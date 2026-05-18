เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
แรงสนับสนุนจะดรอป สิ่งที่ทำ คิด หรืออยากต่อยอดจะล่าช้าเพราะโดนตัดโอกาส ตัดงบ หรือมีเหตุผลเกินคาดเข้ามาขัดจังหวะ คนจะบใหม่จะได้โอกาสจากนายจ้าง จะได้พ่วงงาน รับจ๊อบ หน้าที่ใหม่แต่เงินเดือนอาจเท่าเดิม เชิงการลงทุนเหมาะจะชะลอมากกว่าออกตัว ระวังปากเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เนื่องมาจากทรัพย์สิน แบ่งรายรับทำบุญตามสะดวก เพื่อเปิดดวงรายรับเข้ามาหาช่วงสัปดาห์
ความรักมักผิดแผน นัดเดต หรือวางแผนอยากพบหน้า อยากใช้เวลามักมีเหตุให้ไปทำเรื่องอื่น โดนเท มากปัญหา มีดวงแจกการ์ด จดทะเบียนสมรสหรือเดินหารูจักครอบครัวของคนรักบ้างแล้ว คู่ที่ทะเลาะกัน ปัญหายังไม่จบ
คนเกิดวันจันทร์
ต้องติดตามสิ่งที่ทำไปแล้ว อะไรที่วางค้างไว้ คนอื่นทำไม่เสร็จ ชาววันจันทร์มักรับจบและสามารถสะสางทุกเรื่องได้เพียงตัวคนเดียวลำพัง อุปสรรคอยู่กับความคิดและการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ งานอาจล่าช้าสักหน่อยแต่ได้ผลตามมุ่งหวังแน่นอน การใช้จ่ายที่สะดุดจะเริ่มเปิดทาง อย่าใช้เงินกับของมันต้องมี จะมีคนให้เงินเพราะความเสน่หา เป็นทุกข์กับสุขภาพการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
คนโสดมีเสน่ห์กับคนเก่าหรือเพื่อน คนรู้จักกันมานานที่รอลุ้นขยับสถานะ การแข่งขันเกมหัวใจเข้มข้นคนมาทีหลังมีโอกาสมากกว่าและต้องเผื่อใจเป็นตัวเลือกของคนอื่น ด้านคนมีคู่ทะเลาะกันไปง้อกันไป วุ่นๆ กับปัญหานอกบ้าน
คนเกิดวันอังคาร
คนที่สนับสนุนจะมีอุปสรรค เรื่องปุบปับที่เข้ามาทำให้ไม่สามารถทำตามแผนได้ มีดวงย้ายงาน ที่อยู่ ที่เรียนแบบทันด่วน ค้าขายเด่นกับทำเลที่ไม่มีหน้าร้านประจำหรือทำเลจรชั่วคราว จะได้เกี่ยวข้องกับคนมีตำแหน่ง มียศหรือคดีความ ใส่ใจการใช้เงินสดและบัตรเครดิตให้มาก จ๊อบเสริมเงินดี แต่จ่ายหนักกับเรื่องรายวัน การเดินทางไม่เหมาะกับยามวิกาล มีโชคลาภจากคนอายุมากกว่าเพศหญิง
มักโดนงอน คิดมาก ชวนทะเลาะ จะสถานะมีคู่หรือโสดมีโมเมนต์เหวี่ยงๆ ของคนรักให้ใส่ใจตลอดวัน พบรักใหม่แต่เจอคนมีเจ้าของแล้วเป็นส่วนใหญ่ รักออนไลน์ คนคุยคนปรึกษาจะมีคนคิดเกินเพื่อน มีดวงรักรีเทิร์นมีคนกลับเข้ามา
คนเกิดวันพุธ
โอกาสเริ่มต้นจะเข้ามา คุณจะได้วิ่งตามเพื่อน กระแส หรือเก็บงานให้ทันตามคนอื่น เข้ากระแสค้าขายและสร้างผลงาน มีงานใหม่ปุบปับ ธุรกิจดีเกินคาดหมาย จะได้โอกาสขยาย เจรจา ดีเรื่องการเพิ่มยอดเพิ่มขนาด การเงินวุ่นวายกับสินทรัพย์ซ์อขายปล่อยได้แต่ราคาไม่สูง ใช้เครดิตเพื่อครอบครัว ลงทุนเกี่ยวกับการศึกษา คิดให้เยอะกับรายจ่ายที่เกี่ยวกับความเชื่อ สุขภาพ เจ็บป่วยจะดีขึ้น
หลบหน้า ไม่พูดด้วย มีคนกำลังโดนงอนและไม่ใช่เวลามาง้อ เรื่องเข้าใจผิดมโนเองเยอะกว่ามูลความจริง คนโสดระวังใจระวังคิดไปเอง ส่วนคนมีคู่เว้นระยะจากคนรักสักพักหนึ่ง วัยเรียนความรักจะรบกวน ทะเลาะกันบ่อยหรือเลิกรา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ต้องเข้มแข็งท่ามกลางปัญหา งานเงินที่มากมีความเสี่ยงสูงต่อการตัดสินใจ และผลประโยชน์ที่กำลังตามมา จะเสียคนช่วยงานให้คู่แข่ง มนุษย์เงินเดือนจะได้ต่อรองค่าแรง เล่นตัวกับนายจ้าง ทำบุญเกี่ยวกับหลังคาโบสถ์ ฝังลูกนิมิตร หรือซ่อมวัด จะปรับดวงการเงินให้มั่นคง คล่องตัว ลดปัญหาหนี้สินในดวงชะตา แต่มีดวงเสียทรัพย์เพราะโดนคนอื่นป้ายยาสินค้าบริการ เสี่ยงโชคเล่นตามกระแส
อย่าคิดเยอะกับสิ่งที่ได้ยิน คนรักยังไม่ไปไหน พวกเขาอยู่ข้างกายและพร้อมสนับสนุน มักมีกระแสคนนอกทำให้เข้าใจผิด ทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง ด้านคนโสดมีคนอกหักมาพักใจ อย่าลื่นตกหลุมรักข้างเดียว คุณจะผิดหวัง
คนเกิดวันศุกร์
ต้องรับผิดชอบงานและสิ่งที่เกิดขึ้นของตัวเองและบริวาร ตามหน้าที่ของยศ ตำแหน่งที่ได้รับ นักลงทุนกระแสดีกับสินค้า บริการเล็กๆ ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาหารเมนูสัตว์ปีกกินบ่อยๆ ใช้ทำบุญหนุนการเงินและการต่อรองให้ปังกว่าใคร ช่วงนี้ยามวิกาลเหมาะจะคุยงานทางลัด โดยเฉพาะกับผู้ใหญ่คนมีอำนาจมากกว่า สุขภาพใส่ใจกับสิ่งที่เป็นมานาน อาจได้วางแผนรักษาหรือผ่าตัดจริงจัง หลีกเลี่ยงยาก
คนจริงใจจะทำให้คุณแพ้ทาง พวกเขาอาจไม่ใช่คนที่เข้ามาจีบ หรือเป็นรักเก่า แต่เป็นคนรู้จัก ที่ทำให้คุณตกหลุมรักเองโดยไม่ได้พูดอะไร ความธรรมดาที่พิเศษ คุณอาจจะต้องเดินเข้าหาพวกเขาก่อนในอนาคต คนมีคู่มีคนตามใจ
คนเกิดวันเสาร์
เป็นวันพัก วันที่คุมหลายเรื่องได้พร้อมกัน งาน การเรียน เน้นไปตามแบบแผน อะไรอยู่นอกกรอบ วางเอาไว้ก่อน อย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่จะเดือดร้อน การมาของเพื่อนร่วมงานใหม่ จะสร้างแรงกดดันให้คุณขยันกว่าเดิม การเงินเด่นช่วงบ่าย แต่เป็นเรื่องของตัวเอง เข้าหาธนาคาร ลงทุนหรือวางเงินจองทรัพย์สินเป็นมงคล เงินสกุลต่างชาติ การค้าออนไลน์ เด่นแต่มีอุปสรรค ต้องทำด้วยความระมัดระวัง
สุขภาพตกลงในดวงความรัก มีเรื่องเป็นทุกข์ไม่สบายใจ นอนไม่หลับเพราะเรื่องความรักและครอบครัว คนอกหักดีขึ้นแต่ยังไม่พร้อมมีใคร มีคนคิดว่าคุณเป็นแฟนของเขา ต้องแก้ข่าว ปรับความเข้าใจให้ดีตรงไปตรงมา
