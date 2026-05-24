เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สัปดาห์สิ้นเดือนที่ดูไม่เร่งรีบ แต่คุณมีงานด่วนส่วนตัว หรือธุระที่สำคัญบอกใครไม่ได้ คำชักชวนไปทำงาน ชวนลงทุน มีความจริงเพียงครึ่ง ความเชื่อใจทำให้ได้มิตรภาพระยะยาว จะเกี่ยวข้องกับคนมียศตำแหน่ง ไม่แจ่มใสในการเดินทาง แต่ธุรกิจและงานเกี่ยวกับคนต่างถิ่นมีความราบรื่นสูง ตลาดการลงทุนที่มีครอบครัวเกี่ยวข้อง ระวังเรื่องเข้าใจผิด ปากเสียงมาจากผลประโยชน์ในบ้าน เจ็บป่วยจะทุเลา
ลาภ โอกาสสวนทางกับความรัก เข้าหาคนอกหัก ทะเลาะกับแผนเลิกรา หย่าร้าง คุณจะได้โอกาสฟลุคๆ ที่ไม่เคยคิดมาก่อนเป็นรางวัลปลอบใจ ส่วนคนมีคู่ เป็นวันที่คำพูดเปราะบาง เข้าใจผิดง่ายๆ ใครหัวใจว่างมักมีเพื่อนคุย ดูระยะไกลไม่ได้คิดจริงจัง
คนเกิดวันจันทร์
อาการเจ็บป่วย โรคประจำตัวอาจกำเริบ ช่วงนี้สิ่งไม่สบายใจจะส่งผลต่อร่างกาย งานประจำราบรื่นวุ่นวายกับความเยอะของบริวาร เจ้านาย นายจ้าง ลูกค้าจะให้อิสระในความคิดและตัดสินใจ ทุ่มเงินกับการเรียน จ่ายเยอะกับการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตตัวเอง นักลงทุนตลาดแฟชั่น เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่มโดดเด่นตลอดวัน ระมัดระวังคำพูด จะมีคนคิดเยอะ เข้าใจและแปลความหมายผิด ทำบุญสังฆทานจะดี
คนหมดใจปล่อยไปจะดีกว่า มีคู่แทรกเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ การเดินทางไกลบ้าน อยู่ต่างถิ่นทำให้พบรักใหม่ มีคนน่าประทับใจ ค่อยๆ ดู ค่อยๆ สานต่อได้ไม่ติด ใครบางคนจะเจอสถานะแฟนใหม่เราแฟนเก่าเพื่อน เพศทางเลือก คนที่กลับมาพร้อมจะปรับตัว
คนเกิดวันอังคาร
เรื่องบังเอิญ นอกแผน อาจทำให้ลำบาก ติดขัดเพราะสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่ได้วางแผนตั้งรับ โดดเด่นกับการทำงานคนเดียว งานสายบริหาร หรือบุคคลสาธารณะ ยานพาหนะมีปัญหา จ่ายเงินซ่อมแล้วซ่อมอีก นักลงทุนต้องแบ่งกระจายตัว ทุ่มก้อนเดียวไม่ได้ เก็บออมด้วยสิ่งของ หมุนเงินสดเป็นทรัพย์สินดีกว่าถือเงินสดเฉยๆ สุขภาพวันนี้ทรงตัว ระมัดระวังลืมกินยา อาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะอาหาร
มีคนถามถึง คิดถึง ฝากคนอื่นมาทักทาย หรือกลับมาเองด้วยการทวงคำตอบบางเรื่อง คนโสดใจฟูอีกครั้ง ใรคนทำให้รู้สึกว่าเป็นคนพิเศษ ส่วนคนมีคู่ เอาใจกันบ้าง เติมหวานกันบ่อยๆ ช่วงนี้ทั้งสองคนเหนื่อยจากเรื่องนอกบ้าน และต้องการกำลังใจอย่างแรง
คนเกิดวันพุธ
มักโดนมองข้ามจากคนอื่น คนทำงานเบื้องหลัง งานสนับสนุน การสอบแข่งขัน เน้นทำคนเดียว หรืองานกลุ่มก็ต้องทำคนเดียวเป็นหลัก ความพยายาม สม่ำเสมอจะฉายแสงให้คนอื่นอิจฉา เป็นที่ต้องการตัวแบบขาดไม่ได้ของนายจ้าง อยากโยกย้ายที่เดิมจะเสียดายคุณ การใช้จ่ายมักเกินงบเพราะของอยากได้ของมันต้องมี ธุรกรรมการเงินดีช่วงครึ่งวันเช้า ระมัดระวังสัตว์มีเขี้ยวมีพิษทำร้าย มีลาภสัตว์สองเท้า
เรื่องเล็กอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนรัก อย่ามองข้ามคำพูดที่คนรู้ใจขอร้องหรือพูดถึงบ่อยๆ มิเช่นนั้นอาจเป็นประเด็นทะเลาะกัน ระยะทางทำร้ายคนมีคู่ มักมีคนเข้ามาแทรก มาเปรียบเทียบ หรือพยายามทำให้คนมีคู่กลายเป็นโสด คนว่างๆ วันนี้วุ่นวายกับเพื่อนๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
วันสบายๆ ที่อาจแพ้เสียงในหัว เหมาะกับการพักแม้จะพึ่งต้นสัปดาห์ ลาครึ่งวัน เดินออกไปนอกโต๊ะของตัวเอง คุณจะได้งาน ได้ไอเดียมากกว่านั่งเฉยๆ ต้องแบกงานแทนเจ้านาย ตัดสินใจเรื่องเร่งด่วน สิ่งที่ทำมานานจะได้เริ่มรับการยอมรับ การเงิน ใส่ใจการใช้บัตรเครดิตคู่กับเงินสด หมุนเก็บหมุนใช้ การลงทุนอาจพักเอาไว้ก่อนไม่เสียหาย อย่าย้ายงานแม้คนรู้จักมาชวน จะผิดหวัง ทำบุญสัตว์จรจัดจะดี
เสน่ห์แรงกับต่างเพศและคนเพศเดียวกัน โดยเฉพาะคนโสดและคนหม้าย มักมีคนทักทายหรือเข้าหาใคร ทางย่อมเปิดให้ใกล้ชิดบ่อยครั้ง เว้นระยะกับคนที่จบกับคนเก่าไม่เรียบร้อย คุณจะโดนพ่วงเข้ากับปัญหาของพวกเขาไปด้วย คนแต่งงานแล้วโกรธง่ายหายช้า
คนเกิดวันศุกร์
ข้อผิดพลาดต้องเร่งแก้ไข มักมีคนอิจฉา ขัดขา ใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่มีความจริง ไม่มีพรรคพวกอยู่ลำบาก จะได้งานใหม่ ทั้งๆ ที่ไม่ได้สมัครไม่ได้หา การโยกย้ายจะเกิดขึ้นในไม่ช้า แต่เป็นนิมิตที่ดี การใช้จ่ายวันนี้ไม่น่ากังวลใจ เลือกเอาตามใจตนเอง และไม่ต้องเกรงใจใครในการตัดสินใจเรื่องเงิน สุขภาพของคนใกล้ชิดมีป่วย มีทรุดแต่ยังไม่อันตราย เสริมปรับดวงชะตา หาเวลานั่งสมาธิ เจริญสติบ่อยๆ จะดีมาก
คนอกหัก เลิกรา อาจเริ่มต้นใหม่ได้ไว แต่จะปังมากหากคนที่เข้ามานั้นรู้จักกันอยู่แล้ว จะได้ขยับสถานะใกล้ชิดกันมากขึ้น คนเลิกราจะกลับมาคบหาเพราะทายาทคนใหม่ คนโสดระวังความรักที่เกิดในที่ทำงาน คนมีชื่อเสียงสุ่มเสี่ยงหากเปิดเผยความสัมพันธ์
คนเกิดวันเสาร์
วุ่นวายกับคนหมู่มาก เป็นที่รัก คาดหวังและคนเรียกหาบ่อยๆ เป็นสัปดาห์ที่จะเป็นคนของประชาชนรอบกาย ยุ่งๆ แต่สนุก ลืมเวลา ทุ่มเทเช้าเลิกงานดึก สุขภาพเจ็บป่วยยังต้องไปทำงาน มีเหตุให้คุณเลื่อนพบหมอ แต่งาน การเรียนวันนี้และตลอดสัปดาห์ราบรื่น การเงินจัดระเบียบใหม่ อย่าค้ำประกัน อย่าลงนามเอกสารที่คุณไม่มั่นใจ จะมีคนต้องการให้ร่วมรับรู้การเงินลับๆ ที่มีปัญหาร่วมด้วย ฝันร้ายได้โชค
จริงใจไว้ก่อน รักที่เลิกคาดหวังใครคนนั้นจะกลับมาหาคุณเองในไม่ช้านี้ คนในเครื่องแบบ มีตำแหน่งอาจว่างงานเพราะเรื่องชู้สาว เพศทางเลือก มีคนชวนทะเลาะบ่อยๆ แต่ยังไม่ใช่โอกาสที่จะจีบ เพราะคุณมีคู่แข่งพอสมควร ครอบครัวสุขสันต์ ปัญหาจะได้รับการอธิบาย
