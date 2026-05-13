เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ได้หอบงานกลับไปทำที่บ้าน หรือไปเช้ากลับค่ำ ความวุ่นวายทำให้คุณลืมเวลากินข้าวหรือเรื่องยุ่งๆ เข้ามารบกวนตลอดวัน เสียเสียของรักของหวง คนรู้จักอาจเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาเลย พรรคพวกจะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนฝ่าย การลงทุนเน้นต่อยอดเรื่องเก่า จะได้ทรัพย์สิน ที่ไกลความเจริญมีมูลค่าไม่สูง ของเก่าสิ้นค้ามือสองซื้อขายได้แม้กำไรไม่เยอะ ตั้งหน้าจอเป็นรูปอาหารจานโปรด ช่วยเรียกทรัพย์เข้าปังๆ
แอบรักจะโดนจับได้ อย่าให้เสียงานและการเรียน ความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนใหม่ๆ เดินหน้าได้อย่างช้าๆ รักออนไลน์ระวังโดนหลอกให้เสียทรัพย์ บ้านที่มีทายาทแล้ว อาจได้ลุ้นคนใหม่ที่ไม่ได้รอ ไม่ได้คาดหวังเข้ามาเพิ่มในไม่ช้านี้ วันมงคลจะโดนเลื่อนกำหนดออกไป
คนเกิดวันจันทร์
ปัญหาเข้ามาเรียกตัวบ่อยๆ การเริ่มต้นใหม่ที่ดูดี หรือการโดนเรียกเข้าไปร่วมรับผิดชอบเรื่องที่เร่งด่วนเสมอ ชาววันจันทร์ห้ามใจดีกับคนสนิท การรักษามาตรฐานการทำงานหรือกฎข้อบังคับนั้นยาก อาจไม่ถูกใจคนหลายฝ่าย จะได้กระทบไหล่คนดังมีชื่อเสียง งานกำลังขยับไปอย่างช้าๆ ในทางที่ดีแม้จะไม่ชอบไม่สบายใจ การเงินวางการเงินให้ชัดเจน อย่าใช้นอกรอบ การลงทุนดีในช่วงครึ่งวันเช้า ไม่เสี่ยงลาภลอยจะดี
โสดมักมีคนเก่าๆ อยากกลับมาคุย แต่ความไม่ชัดเจนทำให้เสน่ห์ยังทำงานกับคนใหม่ๆ อายุน้อยไปด้วยพร้อมๆ กัน ส่วนคนที่มีคนข้างกาย บางสิ่งอาจต้องใจร้ายกับคนรัก เพื่อไม่ลืมความเป็นตัวของตัวเอง ปากเสียงทำให้รักกันมากขึ้น รู้จักกันในหลายมิติอย่าถือสาการทะเลาะ
คนเกิดวันอังคาร
จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจ้านาย ผู้ใหญ่ให้โทษ จะได้เป็นที่พึ่งพาให้กับเพื่อนและคนอายุน้อยกว่า ญาติพี่น้องมีเรื่องทุกข์ใจมาให้ หาโอกาสงดกินเนื้อสัตว์เพื่อปรับดวงสุขภาพเสริมดวงการสอบแข่งขัน งานฟรีแลนซ์ระวังคลื่นลูกใหม่ที่ออกตัวแรงกว่า ระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการสะดุด หกล้ม การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย เรื่องเงินต้องจัดระเบียบใหม่ อย่าใจดีให้คนยืมของมีค่า หรือเข้าหุ้นลงทุนกับคนสนิท
ความสัมพันธ์จะหยุดชะงักเพราะคำพูดของคนรู้จัก เช็คประวัติของคนที่เข้ามาใกล้ชิดไว้บ้าง จะไม่เสียน้ำตา อยู่กินมานาน ลุ้นจดทะเบียนสมรสหรือทะเบียนรับรองบุตร แฟนป้ายแดงทำให้ชีวิตโดยรวมของชาววันอังคารดีขึ้นทางอ้อม คนรักเก่าๆ ยังตามหึงหวงลดเครดิต
คนเกิดวันพุธ
ระมัดระวังเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผลงาน การสร้างสรรค์ มักมีคนอยากขโมยไอเดีย หรือมาขอร่วมเครดิตในตอนท้าย บริวารทำงานหนัก ถูกใจ แต่อาจเกินขอบเขตที่วางเอาไว้ หาเช้ากินค่ำ งานฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะมีโอกาสคุยงานที่มีมูลค่าสูง สัตว์เลี้ยงในบ้านจะหนุนดวงคนตกงานหรือคนผิดหวังมีทุกข์ ทำบุญสัตว์พิการ สัตว์จรจัดเพื่อเปิดรับพลังงานดีๆ เข้ามาในชีวิต มีลาภสัตว์สองเท้าจากคนใกล้ๆ ตัว
รักครั้งใหม่อยู่ผิดที่ผิดเวลา หากสานต่อตอนนี้อาจผิดใจ ผิดหวังทั้งสองฝ่าย อาจมองหน้ากันไม่ติดในอนาคต คนโสดเลือกได้ เพศทางเลือกจะมีคนขอหมั้น ขอแต่งงาน ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว คนรักมีดวงเจ็บป่วย หรือมีเรื่องทุกข์ใจที่ไม่กล้าเล่าให้คุณรับฟัง หรือลำบากใจไปด้วย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เก็บคำพูดจะเสียเปรียบ ไม่เอ่ยปากจะโดนข้ามหน้า ถึงเวลาพูดเพื่อแสดงจุดยืนและรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง คนมั่นใจต้องลดอีโก้ลง เพื่อทำให้คนอื่นคลายความอึดอัด สุขภาพได้จ่ายเงินดูแลเป็นพิเศษ อาจได้งดอาหารจานโปรด เพื่อปรับธาตและดวงสุขภาพไปพร้อมกัน เป็นจังหวะในการจองบ้าน จองรถ ซื้อโทรศัพท์ใหม่ หยิบของใช้ใหม่ๆ ที่ซื้อไว้ออกมาใช้งาน ทำให้ดวงเฮงและแข็งแรงเป็นพิเศษ
ผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วยในความรัก อาจเริ่มสานสัมพันธ์แบบผิดจังหวะหรือ การไปไหนมาไหนกับใครบ่อยๆ โดนเข้าใจว่าคบหากัน ส่งผลดีกับคนที่ทำงานในแสงไฟ เป็นบุคคลสาธารณะ วัยเรียนเนื้อหอมกับรุ่นพี่รุ่นน้อง คนร่วมชั้นเรียน แต่ให้ระวังคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาหา
คนเกิดวันศุกร์
อย่าคิดเยอะ วันนี้เน้นการตัดสินใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้า อย่ารีบร้อนตามกระแส เพราะเรื่องด่วนที่เข้ามาอาจไม่ด้วยจริงๆ งานช่าง วิศวะ รับเหมาก่อสร้าง การขนส่ง การเดินทางโดดเด่นกว่าคนอื่น ทั้งโอกาสและความก้าวหน้า มนุษย์เงินเดือนบริวารหน้าใหม่จะวัดรอยเท้า ใช้เงินกับการรักษาดูแลตัวเอง อยากลาออก จะโดนรั้งเอาไว้ด้วยสารพัดสิ่งที่คุณได้เปรียบ ทำบุญด้วยนาฬิกา แว่นตา เครื่องเขียนแล้วจะโชคดี
คนโสดใจไม่ค่อยอยู่กับตัว เพื่อนอาจมองคุณเป็นคนพิเศษ มองคนใกล้ๆ ตัวเปลี่ยนไป แต่รักษาสถานะเอาไว้กลัวจะเสียเพื่อน คนหายหน้าจะหายไปเลย ตกหลุมรักใครอาจไม่ได้บอก ส่วนคนมีแฟนแล้ว วันสองวันนี้ได้ช่วยธุระของคนรักมากกว่าใส่ใจเรื่องของตัวเอง
คนเกิดวันเสาร์
ถึงเวลาหาโอกาสแก้ข่าวในสิ่งที่โดนมองผิดจากความจริง คนธรรมดาจะโดนใส่ใจเรื่องคำพูด วาจามีอำนาจและได้รับความเชื่อถือ ดังนั้นหลังกลางเดือนนี้ไปแล้ว ชาววันเสาร์เหมาะจะพูดคำเพราะ เรื่องมงคล เพื่อเปิดทางงาน การเรียนและการเงินไปพร้อมกัน ได้ลาภลอยจากสิ่งที่ไม่ได้ใส่ใจ เสริมดวงช่วงนี้หาโอกาสไปเดินเล่นในสวน หรือริมทะเล ใกล้แหล่งน้ำต่างๆ ปรับธาตุรับโอกาสเข้ามาแบบปังๆ
อยากเลิกแต่เสียดายเวลา มีคู่ที่ลำบากใจ แม้ไม่มีคนมาคั่นกลาง ความสัมพันธ์เหมือนหยุดชะงัก มีคู่เหมือนเป็นคนโสดเป็นช่องว่างที่คุณจะเห็นคนใหม่ๆ พยายามเข้ามาจีบแบบกล้าๆ กลัวๆ มีดวงได้ทรัพย์สินจากคนรัก โดยเฉพาะคนรักเก่า ที่อาจส่งมอบของมีค่าให้บุตรหลาน
