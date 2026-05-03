เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ความผิดพลาดทำให้คุณพลิกเกมได้ดียิ่งขึ้น งาน เงินอยู๋ในสถานการณ์พร้อมสู้วิ่งชน พร้อมบวกตลอดเวลา ตั้งรับกับทุกสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ยื่มหมูยื่นแมวแล้วจะได้ในสิ่งที่รอคอย งานต้องประสานความร่วมมือกันคนอื่น แต่อย่าให้ความลับในการทำงานรั่วไหล การใช้เงิน มีคนช่วยใช้ไม่ได้ช่วยหา รายรับมีที่ไปกับความรับผิดชอบ โชคสัตว์สองเท้า มาทั้งโอกาสและเงิน แต่บั่นทอนดวงสุขภาพ
คนใกล้ตัวจะมาบอกรัก หรือคุณอาจแพ้บรรยากาศสารภาพกับใครสักคน ผู้ใหญ่จะเปิดดีลเตรียมสู่ขอ จัดงานมงคลโดยไม่ต้องเอ่ยปากขอ สุขภาพยังเป็นอุปสรรคของคนที่ลุ้นทายาท พ่อแม่ลูกติดเสน่ห์ทำงาน มีคนเข้าหาเพียบ
คนเกิดวันจันทร์
มีคนอยากใส่ใจเรื่องส่วนตัวของคุณ ความเป็นส่วนตัวจะเป็นประเด็นส่วนรวม แต่ส่งผลดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาหารเมนูไข่เสริมดวงการแข่งขัน งานเยอะเงินน้อย ทดลองทำมากกว่าลงแรง เพื่อแลกกำไรค่าจ้าง ตั้งหน้าจอโทรศัพท์ด้วยรูปการ์ตูนโปรดจะกระตุ้นโชคลาภ จ่ายเงินกับวิถีติ่งคนโปรด เรื่องเรียน งานใหม่เข้ามาแลกกับการเสียความเป็นส่วนตัวบางอย่าง แต่หากจับทำจะอนาคตไกล
อย่าหัวร้อน ใจร่มๆ แล้วฟังกันดีๆ ความสัมพันธ์วันนี้มีสีสันเพราะแรงปะทะจากคนรอบตัว ลดแรงหึงหวงลงบ้างจะดีที่สุด คนโสดเริ่มมองเห็นว่าใครคิดจริงจัง หรือเข้ามาเพื่อฆ่าเวลา คนที่ช่วยควาามรักของเพื่อน ดวงคุณจะดีไปด้วย
คนเกิดวันอังคาร
เรื่องเข้าใจผิดของคนอื่นจะเดือดร้อนถึงตัวเอง ได้ปะทะกับคนเรื่องเยอะ มากความ มากคน ขาดความเป็นส่วนตัว ต้องอดทนท่ามกลางความกดดันที่ไม่สิ้นสุด อีกไม่กี่วันจะดีขึ้น แล้วชาววันอังคารจะเป็นยอดมนุษย์ เพศทางเลือกจะเสริมดวง งาน โอกาสจะมาจากพวกเขา อย่าลงทุนกับคนสนิทและครอบครัว จ่ายเงินกับยานพาหนะ การเดินทาง ระวังอุบัติเหตุที่เกิดนอกบ้าน มีคดีความเข้ามาให้ร่วมรับรู้
อินเลิฟฝ่ายเดียว พยายามเก็บทรงแต่ไม่ค่อยอยู่ คนว่างๆ มีรุนน้องมาปลื้ม อาจเป็นคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เรียน ด้านคนมีแฟน มีเรื่องปิดบังเพื่อความสบายใจอีกฝ่าย เพศทางเลือก มีคนนอกสเป็กเข้ามาตีสนิท ทำให้สับสนคิดถึงบ่อยๆ
คนเกิดวันพุธ
ความพยายามยังไม่จบสิ้น แต่งตัวสบายๆ ช่วงสองสามวันนี้ การทำงานหรือเรียน จะเดินหน้าแบบสบายไปด้วยไม่กดดันเกินไป มีข่าวดีเกี่ยวกับงานเรื่องภาระ ตำแหน่ง แต่เงินเดือนอาจยังไม่ขยับ คนในเครื่องแบบจะเกี่ยวข้องกับคดีความและคุณกำลังเสียเปรียบ เสริมดวงช่วงนี้ หาโอกาสบูชาไหว้กษัตริย์นักรบเพื่อเปิดดังปัดเป่าอุปสรรค โชคลาภมาพร้อมกับค่ายา ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
คนว่างๆ ใจไม่ค่อยอยู่กับตัว กล้าๆ กลัวๆ จะติดต่อคนพิเศษ กลัวรบกวน กลัวรำคาญ แต่ก็อยากคุยด้วย ส่วนคนมีคู่นัดหมาย แผนต่างๆ จะเปลี่ยนเพราะเรื่องด่วน ง้อใครจะสำเร็จเพราะการคุยกันตรงๆ รักรีเทิร์นจะมีคู่แข่งหัวใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีเรื่องอมยิ้มได้ทั้งวัน ความธรรมดา ใส่ใจของคนรอบตัว ทำให้คุณรู้สึกพิเศษ หรือการเข้าไปดูแลคนอื่น ทำให้ใจฟู ทำทานด้วยขนม เครื่องดื่ม งานติดงานเร่งจะสำเร็จด้วยดี การเงิน เพลาๆ กับการรีบควักจ่าย บางเรื่องต้องเก็บไว้ การลงทุนระยะยาวดีต่อดวงชะตา จะได้เงินจากคดีความ ส่วนแบ่งธุรกิจ สุขภาพไมเกรน ความดันโลหิตยังน่าหนักใจ อย่าอินกับเรื่องทุกข์ที่คนรอบตัวอยากเข้ามาปรึกษา
มีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม ครอบครัวของคนรักจะเปิดทางให้คุณพบหน้าคนรู้ใจ หรือได้เจอบุตรหลานของตัวเอง คนเสน่ห์แรง ช่างเจรจาจะมีเพศทางเลือกมาติดพัน โดนเท อกหักอาจหายไว เพราะคนใหม่เข้าชาร์ตไวเกิน
คนเกิดวันศุกร์
อึดอัดแต่ต้องทำ เน้นตามคำสั่ง ตามน้ำ ตามระบบมากกว่าถูกจริตตนเอง สมัครสอบต่างๆ โอกาสไม่มาก เพราะการตั้งธงของฝ่ายตรงข้าม ทำให้คุณทำตัวลำบาก ค้าขายดีกับตลาดเก่า ที่เปลี่ยนวิธี ปรับลดขนาด การขายจะคล่องตัว วันจึ้งๆ กับการเปิดบัญชี ซื้อมือถือใหม่ หรือลงทุนกับกองทุนต่างๆ ที่สนใจ ไม่เหมาะจะตัดผม จะกระทบเรื่องลุ้นๆ ให้นกกว่าเดิม เสียเพื่อนเพราะผลประโยชน์
ใกล้ใครหวั่นไหวง่าย โสดจะสบายใจกับเพื่อนร่วมงาน แต่ยังไม่กล้าขยับสถานะกลัวเสียเพื่อน ใครมีคู่ มีคนใหม่เข้ามาให้ออกแรงหวงบ่อยๆ จะได้ฉลองข่าวดีในบ้านหรือวันครบรอบสำคัญ มีดวงออกจากงานเพราะการแต่งงาน
คนเกิดวันเสาร์
เครื่องประดับที่ชอบ สร้อย แหวน กำไล นาฬิกา ใส่ออกจากบ้านอย่าให้ขาด ทำให้เรื่องติดขัดเบาบาง สร้างความสำเร็จมากขึ้นกับสิ่งที่คิดอยากทำ ส่วนเรื่องเงิน อาจจับจ่ายได้ไม่ตรงแผน โยกย้าย เปลี่ยนจังหวะการใช้จ่ายเพราะเรื่องจำเป็น รอยยิ้มเสียงหัวเราะช่วยเปิดทางการเจรจา จะนอกรอบหรือแบบทางการ คุณทำได้ดีเสมอ คนในเครื่องแบบมีทุกข์มาให้ สุขภาพวันนี้ ใส่ใจเรื่องปัญหาช่องปากฟัน
ความมั่นคงจะให้คำตอบ คนสม่ำเสมอ อาจมีคนมาถามตรงๆ ว่าคุณคิดอย่างไร อย่าวางฟอร์ม มิเช่นนั้นจะเสียใจไปอีกนาน ด้านคนมีคู่แล้ว ช่วงนี้เหมาะจะลงนามเอกสารหรือทำงานร่วมกัน สินทรัพย์ต่างๆ ดวงปังเพราะครอบครัว
