เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 16 - 22 พ.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
จะยุ่งเกี่ยวกับคนมียศตำแหน่ง อะไรที่เคยติดขัดทางจะเปิดออก จะได้เปลี่ยนงานที่อยู่ สิ่งแวดล้อมในระยะสั้นๆ คนธรรมดาจะยืนในแสงไฟ สุขภาพไมเกรน ระบบสืบพันธ์ ระบบเลือด อาจมีปัญหา
การงาน ว้าวุ่นเพราะบริวาร แต่การตัดสินใจ การเชื่อใจทีมของตัวเองจะดีที่สุด เหมาะสมกว่าแบกทุกเรื่องไว้ตัวคนเดียว แผนสำรองจะใช้เป็นงานหลัก ระวังคำพูดที่ออกสู่สาธารณะ หรือการสั่งงานที่ทำให้เข้าใจผิด
การเงิน ปรับการใช้จ่ายรายวัน การเก็บออมจะได้เบิกถอนออกมาก่อนกำหนด มีดวงได้มรดก ทรัพย์สินจากญาติโดยไม่ได้ร้องขอ ปลายสัปดาห์ช้อนซื้อสิ่งที่เล็งมานาน ตลาดในประเทศที่คุณสนใจจะกลับมาคึกคัก
ความรัก จะได้ของชอบ สิ่งโปรดเพราะความเสน่หา แต่อย่าใส่ใจหากมาพร้อมกับการขอโอกาสครั้งใหม่จากคนที่เคยทำให้เสียใจมาก่อน ช่วงนี้เป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆ ลูกหลานในบ้านมีข่าวดีให้กับครอบครัว
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ความผิดหวังเป็นเกราะทำให้คุณเข้มแข็งกว่าเดิม เป็นเวลาซุ่มตัวของชาวพฤษภ เคาะสนิทสิ่งที่ค้างมานานแล้วเดินหน้าเต็มกำลัง ไม่เหมาะไปร่วมงานมงคลหรืองานสีดำจะมีเคราะห์ สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น
การงาน จังหวะที่จะฝึกเพิ่มความชำนาญ ตำแหน่ง การเติบโต การขยับขยายเกิดขึ้นจากความสามารถของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ค้าขายโดนเอาเปรียบ งานที่ทำไกลบ้านโดดเด่น ตกงานจ๊อบเสริมวิ่งเข้ามาหา
การเงิน ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รายจ่ายเยอะ และมักเป็นเรื่องจำเป็นทั้งของตัวเองและภาระจำเป็น จ่ายเงินกับเรื่องสุขภาพ นักลงทุน ตลาดของอาหาร บริการ เครื่องดื่มสว่างในดวงชะตา งดเสี่ยงลาภ
ความรัก คำแนะนำของคนคนอาบน้ำร้องมาก่อนนำไปปรับใช้ดีกับชาวพฤษภ สถานะแฟนเผื่อใจกับการเปลี่ยนแปลงในสถานะความรักมีทั้งได้ไปต่อหรือกลับไปเป็นโสด คนว่างๆ สถานที่ใหม่อาจเจอคนเคยรัก
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
เนื้อหอมกับการทำธุรกิจ จะมีคนชวนทำงาน ชวนขยายหรือคาดหวังผลประโยชน์ในระยะยาว เป็นจังกวะดวงเปิดในการทำบ้านเป็นออฟฟิต นัดคุยงานที่บ้าน หรือเจรจาเรื่องสำคัญในวันหยุดจะปังกว่าใคร
การงาน ดวงเปิดกับอาชีพเสริม มุ่งเน้นว่าชาวเมถุนไม่ควรทิ้งงานหลัก แต่ให้เดินทั้งสองเรื่องไปพร้อมกันแบบค่อยเป็นค่อยไป อาชีพอิสระทำสัญญาระยะยาว ได้ลูกค้าคุณภาพ ส่วนคนว่างงาน งานใหม่จะไม่ถูกจริต
การเงิน ทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้าน หน้าตาประตูให้สะอาด ดวงการเงินจะขยับลื่นไหลดีขึ้น นักธุรกิจเหนื่อยแต่ต้องรีบออกตัว มนุษย์เงินเดือนมีสิทธิเรียกค่าตัวในที่ทำงานใหม่ เก็บออมเป็นสินทรัพย์เข้ากับดวง
ความรัก ผู้ใหญ่มักจับคู่ให้คนโสด แถมเข้ากับดวงเสียด้วย เปิดใจคุณอาจไม่ต้องเหนื่อยออกตามหาคนในฝันก็เป็นได้ ใครมีคนข้างกายช่วงนี้โกรธยาก และหายงอนก็ยาก อย่าทำให้ขัดใจอาจเป็นทางที่ดีที่สุด
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
ต้องวางแผนให้รอบคอบ ไม่จำเป็นต้องพูดทุกสิ่งที่คุณกำลังคิด แต่ให้รับรู้บางส่วนแล้วจะส่งผลดีกับคุณเอง เป็นช่วงเหมาะจะเดินทาง ยิ่งไกลบ้านยิ่งได้โชค คนใกล้ตัวจะทำให้เสียความรู้สึก จะเสียเพื่อน
การงาน มีดวงลา พัก หยุดงานปุบปับ เพื่อทำธุระสำคัญ เจ้านายจะเปลี่ยนหน้า การเปลี่ยนแปลงขององค์กรทำให้คุณอยู่ไม่สุข ตลาดการค้าออนไลน์เด่น การประชุม คุยงานแบบไม่พบหน้าจะได้เปรียบคู่ค้า
การเงิน รับจ่ายจบ ใช้เงินช่วยผลักดัน หาโอกาสบางเรื่องเพื่อให้เรื่องอื่นง่ายขึ้น จ่ายเงินกับบริวาร และเรื่องของการเดินทาง อย่าใจอ่อนค้ำประกันใคร ถึงเวลาเริ่มสะสมเงินก้อนเพื่อลงทุนในงานใหญ่ ของเก่าให้โชค
ความรัก คนพูดน้อยมีเสน่ห์ แต่หากออกตัวช้าคุณจะพลาดคนที่ดีกับใจ ตั้งหน้ารอคนใหม่ๆอาจไม่เร็วอย่างที่คิด ด้านคนมีคู่แล้วหาเวลาทำอาหารกินในบ้าน ชวนคนรักทำบุญการให้ทาน ปากเสียงในบ้านจะลดลง
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สุขภาพไม่แน่นอน โรคเก่าๆจะกำเริบเพราะร่างกายอ่อนแอ ขาดการพัก งาน เงินต้องบริหารลุยด้วยตัวเอง ฝากธุระคนอื่นไม่ได้ ต่อรองไม่เด่น เน้นรักษามาตรฐานเดิมไปก่อน เดินทางไกลมีโชคที่ต่างแดน
การงาน อย่าตัดสินใจในความไม่แน่นอน จะส่งผลด้านลบ เป็นช่วงที่ต้องอิงกระแส ใครทำอะไรทำตามไปก่อน ยังไม่ใช่เวลาของคุณ จะได้จับงานที่ทำให้คนหมู่มาก ตกงานจะได้งานใหม่ ฟรีแลนซ์คึกคักงานจุกๆ
การเงิน รับเข้าจ่ายออก การเก็บออมทำได้เพียงบางส่วน อาจไม่ตรงตามยอดที่คุณตั้งเป้า อย่ายุ่งเกี่ยวกับการเงินของส่วนรวม จะได้เงินจากคดีความ การฟ้องร้อง หรือส่วนแบ่งเกี่ยวกับมรดก ทองคำติดลบมากๆ
ความรัก มีคนที่ชอบอยู่ในใจ แต่ช่วงนี้มีโอกาสจะจบเจอคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มทำให้ลังเล ส่วนคนมีคู่เอกสารที่ลงนามกับคนรักตรวจทานดี แม้ปังในดวงความรักและครอบครัว แต่อาจมีปัญหาตามมาอยู่บ้าง ต้องใส่ใจ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
อะไรที่เกินกำลังอาจต้องวางเอาไว้ก่อน เดินหน้าช้ากว่าคนอื่นไม่ใช่ปัญหา มีโอกาสรู้จักคนใหม่ๆ คนเก่งๆ ร่วมงาน ทำงานด้วยสบายใจ บ้านจะได้เปลี่ยนเป็นออฟฟิตชั่วคราว เจ็บป่วยช่วงนี้ระวังแพ้ยา
การงาน เป็นต้นแบบให้รุ่นน้อง ดูแลพนักงาน เพื่อนร่วมงานใหม่ๆ มีคนมองคุณเป็นไอดอลของออฟฟิต จะได้ทำงานกับราชการ หรือคนมีชื่อเสียง ไม่ค่อยได้พัก หอบงานทำบ้าน ทำงานวันหยุด แต่สนุกเกินเบอร์
การเงิน เก็บออมยังปลอดภัย กระเป๋าส่วนตัวแบ่งจ่ายเรื่องจำเป็นหรือนำมาจ่ายทริปในฝัน เตรียมการเดินทางปลายปี เชิงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์ กองทุนแบบไม่เกี่ยวข้องกับใครปลอดภัยที่สุด
ความรัก การคบหา หรือสถานะโสดจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ คนหม้ายมักมีคนอ่อนวัยมาชอบ เพศทางเลือกความรักกับงานจะมีปัญหา ใครกำลังรอโอกาสจากคนที่แคร์ ช่วงปลายสัปดาห์จะมีลุ้นสมหวัง
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
เรื่องไม่เป็นเรื่องมักนำพามาสู่ปากเสียง แต่มันจะพัฒนาสิ่งที่กำลังทำงานหรือทำให้ชาวราศีตุลย์มองมุมใหม่ๆในเรื่องเก่าๆ สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านอาจทรุดเจ็บป่วย เสริมดวงการเงินและงานทำบุญคนพิการ
การงาน ต้องปฏิเสธงานที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ทำอะไรมุ่งเพียงเรื่องของตัวเองเท่านั้น งานประจำอาจดูน่าเบื่อ แต่ชาวราศีตุลย์เป็นที่พึ่งของคนทั้งออฟฟิต คนใกล้ตัวจะล้วงความลับธุรกิจ ต้องระวังตัว
การเงิน ไม่ค่อยอยากควัก อยากเก็บเงินแต่ทำได้บางส่วนไม่ตรงไปตามเป้าที่วางเอาไว้ เปย์กับเรื่องตามใจหรือลงทุนให้กับตัวเองในด้านภาพลักษณ์หรือตลาดการศึกษา ธุรกิจนอกสายตากำลังให้กำไรแบบงงๆ
ความรัก อย่ารอใครนานๆ แม้จะรักเดียวใจเดียว อาจหวั่นไหวเสียสมาธิเพราะคนที่เข้ามาใหม่ก็เป็นได้ ส่วนคนแต่งงานแล้ว มีลุ้นเรือนหอใหม่ ได้แต่งเข้าบ้านคนข้างกาย แจกการ์ด จดทะเบียนสมรสราบรื่นมากๆ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
เรื่องไม่สบายใจเก็บเอาไว้ดีกว่าเล่าให้ใครฟัง ยิ่งพูดยิ่งติดลบ ยิ่งกลายเป็นประเด็นที่รู้ทั้งหมู่บ้าน ชื่อเสียงสร้างอย่างช้าๆ แต่มีคนหวังพึ่งพาบารมี หาโอกาสถวายสังฆทานสด เรื่องติดขัดจะเบาบางและดีขึ้น
การงาน รู้และต้องแก้ไข มีจุดบอดที่โดนโจมตีจากคู่แข่ง รับฟังคำติชมที่ค่อนข้างทำลายจิตใจแต่รับฟังอย่างตั้งสติและรีบแก้โดยด่วน อย่าข้องเกี่ยวกับธุรกิจที่ดูแลแบบครอบครัวติดลบกับดวงของคุณอย่างมาก
การเงิน ใช้ปุบปับกับครอบครัวและเรื่องรับปิดชอบของคนในบ้าน กิจการขนาดเล็กมีลุ้นขยาย อย่าออกตัวแรงค่อยๆเจรจาเรื่องตัวเลยไปก่อน เหมาะจะเข้าหาสถาบันการเงิน เงินนอกระบบ ธุรกิจสีเทาจะติดลบ
ความรัก โดนเข้าใจผิด เพื่อนจะชอบคนเดียวกันกับคนโสด มีเป้าหมายที่มากคู่แข่งต้องเผื่อใจความผิดหวัง ส่วนคนมีคนรัก ทุกอย่างไปได้ดี เรื่องกังวลมาจากผู้ใหญ่ของทั้งสองครอบครัว ลุ้นทายาทยังไม่สมหวัง
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ต้องตัดสิ่งที่เกินจำเป็นออกไป อะไรมาก น้อย ปรับเข้าที่โดยเฉพาะเรื่องของเวลา ชาวราศีธนูจะได้อยู่ห่างจากเพื่อน วงสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อพักใจ ทำบุญหนังสือสวดมนต์ พระบวชใหม่แล้วจะดี
การงาน มีดวงลาออกปุบปับ หรือโยกย้ายเพราะเจ้านายคาดหวังให้คุณทำสิ่งที่ดีกว่า ธุรกิจงานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ศาสนา การศึกษาจะโดดเด่นในดวงชะตา สอบแข่งขันอะไรจะสมหวังแม้ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น
การเงิน โยกย้ายเงินมาใช้ชั่วคราว เก็บออมต้องหมุนใช้ การหยิบยืม การร่วมหุ้นลงขันจะเกิดขึ้น หรือการรวมตัวเพื่อต่อรองผลประโยชน์ทางการเงิน ทำบุญด้วยเมนูสัตว์ปีกช่วยขยับดวงการเงินให้คล่องมากขึ้น
ความรัก รักชอบต้องเก็บทรง มีเรื่องจำเป็นให้คุณต้องมองงานและความรับผิดชอบตรงหน้าเสียก่อน ส่วนคนมีคู่ ระวังคู่แทรกเพราะความไว้วางใจมากเกินไป รักเก่าไม่รีเทิร์นแต่ทำให้แฟนหังหวงอย่างแรง
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
แรงสนับสนุนไม่เต็มที่ งาน เงิน โอกาส เข้ามาเพียงบางส่วน เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรต้องออกตัวสร้างโอกาสหกับตัวเอง ชื่อเสียง การเปิดทางของคนมีอำนาจอายุน้อยจะเข้ามาสนับสนุน นอนไม่หลับ
การงาน ระวังเอกสารหาย ไฟล์โดนลบ โดนไวรัส มีการผิดพลาดทางเทคนิคทำให้งานไปได้ช้า รวมทั้งการติดต่อสื่อสารนัดหมายที่พลาดในเรื่องมิติของเวลา หางานใหม่ยังไม่สมหวัง สายราชการเจ้านายให้โทษ
การเงิน เร่งจ่ายรีบจบ ต้องทำเรื่องใหม่ๆ ตลาดการลงทุนและธุรกิจจะได้ลูกค้าใหม่ที่ไม่คาดคิด เพศทางเลือกใครได้ทำงานกับพวกเขา เงินจะดี หรือกลุ่มลูกค้า LGBTQ กำลังให้คุณ มีลาภลอยจากความฝัน
ความรัก เก็บคนที่รักไว้ใกล้ตัว มีคนเข้ามาถามตรงๆ ทั้งชอบใหม่ป้ายแดงหรือกลับมาข้อโอกาสอีกครั้ง คนที่มีคู่แล้ว คำพูดของครอบครัวคนรักอาจทำให้มีปากเสียง เรื่องในบ้านเป็นประเด็นให้โดนงอนบ่อยๆ
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
สิ่งที่ควบคุมไม่ได้จะเข้ามากระทบกรอบการใช้ชีวิตหรือสภาพจิตใจ ช่วงนี้ชาวราศีกุมภ์เป็นฝ่ายตั้งรับ ปัญหาเบาบางลงแต่ความหนักใจ การเป็นคนกลางของคนหลายฝ่าย มีความกดดันสูง สุขภาพทรงๆ ตัว
การงาน การเมืองในที่ทำงาน หรือการแบ่งพรรคพวกเข้าร่วมไม่เหมาะ อยู่ตรงกลางเหมาะสมแต่ไม่สบายใจ งาน โอกาส เน้นไหลตามโมเมนต์ หางานใหม่มีลุ้นชิงเก้าอี้กับคนที่โดนวางตัวเอาไว้แต่เดิม ฟรีแลนซ์เงียบๆ
การเงิน จังหวะการทำธุรกรรมและลงทุนอยู่ต้นสัปดาห์ อาจเน้นตามกระแสแบบกระจายตัว สิ่งที่อยากปล่อยจะมีคนมาซื้อแต่ราคาไม่สูงนัก ทำบุญคนป่วยติดเตียงหนุนดวงการเงินให้เป็นต่อในการเจรจาดีลต่างๆ
ความรัก พักใจอาจทำให้เห็นมุมที่เคยมองข้าม คนใกล้ตัวเข้ามาตกหัวใจคนโสด เป็นคนรู้จักอยู่แล้ว อยู่นอกสเป็ก ส่วนคนมีคู่เจอหน้ากันบ่อยแต่ชวนทะเลาะกันเก่ง มีลุ้นเขยสะใภ้คนใหม่เข้ามาต่อท้ายนามสกุล
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
มีคนแนะนำ ทาบทามให้รู้จักคนใหม่ๆ เป็นวาระที่คุณจะได้ปล่อยของ เป็นตัวของตัวเอง เอกสาร ตัวเลข ไอเดีย ศิลปะ มีดวงซื้อขายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิ่งของที่มีมูลค่า มีดวงได้งานใหม่
การงาน ต้องขยันปรับ แก้เพื่อให้ถูกใจเจ้านาย นายจ้าง การเปลี่ยนมุมมอง ได้รับการยอมรับ ชาวราศีมีนจะได้ความสำเร็จจากสิ่งนอกเส้นทางหลัก งานเสริม จ๊อบวันหยุดจะดีมาก สุขภาพทำให้พลาดโอกาสบางเรื่อง
การเงิน มักมีรายจ่ายมาฉุดเงินในกระเป๋า เงินเก็บโดนรบกวน หรือคนใกล้ตัว จะมาขอยืมเงิน มาชวนลงทุนที่ดูไม่มั่นคง บริหารเงินสดให้ดี มีโอกาสต่อยอดกับการลงทุนระยะสั้นและในตลาดที่ตนเองถนัด
ความรัก ต้องห่างไกลคนที่รัก ต้องผิดหวังเพราะแอบชอบ เหมือนฟ้าไม่เข้าข้าง จีบใครอยู่ก็โดนแซงหน้า แต่คุณจะได้อยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะ อย่าให้โอกาสคนเก่า แต่ติดเพื่อนติดครอบครัวไปก่อนดีที่สุด
