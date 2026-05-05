เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
วันของการแก้ตัว ปรับตัว อย่าคิดเยอะกับข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น แต่เดินหน้าเข้าหาปัญหา กลุ่มคน งาน แล้วทางจะค่อยๆ เปิดออก สุขภาพรบกวนการทำงานและการเรียนอยู่บ้าง แต่ยังไหว การโยกย้ายติดขัดเรื่องอายุ หรือการวางตัวเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ใช้จ่ายเบาๆ แม้จะเป็นต้นเดือนที่เงินสะพัด เข้าหาสถาบันการเงินต้องกล้าพูดเพื่อรักษาผลประโยชน์ ยานพาหนะให้ลาภ ทำบุญหนังสือสวดมนต์จะดี
สิ้นสุดทางเพื่อน เพราะคนโสดอาจได้สละสถานะเหงาๆ ในเร็ววัน ความตรงไปตรงมา สม่ำเสมอ สิ่งธรรมดาที่ดูพิเศษ จะชนะใจคนที่ลุ้นมานาน หรือคนที่เคยผิดหวังมาบ่อยครั้ง พวกเขาจะเปิดโอกาส คนมีใครข้างกายแล้ว ระวังการใช้เงินเปย์คนรักที่อาจมากเกินไป จะติดลบ
คนเกิดวันจันทร์
แสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ สิ่งที่งม ไร้ทิศทางมานานจะเริ่มเห็นหนทาง วางเรื่องใด ปัดฝุ่นแล้วลุกขึ้นสู้อีกครั้ง เป็นกลางสัปดาห์ที่คุณจะขยัน เริ่มมีไฟกับเรื่องรอบตัวและหยิบทำ เริ่มช้าแต่ชัวร์ ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใคร สัปดาห์นี้จะมีเรื่องเก่าๆ กลับมาให้พิจารณา เชิงธุรกิจ ถึงเวลาตัดส่วนเสีย เพิ่มส่วนเด่น การใช้จ่ายยังต้องวางงบให้เหมาะสม อย่าเพลินกับของมันต้องมี คนในบ้านจะไม่สบาย
รวมไปถึงดวงความรัก มีคนกลับมาคุยมาขอโอกาส คนสนิทอาจเปลี่ยนไปแบบเก้อๆ เขินๆ เพราะพวกเขาคาดหวังความสัมพันธ์ที่อยากสานต่อ คุณมีโอกาสเลือกนะ ไม่จำเป็นต้องรีบร้อน ส่วนคนมีคู่เรื่องยุ่ง คิดเยอะ ให้คนรักช่วยเหลือ พวกเขาทำได้ดีและสบายใจมากๆ
คนเกิดวันอังคาร
หลีกหนีความวุ่นวาย ลองใช้ชีวิตไม่ตรงตารางบ้าง ดวงคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี เปลี่ยนร้านอาหาร เปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือเวลาเข้าออก ค้าขายอย่าให้ใครต่อรอง รับยอดอะไรมา จำเป็นต้องใช้เลขเหล่านั้นจะเป็นมงคล เสื้อผ้าโทนชมพู ครีม ส้ม กระตุ้นเรียกทรัพย์ ว้าวุ่นกับอสังหาริมทรัพย์ ธุระของทางบ้านจะเข้ามารบกวน ต้องยื่นมือช่วยเหลือญาติพี่น้อง ลงทุนตลาดต่างแดนต้องระมัดระวัง
นอนน้อย คิดเยอะเรื่องหัวใจ จะโสดหรือมีเจ้าของวันนี้ จิตใจไม่ค่อยอยู่กับตัว มีคนในใจอยู่แล้วทำให้ปิดกั้นคนใหม่ๆ ที่เข้ามาแบบอัตโนมัติ อยากง้อต้องออกตัว เก็บมานาน ถึงเวลาคนรอบตัวจะรู้ว่าคุณชอบใคร ส่วนคนมีคู่แล้ว อีกฝ่ายจะพูดก่อน เป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อปรับจูน
คนเกิดวันพุธ
จะโดนตัดสินด้วยคำพูด ต้องเข้าร่วม แบ่งพรรคฝ่าย ทั้งๆ ที่ลำบากใจ แต่เพื่อให้สิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าไปสู่ความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องทำ สุขภาพ เจ็บป่วยจะดีขึ้น ลงทุนกับเรื่องที่อยู่ โยกย้าย ซ่อมแซม หากซื้อขายต้องยอมขาดทุน ฟรีแลนซ์ระวังโดนโกง อาจต้องเก็บมัดจำไว้เพื่อความอุ่นใจ อุบัติเหตุเล็กๆ ในบ้าน ในที่ทำงานอาจเกิดขึ้น เสริมหนุนดวงให้ไปช่วยงานสีดำ เพื่อปัดเป่าเรื่องทุกข์ ล้างดวงเป็นคนใหม่
พุธกลางคืนเสน่ห์แรงกับคนอายุน้อย ส่วนพุธกลางวัน คนมีตำหนิ ประวัติเก่าเยอะๆ จะเข้ามาตกหัวใจ มักเข้าไปอยุ่ท่ามกลางความสัมพันธ์ของคนอื่น หากเป็นคนในแสงไฟต้องระวังตัวให้มาก เพราะจะส่งผลกระทบกับงานโดยตรง คนโสดรักต่างถิ่นจะเข้ามาหา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีความสำเร็จปุบปับ โอกาสที่วิ่งเข้าหาแบบไม่ตรงปก ไม่ตรงใจ แม้เป็นเรื่องที่ดี และให้ชาววันพฤหัสบดีเร่งตัดสินใจเพื่อเลือก มีความกดดัน แม้ปลายทางสดใส อย่าฟังคำแนะนำคนอื่นมากจะสับสน มนุษย์เงินเดือนจะปฏิเสธนายจ้าง สิ่งที่คิดทำอาจแตกต่างจากคนอื่น แต่มันทำให้คุณโดดเด่นและสร้างเงินได้ในเร็วๆ นี้ หาเช้ากินค่ำเงินดีกับลูกค้าเก่าที่แนะนำกันปากต่อปาก เชิงการลงทุนดีกับสิ่งที่คุ้นเคยและต่อยอด
สุขภาพกับความรักทำให้ห่างเหิน มีดวงเจ็บป่วย หายหน้าจากคนรัก หรือได้เฝ้าไข้คนรู้ใจ คนกำลังลุ้นทายาท ถึงเวลาบำรุงสุขภาพและประคับประคองหากกำลังตั้งครรภ์ คนโสดคนที่กวนใจบ่อยๆ จะหายหน้าหากรู้ใจตัวเอง ต้องรีบง้อคืนดี โดนเทหายไวเพราะคนใหม่เข้ามา
คนเกิดวันศุกร์
สิ่งที่เสร็จแล้วจะโดนแก้ไข รื้องานเก่าเพื่อพัฒนาให้ดีกว่าเดิม ตกงานจะได้งานใหม่ แต่หากอยากย้าย จะโดนที่เก่ารั้งตัวเอาไว้ เป้าหมายของนายจ้างบาร์สูงกว่าเดิม อึดอัดแต่คุณทำได้มั่นใจเข้าไว้ คนในเครื่องแบบ ระวังปัญหาการเงินที่มาจากญาติพี่น้อง มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือ สุขภาพกระเพาะอาหาร ระบบการกินอาหาร ยารักษาโรคอาจมีปัญหา เสริมดวงวันนี้ กินอาหารเมนูไข่แล้วจะปังทุกรันเวย์
ความรักทำให้คุณเข้มแข็ง ขยันกว่าเดิม มีแรงใจในการไปเรียนไปทำงาน แต่หากโสด อย่าตกหลุมรักคนแปลกหน้าที่รู้จักกันไม่นาน มีความผิดหวัง และอาจทำให้มองหน้ากันไม่ติด เพราะคุณยังต้องเจอกันบ่อยๆ รักออนไลน์ คนแอบชอบ ลองขอออกเดต อาจง่ายกว่าที่คิด
คนเกิดวันเสาร์
ปุบปับรับโชค โอกาส เพราะมีคนเสียสละ อาจได้วางแผนที่จะทำเพราะโอกาสใหม่ที่ตั้งตัวไม่ทัน การเรียนเด่น โลกใบใหม่ที่คุณจะได้ทุ่มเท มีดวงออกจากงานเพื่อเรียนต่อ หรือลาออกเพื่อรับผิดชอบครอบครัว การเงินวันนี้ หากใครมายืม เปลี่ยนเป็นช่วยลงแรง ช่วยคิด จะดีมากกว่า เป็นวันเหมาะจะติดต่อราชการ คนธรรมดามีลุ้นงานในเครื่องแบบ ทำบุญคนหูหนวกเป็นใบ้ เสริมคนสนับสนุนและการแข่งขัน
ร้อนหนาว ปัญหาหรือสุขมีคนอยู่ข้างๆ อย่าหัวร้อนใส่คนรัก เพราะหากมีปากเสียงช่วงนี้ กว่าจะหายโกรธกินเวลาหลายวัน แรงสนับสนุนจากเพื่อน ทำให้คนโสดทำความรู้จักเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น อย่าพึ่งท้อหากไม่ใช่คนในสเป็ก ยังพอมีลุ้นขอให้ใจเย็นๆ เอาไว้ก่อน
