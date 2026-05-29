เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ได้โอกาสเพราะปัญหา คุณอาจเข้าไปเติมช่องว่างของปัญหาให้จบลง เป็นตัวสำรองที่โดนเรียกเบอร์ต้นๆ แต่ส่งผลดีในระยะยาว สุขภาพช่องปากจะมีปัญหา คำขอร้องของคนรู้จักทำให้คุณลำบากใจที่จะปฏิเสธ
การงาน อย่ามองตำแหน่งหรือหน้าที่สูง เพราะชาวราศีเมษจะมีความคล่องตัวในระดับรองๆ มินิบอสทำงานได้ดีกว่า อาชีพอิสระคึกคักกับลูกค้าใหม่ที่แนะนำกับปากต่อปาก คนจบใหม่คนหางานยังต้องแข่งขันสูง
การเงิน เป็นช่วงเวลาตามใจตัวเอง ให้รางวัลกับความเหนื่อยสิ่งที่ทุ่มเท ธุรกิจเหมาะลงเงินกับการออกสินค้าใหม่ๆ ต่อยอดสิ่งเดิม เก็บออมการลงทุนระยะสั้น ธุรกิจตามกระแส จำเป็นต้องจับร่วมทางเพื่อผลประโยชน์
ความรัก เก็บอาการไม่ไหวจำเป็นต้องแสดงอาการ คนโสดมีโมเมนต์ฟินๆ กับคนที่ปลื้ม ส่วนคนมีเจ้าของหัวใจ มีการหึงหวงบ่อยๆ เพราะกังวลคนที่เข้ามาติดพัน อย่าลืมวันครบรอบพิเศษ คนแยกกันอยู่จะห่างหายไป
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ความสามารถโดดเด่น แต่โดนปิดบัง มีคนพยายามกันซีน และยังไม่ถึงเวลา โอกาสมักโดนตัดหน้า มีคนให้ร้ายด้วยคำพูด คนธรรมดาจะได้ยืนในแสงไฟ สุขภาพทรงๆ ตัว แต่เรื่องไม่สบายใจมีหลายสิ่งกังวล
การงาน อยู่ใกล้ๆ บ้าน เรื่องใกล้ๆ ตัวอาจสร้างอาชีพเสริมที่รายได้ดี หรือทำให้คนตกงานมีจ๊อบเสริมทำ ระหว่างรอการทำงานประจำ ต้องเป็นศูนย์กลางของคนหลายฝ่าย ช่วงนี้ต้องใจเย็นๆ ในการทำงานทุกเรื่อง
การเงิน จับจ่ายใช้ในส่วนจำเป็น แผนการเก็บออมต้องปรับเปลี่ยน การลงทุนในตลาดต่างแดน สนามสกุลเงินต่างประเทศโดดเด่นในดวงชะตา รวมทั้งตลาดของไอที บริการ การค้าส่ง ของเก่าๆ จะทำให้ติดลบ
ความรัก เป็นช่วงเวลาที่คนโสดได้พักใจ มองคนที่เข้ามาหาเป็นมิตรภาพมากกว่าเชิงเสน่หา ด้านคนที่มีคนข้างๆ กาย สิ่งที่เข้าใจผิดมานานจะได้รับฟังอธิบาย เซอร์ไพรส์เล็กๆ ความภูมิใจของคนในบ้านทำให้ยิ้มได้
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
จะได้ในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถนัด การแข่งขัน สอบ ตำแหน่งจะผ่านแบบพอดีเพดานหรือต้องลุ้นยังไม่มีคำตอบ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่นล้ม เท้า ข้อเท้า เข่าจะมีปัญหา โชคลาภมักหาได้ด้วยตัวเองเสมอ
การงาน แรงสนับสนุนที่ไม่เปิดเผยจะเข้ามาช่วยเหลือในยามวิกฤต ช่วงนี้งานใดย่อมทำคนเดียวมากกว่าทีม มีดวงลาออกแบบสมัครใจ จะได้ทิ้งความเหนื่อยไว้กับเจ้านายเก่า ฟรีแลนซ์ระวังข้อตกลงการค้าเสียเปรียบ
การเงิน ใช้จ่ายแบบประคับประคอง ต้นเดือนรายจ่ายมาก แต่อย่าลืมให้รางวัลเล็กๆกับตัวเอง นักลงทุนเพื่อนฝูงอาจเชื่อใจยากขอให้เชื่อตัวเองและเลือกในตลาดที่ตนเองถนัด ทองคำ พลังงาน ไม่เด่นในดวงชะตา
ความรัก มีคนกลับเข้ามาขอโอกาส มักเป็นคนที่คุณลืมยากใช้เวลานาน ความรักครั้งใหม่ทำให้งานมีปัญหา ส่งกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงในหลายวงการ ส่วนคนโสด มีคนหม้ายคนมีตำหนิที่เข้ามาทำให้ยิ้มได้
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
เป็นช่วงที่การเดินทางและการอยู่นอกสถานที่โดดเด่นให้คุณเปล่งประกาย อยู่นิ่งๆ จะเสียเปรียบ ต้องปฏิเสธคำขอร้องและภาระจากคนอื่น ถึงเวลารักตัวเอง มีคนใส่ร้ายและต้องรีบแก้ข่าวเพื่อความจริง
การงาน งานที่ไม่หยุดนิ่งนำสู่ความสำเร็จ จะได้แสดงผลงานที่ลบคำพูดลบๆ ของคนอื่นในตัวคุณ สิ่งที่
คิดว่าเป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้น เผื่อใจกับการเปลี่ยนแผนที่เป็นปัจจัยภายนอกและส่งผลต่องานโดยตรง
การเงิน ความไม่มั่นคงทำให้เปลี่ยนทิศทาง ของสะสม ของเก็บ แฟชั่น งานอดิเรก เป็นตลาดการลงทุนแลกเปลี่ยนที่เด่นในระยะนี้ อย่าเจรจาเรื่องมรดก มักติดลบ ทองคำให้โชค จะได้เงินจากการฟ้องร้อง
ความรัก คนโสดยังไม่ลงตัว คุณมีคนสนิท คนคุย แต่ยังหวงเซฟโซนของตัวเอง เพศทางเลือกจะติดอยู่ใน
เฟรนด์โซน ส่วนคนมีคู่ เป็นช่วงเหมาะจะลงนามเอกสาร ทำธุรกรรมร่วมกัน ซื้อขายลงนามอะไรก็ดี
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สุขภาพคืออุปสรรค มีเรื่องเล็กๆ ที่คุณต้องดูแลก่อนอาการบานปลาย ใครอยากริเริ่มธุรกิจ การค้าเล็กๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง สัปดาห์นี้สามารถดำเนินการได้ หนุนดวงชะตาทำบุญโลงศพแล้วจะปังกว่าเดิม
การงาน ปัญหายังไม่จบ ช่วงนี้มีเรื่องเข้ามาท้าทายความสามารถเป็นระยะ สิ่งใดคิดว่าดำเนินการเสร็จแล้ว มักต้องรื้อออกมาแก้ไขเพื่อให้ถูกใจหรือถูกต้อง หางานใหม่ยังไม่ถูกใจ ทดลองงานฝึกงานจะเทนายจ้าง
การเงิน จ่ายจุกจิกแต่สามารถใช้เงินแก้ไขปัญหา ลดระยะเวลาได้ทันทุกครั้ง มักต้องเปย์มากกว่าเพื่อให้ทันคนอื่น โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง การขนส่ง นักลงทุน จังหวะอยู่กลางสัปดาห์เป็นต้นไป
ความรัก มักโดนเข้าใจผิด จะโสดหรือมีเจ้าของแล้วคนข้างกายมโนเก่ง เข้าใจอะไรยาก และยังไม่ฟังการอธิบาย ใครอยู่ว่างๆ งานที่กระโดดข้ามสายงานที่คุณทำอยู่จะนำพาคนที่ทำให้ตกหลุมรักมาให้ชาวราศีสิงห์
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
อย่าลังเล ต้องรีบและตัดสินใจลำพัง ยิ่งรับฟังคำพูด คำให้ปรึกษา ยิ่งสับสน คิดเยอะ ความไวต้องมาก่อน โดยเฉพาะการค้า ชาวราศีกันย์จะมีเรื่องส่วนตัวรบกวนจิตใจ สุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับอาหารการกิน
การงาน เจ้านาย จะอยากให้คุณไปทำงานที่อื่น ให้โอกาสที่ท้าทาย และพวกเขามั่นใจว่าคุณทำได้ ฟรีแลนซ์อาจปรับเป็นทำสัญญาระยะยาว รับงานประจำ ใครต่อสัญญาอาจต้องปรับข้อตกลงบางประการเสียก่อน
การเงิน จ่ายเงินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน ย้ายที่อยู่ การลงทุนระยะยาวหรืออสังหาริมทรัพย์ จะได้ทรัพย์สินจากผู้ใหญ่เพราะความเสน่หา การลงทุนต้นสัปดาห์เหมาะจะขยับซื้อขายในตลาดที่สวนกระแส
ความรัก แอบคบหาแอบคุยมักโดนจับได้ คนมาทีหลังในเกมความรักจะต้องเป็นคนถอย ยอมแพ้ ข่าวลือในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะส่งผลให้คนในแสงไฟ บรรยากาศในออฟฟิศ ดีทั้งงานและความรักด้วย
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
สัปดาห์นี้มักต้องเป็นคนยอมแพ้ยอมถอย มีอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้ แต่เรียนรู้ไปทีละขั้นละตอนจะดีที่สุด ใครพักผ่อนมักโดนรบกวน โทรตาม โทรถาม จะมีข่าวร้าย เรื่องเศร้าจากทางไกลให้เป็นกังวล
การงาน เรียนรู้ตามคนอื่น ไม่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่แต่ทำงานแบบสบายใจไม่ต้องกดดัน มนุษย์เงินเดือนการโยดย้ายในหน่วยงานเดิมจะมีข่าวดี ฟรีแลนซ์ระวังปัญหากับนายจ้าง คดีความจะวิ่งเข้าหาสายวิชาชีพ
การเงิน ของมีค่าจะหาย คนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้กับทรัพย์สินมีมูลค่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อค่อนข้างเด่นในการรับทรัพย์และลงทุน เก็บออมต้องหมุนออกมาเพิ่มสภาพคล่อง งดเสี่ยงลาภลอย
ความรัก มีโอกาสถามคำถามกับคนที่รอมานาน เจอหน้ากันปุบปับ คนโสดอาจใจฟูเพราะสถานะหัวใจจะขยับบ้างแล้ว คนมีคู่ทะเลาะกันเก่ง ง้อกันบ่อย เป็นสีสันให้ความสัมพันธ์ มีดวงแจกการ์ดจดทะเบียนสมรส
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ความคุ้นเคยจะเปลี่ยนไป เรื่องหนักๆ กำลังเบาลง ชาวพิจิกกำลังจะได้พัก แต่ต้องผ่านต้นสัปดาห์ที่หนักหน่วงไปเสียก่อน เปิดเพลงที่ชอบฟังบ่อยๆ ช่วยกระตุ้นจินตนาการ และเรียกทรัพย์เข้าหาไม่ขาดมือ
การงาน ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ แนวทางเก่าๆ อาจไม่ได้ผล คุณอาจต้องสลับสับเปลี่ยนวิธีการ คนเข้าหา และเร่งเวลาให้ไวกว่าปกติ อยากย้ายงานยังไม่ถึงคิว ฟรีแลนซ์ระวังโดนโกงโดนเอาเปรียบจากคนใกล้ตัว
การเงิน อย่าให้หลังบ้านรก หรือมืด การเงินจะมีปัญหา ใช้จ่ายรายวันสบายๆ แต่ภาระจำเป็นอาจติดขัด เพราะต้องดึงเงินไปจ่ายเรื่องอื่น ใครอยากทำธุรกรรมการเงิน เอกสาร ตรวจทานให้รอบคอบมีการผิดพลาด
ความรัก คนที่เคยเข้าหาจะหายหน้า คนโสดเริ่มถอดใจกับการจีบใครบางคน คนที่เคยเนื้อหอม มีคนเข้าหาเริ่มเหงาและกลับไปง้อคนที่ดีต่อใจ ใครมีคู่ระมัดระวัง รักเก่า รักต่างวัย ทำให้คิดเยอะแม้ไม่มีอะไรให้กังวล
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
เป็นสัปดาห์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับราชการ การติดต่อสื่อสาร ต่ออายุบัตรประชาชน ทำพาสปอร์ต ฯลฯ คนในเครื่องแบบให้คุณ จะมีคนชักชวนทำสิ่งใหม่และให้ประโยชน์กับคนหมู่มาก มีลาภสัตว์สองเท้า
การงาน จ๊อบเสริมอาจต้องตัดทิ้ง งานประจำทำให้คุณไม่มีเวลาทำเรื่องอื่น ขยันไปเช้า กลับค่ำ หรือแบกงานกลับไปทำที่บ้านบ่อยๆ เหมาะจะเจรจางานแบบเจอตัว คุยงานแบบพบหน้าจึงจะสำเร็จตามต้องการ
การเงิน จ่ายเงินก้อน ทุ่มกับสิ่งที่เป็นภาระ จะได้ปลดหนี้ ปิดก้อนผ่อนชำระ อย่าค้ำประกันใครแม้จะสนิท การลงทุนดีกับเรื่องของตัวเอง ทำบ้าน ทำรถ หรือการค้าขายแบบซื้อมาขายไป จะได้เงินจากคนรักเก่า
ความรัก ทำงานกับใครบ่อยๆ ใช้เวลากับใครนานๆ คนโสดจะแอบรักคนนั้น และไม่กล้าเปิดเผยเพราะกลัวเสียเพื่อน แถมช่วงนี้ฝ่ายตรงข้ามยังไม่คิดอะไรกับคุณ ด้านคนมีคู่ ระยะนี้เหมือนจีบกันใหม่ๆ อะไรก็ดี
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ต้องสนใจในเรื่องที่มองข้าม ความละเอียดรอบคอบทำให้คุณรอดทุกปัญหา บริวารสนับสนุนดี แต่ให้ระวังการคบหาสมาคมกับคนต่างวัยจะเดือดร้อน สุขภาพเจ็บป่วยจะทุเลา ได้วางแผนรักษาโรคจริงจัง
การงาน สุขภาพเป็นอุปสรรคให้พลาดงาน หรือต้องส่งไม้ต่อให้คนอื่นไปแทนเพราะเจ็บป่วย รักษาของเขตรับผิดชอบงานของตนเอง เพราะมีคนพยายามส่งปัญหามาให้ อยากลาออก ที่เก่ายังรั้งคุณไว้ด้วยเหตุผลต่างๆ
การเงิน มักโดนตัดลาภ รายรับเข้ามาไม่เต็มจำนวน จะหล่นหายไประหว่างทาง ต้องหาส่วนอื่นเข้ามาทดแทน ตกงานจะได้เงินจากผู้ใหญ่ ส่วนคนมีอาชีพช่วงนี้ลงทุนในประเทศ แฟชั่น เคมีภัณฑ์โดดเด่นมากๆ
ความรัก มีคู่แข่งเสมอ และมักเป็นคนเดิมๆ เป้าหมายเก่าๆ ที่ทำให้คนโสดหัวจะปวดเมื่อพบหน้า หากคุณอยู่นิ่งๆ จะมีทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศเข้ามาหา คนมีคู่ทายาที่รอคอยกำลังจะสมหวัง แต่ไม่ใช่เพศที่คาดหวัง
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ปล่อยให้เรื่องรอบตัวเป็นไป ชาวราศีกุมภ์ควบคุมสิ่งที่เข้ามากระทบได้ยาก และต้องยอมรับ มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง คดีความ หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลในยามวิกาล สุขภาพเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว
การงาน จัดระเบียบใหม่ได้ดี ความวุ่นวายจะต้องจัดระเบียบ ตกงานเตรียมรับงานใหม่จากใบสมัครที่ส่งไปนานมากแล้ว ธุรกิจส่วนตัวจะมีคนอยากร่วมทุน เข้าหุ้น หรือร่วมกิจกรรมโปโมทดีๆ ที่น่าสนใจน่าลงทุน
การเงิน หาคนเดียวใช้หลายคน ภาระในบ้านจะมากขึ้นติดกับเรื่องสุขภาพหรือการเรียนการศึกษา เชิงลงทุนเน้นตลาดของคมนาคม สถาบันการเงิน สุขภาพ การค้าขายแบบผลิตเองขายเองยังโดดเด่น กำไรดีในต่างแดน
ความรัก เข้ามาแล้วแต่มักเป็นคนมีเจ้าของ มีปัญหาเก่าๆ ที่ทำให้ไม่กล้าเปิดรับรักครั้งใหม่ คนโสดต้องลุ้น ต้องรอให้อีกฝ่ายเปิดใจ ส่วนคนมีคู่ ถึงเวลาให้เวลากับครอบครัว วางสิ่งยุ่งรอบตัวเพื่อดูแลหวานใจบ้าง
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
มีเรื่องมากมายให้จัดการ แต่คุณอาจต้องพักใจก่อนช่วงต้นสัปดาห์ พักงานเพื่อจัดการภาระส่วนตัว เรื่องของครอบครัวโดดเด่นในช่วงนี้ เป็นช่วงที่จะได้เจอญาติ คนที่หายหน้าไปนาน มีลาภจากคนต่างเพศ
การงาน เน้นทำตามคำสั่ง อย่าคิดเอง แม้คิดแตกต่างก็พูดไม่ได้ ทำตามคนอื่นเท่านั้น คุณมีจินตนาการความคิด ไอเดียที่แซงหน้าคนอื่น และอธิบายให้คนอื่นรับฟังยาก ตกงานจะได้งานใหม่แต่เป็นงานชั่วคราว
การเงิน เตรียมใจรับเงินก้อน จะมีจ๊อบ หรืองานที่คุณสามารถเรียกค่าตัวได้น่าพอใจ ไม่เหมาะจะวุ่นวายกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการต่อรองที่มีตัวเลขมูลค่าสูง จะไม่สมหวังหรือเสียเปรียบคู่ค้า จ่ายภาษีสังคมเยอะ
ความรัก จะพบคนมีชื่อเสียง คนที่ต่างวงสังคมเยอะๆ แต่น่าประทับใจ มีเป้าหมายที่มีคู่แข่ง มาทีหลังทำใจกับความผิดหวัง อยากเข้าหาใครต้องมีสื่อกลาง คนมีคู่ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พบหน้าด้วยงานและหน้าที่แต่ชื่นมื่น
