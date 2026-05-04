ททท. รุกตลาดมาเลเซีย ดัน “UTMB Betong 2026” หนุนไทยสู่ Medical & Wellness Hub

ททท. รุกตลาดมาเลเซีย ดัน “UTMB Betong 2026” ยกระดับเมืองเบตงสู่สนามวิ่งเทรลโลก ชู Sport Tourism พร้อมกับหนุนไทย สู่ Medical & Wellness Hub
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ายุทธศาสตร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ผ่านกิจกรรม “Amazean Jungle Thailand by UTMB 2026” หรือUTMB Betong ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม2569 มุ่งขยายฐานนักวิ่งและผู้รักสุขภาพจากประเทศมาเลเซีย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ควบคู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ขานรับนโยบาย ผลักดันประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Wellness Hub) ของโลก
มงคล วัตตะโร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ เปิดเผยว่า ตลาดมาเลเซียเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชื่นชอบการออกกำลังกาย (Sport Enthusiasts) ที่มองหาประสบการณ์ใหม่และท้าทาย ผนวกการเดินทางท่องเที่ยว ที่สามารถเก็บเกี่ยวความประทับใจกลับบ้าน
โดย UTMB Betong 2026 ถือเป็นแม่เหล็กสำคัญ ในการดึงดูดนักวิ่งชาวมาเลเซีย เข้าสู่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งมีความได้เปรียบทั้งด้านระยะทางที่ใกล้ เดินทางสะดวก และความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม
สำหรับการแข่งขันในปี 2569 มีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันกว่า 3,000 คน มาจากมาเลเซียกว่า 800 คน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในอำเภอเบตงและจังหวัดใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมต่อยอดให้เกิดการเดินทางซ้ำ ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตลอดทั้งปี
ผู้อำนวยการ ททท. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า UTMB Betong ไม่ได้เป็นเพียงรายการแข่งขันกีฬา แต่เป็นเวทีระดับนานาชาติ ที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทาง ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้กีฬาเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ประเทศในระยะยาว
ความสวยงามของ อ.เบตง จะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของงาน UTMB อย่างแพร่หลายทั่วโลก ททท. วางเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมให้ 4 จังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย สงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล ไม่ใช่เป็นเพียงจุดผ่านแดน แต่เป็น ‘Strategic Gateway’ ที่ทำหน้าที่ต้อนรับ สร้างความประทับใจแรก และกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสู่พื้นที่ท่องเที่ยวศักยภาพทั่วประเทศ
