เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 23 - 29 พ.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
การใช้จ่ายต้องปรับแผน เงินโดนกระทบเพราะเรื่องส่วนตัว สิ่งที่มาจากภายนอก เป็นจังหวะของการเข้าที่เข้าทาง งาน บ้าน การโยกย้าย ปรับตัวได้ดีขึ้น สุขภาพเจ็บป่วยต้องแบกร่างไปทำงาน ระวังคดีความ
การงาน เริ่มคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม การทำงานจะง่ายขึ้น พยายามสร้างมิตรภาพกับคนที่พบเจอกันบ่อยๆจะได้พึ่งพากันได้ คนธรรมดามีคนอยากให้ตำแหน่งใหม่ แต่ลำบากใจที่จะรับ ค้าขายลูกค้าเก่าจะกลับมาหา
การเงิน หลีกเลี่ยงการเข้าหุ้น หรือการค้ำประกัน จะโดนแอบอ้างเพื่อยืมเงินหรือของมีค่า เกมธุรกิจสวนกระแสทำให้ได้ผลน่าพอใจ มีลาภลอยมาจากยานพาหนะและการเดินทาง จะได้ทุนสนับสนุนจากครอบครัว
ความรัก คนเก่าไม่เหมาะจะเข้ามา คนใหม่ก็ยังไม่น่ามั่นใจ คนโสดอยู่นิ่งๆดีต่อใจและไม่เสียน้ำตา ด้านคนมีคู่ ทายาทคนใหม่จะมาแบบไม่ต้องลุ้น เป็นลูกหลานมาต่อท้ายนามสกุลเร็วๆ นี้ เพศทางเลือกมีดอกาสเลือก
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย
การปิดบัง การเก็บทีเด็ดไว้วันหลังเป็นคู่มือที่ดีของชาวพฤษภ นิ่งก่อนขรึมก่อนจะได้เปรียบเชิงจิตวิทยา เรื่องไม่สบายใจบอกใครไม่เหมาะสม ความลับโดนเปิดเผย คนมีตำแหน่งต้องแก้ข่าว มีดวงตกงาน
การงาน ว่างหรือมีงานทำปุบปับ มักมีคนอายุน้อยกว่าชวนหาอะไรทำแก้เหงา งานประจำจะโดนเจ้านายทดสอบเงียบๆและมีผลในการประเมิน สายค้าขายอย่าคุยงานเองให้คนอื่นเจรจาให้จะเหมาะมากกว่า
การเงิน เงินเก็บเหลือน้อย ต้องเร่งหาเข้ามาเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง จะได้เจรจากับสถาบันการเงิน ลาภลอยมักมาจากทางไกล รวมทั้งกำไรหรือเงินก้อนจากธุรกิจการค้า คนหาเช้ากินค่ำสถานะการเงินจะมั่นคงมากขึ้น
ความรัก โดนสับขาหลอก มีเรื่องปิดบัง มันอาจเป็นเซอร์ไพรส์ใจฟู หรือเป็นเรื่องผิดหวัง คนมีคู่ต้องตั่งรับ ด้านคนโสด คุณมักมีคนมีตำหนิมาติดพันและคนรอบตัวไม่เห็นด้วยกับการตีสนิทบุคคลเหล่านั้น
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ใช้เวลากับที่อยู่อาศัย ช่วงนี้นิ่งๆ ได้เปรียบ ขยับเคลื่อนไหวจะติดลบ เป็นศูนย์กลาง ความมั่นใจให้กับคนอื่น และได้รู้จักคนใหม่ๆ ญาติพี่น้องจะช่วยคุณแก้ไขปัญหา นักลงทุนระวังโดนหลอกโดนโกง
การงาน เหตุการณ์รอบตัวทำให้ต้องทำตามระเบียบที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ โดนมองในแง่ลบกับสังคมการทำงาน มีโอกาสทำงานเพื่อสาธารณะ หรือก้าวสู่ตำแหน่งที่คนจับตามอง ตกงานจะได้งานใหม่ที่สมัครไว้
การเงิน ใช้เก่งหาเก่ง มีเงินเข้ามาไม่ขาด แต่ก็จ่ายเยอะมากๆทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่อจำเป็น ทองคำ สินทรัพย์กองทุนเลือกเก็บตามถนัด อย่าลงทุนกับเพื่อนสนิท จะได้กำไรจากกระแสระยะสั้นๆ จะได้เงินจากไอเดีย
ความรัก มีคนทวงสัญญา การรอคำตอบจะสิ้นสุด ตั้งรับดาเมจที่ดีต่อใจ คนทางไกลจะยิ้มออกเพราะมีคนมาหาถึงที่ สถานะโสดจะมีคนแอบอ้างเป็นเจ้าของ หย่าร้างอาจคุยกันยาก ไปเจรจาต่อในศาลจะดีมากกว่า
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
คิดเล็กคิดน้อยงานจะไม่เดิน ธุระจะไม่เสร็จ คุณต้องรอการตัดสินใจ หรือแรงช่วยเหลือจากใครบางคน จะได้ลองจับงานที่รับผิดชอบสูง เจ้านายมีลูกน้องเก่ง แต่วางไว้ผิดที่ ของมีค่าจะหายและไม่ได้กลับคืน
การงาน ความลับธุรกิจบอกบริวารไม่ได้ เคยปฏิเสธใคร จะแอบเสียดาย มนุษย์เงินเดือนได้แบกภาระงาน แทนเพื่อนที่ลาออก อย่าให้มุมทำงานรก หรือมีงานเก่าค้าง ปัญหาพร้อมจะเข้ามาทักทายคุณเสมอในช่วงนี้
การเงิน รับเข้ามาจากไอเดีย ความสามารถ หรืออาชีพที่อยู่ในแสงไฟช่วงนี้ รายรับไม่ขาด หาเช้ากินค่ำ การลงทุนออมเล็กๆ ช่วยขยับเงินออมให้งอกเงยมากขึ้น ทำบุญแว่นตา เครื่องเขียนช่วยเสริมดวงการเงิน
ความรัก พบเจอคนน่าสนใจเยอะ แต่คนโสดยังกลัวความผิดหวังจะซ้ำรอย ระวังโมเมนต์คบซ้อน จีบซ้อนแบบไม่ทันตั้งตัว พ่อแม่ลูกติด ทายาทของคุณจะเริ่มเปิดทาง ยอมรับให้คุณมีคนใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นสิ่งดี ใจฟู แต่ให้ระมัดระวังทุกอย่างที่อยู่รอบตัว เป็นอะไรที่คุณโดนอิจฉา ใส่ร้าย จับจ้องหาช่องโหว่ งดการเสี่ยงลาภลอย ลงมือทำท่ามกลางความโดดเดี่ยวจึงจะสำเร็จผลเท่านั้น
การงาน รอบคอบให้เยอะ คุณทำได้ดีแม้จะกดดันอย่างมาก อย่ารับจ๊อบเสริมหากคุณไม่มั่นใจ อาหารระหว่างการประชุม การกินข้าวที่โต๊ะทำงานตัวเอง ช่วยเปิดทางเรื่องลุ้นๆให้สำเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
การเงิน ความรับผิดชอบทำให้คุณต้องจ่าย ด้วยหน้าที่ ยศ ตำแหน่ง ทั้งเรื่องครอบครัวและงานจึงทำให้ช่วงนี้ภาษีสังคมเยอะ เชิงการลงทุนกลางสัปดาห์ซื้อขายอะไรก็คล่องตัว อย่าตกลงด้วยปากเปล่าต้องมีเอกสารด้วย
ความรัก คนเก่าๆพยายามหาทางติดต่อ มีทั้งหวังกลับมารีเทิร์นหรืออยากให้คุณช่วยเหลือปัญหา คนมีคู่ราบรื่น ไว้ใจกันให้มากมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบพวกคุณโดยเฉพาะข่าวลือ ด้านคนโสดรักออนไลน์ใจฟู
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ต้องแบกภาระของคนหลายฝ่าย พยายามเป็นกลางในสถานการณ์ที่ต้องเลือกข้าง ชาวราศีกันย์จะได้เฉิดฉายในเวทีใหญ่ มีคนชักชวนไปสู่ความก้าวหน้า อย่าคิดนาน สุขภาพ สายตา ระบบเลือดต้องใส่ใจ
การงาน จะได้ในสิ่งที่ไม่ได้เลือกแต่โดนมองว่าเหมาะสม แผนสำรองทำให้คุณผ่านอุปสรรค หางานใหม่ยังไม่สมหวัง หรือการโยกย้ายอาจหนีเสือปะจระเข้ ฟรีแลนซ์มีลุ้นสัญญาระยะยาว การค้าที่รีสต็อกให้ชื่นใจ
การเงิน จ่ายเงินเพื่อความสบายใจ หรือใช้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ลงทุนอะไรกำไรกลับคืนมาช้า ต้องค่อยๆเดินเกม จะได้แรงสนับสนุนจากคนแปลกหน้าต่างถิ่น ธุรกิจสายบริการติดลบกับค่าปลอบขวัญ ค่าเสียหาย
ความรัก ความสัมพันธ์ของคนโสดจะเข้ามาแบบไม่ต้องลุ้น จะค่อยๆเปิดทางเพราะมากับคนที่ไม่คาดฝันมาก่อน และพวกเขาจริงจังกับชาวราศีกันย์ ด้านคนแต่งงานแล้ว คนรักหัวร้อนบ่อย งอนเก่ง ต้องขยันง้ออธิบาย
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
อาจต้องให้ปัญหาตรงหน้าจัดการตัวเอง สิ่งที่พยายามมานานจะไร้ผล ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการเก่า มีคนสนับสนุนแต่อยู่ในตำแหน่งที่ผิดที่ผิดทาง การลงทุนครอบครัวโดดเด่น สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น
การงาน รับหน้าแทนลูกน้องและเจ้านาย เปิดใจกับสิ่งใหม่ วิธีการ ของคนรุ่นใหม่จะช่วยสนับสนุน หรือกลุ่มลูกค้าที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนจะดี เป็นช่วงเหมาะจะติดต่อกับคนภายนอก สมัครงาน เปิดดีลธุรกิจ
การเงิน เปิดบัญชี ซื้อกองทุน ติดต่อไกล่เกลี่ยเรื่องตัวเลข ต้นสัปดาห์คือเวลาเหมาะสม การลงทุนระยะยาวกำลังจะให้ผลกำไร ใครผ่อนบ้าน รถ คอนโด ของมีราคาใกล้หมดภาระ มีลาภลอยมาจากเรื่องเสียน้ำตาเก่าๆ
ความรัก ต้องมีคนกลางช่วยสานต่อ ไม่ต้องเอ่ยปากขอแต่คนรอบตัวมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าคนโสดชอบใครและพร้อมสนับสนุนโดยเฉพาะคนใจว่างมานาน ด้านคนมีคู่ระวังทรัพย์สินส่วนตัวสินสมรสจะมีปัญหา
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
จะได้พัฒนาความชัดเจน งาน เงิน โอกาส เน้นมาจากคนรู้จักและการตีสนิทจนได้รับความไว้วางใจ วุ่นวายกับการซ่อม ทำบ้าน หรือจัดการทรัพย์สิน สุขภาพเจ็บป่วยจะทุเลา ระวังแพ้ยา อาหารเป็นพิษ
การงาน ยอมลดค่าแรง ค่าตัวเพื่อโอกาสใหญ่ ต้องลงสนามที่เป็นการแสดงความสามารถแบบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าคาดหวังตัวเลข งานราชการจะมีความขัดแย้งในที่ทำงาน ฟรีแลนซ์ตั้งหลักใหม่จากการติดลบ
การเงิน การเงินของครอบครัว กระเป๋าของที่ทำงานจะมีข้อผิดพลาด เอกสาร ตัวเลขใครทำงานใกล้สิ่งเหล่านี้ใส่ใจให้มาก เงินเก็บจะได้หมุนออกมาต่อทุน ค้าขายซื้อมาขายไปทำกำไรได้ จะได้เงินตกเบิก
ความรัก งานทำให้ปากเสียง การเรียน หรือเวลาที่มีน้อยลงในเรื่องความรัก หากยังไม่แต่งงานเตรียมใจกลับไปเป็นโสด ใครแต่งแล้วต้องขยันง้อเป็นพิเศษ ด้านคนโสดคนต่างไลฟ์สไตล์จะโคจรมาพบเจอกัน
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ยิ่งหนีจะยิ่งพบ ตั้งใจทำอะไรศัตรูเก่า อุปสรรคเดิมชวนหัวร้อนจะเกิดขึ้น เป็นผู้ตามที่ดี คำทักเตือนของผู้ใหญ่เก็บมาคิดปรับใช้ ทำความสะอาดหิ้งพระในบ้าน ห้องนอนพ่อแม่ หนุนดวงปัดเป่าอุปสรรคให้เบา
การงาน เร่งรัดทำให้เสร็จก่อนกำหนด จะสบายตัว มีเวลาพักหายใจ มนุษย์เงินเดือนค่อนข้างเอาอยู่ ส่วนเจ้าของกิจการและฟรีแลนซ์ปัญหาจุกจิกทำให้งานเสร็จช้ากว่ากำหนด ระเบียบวินัยทำให้ติดทัณฑ์บน
การเงิน ซื้อใหม่แลกเก่า ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงจ่ายเงินเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้ดีขึ้น บัญชีอาจติดลบแต่สบายใจที่จะจ่าย นักลงทุนตลาดในประเทศ SME ธุรกิจออนไลน์ การตลาดแบบปากต่อปาก ช่วยเรียกทรัพย์
ความรัก อย่ายอมให้คนรัก คนที่ชอบทำอะไรผิดๆ บางครั้งคุณอาจช่วยเหลือได้ไม่เต็มร้อย ทำได้แต่การรับฟังและให้คำแนะนำ คนโสดมักมีคนลูกติด คนมีตำหนิ อายุมากกว่ามาชอบ มีคนเลิกเพราะแพ้ระยะทาง
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
เป็นสัปดาห์ที่เป็นที่รักของทุกคน เลือกช่วยเหลือ เข้าหา หรือร่วมงานกับคนที่คุณสบายใจ อสังหาริมทรัพย์ให้โชค มีดวงเดินทางที่มากอุปสรรค เกินงบ แต่ผลที่ได้ปลายทางนั้นคุ้มค่า จะเสียเพื่อน
การงาน ความลับจะได้ร่วมรับรู้และรักษา ศัตรูจะกลายเป็นมิตร อาจได้คนเก่งของคู่แข่งมาอยู่กับตัวเอง งานรักษาระยะห่างของบริวารและเจ้านาย จะไม่มีปัญหา อย่าโยกย้ายเพราะคำชักชวน อะไรเดิมๆ ย่อมดีอยู่แล้ว
การเงิน ได้ทุ่มเงินก้อนปิดหนี้ หรือดาวน์สูงในสิ่งของที่มีราคา มรดกที่มีปัญหา สิ่งของเก็บออมที่มีคนอยากให้แบ่งส่วนขายจะได้เปิดดีล ธุรกิจเล็กๆคึกคักในการซื้อขายรายรับจ่ายเพลินๆ เข้าหุ้นเลือกตามสะดวกใจ
ความรัก คนเก่าจะกลับมาคุย พวกเขาจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม คนที่เลิกราไม่เด็ดขาดมักกลับมาเพราะการมีทายาทหรือสินสมรสที่ดูแลร่วมกัน ใครแต่งงานไม่นานระวังปากเสียงครอบครัวของคนรัก คนโสดสบายๆ
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
ต้องเคร่งครัดกับวินัยของตัวเอง เป็นสัปดาห์ที่เหมาะจะอยู่คนเดียวและทำอะไรด้วยตัวเอง ปัญหาอาจไม่ได้ยาก คุณต้องมั่นใจตัวเอง มีข่าวดีเกี่ยวกับสิ่งที่ลุ้นรอ เหมาะจะลงสนามแข่งขัน ทำบุญคนพิการจะดี
การงาน อย่าแบกงานที่คุณไม่ถนัด อย่ารับปากในสิ่งที่คุณไม่มั่นใจ ความสงสาร เห็นใจอาจทำให้ตกงานหรือเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง คนทำงานนอกออฟฟิตจะมีข่าวดี ตกงานมักได้งานปุบปับเพราะคนรู้จัก
การเงิน เงินสดอาจน้อย แต่หมุนเครดิตใช้จ่ายส่วนตัวได้สบายๆ เก็บออมเด่นเป็นสิ่งของ ทรัพย์สิน ธุรกิจเล็กๆจะได้ขยายในตลาดไกลบ้าน การลงทุนและเซ็นสัญญาดีช่วงท้ายสัปดาห์และในวันหยุดพักผ่อน
ความรัก มีดวงแต่งงานไวกว่ากำหนดเดิม หรืออาจมีคนชักชวนจดทะเบียนสมรส จดรับรองบุตรทางเปิดในความรักทุกสถานะ อาจไม่ได้ดั่งใจแต่จบสวยๆ คนโสดอย่าหลงในคำพูดสวยๆ จะเสียใจในวันหน้า
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
หยิบจับสิ่งที่วางมือ แต่ถนัดและมีสกิลสูง ช่วงนี้ซื้อขายของมีราคาจะไม่เสียผลประโยชน์ ความฝัน ลางสังหรณ์ทักเตือนคนพาลที่อยู่ใกล้ๆตัว สุขภาพช่องปากรีบซ่อมแซมการเงินจะดีขึ้น คนว่างงานยังคงพัก
การงาน งานสายสนับสนุนโดดเด่น คนเบื้องหน้าอาจย้ายตัวเองเป็นโค้ช ทำงานเบื้องหลังให้กับคนอื่นๆ มนุษย์เงินเดือนจะเติบโตข้ามเจ้านาย การโยกย้ายภายในดีต่อใจ ตกงานยังเก็บจ๊อบเล็กๆทำไปก่อนเพลินๆ
การเงิน สุขทุกข์ช่วงนี้ใช้เงินเก่ง หาเงินได้เยอะแต่รายรับไม่ค่อยเข้ามาตรงกำหนด ธุรกิจที่แข่งขันกับเวลา เด่นในการลงทุน รวมทั้งตลาดสุขภาพและพลังงานประเภทต่างๆ ติดต่อธนาคาร ใช้จ่ายเงินก้อนต้องคิดเยอะ
ความรัก คนอายุน้อยที่ดีต่อใจยังวนเวียนใกล้ๆ คนโสด มีคนแอบติดตามผ่านโซเชียลแต่เก็บทรงเมื่อพบหน้า คนมีคู่แล้ว สิ่งที่ไม่เข้าใจจะได้รับการอธิบาย มีข่าวดีจากคนรักให้ปลื้ม มีเหตุให้ห่างไกลเพราะเรื่องส่วนตัว
