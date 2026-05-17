เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
คิดอะไรต้องรีบลงมือทำ ไม่ต้องอธิบายเยอะ ออกตัวได้ทันทีแล้วจะเกิดผลงานจึ้งๆ ไว้อวดเจ้านาย วันนี้ไม่เหมาะกับการเจรจาเบอร์ใหญ่ ยังมีข้อต่อรองที่ลำบากใจ คิดเลือกเองคนเดียวไม่ได้ ตกงานจะได้พัก หรือ การเงินหยิบใช้ตามแผน เรื่องรายวันฉุดเงินเก็บและเป้นสารตั้งต้นกับการใช้เงินเกินงบ ของเก่าๆ สิ่งที่ถือครองมานานจะมีคนมาขอซื้อต่อ สุขภาพระบบหัวใจ ความดัน ระบบประสาทต้องใส่ใจให้มาก
มีคนพยายามเอาใจ เปย์ เข้าหา หรือมาให้เห็นหน้าแต่ไม่ตรงเทส เป็นสิ่งน่าเบื่อมากกว่าประทับใจ ถ้าจะบอกตรงๆ อาจไม่เหมาะรออีกสักระยะแล้วค่อยปัดตกจะดี ด้านคนมีคู่ ระวังปัญหาเก่าที่เคยเคลียร์กันแล้ว จะกลับมาเป็นประเด็นในบ้านอีกครั้ง รักเก่าหวังรีเทิร์นแต่ไม่กล้า
คนเกิดวันจันทร์
ความจริงใจ ซื่อตรงจะได้รับรางวัลและการของคุณ วันนี้เพียงตัวเองอาจจะไม่รอด ต้องใช้ทีม การรวมกลุ่ม การเข้าหาคนหมู่มาก หรือแม้แต่จับมือกับคู่แข่ง มีสิ่งที่คุณต้องทุ่มเทในการงานและการเรียนตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป จะได้ยศตำแหน่งที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน แต่ขอให้น้อมรับด้วยความภูมิใจ สุขภาพเกี่ยวกับระบบกระดูก กล้ามเนื้อ สารอาหารในร่างกาย อาจมีปัญหา ต้องใส่ใจ และงดการเสี่ยงลาภลอย
การเงินขึ้นๆ ลงๆ กระทบดวงความรักและครอบครัว อาจเป็นเรื่องนอกบ้านที่กระทบมาให้ดึงเงินในบ้านเข้าไปช่วยเหลือ คนโสดจะโดนปฏิเสธเพราะภาพลักษณ์ภายนอก หรือข่าวลือลบๆ ทำให้พลาดโอกาสตีสนิทคนที่ชอบ ด้านคนแต่งงานแล้วใจร่มๆ เปิดใจเยอะๆ
คนเกิดวันอังคาร
มีความมั่นคงในดวงชะตา งาน การเรียน สิ่งที่ไม่ชัดเจนจะเริ่มได้ลงหลักปักฐาน งานประจำ มีการเติบโตที่ต้องยอมโยกย้ายในหน่วยงานเดิม หรือในวงการเก่า คนจบใหม่สมัครงานนอกสายมีลุ้นสมหวัง การใช้จ่ายได้รับเงินส่วนที่เข้ามาช้า เงินตกเบิก เงินประกัน รับคืนเงินมัดจำ จ่ายเงินกับความเชื่อสิ่งที่เคารพนับถือ การลงทุนเด่นช่วงบ่ายไปแล้ว ตลาดอสังหาริมทรัพย์ กองทุนระยะยาวจะดี สุขภาพทรงๆ ตัว
พูดอธิบายอะไรบ้าง แม้อีกฝ่ายไม่พร้อมจะฟังแต่ดีกว่าความเงียบ ความรักจะมีปัญหาไม่รุนแรงถึงขั้นเลิกรา แต่เว้นระยะห่างกันบ้างจะดีที่สุด มนุษย์เงินเดือนความรักในที่ทำงานจะเกิดขึ้น มีคนเข้ามาชอบคุณอย่างเงียบๆ ส่วนคนที่รอ ลุ้นสมหวังเพราะคนที่คิดถึงกำลังมา
คนเกิดวันพุธ
เรื่องเล็กอย่าให้พลาด เรื่องใหญ่ต้องมีสติ อย่าให้คนที่เป็นคู่แข่ง ศัตรูเหยียบคุณซ้ำได้ ช่วงนี้ต้องงัดทีเด็ด ความสามารถต่างๆ ขึ้นมาสร้างงาน ทำงานและนำทีมไปสู่จุดหมาย ไม่เหมาะจะเข้าออฟฟิต การทำงานนอกรอบให้ผลดีมากกว่า ค้าขายบริวารให้โทษเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับงานจะมีปัญหา เชิงการลงทุนเด่นตอนเช้าถึงเที่ยง ธุรกรรมนำโชคอยู่ที่การเปิดเบอร์ใหม่ เปิดบัญชีใหม่ สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น
ไม่ต้องค้นหา แต่คนที่ตรงใจอาจเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิต ในโมเมนต์เวลาที่ชาววันพุธไม่สนใจเรื่องความรัก มีคลื่นรบกวนเป็นระยะให้คุณใจฟูแต่อย่ารีบเปิดเกม ทุ่มเทกับเรื่องอื่นไปก่อนจะดี คนมีคู่ถึงเวลาฉลองวาระสำคัญในบ้าน วันครบรอบต่างๆ คนอกหักยังนั่งทำใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เป็นรองในการทำงาน อาจไม่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ งานแผนต่างๆ จะได้ยินได้ฟังหรือร่วมรับผิดชอบบางส่วน ช่องว่างของระบบ ตลาด กลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ บริวารจะพยายามแย่งเก้าอี้ ตำแหน่งอาจโดนพิสูจน์ด้วยความเหมาะสมอีกครั้ง หางานใหม่มีโอกาสเลือกเป็นต่อนายจ้าง การเงินราบรื่นเน้นการเปิดเจรจา ดำเนินการต่างๆ ด้วยตัวเอง คนมีคดีความวันนี้คุยง่าย เรื่องจะจบไว ไม่เหมาะจะโอนทรัพย์สินจะติดลบ
สุขภาพของคนรักได้ใส่ใจ เฝ้าไข้ รับรู้ เป็นห่วง หรือการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว ญาติครอบครัวจะไม่สบาย ส่วนคนโสดชอบใจมักผิดหวัง แม้ไม่เจอคนมีเจ้าของ ความสัมพันธ์ติดอยู่ในเฟรนด์โซน เพศทางเลือกมีคนกลับมาง้อ มีคนขอโอกาส แต่คุณยังกลัวจะจบแบบเดิมๆ
คนเกิดวันศุกร์
เรื่องเล่า ข่าวลือ อาจเป็นเรื่องจริงและมีผลต่อการทำงานหรือทิศทางของธุรกิจ กิจการที่ทำในบ้าน มีบ้านเป็นออฟฟิศหรือรับช่วงมาจากครอบครัว โดดเด่นในดวงชะตามากกว่าเป็นลูกน้องคนอื่น การใช้จ่ายเงินเกินงบเพราะความเจ็บป่วย ยานพาหนะจะให้โชคลาภ ของหายไม่ได้คืน สุขภาพจิตใจมีเหตุวิตกกังวล พักน้อย นอนไม่หลับ หาโอกาสทำบุญโลงศพพร้อมชุดผ้าห่อศพ สิ่งติดขัดจะเบาบางลง
ความรักมาจากคนใกล้ตัว จะมีรักต่างวัยมาสารภาพความในใจ แต่หากเริ่มต้นตอนนี้ มักมีปัญหาตามมา เก็บมิตรภาพไว้ก่อนไม่เสียหาย คู่รักจะได้แจกการ์ด หมั้นหมาย เตรียมงานมงคลที่มักจะเกินงบแต่ทำแล้วสบายใจ จดทะเบียนหรือแจกการ์ด ราบรื่นทั้งวีค
คนเกิดวันเสาร์
งานจะกลับมาง้อ คนวุฒิสูง จบตรงอาจได้แซงหน้าคนมีชั่วโมงบิน งานที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบสังคม ชาววันเสาร์จะเริ่มยืนในแสงไฟในจุดที่ต้องคิด ตัดสินใจแทนคนหมู่มาก อย่าให้ความผิดครั้งเก่าๆ ทำให้คุณไม่กล้าออกจากกรอบเดิม ค้าขายทำเลออนไลน์อาจช่วยกู้ธุรกิจได้ดี ชาวต่างถิ่น ตลาดทางไกลเด่นในดวงชะตาช่วงสามเดือนนี้ สุขภาพเจ็บกับอุบัติเหตุเล็กๆ เลือดตกยางออกจากของรอบตัวบ่อยครั้ง
มีคนปิดบังเพื่อความสบายใจ แต่ถึงเวลาต้องอธิบายนานกว่าจะหายโกรธ บ้านไหนมีทายาทแล้ว อาจมีมาเพิ่มปุบปับ หรือได้รับเขยสะใภ้ใหม่เข้าบ้านในเร็ววัน คนที่ซุ่มแอบชอบมานาน อาจได้รับสัญญาณดีๆ ตอบกลับ อย่ารีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์ แต่ให้ค่อยเป็นค่อยไป
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **