เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 9 - 15 พ.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
เงินที่เคยเข้าประจำมีเหตุต้องสะดุด มีการเลิกจ้าง ผิดสัญญา ผิดข้อตกลง รายรับมาไม่ทันเวลา หรือกำหนดการที่วางเอาไว้มีเหตุต้องเลื่อน หนุนดวงคนสนับสนุนและการแข่งขัน ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
การงาน โดนมองข้ามจะเริ่มอยู่ในสายตา เจ้านายอาจเสียลูกน้องมือดี หากคุณฟังคนใกล้ตัวมากกว่า ช่วงนี้คนเก่งมีความสามารถอยู่ไกล หากอยากร่วมงาน คุณต้องเข้าไปหาพวกเขา จะได้ชื่อเสียงจากผลงานเก่าๆ
การเงิน ใช้จ่าย เก็บเท่าที่จำเป็น เงินสะสมจะหมุนมาลงทุนหรือเพิ่มสภาพคล่อง เข้าหาธนาคารยังไม่สมหวัง การเงินนอกระบบคึกคัก รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่อยู่นอกกระแส มีลาภจากคนใกล้ตัวและบริวารต่างเพศ
ความรัก แม้หัวใจจะชัดเจนแต่ต้องรอเวลา หน้าที่ต้องมาก่อน อย่าให้ความรักทำให้เสียงาน หากติดลบจะพังเป็นโดมิโน่ ส่วนคนมีครอบครัวแล้ว มีของขวัญจากครอบครัวที่ส่งมอบต่อให้ดูแล ส่วนทายาทยังต้องลุ้น
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
แผนสำรองจะได้ใช้เป็นเรื่องจริง ธุรกิจอาจต้องรวมกลุ่ม การต่อรองจะมากขึ้น ใครทำงานที่บ้าน ได้เปรียบในการเจรจาซื้อขาย สุขภาพที่ฝืนร่างมานานจะแสดงอาการ เรื่องทุกข์จะพลิกเกมเป็นความโชคดี
การงาน เร่งบ่อย ช้าไม่ได้มักทำงานเสร็จก่อนกำหนดเพื่อรับงานเพิ่ม คนเก่งจะงานเยอะเป็นพิเศษ มีโอกาสเล่นตัว ต่อรองกับนายจ้าง หาเช้ากินค่ำจะได้งานมั่นคง มีดวงโยกย้ายงานไปไกลบ้านเพื่ออนาคตใหม่ๆ
การเงิน การลงทุนอาจติดลบ ล้มบนฟูก แต่ต้องรอเวลาเพื่อฟื้นตัว สิ่งของ ทรัพย์สินจะได้หมุนเป็นเงินสด การลงทุนที่สวนกระแสจะได้ทำในระยะยาว ความลับ สิ่งที่คุณรู้มากกว่าคนอื่น ทำให้ได้เงินในความลับ
ความรัก มีความกลัวเสียเพื่อน เสียมิตรภาพ ยังเว้นเอาไว้ในเฟรนด์โซนแต่ใจคิดไปไกลแล้ว ผู้ใหญ่ยังไม่เปิดทางให้กับคนที่หมายปอง คนมีตำหนิเสน่ห์แรงกับรักที่ต่างวัย แจกการ์ด จดทะเบียนสมรส ราบรื่น
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
หน้าจอรูปศิลปินที่ชอบ วิวโปรดจากสถานที่โปรด ช่วยเสริมดวงการแข่งขันและการเงิน เหมาะกับวัยทำงานและคนที่ลุ้นการสอบ ไม่ค่อยมีออะไรสมหวัง ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆ อย่าเกรงใจเยอะเกินไป
การงาน บริวารจะช่วยเหลือคุณ แรงสนับสนุน แต่ต้องมั่นใจตัวเองเข้าไว้ ช่วงนี้หนัก เหนื่อยหลายด้าน ห้ามอ่อนแอให้ใครเห็น งานที่กำลังลุยจึงจะสำเร็จผล อยู่จุดเดิมดีกว่าโยกย้าย แม้ช่วงนี้จะมากเรื่องกดดัน
การเงิน ใช้จ่ายสบายๆ ลงทุนไม่โดดเด่น เก็บออมเลือกตามความถนัด หรือซื้อขายเก็งกำไรกับของซื้อมาขายไป ไม่เสียหาย ทำบุญด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ทำบุญด้วยน้ำดื่ม ช่วยหนุนดวงการเงินลื่นไหลไม่ขาดมือ
ความรัก คนมีคู่จะมีโมเมนต์หวานๆ เหมือนสมัยคบหากันใหม่หรือพึ่งแต่งงาน ทายาทมีข่าวดีให้ยิ้มทั้งบ้าน หากโกรธกันอยู่ ต้องรีบง้อ อย่าให้ข้ามวัน ด้านคนโสด เว้นระยะห่างจากคนคุย มีคนเข้าใจผิดคิดไปเอง
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
การทำงานค่อนข้างตึงเครียด มีความกดดันทำให้กระทบเรื่องอื่นไปด้วย จะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัวปุบปับ การสอบแข่งขัน งานลุ้นๆ เป็นตัวเลือกระดับต้นของคนอื่นที่หาตัวจับยาก
การงาน มีอะไรอย่าตัดสินใจคนเดียว การทำงานจากบ้าน ดีลงานผ่านโซเชียลมีเดีย ส่งเสริมความสำเร็จ ให้กับชาวกรกฎมากขึ้น ตกงานอาจต้องการพัก มากกว่ารีบหาอะไรใหม่ๆ ใส่ใจงานที่มูลค่าสูงต้องละเอียด
การเงิน ระวังกระเป๋าสตางค์หรือของมีค่าหาย จ่ายแต่จบ ควักเงินเพื่อแก้ปัญหาหรือกู้ชื่อเสียง คนในแสงไฟใส่ใจเครดิตตัวเอง อาจได้เงินจากคดีความ การฟ้องร้อง ได้รับเงินทำขวัญจากการสูญเสียและเรื่องร้าย
ความรัก อยู่ก่อนแต่ง จะได้เข้าตามตรอกออกตามประตู มีการจัดระบบ สร้างครอบครัว มีความชัดเจนกับญาติผู้ใหญ่มากขึ้น คนห่างไกลมีคู่แทรกที่นำมาซึ่งปากเสียงระยะยาว คนโสด ยังไม่ไว้ใจคนที่เข้ามาหา
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
เริ่มต้นใหม่กับโอกาสที่เคยทำค้างเอาไว้นานแล้ว แม้ราบรื่นไม่เต็มร้อย มีอุปสรรคเล็กๆ จากความเยอะ ความละเอียดของคนรอบตัว และต้องใส่ใจข้อผิดพลาดของเอกสาร ตัวเลข และข้อตกลงที่เสียเปรียบ
การงาน อย่าหัวร้อน แต่ต้องใจเย็นๆ ทุกสิ่งที่เข้ามาดีเสมอ ตกงานหรืออยากหาจ๊อบเสริม เป็นจังหวะในการหยิบเล็กหยิบน้อยมาดำเนินการ เชื่อเสียงในหัวตัวเอง แล้วความมั่นคงจะเกิดขึ้น จะได้ทำงานเพื่อสาธารณะ
การเงิน เช็กอินเงินผ่านมือ มีความเคลื่อนไหวสูง รับเข้าแล้วจ่ายออก รับเช้าบ่ายจ่ายสะพัด แต่ความสามารถเฉพาะตัว ช่วยเรียกทรัพย์เข้ามา แม้จะเก็บเงินได้น้อย นักลงทุนตลาดเกี่ยวกับแฟชั่น อาหาร ยา ค่อนข้างเด่น
ความรัก มีคนผิดหวัง มีคนได้ไปต่อ ส่วนใหญ่อยู่ในโหมดเป็นตัวเลือก คนมีคู่มีความห่างเหินเป็นเพื่อนเพราะภาระจำเป็น ส่วนคนใจว่างๆ คนต่างถิ่น ต่างบ้านเกิดจะเข้ามาตกหัวใจ และค่อยๆ พัฒนาความสัมพันธ์
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
คือจังหวะในการเริ่มต้น สัปดาห์ที่สดใสของราศีกันย์ แม้มีอุปสรรคและคนเห็นต่าง แต่คือจังหวะการนับหนึ่งของตัวเอง อย่าจับงานใหญ่ ความไม่รู้คือประสบการณ์ จะได้เปลี่ยนสายงานแต่มั่นคงสูง
การงาน เป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำ เรียนรู้ระบบใหม่ นักบริหารจะปวดหัวกับการรื้อระบบเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คน มนุษย์เงินเดือน มีข่าวดีเกี่ยวกับตำแหน่งที่ลุ้นมานาน งานไกลบ้านจะย้ายกลับ
การเงิน หาเงินเก่ง มีคนช่วยใช้มากกว่าช่วยเก็บ เป็นที่พึ่งพาให้กับครอบครัวในการหารายรับเข้าบ้าน หนี้สินจะเบาลง อย่าให้ระบบน้ำในบ้านมีปัญหา การเงินจะผิดแผน เชิงการลงทุนดีช่วงต้นสัปดาห์
ความรัก งานทำให้คนโสดมีคนพิเศษ ส่วนคนมีคู่อาจเป็นโสด เพราะมีคนกำลังงอนอย่างหนักเมื่อคุณโฟกัสกับงาน ช่วงนี้ทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆ ประจำวัน การลงทุนกับคนรัก ทำงานร่วมกัน ยังส่งเสริมครอบครัว
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ธุรกิจจะมีปัญหาเพราะคนกลาง สิ่งใดที่ต้องมีคนคอยช่วยเหลือ คอยประสานงาน จะติดขัดเรื่องการสื่อสารหรือผลประโยชน์ เป็นสัปดาห์ที่ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพให้มาก มีข่าวดีมาจากทางไกล งดการเสี่ยงโชค
การงาน ลงมือก่อนคนอื่นได้เปรียบ งานประจำอาจต้องทำงานเอาไว้ล่วงหน้า หนักต้นสัปดาห์แล้วสบายในช่วงท้าย จะมีโอกาสพิจารณางานใหม่ มีคนทาบทามอยากให้คุณไปช่วย ธุรกิจยังต้องประคับประคอง
การเงิน กระทบเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว อะไรที่มากเกินไป หรือติดลบต้องพยายามแก้ไข ช่วงนี้มีกำไรจากการลงทุน หรือธุรกิจระยะยาว ทำมานานแล้ว เชิงเก็งกำไรตลาดในประเทศดีที่สุด ระวังคดีความแพ่ง
ความรัก พูดอะไรให้รักษาคำพูด คำสัญญา อาจไม่ได้บอกกันตรงๆ แต่เมื่อแสดงออกให้เห็น ความสม่ำเสมอเหล่านั้น จะชนะใจฝ่ายตรงข้ามแบบหมดใจ คนมีคู่ ทายาทใหม่จะเข้าสู่ครอบครัวปุบปับ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
มีอะไรต้องคุยต้องปรึกษา สัปดาห์นี้ชาวพิจิกอย่าเก็บความทุกข์เอาไว้คนเดียว คุยกับคนรอบข้าง จะได้ไอเดียที่ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ ตกงานได้งานใหม่ สุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัว ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
การงาน เรื่องเล็กต้องคิดใหญ่ เรื่องใหญ่จะโดนมองเป็นเรื่องธรรมดา ห้ามมองข้ามคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานใหม่ จัดมุมทำงานด้วยต้นไม้เล็กๆ ของฝาก ขนม ลูกอม ช่วยเสริมคนเมตตาการงานให้สำเร็จราบรื่นโดยง่าย
การเงิน เปลี่ยนแปลงรายรับ รูปแบบการใช้จ่าย ช่วงนี้บางสิ่งที่เข้าออกโดยตรงจะโดนตรวจสอบ การเงิน มีคนอยากรู้ที่มาที่ไป จะโดนต่อรองค่าแรง การทำงานเสริมยังได้รับเงินดี อาจได้ของมีค่าเพราะความเสน่หา
ความรัก บททดสอบมักทำให้คู่รักมีปากเสียง ครอบครัวมีเรื่องยากที่ต้องแก้ไข แต่ฟ้าหลังฝนจะดีกว่าเดิม คู่รักอาจเลิกราเพราะแคร์สายตาคนอื่น คนโสดจะโดนคนเข้ามาตกหัวใจ มักเป็นคนมีตำหนิมีเจ้าของแล้ว
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
เสียความมั่นใจ สภาพคล่องเพราะข่าวลือ สิ่งใดเลือกไปแล้วอย่าไขว้เขว เพราะเปลี่ยนใจไม่ได้ การลงทุนกับครอบครัวอย่าเทหมดหน้าตัก ความเกรงใจทำให้ติดลบ ทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้าน เด็กกำพร้าจะดี
การงาน ต้องมั่นใจ อย่าลังเล เจ้านายจะมองข้าม แต่คุณอาจเป็นที่สนใจของคู่แข่ง และคนภายนอก พวกเขาจะชื่นชมคุณ ว่างงาน ที่เก่าจะเรียกตัวกลับด้วยข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม คู่ค้าใหม่จะเปิดตลาดใหม่ให้เจ้าของธุรกิจ
การเงิน เสียเปรียบแต่ได้เรื่องคอนเน็กชั่น ติดลบเล็กน้อย ซื้อขายเท่าๆ ทุนเดิม แต่ดีในการดีลงานระยะยาว ช่วงนี้เหมาะจะเปิดบัญชี ซื้อกองทุน ทำสัญญาเกี่ยวข้องกับธุรกิจและตัวเลขมีมูลค่า เสี่ยงโชคต้องตามกระแส
ความรัก โดนรื้อประวัติเก่า จะเข้าหาใครหรือเป็นคนในวงสังคม จะมีคนสนใจประวัติความสัมพันธ์ของคุณ หากหย่าร้าง เลิกรา คนรักเก่าจะเป็นประเด็นไปด้วย คนโสดมีคนอยากสนิท เป็นคนหม้ายลูกติดเสน่ห์แรง
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ความรู้ ความสามารถอาจเกินเบอร์ เกินหน้าตาคนอื่น คนเก่ง คนรู้จริงต้องปิดปากเงียบ ช่วงนี้ไม่ใช่เวลาแสดงออก จะเป็นกระแสลบมากกว่าได้รับการสนับสนุน บ้าน ที่อยู่มีดวงโยกย้าย ปรับปรุงครั้งใหญ่
การงาน โยกย้ายมีปัญหา เรื่องเล็กๆ จะโดนเพ่งเล็ง คุมอะไรไม่ค่อยได้แต่แก้ไขไปตามขั้นตอน มักมีคนขัดใจ กันซีน คนอาวุโสในออฟฟิศจะได้แสดงความสามารถที่คนอื่นยอมรับ ฟรีแลนซ์ อะไรไม่ไหวพักก่อนจะดี
การเงิน จับจ่ายตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ รายรับอาจเข้ามาเกิน แต่อย่าลืมหาที่มาที่ไปจะได้ไม่สับสน ได้ค่าแรงเพิ่มเพราะความขยัน ของเก่า ตลาดสินค้า ที่ดิน บ้านมือสองโดดเด่นในชาวมังกร ของมีค่าจะหาย
ความรัก จะพบคนใหม่ที่คล้ายเดิมหรือดีกว่าเดิม แต่สไตล์ สเป็ก คล้ายคนเก่าๆ ของคุณเองอย่างมาก คนมีคู่ ช่วงนี้มีคนเข้ามาคั่นกลาง มีภาระให้ต้องดูแล อาจขาดความหวานกันไปบ้าง แต่ไม่ต้องกังวลใจ
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
การเดินทางของเวลาทำให้คุณต้องเร่งรีบ แม้คุณไม่ได้คิดเยอะ แต่มีกำหนดวาระให้ต้องทำตามเสมอ วุ่นวายกับโรงพยาบาล การรักษาที่ไม่จบสิ้น สิ่งลงทุนระยะยาว กำลังหนุนดวงให้ราบรื่น มีลาภจากเพื่อนฝูง
การงาน ทำงานได้เต็มที่ เจ้านายไม่ค่อยอยู่ แต่คอยกดดันสั่งงานจากระยะไกลสายตา อะไรที่ทำไม่ได้ ไม่ทัน อย่าฝืนรับมาเพิ่ม คนรับจ๊อบเสริม เงินดีงานเด่น เหนื่อยแต่คุ้มค่า กินอาหารเมนูไข่บ่อยๆ ช่วยลดอุปสรรคงาน
การเงิน รับเข้าไม่ยากจ่าย เก็บเงินเล็กๆ น้อยๆ แต่เวลาจ่ายควักเงินก้อน ได้เงินจากประกัน หรือเพราะความเสน่หาของคนรู้จัก มักมาในรูปแบบรางวัล จากความสำเร็จที่คุณนั้นสร้างเอาไว้ เสี่ยงโชค ต้องสวนทางคนอื่น
ความรัก มีโอกาสเปลี่ยนใจ จะมีคนที่รู้ใจตัวเอง ลดสถานะเป็นเพื่อน ด้วยความเข้าใจทั้งสองฝ่าย แต่คนที่ทำงานใกล้ใครบ่อยๆ เจอกันแทบทุกวัน จะมีคนลื่นตกหลุมรักกันจริงๆ คนมีคู่แล้ว มีลาภลอยมาจากคนรัก
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ทางจะเปิดออก ถึงเวลาเป็นผู้ชนะบ้าง แพ้มาบ่อยจนชินเกินไป เป็นสัปดาห์ที่จะได้ขยับ ก้าวหน้า งาน การค้า หรือการติดต่อประสานงาน อสังหาริมทรัพย์ได้โชคลาภ ทำบุญด้วยการงดกินเนื้อสัตว์แล้วจะดี
การงาน รับหลายหน้าที่ แบกหลายเรื่องแต่สนุก ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ คนในครอบครัวอาจเคืองคุณเพราะคุณทุ่มให้กับงาน มีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับสิ่งผิดพลาด ผู้ใหญ่จะให้โอกาสและรักษาเอาไว้ให้ดี งานจึงจะรุ่ง
การเงิน บัตรเครดิตและเงินสดจะให้ใช้คู่กัน อย่าเข้าหุ้นแต่ฉายเดี่ยว เชิงลงทุนหรือธุรกิจค่อนข้างราบรื่น ตกงานจะได้โอกาสจับเงินก้อนจากจ๊อบเสริม โยกย้ายงานเพิ่มรายรับ มีรายจ่ายกับบุตรหลานในบ้านเป็นหลัก
ความรัก คนอายุน้อยโดดเด่น จะวิ่งเข้าหาชาวราศีมีน อาจโดนบอกรักแบบตั้งตัวไม่ทัน โอกาสถ้าไม่พร้อม อยากเปิดเกมหัวใจ จะเสียใจทั้งสองฝ่าย ส่วนคนมีคู่ หาโอกาสไปทำบุญสังฆทานร่วมกัน ช่วยลดปากเสียง
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **