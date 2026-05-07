เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
งานเจรจาโดดเด่น แม้จะไม่ถนัดนัก แต่จะได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นหากคุณเปิดเกมเจรจา เข้าหาลูกค้า ผู้ใหญ่ คนมียศตำแหน่งด้วยตัวเอง หางานใหม่ยังไม่สมหวังเพราะเทียบดูแล้วอยู่จุดเดิมจะดีกว่า เพียงรอให้ความเบื่อผ่านพ้นไป การใช้จ่ายและลงทุนเลือกตามสะดวกได้ตลอดวัน อย่าหมุนทรัพย์สินเป็นเงินสด จะมีปัญหาได้ หาโอกาสทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ทำบุญสัตว์จรจัดช่วยปรับดวงสุขภาพให้ดีขึ้น
มีคนอินเลิฟ ทั้งวันอาจยิ้มคนเดียวหรือใจไม่ค่อยอยู่กับตัว ระวังใจตัวเอง หากคุณมีคนคบหาอยู่แล้ว เพราะคนข้างกายพร้อมเดินเครื่องเร่งหึงตลอดเวลา คนโสด มีเพศทางเลือกมาตีสนิท ความรัก ลุ้นสมหวังเพราะมีคนช่วยเหลือ
คนเกิดวันจันทร์
งานเดินหน้า คุยอะไรค้างเอาไว้จะได้เริ่มลงมือ ไม่เหมาะจะหางานใหม่ หรือเปิดประเด็นใหม่ สองสามวันนี้ เน้นเดินหน้าเรื่องเก่าไปสู่ความสำเร็จ ค้าขาย ลูกค้าจะกลับมา ข่าวลือทำให้ธุรกิจลำบาก ติดลบ การเงินใช้แบบประหยัด เลือกในส่วนจำเป็นและใส่ใจเรื่องของตัวเองเสียก่อน เข้าหุ้นและลงทุน ดีกับตลาดต่างแดนและการออมระยะยาว สุขภาพของผู้ใหญ่ ที่เคารพ จะไม่สบาย มีข่าวงานสีดำ
แรงสนับสนุนคนรักทำให้คุณขยัน หากโสด ช่วงนี้ชอบไปทำงาน ไปเรียน เพราะได้เจอหน้าคนที่แอบหมายปอง ง้อใครอยู่อาจต้องมูฟออนเพราะเป้าหมายไม่พร้อมเปิดใจ มีโอกาสเป็นสื่อกลางความรักให้กับคนใกล้ชิดได้สมหวัง
คนเกิดวันอังคาร
เปิดตัว ออกสินค้า ทำอะไรใหม่ๆ เป็นฤกษ์ดี แม้มีคนไม่เห็นด้วยหรือทำร้ายคุณได้เพียงคำพูดเท่านั้น งานที่ส่งผลกับคนหมู่มาก จากเคยมองข้ามจะได้รับการใส่ใจ ระวังเรื่องตัวเลข เงินสด การเบิกจ่ายที่ผิดพลาดและต้องร่วมรับผิดชอบ มีดวงเดินทาางไกล ไปแล้วดีแม้จะไม่สนุกนัก การลงทุนแบบสวนทาง ช่วยคืนกำไรให้ชาววันอังคาร หาโอกาสทำบุญหนังสือสวดมนต์ ช่วยปรับดวงการแข่งขัน
เน้นการซึ่งตรง คนเงียบๆ ซึนเคร่งขรึมมีคนมาชอบ แม้ความรักจะมีเรื่องของผลประโยชน์ครอบครัวอยู่บ้าง แต่คนโสดจะค่อยๆเปิดใจให้กับคนที่เข้ามา ความสัมพันธ์ที่มีเรื่องปิดบัง ถึงเวลาสะสาง อธิบาย แม้มีปากเสียงควบคู่
คนเกิดวันพุธ
จะไม่ได้รับโอกาส หรือความสำเร็จเพราะมีการวางตัวหรือต้องแบ่งเครดิตให้กับคนอื่น เรื่องเฮงๆ จะโดนหารออกเพราะสถานการณ์พาไป โดดเด่นกับการสอบแข่งขันหรืองานที่ทำคนเดียว การร่วมทีมรวมกลุ่มยังติดลบ เสื้อผ้าสีครีม ส้ม เทา ช่วยเรียกทรัพย์ ได้ใช้เงินแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สิ่งที่คนอื่นมองข้ามจะโดดเด่นสำหรับคุณ ทำกำไรเพราะคนอื่นไม่ใส่ใจ อสังหาริมทรัพย์มีลุ้นซื้อขายราคาดี
ผู้ใหญ่มองผ่าน แต่คบหากันได้ แฟนป้ายแดงอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ โดยรวมราบรื่นแม้อึดอัดบ้าง ส่วนคนแต่งงานแล้ว ระวังปัญหาภายนอกทำให้เข้าใจผิด ใส่ใจการโต้ตอบโซเชียลฯ กับหวานใจ ก่อน มีคนคิดเยอะชวนทะเลาะ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เร่งรีบอาจพลาด เดินเกมช้าจะได้เปรียบ ธุรกิจหรืองานประจำหากต้องออกตัวทีหลัง คุณจะได้เปรียบ แม้โดนเปรียบเทียบก็สามารถปิดจุดบอดได้อย่างสบายๆ งานประจำ บริวารจะแซงหน้าเจ้านาย ลูกน้องมีคุณภาพสูง คนจบใหม่อาจได้เงินดีจากจ๊อบเสริมมากกว่างานหลัก การลงทุนต้องตัดสินใจเองและต้องคิดไว โอกาสเพียงไม่กี่นาทีจะพลิกเกมธุรกิจ สุขภาพวันนี้ ระวังเรื่องกระเพาะอาหาร
ส่วนความเลิฟ คิดให้เยอะ ปัญหาในบ้าน เรื่องส่วนตัวที่อาจกระทบความสัมพันธ์ คุยกันตรงๆ จะได้ช่วยกันแก้ไข ไม่มีดวงเลิกรา ช่วงนี้บททดสอบหนัดหน่วงสำหรับคนมีคู่ ส่วนคนโสด มีคนดีๆ เข้ามาอยู่นอกสายตา ระวังจะเสียดาย
คนเกิดวันศุกร์
ของหายได้คืน ปัญหา เรื่องยุ่งๆ รอบตัวกำลังจะเบาบาง มีความผ่อนคลายมากกว่าเดิม สุขภาพ เจ็บป่วยไปทำงานไป ต้องฝืนร่าง การพักผ่อนและเวลาส่วนตัวจะโดนรบกวน ตัดสินใจเรื่องใหญ่ต้องเด็ดขาด แม้ไม่มั่นใจ อย่าหวั่นไหวกับคำชื่นชม ชักชวนให้ไปรวมกลุ่มหรือทำงานด้วย จะติดลบอย่างแรง ของเก่ามีค่า ไอเดียซื้อขายได้ราคา จะได้ต่อรองธุรกิจกับเงินร้อน ต้องรีบตัดสินใจ ฝันร้ายจะโชคดี
มีคนหึงหวงแม้ยังไม่ได้คบหา ถือเป็นสัญญาณที่ดีให้คนโสดแสดงความชัดเจนหากมีใจตรงกัน ส่วนคนมีคู่ โยกย้ายติดตามหรือไปอยู่กับคนรัก มีดวงออกจากงานเพื่อดูแลบ้าน เพศทางเลือก คนอายุน้อยเข้ามาหาเสน่ห์แรงมากๆ
คนเกิดวันเสาร์
อะไรที่เกิน อะไรที่ขาด ปรับจูให้เหมาะสม เงินสดจะเพิ่มพูน การช่วยเหลือที่นานมาแล้ว จะกลับมาตอบแทนคุณด้วยโอกาสหรือการแก้ปัญหา ที่ทำให้คุณพ้นเรื่องทุกข์ ลงทุนเด่นช่วงบ่าย ระวังเงินนอกระบบ การรับเงินแบบผิดๆ ทำให้ตกงาน กระทบชื่อเสียง ฟรีแลนซ์คึกคักกับตลาดทำเองขายเอง กินอาหารเมนูไข่ ทำบุญพระบวชใหม่ สิ่งติดขัดจะมีคนเช้ามาช่วยเหลือ ไมเกรนความดันมาทักทาย
การมีความรักค่อนช้างส่งผลดีกับการทำงาน แรงสนับสนุนหลังบ้าน ทำให้ชาววันเสาร์สำเร็จมากกว่าคนอื่น มีดวงจดทะเบียนสมรส เปิดตัวคนรัก คนในแสงไฟจะเฮงทั้งเรื่องคู่และงาน ด้านคนโสดระวังเข้าใจผิดว่าคิดมีใจ
