เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การงานและการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี คนว่างงาน แม้งานไม่เด่นแต่เป็นที่รักของญาติพี่น้อง ธุระครอบครัวจะวิ่งเข้ามาหา มีโอกาสพบปะคนเก่งๆ จะไม่ได้ใช้วุฒิที่เรียนมา เพราะงานตรงหน้าท้าทายและสนุกมากกว่า ระวังโดนคัดลอกผลงาน หรือคนอื่นจะขอแจมเครดิตด้วย การเงินเก็บเก่ง ไม่ค่อยอยากจ่ายเงินก้อน การลงทุนราบรื่นตลอดวัน จะตลาดเล็กใหญ่ อะไรถือเอาไว้นานๆ ได้เวลาปล่อยของ สุขภาพทรงตัว
รักแล้วแต่ไม่มั่นใจ มีคนกลัวผิดหวังเสียใจ เลยปฏิเสธคนที่เข้ามา ด้านคนมีคู่ ช่วงนี้หากคนรักชวนลงทุน ชวนทำงาน จับมือแล้วลุยได้ทันที รักออนไลน์ คนแปลกหน้า อาจเซอร์ไพรส์กลายเป็นคนคุ้นเคย ปากเสียงมีบ้างพอเป็นสีสัน ระยะทางทำให้คำตอบชัดเจนกับใครบางคน
คนเกิดวันจันทร์
การตัดสินใจจะส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก แต่ห้ามอ่อมแรงให้คนอื่นเห็น เป็นวันที่คุณจะต้องเข้มแข็ง ท่ามกลางเรื่องรอบตัวที่อ่อนไหว เริ่มต้นใหม่ไปได้สวย ธุรกิจที่ใช้บ้านเป็นออฟฟิศ คุณมีโอกาสกับลูกค้ารายใหญ่ที่มากปัญหา แต่ดีลได้ในระยะยาว การลงทุนเป็นมงคลในช่วงบ่าย การคุยเรื่องมรดก ทรัพย์สิน การแบ่งผลประโยชน์ ต้องเจรจาเองจะปัง อย่ามีคนกลาง สุขภาพเจ็บป่วยอาการดีขึ้น
เรื่องหัวใจไม่อยากพูดถึง งอนโกรธกันอยู่ และยังไม่พร้อมตอบคำถามคนรอบข้าง คนในแสงไฟ ความรักของคุณจะสนับสนุนทางอ้อม กับโอกาสในการจับงานใหม่ ระยะทางทำให้มีคู่แทรก คนโสดมักพบคนมีเจ้าของ อย่าให้โดนหลอกเพราะความรักและไว้วางใจ
คนเกิดวันอังคาร
คนชั่วโมงบินสูง ประสบการณ์เยอะจะเข้าช่วยเหลือ อุปสรรค ปัญหาติดขัด ยอมรับและเปิดใจคุณจะผ่านมันไปได้ จะได้กลับบ้าน มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเรื่องด่วนๆ ได้เทงานเพื่อการพักผ่อนจริงจัง ตกงานยังไม่สมหวัง แต่เก็บจ๊อบเล็กๆ ทำไปก่อน ระวังเรื่องขัดใจกับคนมียศตำแหน่ง การใช้จ่ายไม่น่ากังวล จ่ายเยอะกับการซ่อมบ้านซ่อมรถ สุขภาพ ใส่ใจระบบน้ำในตัว หรือค่าเกลือแร่ในร่างกายอาจมีปัญหา
ความรักเข้าทางสายมู แต่ให้ระวังโดนหลอกให้เปย์เพราะความคาดหวังเรื่องหัวใจ ไปไหนมาไหน เสน่ห์แรงกับคนที่พบเจอกัน คนโสดต้องวางตัวดีๆ จะสลับคิวไม่ทัน หรือรถไฟชนกัน ส่วนคนมีคู่ วันนี้เป็นวันดีที่จะเปิดเกมคุยสิ่งที่คาใจ หรือบอกข่าวดีกับคนในบ้าน
คนเกิดวันพุธ
คนมั่นใจจะผ่านทุกเรื่อง เป็นวันดีที่จะยอมถอย ยอมลดอีโก้เพื่อส่วนรวม แม้คุณไม่ผิด แต่เป็นการเปิดทางวิธีการใหม่ๆ ในการเข้าหาคนอื่น มีดวงตกงานแบบสมัครใจ ฟรีแลนซ์จะพลิกเกมได้งานระยะยาว หรือโดนชวนทำงานประจำ การเงิน จ่ายกับเรื่องกินเรื่องเที่ยว แบ่งทำบุญเกี่ยวกับคนพิการทางสายตา ช่วยปรับดวงการแข่งขันและคนเกื้อหนุนเมตตา นอนหลับพักน้อย มีความเครียดไม่ไม่บอกใคร
สัตว์เลี้ยงในบ้านช่วยฮีลใจความรัก จะโสดหรือมีคนกำลังคบหา การใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงในบ้าน ช่วยปรับจูนดวงความเลิฟให้เข้าที่เข้าทาง เพศทางเลือกทั้งเพศเดียวกัน ทั้งคนต่างเพศอยากเข้ามาดูแล อยากสนิทด้วย คนโสด ใครเข้ามาก็แพ้คนในใจไปเสียหมด
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เป็นวันที่คุณจะแบกหลายเรื่อง ทั้งทำเพิ่มเองหรือรับภาระชั่วคราวแทนคนอื่น นักลงทุนต้องลงไปลงแรง และลงเงิน ต้องตรวจสอบสิ่งที่เพื่อนร่วมงานทำไว้เพื่อกันข้อผิดพลาด อย่าปล่อยผ่านแม้ว่าไม่เคยมีปัญหา การหางานใหม่ยังไม่ปัง ไม่โดนใจ หรือคุณจะปฏิเสธนายจ้างเพราะสวัสดิการไม่น่ารัก ใช้จ่ายเพลาๆ ลงบ้าง แต่ระยะนี้มักมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยวขนม จะดีลอะไร ได้เวลานาทีทองแล้ว อย่ารอช้า
การเงินลื่นไหลเพราะการเลิกรา จะได้เปรียบ ผลประโยชน์ ค่าเลี้ยงดู ทรัพย์สินจากคนเคยรัก โสดว่างๆ อยู่ให้ห่างแอพหาคู่ คนมีเจ้าของแล้ว วันนี้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นเพราะการให้กำลังใจ การอยู่ใกล้ๆ วันธรรมดาก็พิเศษ แม้ว่าข้างนอกมีปัญหามากมาย ทายาทใหม่ยังต้องรอ
คนเกิดวันศุกร์
สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้กำลังจะเกิดขึ้น มักอยู่นอกแผน นอกการคาดหมาย เซอร์ไพรส์ชาววันศุกร์ แล้วแต่ละคนจะพบกับเรื่องส่วนตัวหรืองาน การเรียนที่กำลังเผชิญอยู่ ยานพาหนะให้ลาภ จะโดนเทธุรกิจ อย่าติดใจ เพราะคุณจะเจอคู่ค้าหรือนายจ้างดีกว่าเดิม การใช้จ่าย เน้นตัดเก็บตั้งแต่ต้นทาง ลงทุนกับเงินสกุลต่างชาติ ธุรกิจต่างแดนเข้าทางกับดวง ต้องใจร้าย ปฏิเสธการขอหยิบยืมจากคนรู้จัก
สุขภาพของคนรักไม่ค่อยแน่นอน การเจ็บป่วยของคนรู้ใจอาจต้องสังเกต พวกเขาจะไม่บอกคุณตรงๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เข้าหาคนโสดร่วมออฟฟิศ บุคคลสาธารณะ ระวังสถานะหัวใจจะลดงานลดความนิยม เพศทางเลือก ปัญหารักสามเส้า ความไม่ชัดเจน กำลังก่อตัวเงียบๆ
คนเกิดวันเสาร์
เรื่องเล่นจับทำเป็นเรื่องจริง งานประจำอาจติดขัดเรื่องการติดต่อประสานงาน เจรจา ต่อรอง ยังมากข้อโต้แย้ง หรือการคาดหวังจากคนหลายฝ่าย ถ้าไม่แน่ใจ รอคนที่มีอำนาจมาตัดสินจะไม่เดือดร้อน ฟรีแลนซ์จะได้ต่อรองกับลูกค้า บางเรื่องห้ามใจดีจนติดลบ งาน ธุระที่ทำในยามวิกาล ส่งผลดีกับสภาพคล่องเงินในกระเป๋า สุขภาพ ใส่ใจเรื่องระบบทางเดินหายใจ ไมเกรน ระบบเลือด จะดีที่สุด งดเสี่ยงลาภลอย
ความรักเด่นกว่างาน การเรียนแพ้ทางคนใส่ใจ คนที่ตั้งใจจะโสด อาจโดนคนธรรมดาบางคนตกหัวใจแบบไม่ทันตั้งตัว และเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แต่ออกตัวแสดงตัวมาก จะกระทบในเรื่องอื่นตามมาด้วย ส่วนคนมีคู่ ถึงเวลาเข้าชาร์ตเรื่องส่วนตัวของหวานใจ
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **