14-17 พฤษภาคมนี้! ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง

เปิดประตูสู่อนาคตให้เร็วกว่าใคร! ม.รามคำแหง พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเรียน ไม่ว่าจะวัยเรียนหรือวัยทำงาน ก็สามารถดีไซน์ชีวิตของตัวเองได้ ด้วยระบบการเรียนที่ยืดหยุ่น มีให้เลือกทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย หรือเรียนควบคู่กับมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ก็ทำได้แบบสบาย
ไฮไลต์เด็ด ระบบ Pre-degree
โอกาสทองของน้องๆ ม.ปลาย ปวช. หรือ กศน. (แค่จบ ม.3 ก็สมัครได้ทันที!)
เรียนสะสมหน่วยกิต ป.ตรี ล่วงหน้า ควบคู่กับโรงเรียนได้แบบไม่กระทบการเรียนหลัก
นำหน่วยกิตมาเทียบโอนตอนเข้าเรียน ป.ตรี ปกติ ช่วยให้จบเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์คนมีเป้าหมายชัดเจน
ค่าหน่วยกิตสุดคุ้ม หน่วยกิตละ 50 บาท
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครระบบออนไลน์และทางไปรษณีย์
วันนี้ – 19 มิถุนายน 2569 สมัครเลยที่ https://iregis2.ru.ac.th
สมัครด้วยตนเอง 2 รอบ
วันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2569 และ 24 - 28 มิถุนายน 2569
ณ ม.รามคำแหง (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ 23 จังหวัดทั่วประเทศ
คณะที่เปิดรับสมัคร
ส่วนกลาง (9 คณะ) ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่วนภูมิภาค (4 คณะ) ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ (การจัดการ), รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) และสื่อสารมวลชน (นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล)
