เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
จับงานหลายอย่างได้เปรียบ ได้ใช้ความสามารถส่วนบุคคล ในการฉายแสงสร้างผลงานให้คนรอบตัวยอมรับ จะได้รับการทาบทามจากหน่วยงานคู่แข่ง หรือการเปลี่ยนไปทำงานนอกสายประจำที่เคยทำอยู่ การเงิน สิ่งที่ค้างจำได้ตกเบิก ได้เงินก้อนเล็กๆ จากสิ่งที่มาผิดเวลา เลยกำหนด สุขภาพวันนี้ขยันตรวจมากกว่ารักษา จ่ายเงินกับประกันสุขภาพ ประกันชีวิต หรือการดูแลตัวเองในด้านต่างๆ ค่อนข้างเยอะ
โอกาสจะมาจากคนพิเศษหรือคนรัก หากคุณตกงานหรือหาโอกาสในการทำอะไรใหม่ๆ คนคุย คนรู้ใจจะช่วยเหลือคุณได้ โดยไม่ต้องบอกอะไรมาก แต่พวกเขาเข้าใจดี รักออนไลน์ การออกเดต การใช้เวลาร่วมกันทำให้รู้จักกันมากขึ้น แต่ใครบางคนจะโดนปฏิเสธเป็นตัวเลือก
คนเกิดวันจันทร์
จิตใจไม่สดใส มีอะไรให้คิดเยอะเป็นกังวล การประกวด แข่งขัน จะโดดเด่นเป็นม้ามืด คนพูดน้อยได้เปรียบ วาจาติดลบ แต่ไอเดียบวกเกินร้อย มนุษย์เงินเดือน เจ้านายเก่า เพื่อนร่วมงานหน้าเดิมจะวนกลับมาพบกันอีกครั้ง ค้าขายไม่สดใส เน้นเรื่องเดิมตลาดเก่า เก็งกำไรอาจติดลบอย่างแรง ตั้งหน้าจอเป็นรูปสัตว์เลี้ยงที่คุณชอบ ช่วยหนุนดวงการเงินและคนสนับสนุน จะมีคนมาขอความช่วยเหลือขอใช้เครดิต
มีคนเก่าๆ ติดต่อกลับมา คุณจะใจฟูอีกครั้งกับคนที่ไม่พบหน้ามานาน หรือได้อินเลิฟกับการเรียนและการทำงาน เพราะมีคนดี๊ดีอยู่ใกล้ๆ คนมีคู่ การเอาใจใส่อาจไปผิดจุด จากสร้างโมเมนต์อาจกลายเป็นดูน่าเบื่อ เพศทางเลือก โอกาสใหม่กับคนเดิมรักษาเอาไว้ให้ดี
คนเกิดวันอังคาร
วาจานำโชค แต่คิดให้เยอะก่อนเอ่ยคำพูด ดวงชาววันอังคารมีมงคลกับการเอ่ยวาจา หากคุณเงียบโอกาสติดลบและเสียโอกาส มนุษย์เงินเดือนคนช่างพูดดวงติดประจุบวกเช่นกัน ค้าขาย ดีลงานจะได้สมหวังแต่ไม่ใช่ทั้งหมด แต่ถือเป็นผลงานที่น่าพอใจ การใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์เปย์เยอะ ธุรกรรมการเงินสำคัญ หากทำในช่วงบ่ายจะราบรื่นและสว่างในดวงชะตา คนใกล้ตัวคิดร้าย จะเสียเพื่อนเพราะความไว้ใจ
คนที่ไม่คาดคิดจะกลับเข้ามาในชีวิตคนโสดแบบปุบปับ ไม่ทันตั้งตัว เข้ามาจีบแบบแสดงออกชัดเจน หากคุณพักหัวใจอาจต้องคิดใหม่ เพราะมีคนจริงจังมากๆ อยู่ตรงหน้า ด้านคนมีคู่แล้ว เป็นวันที่ต้องคอยดูแลคนรักเป็นพิเศษ แม้พวกเขาไม่ร้องขอแต่ต้องการกำลังใจสุดๆ
คนเกิดวันพุธ
ความมั่นใจต้องเก็บเอาไว้ การแสดงออกจะไม่ได้รับการยอมรับและมักมีคนต่อต้าน มนุษย์เงินเดือน คนทำงานบริหาร การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท้าทายและไม่เกิดขึ้นง่ายๆ ค้าขายทำเลติดลบ จะให้กำไรเพราะการเปลี่ยนมุมมอง ที่อยู่อาศัยจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำ สุขภาพเจ็บป่วยจะทุเลา มีข่าวดีให้ชื่นใจจากการรักษา ทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ เสริมดวงสุขภาพและการเงินให้ดียิ่งขึ้น
ส่วนเรื่องหัวใจเจอหน้าไม่บ่อย แต่ไม่มีคนแทรกให้เป็นกังวล ระยะทางทำให้มั่นใจกันมากขึ้น ส่วนคนโสด คนแอบรักไว้ใจไม่ได้ จบเรื่องเก่าไม่เรียบร้อยแต่อยากเริ่มต้นใหม่ ส่วนสถานะของคนไหนไม่ชัดเจน ถึงเวลาตัดใจ อาจต้องใจร้ายตัดคนออกจากวงจรชีวิต
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ช่วงสัปดาห์นี้ต้องออกไปเจอผู้คนบ่อยๆ ดวงคุณจะสว่าง หากได้รับการกระตุ้นกับสิ่งแวดล้อมและผู้คนใหม่ๆ ธุรกิจ สิ่งที่คาดหวังจะได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นกัน งานประจำวิ่งเข้าหาคนว่างงาน เฝ้ารับโทรศัพท์และการติดต่อทุกรูปแบบ ถึงเวลาฉายแสงทำงานแล้ว การใช้จ่าย ติดลบเพราะเรื่องด่วน ใส่ใจการใช้บัตรเครดิตและเงินสด ไม่จำเป็นอย่าให้ใครยืมของมีค่า จะได้เกี่ยวข้องกับคดีความของคนอื่น
คนรู้ใจจะเข้ามาหา มาช่วยเหลือในสิ่งที่คุณกำลังติดลบ พวกเขาเป็นแรงสำคัญในการช่วยผลักดันในวันแย่ๆ ที่คุณหมดพลัง ส่วนคนโสด มีโมเมนต์ขยันเพราะอยากเจอหน้าเพื่อนร่วมเรียน ร่วมงาน แค่เพียงบางคนอาจต้องถอยเพราะเจอคนมีเจ้าของอยู่แล้ว
คนเกิดวันศุกร์
เน้นความชัดเจน กฎ ข้อบังคับ อาจไม่ถูกใจคนรอบตัวแต่จำเป็นต้องเคร่งครัด การทำงานแบบระยะไกล ประชุม คุยธุรกิจ เข้าหาเจ้านาย บริหารลูกน้อง ไม่ต้องเจอตัวแล้วจะราบรื่นมากกว่า มุมทำงานอย่าให้รก จะทำให้มีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานได้ เหมาะกับการทำธุรกรรมการเงินและคุยเรื่องตัวเลข สุขภาพ ออฟฟิศซินโดรม การบาดเจ็บจากการผิดท่าหรือออกกำลังกาย อาจแสดงอาการ
คนใกล้ตัวเป็นห่วงเรื่องหัวใจ พยายามหาคนมาให้รู้จัก แอบนัดดูตัว หรือแนะนำคนโปรไฟล์สวยๆ สนใจหรือปัดตกเลือกตามประสงค์ ส่วนคนมีคู่ วันนี้คนรักอาจอารมณ์บูด เว้นระยะห่างเหมาะสม อยู่ในสายตาดูแลห่างๆ ดีที่สุด จะมีคนขอความรักหรือฉลองข่าวดีครอบครัว
คนเกิดวันเสาร์
รับผิดรับชอบ งานราบรื่นแต่เรื่องรบกวนผูกติดอยู่กับตำแหน่ง จัดการเรื่องจุกจิกตลอดวัน อย่าเพิ่งหัวร้อน การทำงานไม่น่ากังวล แต่มักโดนเอาเปรียบจากนายจ้าง ลูกค้าหรือข้อต่อรองจากบริวาร หางานใหม่จะมีคนแนะนำโอกาสและพอมีลุ้นอยู่บ้าง การเงินเก็บมากกว่าใช้ ไม่ค่อยอยากควักช่วงปลายเดือน เชิงการลงทุน เน้นเก็บออมมากกว่าเก็งกำไร สิ่งที่ติดลบต้องรีบปล่อยรีบเท มีโชคสัตว์สองเท้า
มีคนเผลอตกหลุมรักคนมีเจ้าของ เว้นระยะไว้เป็นกำลังใจได้แต่อย่าข้ามเส้น ด้านคนมีคู่ เล็กๆ น้อยๆ การลืมรับโทรศัพท์ ไม่ตอบแชทอาจต้องตามง้อไปทั้งวัน มีดวงรักรีเทิร์นสำหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หนุนดวงความรักชิลๆ ทำบุญด้วยขนมหวานและชำระหนี้สงฆ์
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **