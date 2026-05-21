เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีคนหัวร้อนใส่ เหวี่ยงใส่ต้องใจเย็นๆ แม้ว่าใจลึกๆ อยากจะเหวี่ยงกลับเต็มร้อย คุณกำลังเสียเปรียบ หรือมักโดนมองในยศตำแหน่งที่ไม่สูง วันนี้มากการตัดสินจากสังคมรอบข้าง ทำอะไร พูดน้อยแล้วลงมือทันทีดีที่สุด ค้าขายอุปสรรคอยู่ที่คู่แข่งเดิมที่รีแบรนด์ จะได้งานโอกาสใหม่จากคนต่างชาติ ธุรกิจต่างแดน หาเวลาทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง ถวายสังฆทาน การเงินและงานจะปังช่วงปลายเดือนมีข่าวดีให้ปลื้ม
จะเสียแฟนให้คนอื่น คนที่สนใจงานการเรียนธุระมาก มักกลับเป็นโสด หรือการอยู่ว่างๆ ให้เสน่ห์ทำงานก็ดีกว่าสานต่อ ทรัพย์สิน ธุรกรรมที่ลงนามร่วมกัน จะส่งผลดีกับดวงความรักและครอบครัว โดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้และช่วงวันหยุดยาว ง้อใครอดทนอีกสักนิดจะสมหวัง
คนเกิดวันจันทร์
อยู่กับที่มีคนเข้าหา งานที่สามารถทำร่วมกับงานหลักและจับเป็นฟรีแลนซ์กำลังจะโดดเด่น แต่ต้องเริ่มต้นงาน ธุรกิจใดๆ ด้วยอุปสรรคเสียก่อน การเงินดีขึ้นแต่บอกใครไม่ได้ อย่าจ่ายก้อนโต จะลงทุนซื้อขายโอนทรัพย์สินใดๆ ทำคนเดียวสบายใจที่สุด อย่าให้นาฬิกาในบ้านหยุดเดิน ดวงสุขภาพและการแข่งขันจะมีปัญหา โรคที่รักษามานาน การเปลี่ยนยาจะทำให้คุณดีขึ้น มีลาภลอยจากบริวาร
ความอินเลิฟทำให้โลกดูน่าอยู่ อุปสรรคเรื่องหนักๆ จะเบาลงสำหรับชาววันจันทร์ เก็บอาการเก่ง และใจฟูเมื่อมีโอกาสใช้เวลาร่วมกันบ่อยๆ พวกเขาอาจเป็นคนร่วมงานหรือเพื่อนบ้านที่พบหน้ากัน คนมีคู่แล้ว วันนี้แฟนแนะนำอะไรทำตาม ดีกว่าคุณคิดเองและสำเร็จแน่นอน
คนเกิดวันอังคาร
สุดสัปดาห์ที่คุณจะได้ฟังข่าวดี แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรง แต่ใจฟูตามไปด้วย คนจะมองเรื่องส่วนตัว คุณและรบกวนกับการทำงาน ความลับเป็นข่าวในวงกว้าง คนในแสงไฟต้องบริหารจัดการตัวเอง หาเช้ากินค่ำเงินดีงานเด่น การใช้จ่ายควบคุมได้ แต่มีรายจ่ายเยอะในช่วงวันหยุด สุขภาพเจ็บป่วยทุเลา อาการจะดีขึ้น ระวังอุบัติเล็กๆ จากการทำงาน คนต่างถิ่น คนแปลกหน้าให้โชคและโอกาส
ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ หรือคู่รักสถานะแฟน ข่าวลือทำให้ระแวง มโนไปก่อน คิดเยอะเรื่อคู่แทรก ส่วนคนแต่งงานแล้วไม่น่าเป็นห่วง คนโสดที่อยู่ไกลบ้าน มักเจอคนน่าสนใจหรือมีโอกาสออกเดต คนที่ใจบอกว่าใช่ รักออนไลน์มีสมหวังและผิดหวังแล้วแต่ละคนไป
คนเกิดวันพุธ
อย่าลังเลกับการเตรียมเริ่มต้นใหม่ คุณอาจออกตัวช้ากว่าคนอื่น แต่ขอให้เริ่มจากมั่นใจ ทางที่เลือกไม่ว่าทำอะไร เริ่มวันนี้ล้วนเป็นมงคล แม้คนรอบตัวจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ตกงานจะได้งานใหม่ คนในเครื่องแบบโดนเพ่งเล็ง ขยับตัวยาก ได้ทุ่มกับเงินก้อนซื้อขายของมีราคา บ้าน รถ ทรัพย์สิน การลงทุนเล็กๆ ธุรกิจป้ายแดงเลือกเอาตามที่สนใจ สุขภาพวันนี้ภูมิแพ้ ระบบทางเดินหายใจมักมีปัญหาบ่อยๆ
พุธกลางวันเสน่ห์อาจทำงานผิดจังหวะ มีคนดีๆ เข้ามา แต่คุณแค่กลัว รักออนไลน์ คนระยะทางไกลๆ ราบรื่น แต่ยังไม่เหมาะจะเจอหน้ากันตรงๆ จะได้ของขวัญ ทรัพย์สินจากคนรัก โดยเฉพาะคนที่ถือทะเบียนสมรส ด้านคนโสด มีคนหายหน้า หมดใจเหนื่อยที่จะตามตื้อคุณ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะมีข้อเสนอ มีการตกลงครั้งใหม่ ปัดฝุ่นงานเก่ากลับมาทำอีกครั้ง ค้าขายสินค้าบริการใหม่ๆ จะเริ่มเป็นที่รู้จัก วิธีการทำงานเฉพาะตัวของคุณจะเริ่มเป็นที่ยอมรับ มนุษย์เงินเดือน เจ้านายอายุน้อยจะเริ่มให้โอกาสคุณบ่อยขึ้น การเงินไม่ลื่นไหล โดนต่อรอง โดนกดดัน หรือขาดคุณสมบัติรับเงินก้อน ติดขัดเชิงเจรจา แต่มีลาภจากเงินเก่างานเดิม การเบิกจ่ายตกค้างจะสมหวัง และมีโชคลาภลอยเป็นของแถม
ในเกมหัวใจคุณกำลังเสียเปรียบคนมาทีหลัง ด้วยคุณสมบัติอุดรอยรั่วข้อเสียของแต่ละคน ทำให้คู่แข่งหัวใจมีภาษีมากกว่า วันนี้อาจมีคนบอกรักและเหมาะจะบอกรักคนดีๆ แต่งงานแล้วเติมหวานกันบ้าง ความสัมพันธ์ยังราบรื่นและมั่นคง ใครอกหักยังต้องพักใจยาวๆ
คนเกิดวันศุกร์
เสียโอกาสให้คู่แข่ง แต่ฐานเดิม เพื่อนร่วมงาน ฐานลูกค้ายังมั่นคง อย่าให้คำพูดทำให้เสียความมั่นใจ วันนี้ต้องออกตัวก่อนคนอื่น เพื่อคว้าโอกาสใหม่เอาไว้ มนุษย์เงินเดือนจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบ หรือต้องแข่งกับเพื่อนร่วมงานตัวเอง วัยเรียนจะได้ข่าวดีเรื่องเงิน งานที่เข้ามาก่อนเรียนจบ สุขภาพโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์จะมีปัญหา รวมทั้งไมเกรน ความดันโลหิต จะเสียมิตรเพราะความไว้ใจที่มากเกินไป
รักครั้งใหม่จะเริ่มต้นกับคนใหม่ๆ ที่ทำงาน สิ่งแวดล้อม ที่เรียนใหม่ แต่อย่าให้มีสเป็กเหมือนคนเดิม คุณจะผิดหวังเหมือนเก่า ส่วนคนแต่งงานแล้ว คุณมีข่าวดีของคนรักให้ยิ้มออกทั้งบ้าน ความคาดหวังเรื่องทายาท ถึงเวลาคุยกับคุณหมอเพื่อขอคำแนะนำ คบซ้อนโดนจับได้
คนเกิดวันเสาร์
ลังเล ไม่มั่นใจอย่าออกตัว เป็นวันที่ต้องเซฟตัวเอง งาน การเรียนอาจได้ทุ่มเทยาวๆ ทะลุวันหยุดสุดสัปดาห์ ญาติพี่น้องมีความทุกข์มาให้ อาจรบกวนให้เสียสมาธิระหว่างวัน พยายามพูดคุยติดต่อกับคนอื่นผ่านการโทรและโซเชียลมีเดีย จะส่งผลดีและสำเร็จง่าย ทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้านช่วยหนุนดวงการเงิน การใช้จ่ายและการลงทุนค่อนข้างเอาอยู่ แต่ให้ระวังการลงหุ้นลมหรือเจอของย้อมแมว
เรื่องหัวใจ คนเลิกรา คนแยกกันอยู่จะคิดตัดใจได้ หรือหากอยากกลับไปง้อ คุณจะมีแรงง้อแฟนเป็นพิเศษ คนโสดมีคนหึง เหวี่ยงเก่ง ลองค่อยๆ เปิดใจให้เขาดูแม้ไม่ตรงสเป็ก จะมีดีกว่าที่คิด สถานะแฟนเริ่มเข้าไปอยู่ในโลกของคนรักมากขึ้น รู้จักบ้านและคนรอบๆ ตัวแฮปปี้
