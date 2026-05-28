เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีการขัยบขยาย การปรับโครงสร้าง เปลี่ยนเเปลงในที่ทำงาน คุณจะเห็นมิตรแท้และศัตรูที่ปรากฎขึ้นในที่ทำงาน น้องใหม่ในออฟฟิศได้ลองเรื่องใหมแต่มักโดนรุ่นพี่รับร้อง งานหนัก สนุกเหนื่อย ค้าขายกำไรมาจากสินค้าที่ทำเองขายเอง ซื้อมาขายไปจะมีอุปสรรค ของอาจค้างสต็อก การใช้จ่ายควักก่อนได้คืนทีหลัง เอาเงินเก็บเล็กๆ น้อยๆ มาเพิ่มสภาพคล่องในการเงินส่วนตัว
เจ็บป่วยตกลงที่ดวงความรัก ไม่สบายใจ มีคู่อาจทะเลาะกัน ส่วนคนโสด คนที่สนใจอาจไม่สนใจตอบกลับ รักข้างเดียว แม้ทนไหวแต่แอบน้อยใจเล็กๆ เอกสารที่ต้องลงนามกับคู่สมรสจะมีปัญหาล่าช้า เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน
คนเกิดวันจันทร์
อุปสรรคทำให้คุณเข้มแข็ง วันนี้บทเรียนเก่าทำให้คุณหลีก หลบปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงนี้ได้ดีกว่าใคร น้องใหม่ที่ทำงานจะเด่นแซงรุ่นพี่ ธุรกิจส่วนตัวคึกคักแต่ต้องคัดกรองเรื่องคู่ค้าคนร่วมธุรกิจ หนี้สินจะเบาลง มีเงินก้อนที่ไม่คาดคิดเข้ามาปุบปับ การต่อรองจะเกิดขึ้น ต้องระวังการแพ้ยาแพ้อาหาร ทำบุญคนพิการ ช่วยลดอุปสรรค อย่าเชื่อคำพูดใครง่ายๆ จะโดนโกง
คนใกล้ตัวพยายามป้ายยาคนใหม่ๆ คนน่าสนใจ แต่เหมาะจะพักไว้ก่อนหรือรู้จักเพียงผิวเผิน ดีต่อใจคนว่างๆ ที่สุด ด้านคนมีคู่ ถึงเวลาง้อแม้คนรู้ใจไม่ได้โกรธ ให้เวลากับคนรักและครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิม
คนเกิดวันอังคาร
การเงินจะเกินงบใช้จ่ายทั้งเรื่องจำเป็นและเรื่องทันด่วนต้องตั้งสติให้มาก คนรู้จักจะชักชวนทำธุรกิจที่ยังไม่มีความมั่นคง มนุษย์เงินเดือน ท้ายสัปดาห์ที่วุ่นวายแต่อยู่ในการควบคุม สายงานบริการระวังข้อผิดพลาดที่ส่งผลในระยะยาวและกระทบภาพรวมที่ต้องรับผิดชอบ เป็นวันที่เหมาะจะตัดผม ตัดแว่นตาจะเสริมดวงการเงิน มีลาภลอยมาจากเรื่องสุขภาพ ค่ายาค่ารักษา
ด้านความเลิฟ คนที่หมายปอง อาจเข้าใจผิดว่าคุณชอบคนอื่น แต่ส่งผลดี ทำให้คุณมีเวลารู้จักกันมากยิ่งขึ้น รักออนไลน์ คนที่ห่างไกลระยะทาง นำพาคนใหม่เข้ามาเสมอ ใครมีคู่อยู่แล้ว มีเรื่องยิ้มๆ ให้ใจฟูเป็นพิเศษ
คนเกิดวันพุธ
ใจร้อน หัวร้อนจะเสียเรื่อง แม้สถานการณ์จะเร่งรีบ แต่คนใจเย็นเครดิตดีกว่า ชาววันพุธจะเข้าไปแก้ปัญหาให้คนอื่น งานอาจช้าเพราะรอการตัดสินใจ หาเช้ากินค่ำ โอกาสเข้ามาช่วงวันหยุดยาว การเงินที่มีปัญหาต้องค่อยๆ คิดแก้ไข เข้าหาสถาบันการเงินที่เปิดในวันหยุดจะเหมาะสมกับดวง สุขภาพความดันโลหิต ระบบน้ำในตัวอาจมีปัญหา ปรับหนุนดวงทำทานกับบริวารลูกน้อง
คนน่าสนใจทำให้ปลื้มแต่มักเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้ว อย่ารีบร้อนบอกความรู้สึกเพราะจะเสียเพื่อน รักต่างวัยทะเลาะกันบ่อย ตีกันไปรักกันไป วัยเรียน เพื่อนใหม่จะน่าปลื้ม มีรุ่นพี่รุ่นน้องมาจีบ ใครบางคนจะมีคนรักใหม่
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เอกสาร การลงนามให้โชค จะทำสัญญา การจ้างงาน เอกสารการเงิน เปิดบัญชี ซื้อกองทุน จองบ้าน รถ แล้วแต่ความสบายใจ งานประจำจะกลับไปทำอะไรเดิมๆ สิ่งใหม่อาจไม่ถูกใจแม้ดีกว่า เจ้าของธุรกิจขยับขยาย หาเพื่อนร่วมงานใหม่ หาทำเลใหม่ ออกตัวทันทีอย่ารอช้า ทองคำ พลังงานให้โชค ทำบุญเกี่ยวกับการถวายผ้าพระธาตุ ค่าน้ำไฟวัด เรื่องหนักๆ จะมีทางออก
อุปสรรคความรักจะเบาลง สถานะแฟนหรือคนแอบชอบจะสนิทใจกันมากขึ้น ส่วนคนโสด นัดเดต การคาดหวังมักโดนเท ความไว้วางใจจะเสียเพราะทำให้เสียความรู้สึก เพื่อนเป็นมิตรที่ดีกับคนว่างๆ มีดวงรักรีเทิร์น
คนเกิดวันศุกร์
การเดินทาง โยกย้ายจะเกิดขึ้น ไปแบบไม่สบายใจ ปรับตัวยาก ทริปมีปัญหา แต่ในภาพรวมจะดีขึ้นช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป คนในแสงไฟจะโดนโจมตีด้วยคำพูดหรือการเชื่อมโยงหลักฐานที่ทำให้เข้าใจผิด ได้เงินจากความขยัน มีเงินเข้ามาจากคดีความการฟ้องร้อง ทำบุญด้วยเครื่องดื่ม หนุนดวงการเงินให้คล่องตัว อย่าเจรจาต่อรองด้วยตัวเลขจะเสียเปรียบ สุขภาพทรงๆ ตัว แต่อย่าไว้วางใจโรคติดต่อ
เรื่องส่วนตัวมีคนน่ารักช่วยดูแลจัดการ คนมีคู่จะมีคนใส่ใจธุระต่างๆ งานที่ทำด้วยกันจะปังทั้งคู่ คนว่างๆ มีคนเข้ามาหึงหวง มาชอบ แม้ว่าคุณไม่ได้ให้ความหวังอะไร คนมีลูกติดมีลุ้นรักใหม่วัยใกล้ๆ กันที่ชัดเจน มีมรดกจากคนรัก
คนเกิดวันเสาร์
พูดตรงไปตรงมาดีที่สุด แม้บางคนจะรับไม่ได้ แต่เป็นข้อเท็จจริง ที่ทำให้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ไว มีข่าวดีจากคนในครอบครัว งานอยู่ในการดูแลควบคุม หางานใหม่ยังต้องรอจังหวะ ค้าขายลองผิดลองถูก การเงินนำมาใช้ดูแลเรื่องของตัวเอง ธุระของครอบครัวจะได้ทุ่มเท จะได้ปิดหนี้ สะสางปัญหาเก่า งาน เงิน รับเข้าจ่ายออกมากกว่าเก็บออม มีลาภจากคนอ่อนวัยกว่า
คนมียศ ตำแหน่ง เครื่องแบบระวังรถไฟชนกันสับรางความรักไม่ทันเพราะมีเข้ามาหลายคน คู่แทรกที่เข้ามาหวีดจะมีอิทธิพลต่อจิตใจ มีดวงรักรีเทิร์นกับคนที่หายหน้าไปนาน หรือเคยคบหาในวัยเรียนมาก่อน อกหักเริ่มทำใจได้
