลงทุนตลาดเกี่ยวกับอาหาร งานอดิเรก ของสะสม สัตว์เลี้ยงโดดเด่นมากๆ
ความรัก คนโสดมักมีคนที่ชอบอะไรคล้ายๆ กันเข้ามาหา คุยกันง่ายปรับจูนเข้ากันได้ไว แต่ให้ระวังมีคนที่จบเรื่องเก่าไม่เรียบร้อย จึงเริ่มต้นใหม่ได้สะดวกใจ ใครมีคู่ราบรื่น มีโมเมนต์หวานๆ จากคนรักให้ยิ้มได้
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
จังหวะเหมาะสมจะลงนามเอกสาร เซ็นสัญญา ส่งใบสมัครงานใหม่ มีข่าวดีจากทางไกล ระยะทางทำให้คุณได้โอกาส สุขภาพนอนน้อย พักไม่พอ โรคประจำตัวอาจกำเริบ ทำบุญคนตกงานช่วยเสริมดวง
การงาน เน้นมาตรฐาน ไม่จำเป็นต้องเองเอียงเข้าข้างใคร เจ้านายอายุน้อยให้โทษ แต่เพื่อนร่วมงานวัยไล่กันจะสนับสนุนช่วยเหลือกันดี มีคนชวนย้ายงานแต่ค่าแรงไม่สูง ฟรีแลนซ์ได้พันธมิตรใหม่ๆ ที่โดนใจ
การเงิน รับจ่ายแบบมีสติ เงินเก็บได้บางส่วน ตลาดการลงทุนและรายรับ มาจากทางไกลและสกุลเงินต่างประเทศ เก็บออมเหมาะจะเปลี่ยนเป็นสิ่งของ อย่าค้ำประกันใคร ควรมีคนกลางดีลธุรกิจต่างๆ
ความรัก คนที่หายไปนานจะกลับมาหา มาขอโอกาสทางอ้อม หรือกลับมาขอความช่วยเหลือ คนโสดมีแต่คนคาดหวังมากกว่าจริงใจ ส่วนคนมีคู่ เจอหน้ากันไม่บ่อย ภาระส่วนตัวเยอะแต่ดูแลกันดีสม่ำเสมอ
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