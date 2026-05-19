เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การลงทุนกำลังเด่นในตลาดที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน ผู้หญิง ชาววันอาทิตย์จะได้คอนเน็กชั่นดี พันธมิตรใหม่ในการทำงานและคู่ค้าธุรกิจหรือตลาดเกี่ยวข้อง คำพูดให้คุณการพูด นำเสนอ ขายงาน ลุ้นดีลลูกค้าจะสำเร็จ แต่ต้องขยันเอ่ยปากอธิบาย การลงทุนต้องเปลี่ยนทิศทาง ตลาดในและต่างประเทศ เหตุการณ์บ้านเมืองจะเข้ามากระทบอาจติดลบชะงักบ้าง สุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อจะบาดเจ็บ
คนต่างวัยคบกันไปทะเลาะกันไป เน้นปรับตัวเข้าหากันช้าๆ ไม่เร่งรีบ ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ดีกว่าเดิม แต่คุณต้องยอมรับข้อด้อยที่ขัดใจของคนตรงหน้าให้ได้ คนแต่งงานแล้ว วันนี้เจอหน้าไม่บ่อย ยุ่งจนลืมใส่ใจ อย่าถือโกรธนาน
คนเกิดวันจันทร์
ความเร่งรีบอาจทำให้มีเรื่องตกหล่น หมั่นตรวจสอบสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว ก่อนต้องรับผิดชอบในตอนท้าย งานราบรื่น เจ้านายมองผ่านแต่สบายใจในการทำงาน ค้าขายทำเลเดิมลูกค้าใหม่ ไอเดียย้อนยควัยโดดเด่นสร้างเงิน ลงทุนกับตัวเอง ควักเงินเก็บมาเปลี่ยนลุคจะปังเวอร์ ทำบุญเสื้อผ้ามือสองหนุนดวงความรัก เรื่องร้อนใจของคนอื่นมากระทบ ช่วยเหลือตามความเหมาะสมแบบไม่เต็มตัวดีที่สุด
คนใหม่สเป็กคล้ายเดิม อายุที่ห่างกันยังเป็นอุปสรรคในการปรับความเข้าใจ คู่รักป้ายแดง คนเพิ่งแต่งงานต้องใจร่มๆ ส่วนคนโสดมักมีคนผ่านเข้ามาให้โดนตกแต่ไม่จริงจัง
ใครมีคู่มานาน ช่วงนี้สุขภาพของคนรักน่าเป็นกังวล
คนเกิดวันอังคาร
มากหรือน้อยไปจะมีปัญหา แม้คุณจะหวังดี แต่จะมีสิ่งกระทบกลับให้ตามแก้ไขอีกรอบ งาน การเรียน เรื่องส่วนตัว ทุกสิ่งให้อยู่ในความพอดี มีคนเข้าใจคำพูดของคุณผิด ภาพลักษณ์มีคนใส่ใจ ดวงจะพุ่ง สร้างเงินได้กับงานเบื้องหน้า หรือการเป็นตัวแทนขององค์กรทำงานสำคัญจะสำเร็จ ธุรกรรมการเงิน หมุนเงินเก็บและใช้ตามประสงค์ ยานพาหนะยังฉุดเงินไปซ่อมแซมบ่อยๆ สุขภาพทรงๆ ตัว
การง้อยังไม่สมหวัง การอธิบายคือคำแก้ตัว เว้นระยะห่างและให้เวลาอีกฝ่ายดีที่สุด รักต่างวัยอันตราย คาดหวังมากกว่าจริงใจ รักในที่ทำงานทำให้งานหาย ข่าวลือคือเรื่องจริง รักสามเส้าจะทำงานให้สังคมตัดสินจากภายนอก
คนเกิดวันพุธ
อะไรที่ดีอยู่แล้ว รักษาและทำต่อไป เป็นวันนี้อาจมีข่าวตื่นเต้น ปุบปับ คนจบใหม่ คนอยากโยกย้ายจะมีข่าวดี ฟรีแลนซ์อาจพิจารณางานประจำและลูกค้าระยะยาว ธุรกรรมธนาคารไม่เด่น ยังต้องรอหรือโดนปฏิเสธ บริวารให้โทษแม้พวกเขาจะทำเพราะหวังดี ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับของร้อน น้ำร้อน ไฟฟ้า หาโอกาสทำบุญหนังสือสวดมนต์ ช่วยหนุนการเงินและสุขภาพให้โดดเด่น
พุธกลางวันมีคนแก่กว่ามาสนใจหรือคนที่ทำตัวอาวุโสกว่าวัยตัวเอง ด้านพุธกลางคืนรักเก่าเข้ามารบกวน จะโสดหรือมีคู่ ระวังใจสับสนเพราะคนคุ้นเคย เพศทางเลือกขยันจีบ ตื๊อ สม่ำเสมอ ถึงจะมีลุ้นรักครั้งใหม่ มีคนโดนเทปุบปับ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
วัยเรียนจะได้พ่วงทำงานไปด้วย คนทำงานหลายจ๊อบพร้อมกันเรื่องสนุกๆ ช่วงนี้จนจบเดือนมีอะไรเพลินๆ ให้คุณตื่นเต้น รีบตัดสินใจ ธุรกิจอาจเสียลูกค้าให้คู่แข่งหน้าใหม่ ตลาดคมนาคม ขนส่ง อะไหล่รถยนต์ อุตสาหกรรมหนักเด่นในการลงทุน อสังหาริมทรัพย์อาจได้รับเพราะความเสน่หา หากครอบครัวเปิดการคุยเรื่องมรดก เก็บไปคิดได้ตามประสงค์ สุขภาพสบายดีแต่ชอบคิดว่าป่วย
อาจมีขนม ของฝาก วางไว้ที่โต๊ะทำงาน คนโสดมักมีโมเมนต์คนเข้ามาหา หรือคุณจะไปสร้างโมเมนต์กับใครสักคน แต่ไม่ค่อยเปิดเผยตัว สถานะคนมีคู่มักมีเสน่ห์แรง มีคนเข้ามาเพิ่ม ทำให้ต้องหึงหวงแบบชัดเจนหรือชวนทะเลาะ
คนเกิดวันศุกร์
ผิดพลาดต้องรีบแก้ไข ข่าวดีมักมาพร้อมปัญหาจุกจิก อาวุโสน้อยแต่คุณภาพคับจอ เป็นที่ต้องการของเพื่อนร่วมงานและมีโอกาสเลือก สมัครงานใหม่มีลุ้นนอกสายตรงและตลาดใหม่ๆ ที่ไม่เคยลงสนามของธุรกิจ มักเป็นเวทีของชาววันศุกร์ การสมัครประกวดแข่งขัน งานที่ต้องสอบเตรียมฟังข่าวดี การเงินจ่ายกับการซื้อชดเชยเรื่องเก่า ทดแทนของเสีย ของที่หาย ภาษีสังคม ลาภลอยมาจากคนสูงวัย
คนคิดตลกจะมีคนตกหลุมรัก ไม่คิดอะไร แต่มีคนอื่นคิดมโนไปไกล ผู้ใหญ่จะจับคู่และดีกว่ามองหาด้วยตัวเอง คนแต่งงานแล้วช่วงนี้คนรักเอาใจดูแลดี คุณจะได้เห็นความใส่ใจในมุมใหม่ๆ ลุ้นทายาท อุปสรรคคือเรื่องสุขภาพ
คนเกิดวันเสาร์
ทำอะไรตามกฎระเบียบ หลักการ ทำให้เรื่องเดินหน้าได้เต็มกำลัง งานไม่ติดขัด ธุระสำเร็จไว เป็นวันที่เหมาะจะติดต่อราชการ ลงนามเอกสาร ทำสัญญาจ้าง เสื้อผ้าโทน น้ำตาล ครีม ส้ม ช่วยเสริมความได้เปรียบในการทำงานและเรียกทรัพย์ ทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ประจำ เปลี่ยนฟิล์มกันรอยมือถือ ช่วยหนุนดวงการแข่งขันและสุขภาพ หาโอกาสทำบุญคนป่วยติดเตียงในช่วงนี้จะดีมากๆ
มีโอกาสรักแต่ผิดที่ผิดเวลา แม้คบหาแล้วมักมีเหตุให้ไกลห่าง พรากจากกันสักระยะ คู่แทรกเข้ามาง่ายเพราะดาวเสน่ห์ทำงาน แจกการ์ด ไปช่วยงานมงคล จดทะเบียนสมรส ล้วนดีกับชาววันเสาร์ รักรีเทิร์นยังไม่น่าไว้วางใจ
