เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ปล่อยจอยกับสิ่งที่เกินควบคุม การลงทุนและแรงมาคู่กัน ธุรกิจส่วนตัว งานฟรีแลนซ์คึกคักเพราะการแนะนำปากต่อปาก งานประจำเจ้านายเรียกหาบ่อยกับเรื่องจุกจิก ยานพาหนะอาจมีปัญหา ซ่อมบ่อย เสียบ่อย เอกสารธุรกรรมสดใสตลอดวัน นักลงทุน จังหวะตลาดสวนกระแสกำลังเข้าทาง ระมัดระวังการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ออฟฟิศซินโดรม หนุนดวงชะตาทำบุญเกี่ยวกับสัตว์จรจัด
เน้นการอยู่นิ่งๆ แม้ใจจะอยู่ไม่สุข แต่คุณจะเห็นสถานะหัวใจตัวเองชัดเจน คนโสดเริ่มแพ้ทางคนใกล้ตัว แต่คุณยังเก็บทรงอยู่ คนมีคู่หาเวลาไปไหยด้วยกันบ้าง เดี๋ยวมีคู่แทรกเข้ามาจะเดือดร้อน การเงินในครอบครัวต้องใส่ใจ
คนเกิดวันจันทร์
อุปสรรคทำให้คุณแข็งแกร่ง ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป ชาววันจันทร์จะล้างดวงเก่ารับอะไรใหม่ๆ หลังจากเหนื่อยจัดๆ มาครึ่งปี สิ่งที่ทเริ่มอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ สุขภาพยังฉุดเงินเก็บและรายรับไปดูแลรักษา มีลาภลอยบางส่วนจากคนสนิท อสังหาริมทรัพย์โดนต่อรองในการซื้อขาย งานไอเดีย ศิลปะ รายรับเยอะ แต่อย่าเล่นตัวต่อรองราคานาน หาเวลาทำบุญหนังสือสวดมนต์หรือไปปฏิบัติธรรม ช่วยลดปัญหา
มีคนโสดเข้าหา คนไม่ตรงสเป็กแต่จริงใจ และมักเป็นคนที่มีตำหนิ รักออนไลน์ ระยะทางทำให้สนิท ไว้วางใจคนรักมากขึ้น เสน่ห์แรงกับคนเพศเดียวกัน ครอบครัวอาจยังไม่ปลื้มเขยสะใภ้คนใหม่ จะโดนขอความรักขอเป็นแฟน
คนเกิดวันอังคาร
ร่วมแก้ไข รับผิดชอบสิ่งที่อยู่รอบตัวและมักไม่ใช่เรื่องของคุณโดยตรง งานดูปังกับไอเดียที่โดดเด่น จะโดนต่อรองค่าแรง ให้ลดค่าตัว คิดให้เยอะ อย่าเกรงใจจนตัวเองติดลบ ค้าขายทำกำไรได้ดีกับของเก่า สินค้าขายดีต่างๆ ไม่เหมาะจะลงนามเอกสารสำคัญ การเดินทาไกลที่ไม่ปลื้ม ไม่อยากไป จะเข้ามาทักทาย มีโอกาสเล่นตัวกับนายจ้าง มีการต่อรองเพื่อการทำงานที่ดีกว่า สุขภาพทรงๆ ตัว
จะโดนปฏิเสธซ้ำๆ แต่คนโสดยังพอใจกับการแอบรัก คนว่างงาน คนสอบตก ผิดหวังจากเรื่องในชีวิต ประตูความรัก ดวงเสน่ห์จะเริ่มทำงาน อาจมีคนมาขายขนมจีบ มาทำความรู้จัก ส่วนคนมีคู่ ให้ระวังปัญหาคู่แทรกประปราย
คนเกิดพุธ
อายุอาจเป็นอุปสรรคตัดโอกาสบางเรื่อง ผิดหวังในสนามแข่งขันที่ขาดคุณสมบัติ ฟรีแลนซ์มีโอกาสเข้าสู่วงการงานประจำ เจ้านาย คนอาวุโสจะมองข้าม มักเจอคนหัวร้อนต้องพร้อมรับมือ มีลาภสัตว์สองเท้า และคนอายุน้อยกว่า ธุรกรรมการเงินเด่นช่วงครึ่งวันเช้า คนสนิทอาจโกง เอาเปรียบเกี่ยวกับผลประโยชน์ต้องรอบคอบอย่างมาก คนธรรมดาจะเริ่มเฉิดฉายในแสงไฟ ตกงานจะได้งานใหม่
ค่อยๆ เรียนรูจักคนตรงหน้า ความสัมพันธ์แบบซึมลึกค่อยเป็นค่อยไป คนรักง่ายเบื่อเร็ว คบปุบปับเปราะบางต่อการเลิกรา ส่วนคนแต่งงานแล้ว ปากเสียง คำพูด อีกคนจะคิดเยอะ เป็นกังวล แต่ไม่ตอบโต้เพราะกลัวเรื่องผิดใจกัน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
รู้เห็นในเรื่องที่ไม่ควรรู้ งานประจำอาจอยู่ไม่สงบเพราะเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ ที่พร้อมจะเป็นคู่แข่งในอนาคต ออกจากบ้านแต่งตัวให้ปัง โอกาสจะเปิดทางออก เงินรับเข้าจ่ายออกเก็บออมที่ปลายทาง นักลงทุนจะมองหาโอกาสใหม่ ตลาดที่คนสนใจน้อยๆ เด่นในดวงชะตา สุขภาพ เจ็บป่วยมานานถึงเวลาวางแผนการรักษาที่จริงจัง ซีเรียส เปลี่ยนทรงผมในแต่ละวันเวลาออกจากบ้าน จะเรียกทรัพย์ปังๆ
มีคนอยากแต่งตัว อยากดูดีในสายตาคนพิเศษ คนโสดจะสนุกกับการเปลี่ยนลุค หรือคนที่ความสัมพันธ์มีปัญหา การปรับภาพลักษณ์ ทำให้ดวงความรักติดประจุบวก คนเลิกราจะตัดสินใจใหม่ มีโอกาสขอเป็นแฟนหรือหมั้น
คนเกิดวันศุกร์
ยุ่งๆ แต่ได้งาน ต้องแบกหน้าที่หลายจุดเพื่อผลักดันให้สำเร็จ แต่เรื่องสำคัญอย่าตัดสินใจคนเดียว จะเดือดร้อน สายราชการจะได้เปลี่ยนหน้าเจ้านาย ค้าขายโอกาสการกระจายสินค้า การหาพันธมิตรใหม่จะเกิดขึ้น ทำความสะอาดแว่นตา กระเป๋าสตางค์บ่อยๆ ช่วยกระตุ้นโชคการเงิน ตลาดการลงทุนและธุรกิจต่างแดนสดใส สุขภาพของคนในครอบครัวต้องใส่ใจใกล้ชิด งดเสี่ยงลาภลอยจะดี
คนเยอะ คนขี้จุกจิก ขี้บ่นจะดูมีเสน่ห์ มีคนเข้ามาชอบ แต่ต้องคัดกรองคนเจ้าชู้ที่อยู่ใกล้ตัวเสียก่อน เพศทางเลือกคนต่างวัยกว่ามากๆ จะเข้ามาหา จะได้เปิดเผยสถานะกับคนอื่นโดยบังเอิญ สินสมรสจะมีปัญหา มีดวงรักรีเทิร์น
คนเกิดวันเสาร์
ไม่มีเวลาคิดอะไรมากนัก สถานการณ์เฉพาะหน้าทำให้คุณต้องคิดเยอะเป็นพิเศษและลงมือทำทันที มีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งใหม่ แต่อาจเข้ามาพร้อมการโยกย้ายที่คุณต้องปรับตัวเพื่อการเติบโต ของหายไม่ได้คืน จ่ายเงินกับค่าทำขวัญ เรื่องจุกจิกที่เป็นรายจ่ายไม่คาดคิด หรือของมันต้องมี การเก็บออมเหมาะจะซื้อเป็นสิ่งของ หรือเงินตราต่างประเทศ คนที่เข้ามามักหวังผลประโยชน์ ต้องระวังตัว
คนรักจะมีไอเดียเยอะ ดีกับการทำงานและการเรียน เรียกได้ว่าขยันไปพร้อมกัน ช่วยกันสร้างช่วยกันทำกิน ส่วนคนว่างๆ มักมีคนในใจ แต่ไม่บอกใคร แอบรักโดนจับได้ เก็บทรงไม่เก่ง เพื่อนฝูงจะพยายามสนับสนุนให้สมหวัง
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