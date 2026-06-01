เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
คนข้างกายจะช่วยเหลือ วันนี้การเกาะกลุ่มทำธุระ ทำงานจะได้ผลประโยชน์เต็มร้อย เสียคนเก่งให้กับคู่แข่ง หรือหากคุณย้ายงานไปทำกับศัตรูเก่า อาจดีกว่าการอยู่จุดเดิม การเงินรับเข้าแต่ไม่ค่อยอยากจ่าย ถือเงินสดไว้อุ่นใจมากกว่าลงทุนหรือเก็งกำไร ปัญหามีคนในครอบครัวช่วยสนับสนุน ยานพาหนะจะมีปัญหา ไว้ใจไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนใช้งาน งดการเสี่ยงโชค มีลาภจากคนอายุน้อยกว่า
คนเข้าใจมักอยู่ไกล ความไม่สบายใจเล่าให้คนพิเศษฟังบ้างจะดีมากๆ คู่รักมีระยะห่างจะกลับมาพร้อมหน้าในไม่ช้า มีการโยกย้ายตามคนรัก คนลุ้นทายาทต้องประคับประคอง พบหน้าคุณหมอบ่อยๆ สถานะมีคู่มักมีคนพยายามแทรก คิดหนักลำบากใจ
คนเกิดวันจันทร์
มีโอกาสทำงานที่รัก มีความท้าทายสูง อุปสรรคทำให้คุณเข้มแข็งทางจิตใจมากยิ่งขึ้น อดนอน พักน้อย แต่งานเดินหน้า เป็นสิ่งที่คิดทำคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ มนุษย์เงินเดือนร่อนสมัครงานสัปดาห์นี้มีลุ้นแน่นอน ธุรกรรมการเงิน ลงนามเอกสารจะปังถ้าทำช่วงบ่าย อย่าขายสิ่งที่ไม่อยากปล่อย จะมีคนขอซื้อหรือต่อรองจนน่ารำคาญใจ ไม่เหมาะจะออกจากบ้านยามวิกาล มีโชคจากผู้อาวุโส เสี่ยงลาภลอยติดลบ
คนรักเก่าๆ จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ตรงไปตรงมากับใจ อาจมีรักครั้งใหม่ในไม่ช้า มีคนเข้ามาชอบแต่ยังไม่เปิดเผยตัวเอง คนโสดจะมีโมเมนต์ได้ของฝาก ได้ของขวัญจากใครบางคนที่ทำให้ยิ้มได้บ่อยๆ เพศทางเลือก มักปะทะคนที่มีเจ้าของแล้วหรือไม่ใช่ไทป์ที่โดนใจ
คนเกิดวันอังคาร
สิ่งที่พยายามปกปิดจะมีคนอยากเปิดเผย ยิ่งรู้ยิ่งไม่สบายใจ เป็นวันที่คุณต้องมีสติให้มาก มีเรื่องเข้ามาปะทะหลายด้าน และต้องทำให้ทุกเรื่องดูเหมือนปกติ การทำงานโดนต่อรองเยอะ ฟรีแลนซ์จะได้จับงานใหญ่ การเงินใส่ใจการวางมัดจำ แบ่งจ่ายเพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ การแข่งขัน เรื่องลุ้นๆ หาเวลาสวดมนต์ไหว้พระ จะช่วยเปิดทางและลดอุปสรรค จ่ายเงินเยอะกับเรื่องสุขภาพ สัตว์เลี้ยงในบ้านจะนำโชค
ห่างไกลจากความสัมพันธ์ที่ชัดเจน หากพึ่งเริ่มต้นหรือโสด ติดขัดเพราะคนเก่าๆ ไม่ปล่อยมือยังตามหึงหวงเป็นระยะ คู่ที่อยู่กันมานานแล้ว มีข่าวดีจากคนรักเรื่องงาน ตำแหน่ง ให้ร่วมยินดีทั้งบ้าน คนหม้ายลูกติด มีคนอยากรีเทิร์น อยากคุย แต่ไม่เหมาะจะพบหน้า
คนเกิดวันพุธ
แรงสนับสนุนมักมาไม่ถึง ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเสียก่อน โอกาสต้องส่งมอบให้คนอื่น การค้าขายติดลบเพราะลมกระแสเปลี่ยนทิศ ติดต่อใครไม่ค่อยได้ธุระ เน้นสิ่งที่ฝึกฝนทำตัวคนเดียวจะดีที่สุด ธุรกรรมการเงินการเจรจาเด่นแบบไม่เจอหน้า คุยสัมภาษณ์งานดีลธุรกิจ ของเก่า ของเก็บสะสมจะได้ซื้อขาย มีคนมาขอซื้อสิ่งของมีมูลค่าทางใจและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ของหายจะได้คืนแต่สภาพไม่ดี
ความเลิฟมาแรงกับคนวัยใกล้ๆ กันอายุห่างกันไม่มาก สมาชิกใหม่ในออฟฟิศ เพื่อนร่วมงานแปลกหน้ามักเข้ามาตกหัวใจคนโสด ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว มีสิ่งที่ขัดใจเพราะความหวังดี แต่เหมาะสมจะวางแผนรวมญาติ เปิดตัวคนรักหรือบอกข่าวดีเกี่ยวกับทายาทคนใหม่
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ยิ่งรู้อาจยิ่งไม่สบายใจ บางเรื่องที่ควรปกปิด ชาววันพฤหัสบดีก็จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว และเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย จะได้บริหารจัดการและใส่ใจเรื่องของคนเป็นพิเศษ นักบริหารได้แสดงความสามารถ ตกงานจะได้งานใหม่ไกลบ้าน สุขภาพ แบ่งรับแบ่งสู้การรักษาเพราะภาระอื่นๆ เข้ามากระทบทำให้ต้องจัดระเบียบใหม่ คุณต้องเข้มแข็งต่อคำพูดของคนอื่นและไม่ตอบโต ใจร่มๆ ทุกปัญหาจะค่อยๆ คลี่คลาย
รักใครต้องอดทน หากมีคู่คนรักพยายามเข้าหา หรือทำอะไรก็ดูขัดหูขัดตา น่าเหวี่ยง ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไรนัก ส่วนคนโสด ไม่ใช่จังหวะที่จะจีบใคร มีแต่ติดลบ โดดเด่นกับดวงเลิกราหรือจดทะเบียนสมรส พ่อแม่ป้ายแดงจะได้รับรองบุตร หรือเอกสารธุรกรรมที่ทำร่วมกันจะสำเร็จ
คนเกิดวันศุกร์
จะเจอคนตีมึน หลีกเลี่ยงที่จะร่วมรับผิดชอบหรือบอกว่าพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น ชาววันศุกร์จะเป็นสายรับจบ และทำได้ดี สิ่งที่ทุ่มเทมานานจะมีคนเห็นและอยากสนับสนุน การใช้จ่ายควบคุมได้ดีขึ้น ปิดยอดผ่อนชำระหรือวางเงินดาวน์ทรัพย์สินต่างๆ สุขภาพ มีสิ่งที่ต้องรักษาในระยะยาว มีดวงเดินทางไกลแต่ต้องปรับเปลี่ยนวันเวลาหรือแผนการ หาโอกาสทำบุญสัตว์ไร้บ้านหรือไถ่ชีวิตสัตว์ จะเป็นมงคล
หยุดฟุ้ง หยุดคิดเยอะ ความสัมพันธ์ยังเดินหน้าต่อได้อย่างมีดี ปากเสียงมีเป็นระยะเพราะความหึงคนที่เข้ามาหา คนโสดอยู่ให้ห่างรักต่างวัยมากๆ ยิ่งคุยยิ่งติดลบ มียศตำแหน่ง ระวังเรื่องความสัมพันธ์กระทบงานหรือทำให้คุณว่างงานได้ โดนเพ่งเล็งจากสายตาหลายๆ คน
คนเกิดวันเสาร์
ต้องออกตัวอาสาทำสิ่งที่อยู่นอกความรับผิดชอบ ทำอะไรใหม่ๆ จะได้เรียนเพิ่ม อบรม เรียนต่อพร้อมกับทำงานไปด้วย หรือเปลี่ยนชีวิตส่วนตัวเพื่อจับหลายเรื่องพร้อมกัน สุขภาพ อย่าไว้วางใจคนเจ็บป่วยในบ้านมีสิ่งที่ต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ การเงินติดลบเพราะเรื่องปุบปับ รายรับเข้ามาไม่ค่อยตรงเวลา สิ่งที่คาดหวังมักช้าเพราะขั้นตอนที่ยุ่งยาก มีลาภจากยานพาหนะ ทำบุญเครื่องนุ่งห่ม หนุนคนเมตตาและการเงิน
อยู่เงียบๆ ความรักมักทักทาย ส่วนคนออกตามหามักเจอความผิดหวัง คนที่ไว้วางใจกันมากๆ อาจเหมือนคนไม่รู้จักกันเลย ข่าวลือจะเป็นเรื่องจริง ค่อยตัดใจถอยห่างดีกว่าฝืนให้เป็นทุกข์ คนที่โดนจับคู่ คู่หมายของคุณมีดีกว่าที่คิด น่าสนใจกว่าคนอื่นๆ
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **