เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
โดนแซงหน้า ไม่ใช่วันที่เด่นกว่าใคร แต่เปิดกว้างในการให้ดวงได้ปรับจูนกับการเรียนรู้เรื่องใหม่ จับงานหลายอย่าง ถึงเวลาเลือกเอาสิ่งที่ชอบหรือถนัด ระวังคดีความที่พ่วงมากับเรื่องงาน การเงินเก็บออมที่ปลายทาง ปิดหนี้ เลิกจ่ายส่วนเกิน ซื้อขายไอเดียศิลปะต่างๆ มีความราบรื่น การลงทุนตลาดของคมนาคม การขนส่ง บริการ โรงพยาบาลค่อนข้างดี คนที่ไว้วางใจทำให้ผิดหวัง สุขภาพเจ็บป่วยอาการดีขึ้น
เป็นทุกข์เพราะความรัก ไม่สบายใจทุกสถานะ ถึงเวลาทำบุญเครื่องนุ่งห่ม รักทางไกลมักมีคนไปหาถึงที่ หรือกลับมาเซอร์ไพรส์ให้ใจฟูๆ ด้านคนโสด ใจไม่ค่อยอยู่กับตัวเพราะคิดถึงคนที่รู้จักกันไม่นานบ่อยครั้ง คนรักจะให้คุณเข้าไปในชีวิตเข้ามาขึ้น ดูแลเรื่องส่วนตัวต่างๆ
คนเกิดวันจันทร์
มีข่าวดีการเรียนและงานจะเริ่มขยับ แต่ร่างกายจะสวนทาง สุขภาพติดลบ ค้าขายต้องพึ่งอำนาจของคนอื่น การรวมกลุ่มทำให้งานผลักดันง่ายกว่าที่คิด มนุษย์เงินเดือนกลับมาคึกคัก เจ้านายเปลี่ยนหน้า การเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน ทำให้คุณทำงานง่ายยิ่งขึ้น สุขภาพระบบทางเดินอาหาร โรคกระเพาะจะเข้ามารบกวน ความฝันทักเตือนคนพาล คนหวังผลประโยชน์ใกล้ๆ ตัว งดออกจากบ้านยามวากล
คนที่เคยสนิทอาจเหมือนคนไม่รู้จักกัน ความรักความชอบมักอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ และพวกเขายังไม่ปลื้มแผนป้ายแดง คนโสดและคนมีคู่ต้องมีทรง การสนิทกับใครมากเกินไป จะส่งผลด้านลบต่อภาพลักษณ์ การทำงาน โอกาสจะหายเพราะเรื่องข่าวลือชู้สาวปลอมๆ
คนเกิดวันอังคาร
กำลังใจเต็มร้อย การสอบแข่งขัน การทำงานต่างๆ เน้นตรงไปตรงมา คนที่เห็นต่างจะเริ่มเข้าใจและเป็นพรรคพวก สนับสนุนคุณในสิ่งที่กำลังทำ จะโดนแย่งผลงานที่ปลายทาง ขอใช้เครดิตร่วม เน้นการทำอะไรเพื่อคนอื่นมากกว่าเรื่องส่วนตัว การเงินติดขัดเพราะมุมรกของเก่าเก็บในบ้าน ระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ในการเดินทางหรือออกจากบ้าน ได้ลาภเงินก้อนจากคดีความ การฟ้องร้อง หรือมรดก
ทายาทคนใหม่จะเข้ามาในจังหวะที่ไม่ได้ลุ้น พ่อแม่ป้ายแดงชัดเจนกับสถานะที่มีอยู่มากขึ้น คนหม้าย รักต่างวัยเข้าหามีคนอายุมากกว่า แต่จริงจังเข้ามาตีสนิท เป็นช่วงที่ความรักวัยเรียนสดใส เพื่อนใหม่ โดนตกหัวใจง่าย ให้ระวังระยะห่างเพราะคนเจ้าชู้จะสร้างปัญหา
คนเกิดวันพุธ
ตกงานจะได้งานใหม่ อะไรที่คนมองข้ามอาจมีค่าในวันนี้ เสียหายเพราะคำพูดทางที่ดีเงียบไว้จะดีที่สุด มีอำนาจต่อรองเพราะความเด็ดขาด จะโดนทดสอบ ทดลองงานหรือความท้าทายจากคนที่อาวุโสกว่า การสอบแข่งขันติดลบ จ่ายเงินกับของมันต้องมี สิ่งที่อยากได้ เชิงการลงทุนโดดเด่นกับเงินที่เป็นเงินเย็น เก็บระยะยาว ปัญหาสุขภาพอาจทำให้คุณหมดสิทธิในโอกาสบางเรื่อง ทำบุญคนพิการช่วยเสริมดวง
ต้องยอมถอยในความสัมพันธ์ จะมาก่อนมาหลัง โมเมนต์นี้คุณอาจเป็นคนแพ้ จะมีคนตกหลุมรักคนเสน่ห์แรงที่บ้างานบ้าเรียนเป็นพิเศษ ครอบครัวจะได้เขยสะใภ้คนใหม่ ที่ต้องใช้ระยะเวลายอมรับอีกสักพัก แจกการ์ด เตรียมงานมงคลจะมีการเลื่อนออกไป
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานเข้าที่เข้าทาง ปรับแต่งจัดออฟฟิศบ้างเพื่อกระตุ้นดวงความสำเร็จและเรื่องการเงิน บริวารติดลบ แบกงานหลายตำแหน่ง ทำงานโหลดแต่สนุก ระมัดระวังความผิดพลาดเรื่องเอกสาร หรือนัดหมาย การเงินส่วนตัวดูแลดี อย่าใจดีแพ้ทางน้ำตา เรื่องเศร้ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นอาจเดือดร้อน ใส่เครื่องประดับที่ทำจากเครื่องเงิน หรือหินมงคลสีที่ชอบ ช่วยเสริมดวงเมตตาและปรับดวงสุขภาพ
คนมูฟออนอาการดีขึ้น แต่ยังไม่พร้อมตอบคำถามเรื่องหัวใจ วันนี้เป็นวันที่เสน่ห์ทำงาน แต่คุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเด็ดขาด เพศทางเลือก มีคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนหม้ายเข้ามาในวงโคจรชีวิต รักวัยเรียน คนที่ดีต่อใจจะกลับมาและมีลุ้นสานสัมพันธ์ครั้งใหม่
คนเกิดวันศุกร์
ไม่มีอะไรยากเกินไป แต่วันนี้ชาววันศุกร์ไม่โดดเด่น ต้องเดินทาง ทั้งๆ ที่ไม่ออกขยับ มีคู่แข่งที่โหดมากกว่าในการทำงานหรือแข่งขันทางธุรกิจ การประชุม พบเจอออนไลน์คุณจะเป็นต่อ ตั้งหน้าจอเป็นรูปขนมหวานที่โปรด ช่วยกระตุ้นดวงการเงิน ตลาดของพลังงานและเคมีภัณฑ์เด่นเชิงการทำงานและลงทุน มีชื่อเสียงในกลุ่มคนเฉพาะทาง การเปิดรับไอเดียใหม่ๆ ช่วยให้สุขภาพจิตใจคุณดีขึ้นอย่างช้าๆ
งานล้นมือความรักจะจืดจาง ใครบางคนจะมีคู่แทรกเพราะไม่มีเวลาให้คนรัก คนมีตำหนิจะอกหักซ้ำๆ โดนจับคู่ โดนเพ่งเล็งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว บอกรักใคร ฟังคำสารภาพจากไหนให้หารครึ่ง เผื่อใจเอาไว้บ้าง คู่รักอยู่กินมานาน หาโอกาสชวนกันไปทำบุญสังฆทาน
คนเกิดวันเสาร์
เสียดายสิ่งที่เคยตัดสินใจไปแล้ว คนยอมรับในความสามารถ จะได้ทำงานที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจคนอื่น หาเช้ากินค่ำจะได้เปลี่ยนนายจ้าง หากินไกลบ้านมีโอกาสย้ายงาน มนุษย์เงินเดือนข่าวดีปังๆ มาจากบริษัทตัวเอง การใช้จ่ายตลอดวันอยู่กับของกินและการเดินทาง นักลงทุนธุรกิจขนาดเล็ก SME หรือ START UP โดดเด่นกว่าใคร เข้าหาธนาคารดีกับการเจรจาเรื่องกู้ยืมหรือโปะหนี้สิน หาวันงดกินเนื้อสัตว์เสริมดวง
เพศทางเลือกอันตรายต่อความสัมพันธ์ทั้งกับคนโสดหรือคนหม้าย งานแต่งงาน จะเกินงบ การเงินในบ้านต้องใส่ใจ ธุรกรรมที่ทำร่วมกับคนรัก ไม่เหมาะจะลงนาม คนว่างๆ มักโดนชักจูงให้รู้จักคนอายุห่างกันเยอะแต่ดีต่อใจ หากทำความรู้จักกันไปในระยะยาว
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