เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้องวิ่งตามกระแส งานอะไร โอกาสใดที่เข้ามารอบๆ ตัว คุณจำเป็นต้องลงสนามเพื่อไม่ให้พลาด การลงทุนอยู่กับงาน การปรับเปลี่ยนเล็กๆ ทำให้คุณคุมงบส่วนตัว และงบในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น หางานใหม่ โอกาสเข้ามาแต่ไม่ตรงใจ ต้องปฏิเสธเพราะเข้ากันไม่ได้ การลงทุนเด่นกับตลาดใกล้ๆ ตัว นักลงทุนโดดเด่นเกี่ยวกับสนามป้ายแดง ธุรกิจใหม่ สตาร์ทอัพ เป็นวันเหมาะกับการติดต่อราชการ และคนภายนอก
การเข้าหาที่ดูอึดอัด การคบหาที่ไม่สบายใจจะถึงจุดเดือด ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ จะนำมาซึ่งปากเสียงหรือการค่อยๆ เงียบหายไปของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนโสดมีลุ้นรักใหม่กับคนที่เคยผ่านมรสุมความรักมาก่อน เพศทางเลือก มีคนจากปีลึกกลับเช้ามาในชีวิต
คนเกิดวันจันทร์
มีคนพยายามให้รับผิดชอบ ร่วมรู้เห็นในสิ่งที่ไม่ได้จับต้องตั้งแต่เริ่มต้น มนุษย์เงินเดือนต้องเซฟตัวเองจากสารพัดงาน เลือกเฉพาะในขอบข่ายของตนเองเท่านั้น ลาออกจะโดนทาบทามกลับไปทำงาน เพื่อนร่วมงานเก่าๆ มาพร้อมปัญหา แต่ก็ให้โอกาสความก้าวหน้าร่วมด้วย การเงินใช้จ่ายสบายๆ แต่ลงทุนอาจชะลอเอาไว้ก่อน วุ่นวายกับเงินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สุขภาพไม่น่ากังวลอะไร งดเสี่ยงโชค
คนเก่าได้แต่นั่งคิดถึง มูฟออนจากการรอใครบางคนดีที่สุด งานทำให้คนโสดเจอคนถูกชะตาหลายๆ คนพร้อมกัน ส่วนคนมีคู่ คำพูดของคนรักต้องใส่ใจ การละเลยจะนำมาซึ่งปัญหาในระยะยาว หย่าร้าง แต่งงาน จดทะเบียนสมรส หมั้นหมาย ยังมีอุปสรรคจากผู้ใหญ่
คนเกิดวันอังคาร
ทำตามความเหมาะสมมากกว่าความสบายใจ วางเรื่องส่วนตัว เข้าหาเรื่องส่วนรวม วันนี้เป็นคนของประชาชน เรียกหาบ่อย ทำอะไรด้วยความสมัครใจมากกว่ามองเรื่องค่าตอบแทน จะได้ทำงานที่ไม่เคยสัมผัส เปิดโลกประสบการณ์น่าสนใจ การใช้จ่ายจัดระเบียบได้ค่อนข้างดี เปย์กับแผนเที่ยวระยะยาวหรือการเก็บออมที่ตนเองสนใจ เสริมดวงปลายสัปดาห์ ทำบุญคนป่วยติดเตียง เสริมดวงคนเมตตาสนับสนุน
รักที่ต่างวัยจะมีปัญหา โดยเฉพาะเกี่ยวกับเงิน หรือการใช้จ่ายกระเป๋าร่วมกัน ส่วนคนโสด มักมีโชคดีจากคนรักเก่า คนที่เคยแอบชอบ มักได้ของมีค่าจากพวกเขา เพศทางเลือก คุณมีโอกาสใกล้ชิดกับคนที่สนใจ แต่ห้ามแสดงออกมากจนอึดอัด คนหย่าร้างจะเป็นอิสระเร็วๆ นี้
คนเกิดวันพุธ
เรื่องความไว้วางใจเอาเป็นที่ตั้ง คุณจะต้องกระโดดลงสนามของความไม่รู้ คาดเดา วางแผนอะไรไม่ได้ สำเร็จหรือร่วงจะได้เส้นทางใหม่ๆ ที่น่าสนใจ งานประจำมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณคุมไม่ได้ จะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ ของหายไม่ได้คืน โดยเฉพาะของมีค่าที่ใช้งานบ่อยๆ สองสามวันนี้เหมาะจะลงนามเอกสารสัญญา การจ้าง ธุรกรรมที่เกี่ยวกับตัวเลข สุขภาพ ระวังอุบัติเหตุจากของมีคมใกล้ตัว
มีลาภลอยเข้าหาคนอกหัก โดนเท ใจว่างๆ ดั่งปลอบใจความรักไม่สมหวัง สถานะแฟน มีคนพิสูจน์ใจด้วยการไปหาบ่อยๆ เซอร์ไพรสให้เห็นหน้า ส่วนคนแต่งงานแล้ว ช่วงนี้มักมีคนมาปรึกษาเรื่องความรัก ระวังคนข้างกายเข้าใจผิดคิดไปไกล ต้องรีบอธิบายความจริง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความด่วนจะวิ่งเข้าใส่ มักเจออะไรที่ต้องเร่งทำ เร่งดำเนินการ ปุบปับส่งทันที พยายามเน้นความเป็นทางการกับการทำงาน นัดประชุม นัดพบลูกค้าแต่งตัวให้โป๊ะ หน้าผมให้ปังช่วยเปิดทางความสำเร็จ การเงินที่ติดขัดจะมีรายรับเกี่ยวกับการเช่าเซ้งเข้ามาเกื้อหนุน ยานพาหนะให้โชคลาภ สัตว์เลี้ยงในบ้านจะไม่สบาย รับเคราะห์แทนเจ้าของ ยามวิกาลเหมาะกับการแก้ไขเรื่องยากจะสำเร็จง่าย
อกหักจะดีขึ้น คนเลิกราอาจมีคนใหม่ๆ เข้ามาต่อคิวหรือเสนอตัวอยากดูแลหัวใจ เลือกตามความสะดวกใจของคุณเอง ส่วนคนใกล้แต่งงาน ระยะนี้ไม่เหมาะจะออกจากบ้านยามวิกาล อยู่กินมานานจะได้เปิดตัวกับทางบ้าน หรือจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรส
คนเกิดวันศุกร์
คนโดดเด่น จะเป็นเป้าโจมตี โดนจู่โจมจากคู่แข่ง ศัตรูง่ายๆ จะได้ก้าวสู่ความเป็นที่รู้จักแม้ในสังคมเล็กๆ ในออฟฟิศในตึกเดียวกัน ออดิชั่น สอบแข่งขัน ลุ้นธุรกิจมักสมหวัง จะได้หยุดพักงาน การเรียน เพื่อทุ่มเทเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเงินบริหารเงินสดและการใช้จ่ายได้ดี ให้ยืมตามเหมาะสม ซื้อของใช้ส่วนตัวหรือดูแลตัวเองเพื่อเปลี่ยนลุค ปรับโหวงเฮ้ง มีลาภลอยจากมิตรภาพทางไกล เสี่ยงโชคมีได้มีเสีย
คนต่างไลฟ์สไตล์จะได้คบหา ทำความรู้จักกันอบบลงตัว ไม่ยุ่งขอบเขตเรื่องของอีกฝ่าย เป็นความสบายใจที่ดี คนแต่งงานแล้ว เรื่องวุ่นวายมาจากครอบครัวพ่อแม่ เครือญาติ อาจทำให้คนรักต้อง deep talk กัน ส่วนคนโสด ขยันคุย ขยันแชท แต่ยังไม่คิดจริงจังอะไรนัก
คนเกิดวันเสาร์
เหนื่อย ทุ่มเท ลืมเวลา ลืมกินข้าว รู้ตัวอีกทีอาจถึงเวลาเลิกงาน วัยเรียนจะได้อ่านหนังสือถึงเช้า และหลายโมเมนต์ ที่ชาววันเสาร์มักได้ทำเกินเวลาปกติ รายรับดีกับจ๊อบเสริม จะมีคนเอาสิ่งน่าสนใจ รายได้ดีแต่มากปัญหามาให้ร่วมลงขันลงทุน คนต่างถิ่น ตลาดการลงทุนในเอเชีย ประเทศใกล้ๆ เหมาะกับการทำธุรกิจ สินค้าเก่าทำใหม่ รีแบรนด์ ถึงเวลาเปิดตัวแบบจึ้งๆ ระวังคนใกล้ตัวโกงเงิน สุขภาพดวงตามีปัญหา
เพศทางเลือกโดดเด่น หากคุณเป็นคนวันเสาร์ เสน่ห์จะดึงดูคนเพศเดียวกันและต่างเพศเข้ามาหา และคุณมีสิทธิเลือกบ้างแล้ว มีคนเก่าๆ ที่เคยปฏิเสธคุณกลับเข้ามา อย่าให้ค่าจะดีที่สุด ด้านคนมีคู่ คนรักกำลังต้องการกำลังใจมากๆ แต่พวกเขาเกรงใจคุณ
