เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สำเร็จในสิ่งที่ไม่ได้ลุ้น จะโดนเรียกตัวกลับไปทำงานเก่า สิ่งที่คุ้นเคย เรื่องที่วางมือไปแล้ว เข้าหาใครอาหาร ขนม เครื่องดื่มติดมือไปเป็นสินน้ำใจ ช่วยเปิดทางให้เรื่องยากง่ายกว่าเดิม ปัญหาจะเบาลง คนเรียนสูงจะเติบโตแซงหัวหน้า การเงินถึงเวลาตัดรายจ่ายส่วนเกินแบบหักดิบ ไม่เหมาะเสี่ยงโชคเก็บออมอยู่ในโหมดสิ่งของและลงทุนระยะยาว ระวังของมีค่าหายและไม่ได้คืน ทำบุญสังฆทานสด จะดีมากๆ
เศร้าไม่นานจะหาย สุขไม่นานจะเรื่องทุกข์ใจ สถานะคนโสดและคนเริ่มมีรักใหม่ยังไม่นิ่ง อย่าหลงไปกับคำหวานหูและการดูแลเอาใจของใครบางคน เพราะหากอยู่ในความทุกข์ เรื่องปังๆ รอบตัวจะดรอปลงหากเหตุเหล่านั้นมาจากความรัก ด้านคนว่างๆ มีเพศทางเลือกมาจีบ
คนเกิดวันจันทร์
เป็นที่รัก ที่พึ่งพิงให้กับคนหลายฝ่าย โดดเด่นกับงานสายสนับสนุน มากกว่าคนเบื้องหน้าหรือผู้นำสายชน จะได้ยุ่งกับงานนอกความรับผิดชอบหลัก คนที่เคยปฏิเสธจะขอโอกาสกลับมาคุยกับคุณอีกครั้ง การเงินใช้จ่ายรายวันสบายๆ แต่การลงทุนเหมาะจะชะลอหรือลงเพียงส่วนน้อย ได้จ่ายเงินค่าโอน ค่ากรรมสิทธิ์ หรือวุ่นวายกับหุ้น กองทุน สลาก ธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อโดดเด่นในดวงชะตาช่วงสองสามวันนี้
คนที่เคยเข้ามากวนใจแรงจะแผ่ว พวกเขาเหนื่อย ไม่มั่นใจกับคำตอบของคุณ คิดอะไรส่งสัญญาณบ้าง คนโสดมีโอกาสเลือกและคนวัยใกล้กันปรับจูนเข้ากับดวงได้ดีกว่าคนต่างวัย ความรักที่อยู่ในที่ทำงาน สายงาน การเรียน ดีต่อใจ แต่กระทบสิ่งรอบตัว ต้องคิดให้มาก
คนเกิดวันอังคาร
สิ่งที่ปกปิด ความลับ เรื่องที่รับรู้ในวงแคบจะโดนเปิดเผย เป็นวันที่อยู่ในสายตา การจับจ้องของคนอื่น ขาดความเป็นส่วนตัว อะไรที่ปิดจบไปแล้วโดนรื้อนำมาแก้ไข ในเรื่องส่วนตัวอาจอึดอัด แต่การทำงานและการเรียนจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม มีดวงดยกย้ายที่อยู่ระยะสั้นๆ ได้ทุ่มเงินกับเรื่องส่วนตัวและการซ่อมแซม บ้าน รถ การโยกย้าย เชิงการลงทุน เด่นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว
ใครตกหลุมรักคนอายุน้อยดีต่อใจสวนทางกับโชค โอกาส ทรัพย์ เงินเก็บ ระวังโดนหลอกให้เปย์เกินกว่าจำเป็น แต่หากคุณมีคู่แล้ว การกลับไปชักชวนคนรักออกเดต ไปใช้เวลาในที่ที่ผู้พัน เซอร์ไพรส์เล็กๆ ระหว่างวัน ช่วยให้ดวงครอบครัวสดใส ชื่นมื่น คนอกหักจะพบคนใหม่
คนเกิดวันพุธ
ต้องปฏิเสธข้อเสนอที่ดี สิ่งที่อยากได้ อยากเป็น เมื่อโอกาสมาถึงคุณอาจส่งต่อมันให้กับคนอื่น มนุษย์เงินเดือนจะสนุกกับการสู้รบทางไอเดียกับเจ้านายและลูกค้า เป้าหมาย ยอดที่คาดหวังยังกดดัน การติดต่อราชการ ธุรกรรมหารเงินติดขัดเอกสารขาดๆ เกินๆ ลงนามไม่ครบ หรือเอกสารปลอม จังหวะลงทุนอยู่กับเรื่องใกล้ตัว และเป็นตลาดขนาดเล็กมากกว่ามองกระแสหลัก ทำบุญด้วยน้ำดื่มเสริมดวงสุขภาพ
คู่รักอาจหมดใจหรือกำลังอิ่มตัวในความสัมพันธ์ การทะเลาะอยู่ในโหมดเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้รับการสะสาง ง้อใครขนมที่ชอบ เมนูโปรดเปิดทางให้คืนดีกันได้ ผู้ใหญ่ในบ้านจะจับคู่ พยายามหาคนที่คิดว่าดีให้หับคนว่างมานาน เพศทางเลือก คุณจะแพ้ทางคนที่ไม่ชอบหน้า
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความเรียบง่าย อธิบาย คุยกันตรงๆ ช่วยเปิดทางและความสำเร็จให้ชาวพฤหัสบดีช่วงสุดสัปดาห์นี้ จะมีคนพยายามเกลี้ยกล่อมให้คุณเข้าร่วม ลงทุน ทำงาน หรือ รวมกลุ่มทำธุระบางอย่าง คิดให้เยอะก่อนตัดสินใจ อย่าค้ำประกันใคร การลงทุนดีในช่วงครึ่งวันเช้า รวมทั้งการลงนามเอกสารสัญญาต่างๆ ตอบรับคำร่วมงาน ทำงานใดๆ ไม่ควรเกินเที่ยง มีความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคในช่องท้องเข้ามาให้เป็นกังวล
จะได้รับการติดต่อจากคนเคยรัก หรือได้ข่าวคราวของพวกเขาที่หายไปแสนนาน มีธุระให้ร่วมกันรับผิดชอบ คนโสด จะมีคนโสดพร้อมลูกติดเข้ามาชอบ แถมเสน่ห์แรงโดนใจมากกว่าคนโสดตัวเปล่าๆ ที่เข้ามาหา คนที่ทะเลาะกันบ่อยๆ จะรู้ใจ ปรึกษาได้ทุกเรื่องแบบคนพิเศษ
คนเกิดวันศุกร์
ความยากจะผ่านไปได้แบบไม่ทันตั้งตัว เงิน งาน มักสวนทางกัน ช่วงนี้ทำอะไรเยอะ แต่ได้ค่าแรงค่าตัวไม่มากนัก เน้นรับโอกาสเสียมากกว่า มีการลาออกจากงานเพื่อสิ่งดีกว่า จากลูกจ้างเป็นข้าราชการ หรือออกจากที่เดิมเพื่อเป็นเจ้าของกิจการ การเงินใช้แบบตีกรอบ สิ่งใดเลื่อนจ่ายเลื่อนลงทุนได้ ผลัดไปก่อนเพราะคุณมักมีรายจ่ายจุกจิกฉุกเฉินเข้ามารบกวนเงินเก็บ สุขภาพวันนี้เจ็บป่วยอาการจะดีขึ้น
ขอพรความรักยังต้องรอคิว แต่ใกล้ถึงคิวมากๆ หรือมาถึงแล้วแต่คุณยังมองไม่เห็น ความเลิฟผลิบานช้าๆ ในหมู่วัยเรียนและวัยทำงาน คู่รักที่อยู่กันมานาน มีโอกาสวุ่นวายกับภาระที่เพิ่มขึ้นของผู้ใหญ่ในบ้าน อย่าทะเลาะแต่ค่อยๆ เจรจาจะดีที่สุด นัดเดตอาจโดนเท
คนเกิดวันเสาร์
ความสามารถเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น อาจโดนซื้อตัว ทาบทาม ถึงแม้คุณเป็นเจ้านาย จเของกิจการ ก็ถึงเวลาใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน ดึงคนเก่งๆ เข้าทีมก่อนจะเสียให้คู่แข่ง จบใหม่อาจได้งานปุบปับ ยังไม่พ้นทดลองงานก็จะได้บรรจุไวกว่ากำหนด รักษามาตรฐานของงานไว้ เงินดอกาสความก้าวหน้ากำลังเบ่งบาน ยานพาหนะจะมีปัญหา จ่ายเงินกับเรื่องบ้านและสุขภาพเป็นเมนสำคัญ งดเสี่ยงโชค
แต่มีลาภลอยมาจากคนรักหรือคนที่ชอบ พวกเขานำพามารูปแบบลาภสัตว์สองเท้า แอบชอบใครมานาน ไม่ต้องเก็บทรง เพราะฝ่ายตรงข้ามแอบอมยิ้มทุกครั้งที่พบหน้าไม่ต่างกันเลย สถานะหัวใจที่มีมากกว่าสองคน ใครมาทีหลังจะแพ้ หย่าร้างจะจบโดยเจรจากันเอง
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **