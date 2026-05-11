เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
งานติดขัดกับคนแปลกหน้า ปัญหาถูกส่งมาทดสอบความสามารถและหาคนช่วยเหลือยาก บริวารทำงานไม่ได้ดั่งใจ ต้องนั่งแก้ ปรับ ดำเนินการด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ทดลองฝึกงานจะได้บรรจุและคุณมีโอกาสเลือก ทั้งนายจากหรือฝั่งคู่แข่ง การเงินจับจ่ายเน้นตามแผน ได้เงินจากของเก่าของสะสม หรือของมีมูลค่าที่ไม่คิดว่าจะขาย อาจมีคนมาขอซื้อต่อ การสื่อสาร ติดต่อวันนี้มีปัญหาและคลาดเคลื่อน ต้องระวัง
รวมไปถึงความรัก จะมีเรื่องเข้าใจผิด ข่าวลือ ความใกล้ชิดทำให้คู่คบหาหรือแต่งงานแล้วเปราะบาง คิดมากต้องเร่งปรับความเข้าใจ ส่วนคนโสด คุณที่คุณแอบปลื้มจะไม่เข้ามาหาคุณเพราะข่าวไม่จริง ที่ทำให้คิดว่ามีเจ้าของแล้ว เพศทางเลือก ระวังคนมีเจ้าของมาติดพัน
คนเกิดวันจันทร์
อะไรก็ดี แต่วาจาคนอื่นอาจทำให้คุณเสียหาย มีคนตามตัว มีคนเรียกหาในวันที่ถอดใจแล้ว มนุษย์เงินเดือน เจ้านายจะเกรงใจ เหมาะจะติดต่อราชการและส่งใบสมัครงานใหม่ ทุ่มเงินกับธุรกิจอาจไม่ปังทันที เว้นช่วงดัง สำเร็จช้ากว่าคนอื่น บริวารมีปัญหา งานติดขัดเพราะการตัดสินใจของคนอื่นที่ส่งผลกระทบในภาพรวม เงินนอกระบบสดใส สุขภาพ ระบบทางเดินหายใจยังต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
ความเลิฟทำบุญอะไรไว้ ขอพรสิ่งใดใกล้ถึงคิวแล้ว แต่ให้ระวังรถไฟชนกัน เพราะจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคน ให้คนโสดสับสนลังเล ด้านคนมีคู่ ลองให้คนรักช่วยดูแลเรื่องใกล้ๆ ตัว ส่วนตัวที่หาเวลาจัดการยาก พวกเขาจะสนับสนุนคุณได้ดี คู่ทะเลาะกันยังไม่หายโกรธง่ายๆ
คนเกิดวันอังคาร
ความสามารถโดดเด่น แต่ยังไม่ถึงเวลาปล่อยของ สองสามวันนี้สิ่งที่คุณทำได้ดีอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด แต่สายตาของคนรอบข้างจะมาเห็นและช่วยผลักดัน ค้าขายธุรกิจป้ายแดงจะมีข่าวดี รักษามาตรฐานเอาไว้ไปได้ดีแน่นอน มนุษย์เงินเดือน ระวังประเด็นเกี่ยงข้องกับตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบด้วยเงินส่วนตัว คนมีชื่อเสียงอาจเกี่ยวข้องกับคดีความเพราะความจำเป็น การใช้จ่ายสบายๆ ไม่เด่นในการลงทุนเท่าไรนัก
ส่วนสุขภาพต้องดูแล ใครที่แคร์ หรือคนพิเศษจะไม่สบาย หายหน้า สถานะแฟน มักมีคนเข้ามาพยายามแทรกกลาง แบบไม่สนใจสถานที่เป็นอยู่ ระยะทางไม่ห่างหาย มีเซอร์ไพรส์จากคนไกลสายตา อาจกลับมาให้พบหน้าก่อนกำหนด คนหม้ายลูกติด ระวังโดนหลอก
คนเกิดวันพุธ
งานเล็กๆ มีคนประทับใจ ไม่จำเป็นต้องเล่นใหญ่จะพลาดง่าย มนุษย์เงินเดือนได้ปรับรูปแบบการทำงานที่ตกคนได้มาก เด่นกับคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ แต่หาตัวจับยากนายจ้างถามหา การใช้จ่ายตีกรอบกับเรื่องเกินงบ ชะลอการเทขาย และใส่ใจอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง การเสี่ยงโชคและธุรกิจที่อยากจับกระแสเล่นได้แต่พองาม สุขภาพใส่ใจระบบน้ำ ระบบเลือด ข่าวร้ายมาจากคนใกล้ตัว
มีดวงโยกย้ายเพราะคนรัก ตามครอบครัว หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางเรื่องเพื่อครอบครัวของตัวเอง เพศทางเลือก คนมาทีหลังจะแพ้ ใครโสดว่างๆ จะเข้าไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ปลอม ข่าวลือ ที่มักกระทบการเรียน การงาน แต่ส่งผลดีในตอนท้าย ต้องอดทน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความโดดเด่นด้วยฝีมือทำให้คุณมีโอกาสต่อรองสวัสดิการ ผลตอบรับที่จะได้ การจ้างงานเสริมอาจเยอะกว่างานหลัก ชาววันพฤหัสบดีจะได้ใส่ใจงานจรมากกว่างานประจำ คนตกงานที่เก่าๆ จะกลับมาง้อคุณ รวมทั้งธุรกิจที่โดนปฏิเสธ เสื้อผ้าโทนพาสเทล ช่วยเรียกทรัพย์และเสริมดวงการแข่งขันช่วงสัปดาห์นี้ ระมัดระวังอุบัติเหตุหากออกจากบ้านยามวิกาล เสี่ยงลุ้นลาภลอยบ วกลบแล้วอาจเท่าทุนเดิม
จะมีคนน่าสนใจเข้ามาตีสนิท มักมาพร้อมกับอะไรใหม่ๆ ที่เรียน งาน โปรเจกต์ และปังมากหากเป็นวัยใกล้กันหรืออ่อนกว่า เพศทางเลือก มีเรื่องโดนปิดบัง และคุณจะรู้ภายหลัง คนโดนเท เลิกรา วันนี้ไม่พร้อมตอบคำถามความรัก การอยู่เงียบๆ ช่วยคุณให้ดีขึ้น
คนเกิดวันศุกร์
อย่าเข้าหาใครก่อน เป็นวันของการทำทรงวางฟอร์ม แม้ว่าคุณจะเป็นศูนย์กลางและที่พึ่งของคนอื่น อาจมีเรื่องร้อนใจจากสิ่งที่ไม่ได้ก่อเข้ามาหาได้เสมอ จะได้โยกย้ายงาน มีคนชวนไปทำที่ใหม่ ไปตั้งต้นจะดีหากไปสานต่อจะติดลบ การใช้จ่าย เน้นการเก็บออมเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ ได้ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ซ่อมหลังคา ฝ้า เพดาน และระบบไฟในบ้านให้พร้อมใช้ การเงินและดวงสุขภาพจะไม่ติดขัด
งานยุ่งแต่ส่งผลให้คนโสดโชคดี เจอคนสายงานใกล้ๆ กัน เจอหน้ากันบ่อยๆ และฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาหาคุณก่อน ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว เตรียมง้อเพราะกำลังจะมีคนงานในสิ่งที่คุณลืม ผู้ใหญ่จะอยากดีลสู่ขอ อยากเห็นหน้าเขยสะใภ้ในเร็ววัน ลุ้นทายาทจะมีข่าวดีที่รอคอย
คนเกิดวันเสาร์
เสี่ยงแต่ต้องลอง เปิดหูเปิดตากับเรื่องที่คาดเดายาก ดูเกมวิเคราะห์ตัดสินใจไม่เด็ดขาด แต่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ธุรกิจประกัน สิ่งที่มีความเสี่ยงค่อนข้างเด่นในการลงทุน รวมทั้งธุรกิจลงทุนตามกระแสระยะสั้นๆ คนในเครื่องแบบและมนุษย์เงินเดือน มีลุ้นตำแหน่งใหม่แบบไม่ต้องรอโปรโมท ของหายได้คืน ได้เงินจากสิ่งที่เคยช่วยเหลือคนอื่นเมื่อนานมาแล้ว ความฝันทักเตือนคนพาลใกล้ตัวที่ให้ทุกข์
กำลังใจเล็กๆ จากคนข้างกายทำให้การออกไปสู้ชีวิตนอกบ้านราบรื่น รักซ้อนปัญหาอาจทำให้ต้องแยกกันอยู่สักระยะหนึ่ง คนเลิกรากลับมาพบหน้าในมิตรภาพแบบเพื่อน คนมีลูกติดรักใหม่ยังติดขัดเพราะทายาทข้างตัวไม่เปิดทาง รักต่างถิ่นได้ยิ้มเพราะมีเซอร์ไพรส์
