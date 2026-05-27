เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
งานต้องมีแผนซ้อนแผน อาจเจออุปสรรคที่มาจากลมปากคนอื่น คำพูดที่ดูเกินจริง จะกระทบภาพลักษณ์ การวางตัวที่เปลี่ยนไป ทำให้คุณได้รับความน่าเชื่อถือ การทำงานรับตำแหน่งเล็กในงานสำคัญจะโดดเด่นแบบเจ้านายขาดไม่ได้ จ๊อบเสริมที่มากปัญหา ได้รายรับน่าพอใจ ธุรกรรมการเงินเด่นในการลงนามเอกสาร ทำสัญญา หมุนสิ่งของเป็นเงินสด หารลงทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะเสี่ยงโชคลาภลอย
คนใกล้ๆ ตัวดูแลกันดี แต่ระวังจะผิดหวังเพราะแอบรักข้างเดียว ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินจะค่อยๆ แยกย้ายกันไปเองมากกว่ากลับมาคบหากันอีกครั้ง คนโสดเสน่ห์แรง แต่ให้เผื่อใจกับความสมหวังและผิดหวังที่เกิดขึ้นได้ง่าย คนมีคู่ครอง มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ให้คุณยิ้มได้
คนเกิดวันจันทร์
มีความลับที่บอกใครไม่ได้ ร่วมรับรู้ ลงมือทำในภารกิจ งานที่ต้องใส่ใจและทุ่มเท งานประจำราบรื่น จ๊อบเสริมอาจเงียบเหงา ฐานลูกค้าเก่าๆ จะโดนแย่ง แต่คุณจะทำงานกับคนใหม่ และคนแปลกหน้าได้อย่างดี การเงินเด่นกับคนต่างถิ่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการต่างประเทศ สุขภาพระบบเลือด ระบบประสาทอาจมีการติดขัดต้องบำรุงรักษา ของหายไม่ได้คืน มีเรื่องเดือดร้อนจากคนใกล้ตัว
การเรียนเด่นและนำพาคนน่าสนใจมาให้เสมอ มีการพักสิ่งอื่นมาดูแลในเรื่องหัวใจตัวเอง รักตัวเองเพื่อรักคนอื่น คนโสดจะได้มีเวลาส่วนตัวอีกครั้งและคนใกล้ตัวมากๆ พร้อมจะเป็นเพื่อน เป็นคนรู้ใจ แต่คุณต้องให้โอกาส ด้านคนมีคู่ สิ่งที่เคยเข้าใจผิด มีคนอยากขอโทษ
คนเกิดวันอังคาร
แบ่งรับแบ่งสู้กับสิ่งที่ต้องเจอ เรื่องส่วนตัวจะแย่งเวลา ทำให้มีความกังวล ธุระสำคัญอาจตัดสินใจด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ มีการเจ็บป่วยของคนในบ้านที่ต้องใส่ใจ การทำงานอาจยังไม่ถูกใจเจ้านาย ต้องปรับแก้ หรือเปลี่ยนมุมมองแล้วจะดีขึ้น ใช้จ่ายกับค่ายา ค่ารักษาพยาบาล หมุนเงินเก่ง การลงทุนต้องพ่วงกระแสไปกับคนอื่นจะดีที่สุด สุขภาพระบบเลือด หัวใจ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
หากไม่แสดงออก คุณอาจเสียโอกาส ความรักมีคู่แข่ง แม้ว่าคุณจะอยู่ในลานสายตาของเป้าหมายแต่ห้ามนิ่งนอนใจ ด้านคนมีคู่ มีดวงวางแผนโยกย้ายไปอยู่กับคนรัก หรือได้เปิดบ้านรับคนรู้ใจเข้ามาเพิ่ม ครอบครัวอาจยังไม่โอเคกับแฟนของคุณ รักเก่ายังตามลดเครดิต
คนเกิดวันพุธ
การเมืองในที่ทำงานทำให้งานติดขัด ต้องรอจังหวะในการเข้าหาผู้ใหญ่ มิเช่นนั้นงานจะไม่เดิน นายจ้าง หัวหน้าจะให้งานผิดคน มอบความรับผิดชอบไม่ตรงสเป็ก หรือปฏิเสธคนดีๆ ไปสู่ฝ่ายศัตรู ตำแหน่งเล็กจะเป็นต่อในที่ทำงาน การเงินเหมาะจะเปิดบัญชี เปิดเบอร์โทรศัพท์ ใช้เบอร์ใหม่ หรือการลงทุนครั้งใหม่จะปัง ร่างกายมักโดนรบกวนโดยโรคประจำตัว สุขภาพเจ็บป่วยอาจคิดไปเอง เป็นกังวล
มีโมเมนต์หวานๆ ที่ทำให้คนอื่นอิจฉา คนมีคู่ชื่นมื่น คนคั่นกลาง คนคุยไม่สามารถเข้ามาในระยะประชิดได้ ใครเลิกรา ยังไม่ลงตัวเรื่องสินสมรส หรือการเลี้ยงดูบุตร คนหม้ายมักมีคนคุยมีคนเข้ามา ให้ระวังมิตรภาพที่อายุมากกว่า จะเข้ามาหวังผลประโยชน์เรื่องเงิน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เจ็บป่วยแบกร่างไปทำงาน ออกจากบ้านไปทำธุระ เก็บวันลาป่วยเอาไว้พักผ่อน ชาววันพฤหัสบดียังไหว แต่ไม่เหมาะจะออกนอกสถานที่ จะเจรจาตกลงอะไร จะต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยเหลือถึงจะได้สิ่งที่ต้องการ จะเกี่ยวข้องกับการเงินที่มีกฎหมาย ข้อบังคับและต้องทำตามเคร่งครัด พร้อมปรับปรุงตัวใหม่ วินัยการเงินจะดีขึ้น เชิงการลงทุนเน้นกลุ่มเล็ก คนรู้จักหรือธุรกิจนอกกระแส สุขภาพแพ้ยาแพ้อากาศ
คนรู้ใจ สถานะที่คบหากันไม่นาน อาจค่อยๆ ลดสถานะ ยิ่งนานยิ่งเหมือนไม่รู้จักกันเลย คู่เลิกกันแล้วจะผูกมิตรกันได้ และพวกเขามีงาน เงิน โอกาสส่งต่อมาให้คุณด้วย มีคนผิดหวังเพราะพบเจอคนมีเจ้าของแล้ว รักแอบซ่อนจะโดนเปิดเผย จะได้ของฝากจากคนรู้ใจ
คนเกิดวันศุกร์
อะไรที่เคยยาก เคยมีปัญหา วันนี้จะมีทางออกเข้ามาช่วยเหลือปุบปับ ทำงานคิดให้เยอะแต่พูดได้น้อย เน้นรับคำรับทราบมากกว่าตอบโต้ บรรยากาศในที่ทำงานอาจทำให้อยากลาออก การเงินรับเข้าจ่ายออก ตัดเก็บออมที่ปลายทาง เสื้อผ้าโทนชมพู ส้ม เขียว เสริมดวงการแข่งขันและการเงิน สุขภาพนอนน้อย พักไม่ค่อยพอ อาจงงๆ เบลอๆ บ้างระหว่างวัน มีโชคลาภการเงินแต่มักมีส่วนแบ่งระหว่างทาง
มีของฝากจากคนที่ไม่พบหน้า แต่ส่งข่าวคราวรายงานตัวไม่ขาด ทำให้คนโสดแพ้ทางแบบช้าๆ และจริงใจ ด้านคนมีแฟน อะไรก็ดีแต่อย่าลืมตัวตน มิเช่นนั้นจะไม่มีความสุข เสริมปรับดวงบริหารเสน่ห์ทุกสถานะ หาโอกาสไหว้พระขอพรในสิ่งที่คุณเคารพนับถือ
คนเกิดวันเสาร์
ห้ามลังเล และต้องรักษาคำพูด อะไรที่ตัดสินใจไปแล้ว ผลทั้งดีร้ายกำลังเริ่มทำงาน การแข่งขันมาคู่กับความเชื่อ ขอพระพระในบ้านพ่อแม่จะเป็นสิริมงคล มนุษย์เงินเดือนตั้งรับหัวหน้าให้ดี ความเยอะ ความด่วนเข้ามาทักทายบ่อยๆ ดวงการเงินมักมาจากมิตรภาพ คนช่วยเหลือ ให้ยืม หรือจ๊อบ งานที่คนแนะนำมาจะให้รายรับค่อนข้างดี สุขภาพวันนี้ ใส่ใจโรคประจำตัวและสิ่งที่ติดตามรักษา
มักมีคนที่แอบรัก คนพิเศษมาปรึกษาปัญหาความรัก แต่เรื่องเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณ คนโสดรับบทเพื่อนท่านหนึ่ง ความลับในความสัมพันธ์ของคนอื่น ทำให้คุณลำบากใจไปด้วย คนที่มีคู่อะไรยอมถอย ยอมขอโทษช่วยยืดหยุ่นความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
