เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งใดลงมือทำเมื่อนานมากำลังจะแสดงผล ดีร้ายคุณรับมือได้และบริหารจัดการได้ ลูกน้องเก่งกว่าเจ้านาย หากคุณมียศตำแหน่ง ช่วงนี้บริวารอยู่ข้างคุณด้วยใจเต็มร้อย คุณซื้อใจพวกเขาได้และพร้อมจะลุยงานไปด้วยกัน หางานใหม่ยังโดนปฏิเสธ การเงินจับจ่ายตามประสงค์ เน้นเทขาย หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน ดีกว่าซื้อมาครอบครอง ระมัดระวังการใช้บัตรเครดิตที่อาจเพลินเกินเบอร์
มีคนเอาใจ มีคนดูแล แต่ชาววันอาทิตย์ยังไม่พร้อมเรียกว่าความรัก อย่าค้างสถานะไว้นาน เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน ด้านคนมีครอบครัว ใครมีคนแอบคุย เพื่อนคุยมาเพิ่มเติม ระวังโดนจับได้ แม้อยู่ในสถานะคนรู้จัก แต่คนรักไม่ไว้วางใจ เพศทางเลือก ระวังปัญหารักซ้อน
คนเกิดวันจันทร์
จะได้งานใหม่ในสิ่งที่คุณถนัด มีข้อเสียคือเป็นสิ่งที่มีปัญหาติดมาให้แก้ไข และอาจไม่ใช่งานประจำ เพียงทำฆ่าเวลา หรือทดลองงานเท่านั้น ลูกน้องปฎิเสธเจ้านาย หากเป็นนายจ้าง คุณจะเสียมือดีให้กับคู่แข่ง สุขภาพเจ็บป่วยอาการดีขึ้น เปลี่ยนหมอ เปลี่ยนยาแล้วจะปัง ได้วุ่นวายกับทรัพย์สิน มรดก สิทธิบัตร อย่าลงทุนกับทองคำ หรือธุรกิจบริการ เงินนอกระบบ ธุรกิจนอกกระแสกำลังให้คุณให้โชค
แอบชอบแต่กลัวเสียเพื่อน ไม่กล้าบอกเพราะกลัวห่างเหิน โชคชะตาเข้าข้างคุณอยู่บ้างเพราะทางกำลังจะเปิด คนโสดต้องอดทนอีกสักพัก ส่วนคนมีคู่ อย่ามโนเอง อย่าคิดเยอะ สงสัยอะไรให้ถามกันตรงๆ จะได้สบายใจ เพศทางเลือก มีคนเข้ามาหามากกว่าหนึ่งคนชวนสับสน
คนเกิดวันอังคาร
ต้นสัปดาห์ที่ออกตัวให้แรง เปิดทางวิ่งก่อนคนอื่น จะเข้าใกล้โอกาสมากกว่าใคร เป็นวันที่เหมาะจะเดินเครื่องสิ่งที่วางเอาไว้นานแล้ว งานตรงหน้า สิ่งค้างในตะกร้าต้องปัดฝุ่นลุยงาน ค้าขาย ลูกค้าเก่าจะกลับมาง้อ คู่ค้าธุรกิจที่แนะนำกันปากต่อปาก ทำงานราบรื่น อุปสรรคทำให้ต้องจ่ายเงินซื้อเวลาหรือชดเชยผลประโยชน์ จะได้เงินจากคดีความ สัตว์เลี้ยงในบ้านจะไม่สบาย เสี่ยงโชคต้องเล่นสวนทางคนอื่นจึงมีลุ้น
ความรักอาจเริ่มต้น ณ เวลาที่คนโสดไม่ได้ใส่ใจแต่เผลอแพ้ทางคนใกล้ตัวไปแล้ว ค่อยๆ เรียนรู้กันอยู่ในโมเมนต์กำลังดี ด้านคนมีคู่อาจมีปากเสียงเพราะเรื่องเวลา อย่าแบ่งเพียงเรื่องสุข เพราะเรื่องทุกข์ ปัญหา คนข้างกายช่วยเหลือคุณได้อย่างดี รอใครนานต้องมูฟออน
คนเกิดวันพุธ
ความตั้งใจทำให้อะไรดีขึ้น เริ่มเล็กๆ จับงานใหญ่ในมุมเล็ก คุณจะเดินหน้าต่อได้ดี มนุษย์เงินเดือนมีบททดสอบจากนายจ้าง ทั้งรับรู้และแอบทดสอบอยู่เงียบๆ การติดต่องานยังมากข้อต่อรอง การลงทุนตลาดในและต่างประเทศ เน้นการเดินเกมระยะยาวหรือเก็บออมกันนานๆ เดินทางมีอุปสรรคเรื่องเวลา การเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทางปุบปับ เสริมดวงการเงิน เปิดดวงสุขภาพทำบุญเกี่ยวกับคนพิการจะปัง
อย่าให้คนอื่นแซงหน้า คนโสดห้ามชะล่าใจ คนแต่งงานแล้วห้ามไว้วางใจมากเกินไป เพราะมีบททดสอบเป็นคู่แทรก ที่เข้ามาแบบไม่ใส่ใจสถานะ เพราะพวกเขามองเพียงเป้าหมายคนเดียวเท่านั้น รักใหม่ดีกว่ารีเทิร์น แต่สเป็กที่ได้คล้ายคนเดิม รักต่างวัย มีคนกลับมาง้อคืนดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เพลงที่ชอบ อาหารที่โปรด น้ำดื่มเย็นๆ ช่วยให้อะไรง่ายขึ้น เสริมดวงทางอ้อมบนโต๊ะเจรจา ห้องประชุม หากมีโอกาส การเข้าหาผู้ใหญ่นอกรอบ ทำให้ทุกเรื่องจบง่ายขึ้น ระวังโดนขโมยไอเดีย ค้าขายนำเสนอได้บางส่วน คุณไม่จำเป็นต้องพูดทั้งหมด มีเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้อง การกู้ยืม การค้ำประกันที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ สุขภาพระบบน้ำ ระบบเลือดในตัวอาจมีปัญหา ต้องใส่ใจมากๆ
ปากกับใจสวนทาง คู่ไหนทะเลาะหรืองอนกันอยู่ เว้นห่างกันบ้างเพื่อทบทวนตัวเอง แต่หากเฝ้ารอให้ใครสักคนกลับมาง้อ คุณอาจต้องออกตัวง้อพวกเขาก่อนในตอนจบ อยู่ก่อนแต่งอาจมีข่าวดีเรื่องทายาท มีดวงโยกย้ายไปอยู่กับคนรัก หรือได้รู้จักครอบครัวแฟนมากขึ้น
คนเกิดวันศุกร์
รับผิดชอบเรื่องที่ดูเกินกว่าตำแหน่ง คนอาวุโสน้อย จับงานใหญ่ ต้องลุยเดี่ยวแทนเจ้านาย คนธรรมดาจะได้ความสำเร็จและยืนในแสงไฟ ให้ระวังคนเข้ามาคาดหวังผลประโยชน์ แม้ว่าจะดูดีแต่ไม่น่าไว้วางใจ การค้าธุรกิจที่ทำคนเดียว กิจการขนาดเล็กยังมีอุปสรรค หรือต้องเปลี่ยนจังหวะแผนการเปิดตัวและลงทุน คำพูดช่วยเรียกทรัพย์ พูดดี วาจาเป็นมงคล ช่วยเปิดทางเปิดดวงตลอดสัปดาห์ งดการเสี่ยงลาภลอย
การเข้าใจผิดบ้างครั้งก็เป็นเรื่องดี เพราะทำให้ชาววันศุกร์เห็นธาตุแท้ของคนจริงใจใกล้ตัว หรือตัดสินใจง่ายขึ้นในเกมความรัก ใครออกตัวช้าจะโดนกันซีน คนมาทีหลังจะชนะ เพศทางเลือก ให้เว้นระยะจากคนที่มีเจ้าของแล้ว มิเช่นนั้นจะมีเรื่องไม่สบายใจระยะยาว
คนเกิดวันเสาร์
งานต้องลงสนามเอง วันนี้ลูกน้อง บริวาร เจ้านายพึ่งพาไม่ได้ ยืมมือคนอื่น ไม่ถูกใจเหมือนลุยด้วยตัวเอง มีข่าวดีจากทางไกลต้องขยันรับโทรศัพท์ เพื่อจะไม่พลาดโอกาส แก้ปัญหาด้วยตัวเอง มั่นหน้ามั่นใจเข้าไว้ คำพูดของคนอื่น ความคิดเห็นจะทำให้สับสน การเงินสดใสกับการลงทุนในบ้าน ธุรกิจครอบครัว หรือซื้อเครื่องมือทำงานใหม่ช่วงนี้จะปัง มีดวงเสียทรัพย์กับของมันต้องมี สุขภาพไม่น่ากังวลใจ
เรื่องความเลิฟต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น พ่อแม่ป้ายแดงจะมีความเฮงมาสู่ครอบครัว คนพึ่งแต่งงาน ระวังปากเสียงเพราะเหตุจากคนรักเก่า ด้านคนโสดว่างๆ งานและการเรียนอาจทำให้มองข้ามคนจริงใจใกล้ตัว ที่พวกเขากำลังท้อใจในความรักที่เคยคาดหวัง
