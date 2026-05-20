เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
จะได้ผลักดันคนใกล้ตัว คุณมีคนเก่งๆ คอยช่วยเหลือ ร่วมทีม ทำงาน เรียนไปด้วยกัน และถึงเวลาที่จะสนับสนุน ให้พวกเขาก้าวต่อไปอย่างไม่คิดอิจฉา ธุรกิจ งานตำแหน่งสำคัญจะได้เปลี่ยนคนนั่งเก้าอี้ มนุษย์เงินเดือนเฉิดฉายกับตำแหน่งใหม่ ธุรกิจตลาดใหม่ที่คุณเป็นผู้นำกำลังจะสำเร็จ จ่ายเงินกับสุขภาพและที่อยู่อาศัย นักลงทุนซื้อขายตามความเหมาะสมสะดวกใจ ศัตรูอยู่ในที่มืด คาดเดายาก
ลำบากใจกับการถอยความสัมพันธ์ ความรักอาจหยุดชะงักเพราะความกังวล ไม่สบายใจ จะมีคนเป็นพ่อแม่ป้ายแดง ทายาทที่เข้ามาพร้อมปัญหา แต่ให้โชคลาภที่ดีกับครอบครัวในระยะยาว คนโสด คุณยังคัดใจเลือกลำบากว่าคนไหนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
คนเกิดวันจันทร์
อย่าให้คำพูดของคนอื่นทำให้คุณชะงัก ไปต่อไม่ได้ มั่นหน้าแล้วเดินเกมด้วยความมั่นใจ งาน เงิน โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้ว สุขภาพเกี่ยวกับจิตใจ คิด วิตกกังวล ธุรกิจที่ทำในบ้าน งานที่อยู่กับครอบครัว ลองหยิบจับอาจสว่างกว่าคาดเอาไว้ หรือนำไปต่อยอดในอนาคตได้ สุขภาพ กระดูก กล้ามเนื้อมีปัญหา คุณจะได้โชคจากความเชื่อ สิ่งเคารพนับถือ เสื้อผ้าโทน ครีม เหลือง เขียว เสริมดวงคนสนับสนุน
คนรักจะไม่สบาย หรือแม้คนที่เคยคบหา รักเก่าๆ พวกเขาอาจมีเรื่องไม่สบายใจมาปรึกษาคุณ คนหม้ายจะมีรักต่างวัยมาทักทาย คนโสด มักมีคนในเครื่องแบบเสน่ห์แรงมาตกหัวใจ จะมีคนให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเอง พ่อแม่ลูกติดช่วงนี้อาจมีคนเข้าหามากกว่าหนึ่งคน
คนเกิดวันอังคาร
จะได้ต่อสู้กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่ถนัด มนุษย์เงินเดือนได้เวลาแบกงานแทนเพื่อนที่ลาออก ธุรกิจส่วนตัวอย่ารีบขยาย แต่หาเส้นทางใหม่ๆ คุณจะไปได้ไกลกว่า รีบต่อยอดจุดเดิม การเงินวันนี้สบายๆ ใช้ไปเก็บไป ไม่มากไม่น้อย จ่ายบ้างกับของตามใจตัวเอง มีลาภลอยจากอสังหาริมทรัพย์ ยามวิกาลเหมาะจะแก้ไขปัญหา เข้าหาผู้ใหญ่ หรือเจรจานอกรอบในเรื่องสำคัญ ทำบุญโลงศพ ดวงสุขภาพจะดีขึ้น
ทำอาหารให้คนในครอบครัวหรือคนที่ชอบกิน ดวงความรักจะสดใสมากกว่าเดิม จะได้เปิดตัวคนรู้ใจกับคนสนิทโดยบังเอิญ ปัญหาความรักในที่ทำงานจะเกิดขึ้น ปากเสียงในบ้าน ปัญหาเข้าใจผิดถึงเวลาคุยกันดีๆ ขอความรัก ขอหมั้น เดินหน้าได้เต็มกำลัง มีคนอกหัก
คนเกิดวันพุธ
อยู่นอกสายตาของนายจ้าง ลูกค้าจะมองคุณเป็นแผนสำรอง ไม่โดดเด่นแต่แบกงานสำคัญหน้าที่ที่ขาดไม่ได้ อย่าคิดน้อยใจ คนจบใหม่ต้องกระโดดเข้าหาโอกาส อาจไม่ใช่เรื่องที่จบมาโดยตรง แต่คุณจะทำได้ดี การเงินเก็บเล็กเก็บน้อย ใช้จ่ายเยอะกับการซ่อมแซมของใช้จำเป็นที่เสียหาย หรือทุ่มซื้อใหม่ทดแทนที่ดีกว่าเดิม ไม่เหมาะจะเจรจาธุรกิจ มีโชคสัตว์สองเท้า สุขภาพ ใส่ใจเรื่องน้ำหนักและระบบเลือด
วัยเรียนจะพบรักใหม่ คนทำงานที่ใหม่จะเสน่ห์แรงกับรุ่นพี่ ใครเป็นคนในแสงไฟ ปัญหาความเลิฟย่อมทำให้กระทบงานอื่นๆ ไปด้วย คบหามานานจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดูน่าอิจฉาแต่ขัดใจผู้ใหญ่ คนโสดใจว่างๆ จะได้ข่าวจากคนเคยประทับใจหรือถ่านไฟเก่าจะกลับมา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เร่งรัด เคร่งเครียด โมเมนต์หนักๆ บีบให้คุณทำงานแข่งกับเวลา วันนี้ต้องวางเรื่องอื่นเอาไว้ก่อน งาน การเรียนตรงหน้าสำคัญที่สุด จะได้ปล่อยวางกับคำพูดลบๆ ของคนรอบตัวและไม่สนใจการแก้ข่าว เป็นวันเฮงๆ ของการสอบแข่งขัน ดีลงาน เปิดซอง เจรจาเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข การลงทุน หุ้น กองทุน สิ่งของมีมูลค่า ดีกว่าถือเงินสด ระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย เจ็บป่วยอาการจะดีขึ้น แต่ยังไม่หายขาด
ความมั่นหน้า มั่นใจอาจทำให้อกหัก ผิดหวังคนเดียว คนโสดจะบอกรักช้า รู้ใจตัวเองช้า ส่วนคนมีคู่อาจได้แยกย้าย เพราะมัวแต่วางฟอร์ม เพศทางเลือก มีคนน่าสนใจแต่จะเหมาะสมกับดวง หากพวกเขาเป็นคนต่างบ้านเกิด คิดถึงใครยังไม่พบหน้า แต่มีข่าวคราวให้ชื่นใจ
คนเกิดวันศุกร์
เจ้านายจะมอบงานให้ผิดคน ตัดสินใจพลาดและต้องรับสิ่งที่เกิดขึ้น เสียลูกน้องเก่งๆ สุขภาพรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน แต่คุณเอาอยู่ ป่วยไป ทำงานไป เรียนไปสบายๆ อย่าหัวร้อนเพราะเรื่องผิดแผน มีเซอร์ไพรส์จากวิกฤตทำให้คุณได้เงินได้โอกาสที่ดีกว่าเดิม งานสายบริการ ระมัดระวังการฟ้องร้อง เดินทางไกลยานพาหนะอาจมีปัญหา ทำบุญเครื่องนุ่งห่ม เสริมดวงการแข่งขัน โอกาสให้ราบรื่น
สิ่งที่เป็นตัวเองจะดึงดูดคนที่เคยปฏิเสธให้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้ง และมักอยู่ในสถานะที่ถอดใจไปนานแล้ว รักผิดหวัง หย่าร้างให้ทำบุญกับพ่อแม่ ทำบุญให้บรรพบุรุษเพื่อเสริมให้ดีขึ้น อยู่ก่อนแต่งจะเป็นจังหวะวางแผนแต่งงาน เข้าหาพ่อแม่ หรือจดทะเบียนสมรส
คนเกิดวันเสาร์
การแต่งตัวดีปังกว่าใครเป็นวันที่ก้าวเท้าออกจากบ้าน เดินออกจากโต๊ะทำงาน ต้องดูภูมิฐาน ถูกระเบียบเอาไว้ก่อน เสริมโหงวเฮ้ง ดึงดูดเรื่องดีๆ เข้ามาหาคุณ ลองใส่นาฬิกาข้างที่คุณไม่ถนัด ช่วยเสริมดวงการเจรจา รายจ่ายมาก อาจติดลบกระทบเงินเก็บ หรือต้องโยกเงินส่วนอื่นมาเพิ่มสภาพคล่อง จะได้ปิดหนี้สินเก่าๆ มีดวงเรียนต่อ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อการศึกษา สัตว์เลี้ยงในบ้านจะนำโชค
เรื่องร้ายๆ สิ่งที่ทำให้เสียน้ำตา จะทำให้เห็นว่าใครจริงใจอยู่ใกล้ตัว คนโสดจะมีคนในใจใหม่ๆ ที่ชัดเจน ส่วนคนมีคู่แล้ว วันนี้คนรักจัดการธุระดูแลเรื่องส่วนตัวให้คุณค่อนข้างเยอะ เพศทางเลือก คนนั้นดี คนนี้น่าสนใจ คิดช้า คิดนาน อาจจะนกไม่เหลือใครเลย
