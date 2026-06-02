เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
งานค่อนข้างเอาอยู่ คุณก้าวข้ามผ่านมุมมองที่เคยทำให้ติดขัด ช่วงนี้ทำอะไรได้ดั่งใจคิด คนเริ่มงานใหม่กำลังเริ่มเฉิดฉายในสายตาผู้ใหญ่เช่นกัน ใช้จ่ายแบบรอบคอบ การลงทุนเด่นในช่วงบ่าย ธุรกรรมการเงิน ระวังข้อตกลงที่เสียเปรียบเกินรับได้ ค้าขายลดราคา ต่อรองเล็กๆ น้อยๆ จะสมหวัง บริวารมีปัญหามาให้ช่วยแก้ไข สุขภาพโรคเก่าๆ จะกลับมาแสดงอาการ ของมีค่าเสียหายจากเหตุเล็กๆ น้อยๆ
มีโอกาสเป็นพ่อแม่ป้ายแดง โดยเฉพาะคู่ที่เลิกรากันใหม่ๆ จะได้ทำทรงกลับมาคุยเรื่องทายาทที่กำลังจะมา มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ให้คนมีคู่ใจฟู คนโสดมักสะดุดใจกับคนมีเจ้าของที่ตรงไทป์ ระวังปัญหาหัวใจของคนอื่นมากระทบ
คนเกิดวันจันทร์
ผู้ใหญ่เรียกหา ลูกน้องใส่ใจ เป็นวันที่มีคนช่วยเหลือคุณและสนับสนุนโดยไม่ต้องเอ่ยปาก การค้าอาจติดลบเพราะปัจจัยภายนอก นักธุรกิจต้องระวังความลับรั่วไหล คู่แข่งจะพยายามสืบข้อมูล การเงินลื่นไหลดีขึ้น ภาระมีเพราะความจำเป็น ไม่ค่อยได้จ่ายเงินตามใจตัวเอง สุขภาพของคนสูงวัยในบ้านต้องใส่ใจ การเดินทางดีทางทิศใต้และตะวันออก คนแปลกหน้าผิวสองสีนำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จ
หลีกเลี่ยงการทะเลาะ มีอะไรถ้าไม่รีบคุยกันวันหลังจะดีกว่า คนมีคู่สถานะครุกรุ่น อารมณ์ร้อนทั้งสองฝ่าย พร้อมปะทะตลอด ส่วนคนโสด ใส่ใจการรักให้เวลาตัวเอง ค่อยๆ ตัดคนคุย ความสัมพันธ์ระยะสั้น รักง่ายหน่ายเร็ว ไม่คงทน
คนเกิดวันอังคาร
เน้นความชัดเจน สิ่งแปลกใหม่ ไม่ใช่วิถีที่ทำจนคุ้นชินจะได้นำมาใช้ เปลี่ยนแปลงคนรอบข้างตามไปด้วยอย่างช้าๆ ธุรกิจ งานประจำมีความสำเร็จที่ค่อยๆ ก่อเกิด อย่ากดดันตัวเอง การค้าดีกับเรื่องเดิมๆ ต้องรักษาฐานเก่าเอาไว้ สิ่งที่เก็บไว้นานแล้ว จะเคาะสนิมได้ลงมือทำอีกครั้ง เป็นวันที่เงินเก่าๆ จะทำงาน มรดก เงินค้างจ่าย กำไร ปันผลต่างๆ สุขภาพไม่น่ากังวล แต่ตารางงาน เวลามีการเลื่อนนัดบ่อย
ความรักเหมือนเป็นคนโสด มีคู่แล้วเหมือนไม่มีคนดูแล เจอกันน้อย คุยกันไม่บ่อย ไม่มีคู่แทรกแต่ชิลๆ เหมือนไม่มีใคร มีดวงหมั้นหมาย กลับมาขอโอกาส ง้อจะสำเร็จ แต่คนใกล้ตัวบางคนใจอยู่ที่อื่น อยากตัดใจคุยกันตรงๆ ดีที่สุด
คนเกิดวันพุธ
เร่งงานเร่งเวลา มีการเจ็บป่วยเข้ามาแทรกทำให้ใช้ชีวิตไม่ค่อยปัง ไม่ใช่เวลลาพัก แต่ต้องจับงานหลายอย่างพร้อมสติ ข้อผิดพลาดจะต้องรับคนเดียว ค้าขายจะได้ปล่อยของเก็บเอาไว้นาน เป็นวันเหมาะจะเซ็นสัญญาจ้าง ปล่อยสินค้าใหม่ช่วยกระตุ้นยอดได้ดี จ่ายเงินกับภาษีสังคม คนธรรมดาจะยืนในแสงไฟ เป็นที่ใส่ใจของคนอื่น มีข่าวดีๆ จากการสอบแข่งขันและเรื่องลุ้นๆ ที่เหนื่อยมานาน
รักแล้วเลิก โกรธแล้วแยกย้าย คู่รักจะต้องขยันงอน ขยันง้อ ดูแลกันบ่อยๆ เจ็บป่วยจะหายหน้า ใครโดนจีบอาจถอดใจเพราะคนที่มารบกวนหายไปแล้ว รู้ใจตัวเองต้องรีบไปหาไปพูดคุยกันดีๆ คนที่แต่งงานแล้ว วุ่นวายกับการเงินในบ้าน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
รู้ใจคนรอบข้าง เป็นคนของประชาชน มีโอกาสเป็นที่รู้จัก อยู่ในแสงไฟ เป็นที่รักของเพื่อนและคนแปลกหน้า จ่ายเงินกับที่อยู่อาศัยและบ้าน ที่ดิน เสื้อผ้าเก่า ของมือสอง บริจาค ทำบุญ ช่วยเสริมดวงการแข่งขันและคนสนับสนุน การเงินที่มีปัญหาจะมีคนเข้ามาช่วยจัดระเบียบ เจรจานอกรอบอาจไม่ตรงใจ เน้นเป็นพิธีการเข้าไว้และมีหลักฐานชัดเจน คุณจะไม่เสียเปรียบ มีลาภจากเรื่องทุกข์
คุณแฟนดูแลกันดี คบหามานาน สองสามวันนี้เหมือนกลับมาหวานชื่นอีกครั้ง ระยะทางทำให้ความรักชัดเจนยิ่งขึ้น คุณจะตัดสินใจได้ว่าจะไปต่อกับคนข้างกายหรือพอเท่านี้ ใครเป็นโสด ใจอาจไม่โสดเพราะมีคนในใจตลอดเวลา
คนเกิดวันศุกร์
ไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง ทางที่ม่ได้เลือกอาจสว่างและสบายใจ มีดวงตกงาน มีดวงย้ายงาน หรือไปรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ที่ท้าทายและสนุก คนทำงานนอกสถานที่หรืออยู่ไกลบ้าน มีแนวโน้มได้กลับบ้าน สายบริการ ระวังข้อฟ้องร้องในเรื่องผิดพลาดเล็กๆ ได้เงินจากคนรู้จักงานหลักงานเสริมที่แอบทำ คนไม่ค่อยรู้ ธุรกิจความเชื่อ ศาสนา ความงาม โดดเด่น เงินเข้ากระเป๋า เสี่ยงโชคมีได้มีเสียเท่าทุนเดิม
มักมีคนมาขอให้สืบคนที่พวกเขาสนใจ ซึ่งอาจเป็นคนในใจของคุณด้วย เป็นเพื่อน เป็นคู่แข่ง ที่สเป็กใกล้เคียงกันมากๆ และมีลุ้นทั้งสมหวัง ผิดหวัง ยังไม่ชัดเจน คนมีคู่ชื่นมื่น เรื่องในบ้านของครอบครัวคนรัก รับรู้แต่อย่าอินจะทุกข์ใจ
คนเกิดวันเสาร์
ธุรกิจจำเป็นต้องเดินเกมนอกรอบคู่กับความเป็นทางการ ความเป็นตัวของตัวเองคือเสน่ห์ที่คนเมตตา ต้องทำด้วยตัวเอง เข้าหาคนอื่น ออกไปงานสังคม หรือยู่ในที่สาธารณะ อย่าย้ายงานเพราะสังคมเป็นพิษ การเงินใช้ง่ายหยิบคล่อง เงินเก็บจะหมุนออกมาใช้ ซื้อขายของมีมูลค่าต้องยอมลดยอมขาดทุน คนที่เริ่มงานใหม่ไม่นาน อาจมองหาที่ท้าทายกว่ารอการบรรจุ สุขภาพ กระดูก กล้ามเนื้อ มีการบาดเจ็บ
มีคนบริหารเสน่ห์อยู่ใกล้ตัว มักทำให้โดนตกหัวใจ ระวังมีปัญหากับคนที่หมายปอง เข้าใจผิดในระบบความสัมพันธ์ที่เล็งไว้ แยกกันอยู่จะค่อยๆ ห่างหาย มีคนรู้ตัวช้า พลาดโอกาสคบหาคนที่ชอบ เสริมความเลิฟทำบุญเครื่องนุ่งห่ม
