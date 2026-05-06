เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
งานจะมีความก้าวหน้าหลังเรื่องหนักๆ ช่วงนี้ไม่เด่นในการเป็นแนวหน้า แต่งานสายสนับสนุน คนเบื้องหลัง ตัวรองๆ ตำแหน่งชั่วคราวคล่องตัว ทำอะไรได้ดั่งใจ ความลับ งานที่คนรับรู้น้อยจะได้เงิน การลงทุนเด่นกับงานที่เป็นเจ้าของเอง ทำด้วยตัวเอง เป็นเจ้านายตัวเองเต็มตัว นักลงทุนช่วงเช้าสิ่งที่ถนัด สนใจถึงเวลาเปิดเกมซื้อขาย อย่าข้องเกี่ยวกับทองคำ หรือตลาดเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพ
ยิ่งหายิ่งไม่เจอ แต่คนรู้ใจตัวเองช้า ถึงเวลาเดินหน้าไปหาคนพิเศษ จะโดนปฏิเสธ มีคนหมดใจ จะรอ จะรัก ต้องใจร่มๆ พอมีโอกาสบ้าง แต่ให้เวลาฝ่ายตรงข้ามอีกสักนิด ด้านคนมีคู่การเงินในบ้านคนรักดูแลได้ดี มีดวงติดต่อกับคนรักเก่า แต่ไม่เหมาะจะพบหน้า จะมีเรื่อง
คนเกิดวันจันทร์
ความมั่นใจ มั่นหน้า จะได้พบเจอ คนที่มั่นเกินเบอร์แต่เป็นอุปสรรคในการทำงานบางอย่าง งานประจำ ต้องแข่งกับเพื่อนร่วมงานตัวเอง ธุรกิจไปได้ช้าๆ ไม่โดดเด่นในสายงานตัวเองนัก หาเช้ากินค่ำ การเปลี่ยนหน้าเจ้านาย งานจะปังกว่าเดิม การใช้จ่ายดีขึ้น รายรับทยอยเข้ากระเป๋า ตกค้างจะได้เงินตกเบิก แต่ไม่เหมาะจะลงทุนกับสหายหรือครอบครัว สุขภาพวันนี้ภูมิแพ้ ไซนัส รบกวนตลอดทั้งวัน
มีคนแอบส่องแอบติดตาม แต่ไม่เข้าหาคุณโดยตรง ความโสดทำให้มีคนคาดหวัง อยากสนิท อยากสานสัมพันธ์ แต่ไม่มีใครตกหัวใจคุณได้ตรงๆ ด้านคนแต่งงานแล้ว สิ่งของเล็กๆ เซอร์ไพรส์ในวันธรรมดา ช่วยให้ครอบครัวราบรื่น ทักเตือนเรื่องการใช้เงินกันบ้าง จะดีระยะยาว
คนเกิดวันอังคาร
ผู้หญิงสูงวัย คนอาวุโสกว่าจะสนับสนุนชาววันอังคาร ต้องวิ่งหาโอกาส อยู่นิ่งๆ จะติดลบ วันนี้ดีลธุรกิจ เปิดซอง สอบแข่งขันค่อนข้างเด่น จะสมหวังในสนามที่เคยผิดหวังบ่อยๆ ต้องจ่ายเงินเพื่อรักษาของมีค่า ซื้อของเก่าแทนของใหม่ มีรายจ่ายนอกแผนและอยู่กับเรื่องจำเป็น ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับรองเท้า หรือฟกช้ำบาดเจ็บ ยานพาหนะ การเดินทางระยะสั้น คนต่างถิ่นที่รู้จักจำพาความสำเร็จและสนับสนุนดี
อย่าคิดเยอะกับสิ่งที่เกินควบคุม ความรักจะพัง หากแคร์คนอื่นมากกว่าคนตรงหน้า มีคนที่หายหน้ากลับมาขอโอกาส ใจว่างๆ มีคนให้คิดถึง แต่ยังไม่กล้าคุยไม่กล้าติดต่อกลัวอีกฝ่ายเบื่อหน้า ใครอยากรีเทิร์นคุณจะคิดเยอะ เพราะมีคนใหม่ที่เข้ามา ดีกว่าคนเดิมที่เคยเลิฟ
คนเกิดวันพุธ
ความวุ่นวายกลายเป็นเรื่องสนุก เป็นกลางสัปดาห์ที่คุณอาจปิดงานได้ก่อนกำหนด คุยกับคนอื่นเยอะๆ ความหลากหลายทำให้ได้งานหลายมิติ อย่าตัดสินใจแทนคนอื่นจะเดือดร้อน ให้รอจังหวะแล้วธุรกิจจะไม่ติดลบ ใครเดินทางไกลเผื่อเวลา วัน ไว้สำหรับการเคลื่อนเวลา เก็บออม ทำสัญญาใหม่ ราบรื่นหลังเที่ยงวันไปแล้ว หาโอกาสทำบุญกับคนป่วยติดเตียงจะช่วยเปิดดวง ลดเรื่องติดขัด
คนอยู่ในสถานะแฟน อาจลดสถานะเป็นคนรู้จัก จากการด้วยดี เป็นเพื่อนที่ดีมากกว่าคนรู้ใจ คนในเครื่องแบบเสน่ห์แรงกับรักต่างวัย เพศทางเลือกอย่างอนกันนาน อย่าคิดมาก เพราะคนข้างกายพอดี พอใจกับความเป็นตัวคุณเองอที่เป็นอยู่ คนหย่าร้าง เรื่องใกล้จบในเร็วๆ นี้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานประจำมีความคล่องตัว คนรอบตัวให้เวทีและเคารพสิทธิ หน้าที่รับผิดชอบทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น แต่การทำอะไรใหม่ๆ ยังไม่ได้รับการยอมรับ ไม่มีใครอยากได้ภาระเพิ่มแม้ทำให้มีผลงานดีๆ ธุรกิจขนาดเล็ก มีคนอยากร่วมทุน หรือชักชวนขยายกิจการ คุยได้แต่อย่ารีบตกลง คุณมีโอกาสเลือก ต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ต้องรับผิดชอบเรื่องของตัวเองและบริวารตามตำแหน่ง ฝันร้าย เรื่องทุกข์ มีลาภลอยเป็นของแถม
คบหากันเล่นๆ คนคุยแก้เหงา ความสัมพันธ์ระยะสั้นมีคนลื่นจริง พวกเขาจะปากแข็งไม่คุยกันตรงๆ แต่แอบหึงหวงเล็กๆ งอนในใจ หากสังเกตจะพบคนเสียอาการ ส่วนคนมีคู่ช่วงวันนี้พูดคุยกันดีๆ แรงสนับสนุนของคนรักทำให้ปัญหานอกบ้านง่ายดาย มีข่าวทายาทคนใหม่
คนเกิดวันศุกร์
ความกดดันทำให้คุณโดดเด่น แต่ไม่สามารถทำงานเป็นทีม การรวมกลุ่มเป็นเรื่องยาก ฉายเดี่ยวทำคนเดียวนั้น คล่องตัวและสำเร็จง่ายกว่า หางานใหม่ ลุ้นธุรกิจยังมีข้อเปรียบเทียบจากคนที่ชั่วโมงบินสูงกว่า ค้าขายยอมลด ยอมเปลี่ยนแปลงจุดยืน หรือสู้กันด้วยแผนการตลาดที่เหนือกว่า จะได้ภาระการเงินเพิ่มจากคนรู้จัก การลงทุนดีกับตลาดระยะสั้น ทำบุญสังฆทานสด ช่วยหนุนดวงการเงินและสุขภาพ
หยุดความสัมพันธ์เอาไว้ไม่เสียหาย คนไม่มั่นใจ จะเซฟตัวเองต่อการโดนหลอก คู่ที่เลิกราไปแล้ว มีโอกาสกลับมาพบหน้า มีภาระของบุตรหลานที่ต้องร่วมกันดูแล แต่มีคนได้ทรัพย์สินของคนรักเก่า และมักเป็นเรื่องมรดก หรือให้เพราะความเสน่หา คนมีคู่จะโดนจับผิดบ่อยๆ
คนเกิดวันเสาร์
ตั้งสติกับเรื่องเล็กๆ คุณบริหารจัดการได้ดี เพียงแต่อย่าแก้ไขปัญหาคนเดียว วันนี้เปิดทางกับคนจบใหม่ คนเริ่มต้นใหม่ ประสบการณ์ติดลบแต่ใจเต็มร้อย จะได้งานไวกว่าคนอื่น ขยับ มีจ๊อบมาก แต่เวลาส่วนตัวน้อย อาจเสียมิตร โดนคนสนิทบ้วนมิตรภาพ เพราะคุณทุ่มกับงานและการเรียนมากไป การใช้จ่ายแบ่งเก็บได้บางส่วน เงินเก็บปลอดภัย ลงทุนเป็นสิ่งของ เก็บเป็นทรัพย์สินดีกว่าเงินสด
ความเลิฟไม่ค่อยสบายใจ อาจได้พัก คิดเยอะ คิดหนัก คนมีคู่ มักมีคนเข้ามาคั่นกลาง ตั้งใจเข้ามาจีบ มาชอบ โดยไม่ได้สนใจสถานะของคุณ ส่วนคนโสด การแสดงออกว่ารักชอบใครบ้าง ใส่ใจเป็นพิเศษ เป็นเสน่ห์ของคุณในช่วงนี้ คนหม้ายใจว่างๆ ลุ้นรักใหม่วัยใกล้ๆ กัน
