เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ยอมแลกเปลี่ยนเพื่อให้ปัญหาจบ หรืองาน ธุระเดินหน้าต่อได้ จะได้เริ่มใหม่ ที่ใหม่ ดีกว่าเดิม ความเหนื่อยจะเข้ามาทัก แต่คุณจะสนุกในสิ่งที่ทำ ความสามารถเตะตาผู้ใหญ่ อย่าลังเลกับการแข่งขัน ประกวด สอบเพื่อความก้าวหน้า การเงินจะดีขึ้น ต้องอดทนอีกเล็กน้อย มักมาพร้อมโอกาสกู้ยืม หมุนเงินก้อนที่เพิ่มสภาพคล่องให้เบาใจ จ่ายเยอะกับที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูครอบครัว ทำบุญคนพิการแล้วปัง
อย่าคิดเยอะ แต่มโนเก่ง ระวังโมเมนต์รักข้างเดียวหรือนับใครบางคนเป็นแฟน ทั้งๆ ที่เจ้าตัวยังไม่รู้เรื่อง แฟนทิพย์ดีต่อใจ แม้บอกใครไม่ได้ ปัญหาเรื่องความเลิฟ ลองทำบุญเกี่ยวกับเครื่องเขียน ทุนการศึกษาแล้วสเตตัสความรักชาววันอาทิตย์จะชัดเจนมากขึ้น
คนเกิดวันจันทร์
มีข่าวดีเกี่ยวกับงาน ที่คุณอาจต้องล้มแผนเรื่องอื่น จัดตารางส่วนตัวใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ คนในเครื่องแบบระวังลูกน้องวัดรอยเท้า ไว้ใจไม่ได้ มนุษย์เงินเดือนอาจมีโชคจากเรื่องงาน ทั้งลาภสัตว์สองเท้าและลาภลอย นักลงทุนเล่นตามกระแสไปก่อนได้เล็กๆ น้อยๆ ดีกว่าติดลบ คำพูดของคนอื่นทำให้ไม่สบายใจ สุขภาพใส่ใจเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ความฝันจะให้โชคลาภปุบปับ
แต่หากไม่มีโชคเรื่องอื่น ความรักจะแวะมาทักทาย คบหาไว้คุย สนิทได้แต่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดอาจต้องเว้นเอาไว้ก่อน สุขภาพของคนรักป่วยบ่อย หรือพวกเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องป่วยให้คุณไม่สบายใจ คนหย่าร้างใกล้มีข่าวดี คนเลิกรายังโดนคนเก่าลดเครดิตทางอ้อม
คนเกิดวันอังคาร
รับฟังคำสั่งจากเจ้านายเท่านั้น หรือตัดสินใจด้วยตัวเองให้เด็ดขาด เวลาเร่งรัดกับสิ่งรอบตัว ถือเป็นต้นเดือนที่ออกตัวด้วยความรวดเร็ว โดดเด่น ปุบปับรับโชค หรือพลิกเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลา เรียนรู้กับสิ่งที่คุณไม่รู้มาก่อน จะได้อัพสกิลความสามารถจากปัญหาจุกจิก การเงินเก็บออมอาจต้องหมุนออกมาใช้จ่ายกับสิ่งสำคัญ ตั้งหน้าจอโทรศัพท์รูปการ์ตูนโปรด ช่วยเรียกทรัพย์และคนสนับสนุนเมตตา
ความรักใหม่ๆ คนน่าสนใจมักมาไม่ถูกที่และผิดเวลา เข้าหาตีสนิทยังปิดทาง ต้องมีคนกลางช่วยสานต่อจึงจะมีลุ้นสำเร็จโดยดี ระยะทางห่างไกลแต่มีคนคึดถึง หรือเซอร์ไพรส์ไปพบหน้า เพศทางเลือก คุณโดนเพ่งเล็งเรื่องเจ้าชู้ คุยหลายคน ทำให้โดนปฏิเสธง่ายๆ
คนเกิดวันพุธ
ระมัดระวังการเข้าหาคนผิด หรือมีคนเข้ามาใกล้ชิดเพราะหวังผลประโยชน์ งานจะต้องประคองส่วนของตัวเองและเรื่องของคนอื่นไปพร้อมกัน ธุรกิจ เงินหมุนจะติดขัด โครงการ สิ่งที่รับผิดชอบอาจต้องหยุดชะงัก สุขภาพป่วยไปทำงานไป วัยเรียนรายจ่ายเยอะ เป็นวันเหมาะที่จะเจรจาการเงินนอกระบบ เดินทางไปไหนมาไหน มีความสำเร็จตามจุดประสงค์ โชคลาภลอยมีน้อย ได้จากผู้ใหญ่คนสูงวัยเสียมากกว่า
ธุระส่วนตัวมักมีคนรักมาช่วยดูแล แต่หากยังอยู่ในสถานะแฟนป้ายแดง หรือพึ่งรู้จักกันไม่นาน ต้องปิดเรื่องส่วนตัวให้มิด คนในแสงไฟความรักกำลังเบ่งบาน การคบหาที่มีคนรับรู้มากๆ จะมีความสำเร็จของงานคู่กับเรื่องหัวใจ โสดมีคนคุยเพลินๆ รักรีเทิร์นมาในดวงวัยเรียน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
การทำงานทำให้คุณเสียความเป็นส่วนตัว ระวังปากเสียงกับคนใกล้ๆ คนสนิทมากๆ เพราะคุณอาจลืมนัดหมาย ลืมธุระบางเรื่องในช่วงนี้ การค้าขายถึงเวลาออกสิ่งใหม่ เปลี่ยนทิศทางหรือรีแบรนด์ งานประจำเจ้านายเรียกใช้บ่อยๆ อย่ามองข้ามงานเล็กๆ รูทีนประจำวันมักมีสิ่งดีซ่อนอยู่ การเงินจ่ายเยอะอยู่กับเรื่องจำเป็น อย่าลงทุนกับเพื่อน หรือคำประกันใคร ยานพาหนะและการเดินทางให้โชคลาภ
สุขภาพจิตใจดีขึ้นกับความรักใหม่ หรือการพักหัวใจกับสิ่งที่ผิดหวังมาก่อน พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว รักต่างวัยจะเข้ามาทักทาย อยากเลิกราอาจต้องฟ้องศาล เพราะมีคนไม่ยอมปล่อยมือและไม่แบ่งสินสมรส คนโสด ใครที่เจอหน้ากันบ่อยๆ แม้ไม่สนิท แต่หัวใจทดเป็นคนพิเศษ
คนเกิดวันศุกร์
ความลับลำบากใจในการเก็บรักษา และคุณมักเข้าไปอยู่ท่ามกลางเรื่องส่วนตัว สิ่งที่ไม่ควรรู้บ่อยๆ วาจาให้โชค มีอะไรเจรจาเอง คุยกันตรงๆ ไม่อ้อมค้อม ดีกับการทำงานและการต่อรอง ค้าขายสินค้ามีปัญหาจะได้ปะทะกับลูกค้าหรือนายจ้าง มีดวงต่อสัญญาจ้างงาน ทำสัญญาใหม่ วางเงินกับสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือจ่ายเพื่อเปลี่ยนโอนเจ้าของ สุขภาพเรื่องช่องปาก ฟัน ใบหน้า จะได้ดูแลเป็นพิเศษ
ความไว้วางใจจะลดน้อยลงเพราะความลับ คำโกหก เรื่องปิดบัง ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ความสัมพันธ์จะเว้นระยะมากขึ้น ใครมีคู่ หรือจีบกันใหม่ๆ อาจมีคนมาเซอร์ไพรส์ชวนกินข้าวกินขนม นัดเดตเหมาะจะไปเป็นกลุ่มแล้วจะปัง ใครแต่งงานแล้วเปิดใจฟังเยอะๆ กับเรื่องปรับทุกข์
คนเกิดวันเสาร์
รู้เขารู้เราจะส่งผลดี งานจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องของตัวเอง และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งคู่แข่ง เป็นเดือนที่คุณต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อความก้าวหน้า ทำงานไปเรียนไปกำลังจะสำเร็จ การเงินเก็บได้บางส่วน กระเป๋าเงินส่วนตัวยังปลอดภัย ทุ่มเงินกับทริปในฝัน การลงทุนระยะยาว หรือเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของดีที่สุด สุขภาพไม่น่ากังวล โชคลาภมาจากผู้คน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนแบบไม่เปิดเผย
แอบเผื่อใจกับความรักครั้งใหม่ คุณจะเป็นตัวเลือกของเป้าหมายที่มีคู่แข่งสูสี ใครสม่ำเสมอจะได้เปรียบ ด้านคนมีคู่ กำลังจะมีคนเข้ามาแทรก ถึงเวลาเล่นบทเจ้าที่แรงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ อาจมีเซอร์ไพรส์จากคนรักในวาระพิเศษให้ยิ้มฟินๆ ไปหลายวัน
