เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 2 – 8 พ.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
มีเรื่องสนุกๆ ให้ทำ วางงานยุ่ง วางเรื่องส่วนตัว จะได้กระโจนเข้าสู่ความไม่รู้ที่ท้าทาย จะได้ยืนในแสงไฟ เป็นที่ใส่ใจของคนอื่น ของหายอาจเกี่ยวข้องกับคดีความ สุขภาพ เจ็บป่วยอาจทรุดปุบปับ
การงาน เพ่งเล็งแต่เอาอยู่ อยู่ในสายตาของเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ความกดดันอยู่กับผลงาน ยอดขาย เป้าหมายที่เป็นไปได้ยาก ตกงานได้งานใหม่เพราะการแนะนำ ธุรกิจสีเทาโดดเด่น ฟรีแลนซ์โดนแย่งลูกค้า
การเงิน จ่ายก่อนได้คืนทีหลัง รายรับที่เข้ามามีส่วนแบ่งเพื่อลงทุนต่อยอด หรือนำมาต่อทุนเดิม มากกว่าเป็นกำไรคงคลัง เชิงการลงทุนเรื่องของอาหาร และธุรกิจบริการยังเด่นในดวง อสังหาริมทรัพย์ได้ทุ่มเงินดูแล
ความรัก มีเซอร์ไพรส์ที่ตั้งตัวไม่ทัน อาจเป็นแผนเที่ยวในฝัน นัดเดตที่คุณไม่คาดติดมาก่อน สถานะคนโสดยังไม่ขยับ แต่สิ่งที่คุณพยายามมาตลอดไม่สูญเปล่า คนที่มีคู่ดูแลกันดีๆ ปากกับใจมักสวนทางชวนทะเลาะ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
จะได้ในสิ่งที่ปฏิเสธมาตลอด ยิ่งหนีเหมือนยิ่งต้องเจอ อาหารที่ทำกินในบ้าน นำไปทำบุญให้ทาน หรือใส่บาตรช่วยปัดเป่าเรื่องติดขัดในชีวิต จะได้วุ่นวายกับการเดินทาง หรือยานพาหนะต้องซ่อมแซม
การงาน ทุกอย่างจะช้าลงเพราะรอการตัดสินใจ ไม่สามารถลุยคนเดียวได้ ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับ และไม่เหมาะกับการเดินเกมธุรกิจนอกรอบ จะได้รับรู้แต่ต้องทำเป็นมองผ่านในเรื่องช่องโหว่ของระบบทำงาน
การเงิน ช่วยปกปิดความลับ ช่วยเหลือคนอื่น แม้ไม่คาดหวังแต่จะได้รางวัลและแรงสนับสนุนภายหลังที่มากเกินคาด ธุรกิจ คู่ค้า หุ้นส่วนหน้าใหม่ ทำงานกันได้ดีกว่าคนคุ้นเคย เงินเดือนอาจถูกตัดเพราะเรื่องวินัย
ความรัก คนกลางทำตัวลำบาก มักเป็นสะพานใจให้เพื่อนฝูงและอาจตกหลุมรักเป้าหมายเดียวกัน ใครมีคู่แล้ว หาโอกาสอธิบายสิ่งที่เข้าใจผิด อย่าหลบหน้าจะดีที่สุด ทำงานกับคนรักระยะนี้จะเฮงเป็นพิเศษ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ความไม่รู้ ไม่ถนัดจะเป็นข้อดี คุณจะกล้าเปิดใจมากขึ้นกับสิ่งใหม่ที่วิ่งเข้ามา ความแน่นอนจะแกล้งชาวเมถุน มีเกณฑ์เปลี่ยนดวงที่คุณตั้งตัวไม่ทัน แต่ดีหายเหนื่อยดั่งฟ้าหลังฝน โชคลาภมาจากคนอายุน้อย
การงาน เรียนรู้ไป เดินหน้าไปปรับวิธีการนำเสนอ ลดขั้นตอนการทำงานทุกอย่างจะดีขึ้น เจ้านายปล่อยพื้นที่ให้คุณมากขึ้น ระวังการตัดสินใจที่ไม่ผิดไม่ถูกแต่ข้ามหน้าคนอื่น คนธรรมดาจะได้มีชื่อเสียง มีคนดันหลัง
การเงิน จ่ายเยอะ เก็บไม่อยู่รายจ่ายจำเป็นเรียงหน้า ของมันต้องมีก็ขาดไม่ได้ ต้องตั้งสติอย่าควักเงินโอนไว การลงทุนดีช่วงท้ายสัปดาห์ เก็บตก และวิ่งตามกระแสจะได้กำไร ทองคำ ที่ดิน พลังงานค่อนข้างติดลบ
ความรัก อยู่กับใครบ่อยๆ มักมีคนเข้าใจผิดว่าคบหากัน อาจส่งผลดีกับคนโสดแต่คนมีคู่ ต้องไปตามง้อตัวจริงอีกครั้งเสมอ ทายาทคนใหม่อาจมาพร้อมปัญหาอื่นๆ จะดีใจไม่สุด แต่ครอบครัวจะสนับสนุนคุณ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
อะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ ชาวกรกฎจะเจอบททดสอบเหมือนพายุเข้ามาก่อนฟ้าที่สดใส ต้องแก้ปัญหาลำพัง คนช่วยเหลือจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเผชิญ ปรับหนุนดวงทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้านแล้วจะดีขึ้น
การงาน อย่าแก้ไขปัญหาให้คนอื่น แม้สงสารเห็นใจ แต่ต้องรักษามาตรฐานและของเขตไว้จะไม่เดือดร้อน งานที่ทำเพื่อคนหมู่มาก โดนเพ่งเล็ง โจมตีในเรื่องเล็กๆ จุกจิก อยากลาออกใจร่มๆ เพียงปัญหาชั่วคราว
การเงิน หยิบยืมได้ เข้าหาธนาคารราบรื่น เป็นจังหวะต่อสัญญาจ้าง ทำสัญญาใหม่ หรือเปิดบัญชี การลงทุนตลาดในประเทศ ธุรกิจที่ทำต่อมาจากคนอื่น เรียกเงินเข้ากระเป๋าดี รวมทั้งสิ่งที่ดีลราชการ คนในเครื่องแบบ
ความรัก แฟนเก่าเรา อาจเป็นแฟนใหม่เพื่อน หรือสถานะแฟนป้ายแดง มักเป็นคนเคยรักของคนรู้จักรอบๆ ตัว คนโสดมีโอกาสเริ่มใหม่กับคนแปลกหน้า คนที่รู้จักกันไม่นาน คนมีคู่มีลาภจากคนรักแบบใจฟู
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ความรับผิดชอบปฎิเสธยาก ต้องเข้าไปดำเนินการ กลางทาง ไม่ได้ทำตั้งแต่เริ่มต้น งานไอเดียจะได้ปล่อยของ การโดนมองว่านอกสายตา คุณจะสะดวกในการทำงานหรือธุรกรรมตามที่วางแผนเอาไว้สบายๆ
การงาน มักโดนแย่งเวลาพัก งานด่วนงานเร่ง หรือแพ้เสียงในหัว ไอเดียแล่นต้องนั่งคิดและทำงานกลางดึก
หางานใหม่มีคู่แข่งที่ตัดกันด้วยอายุ หรือเจอสนามสอบที่มีการวางตัวเอาไว้แล้ว ไม่เหมาะจะเซ็นสัญญาจ้าง
การเงิน การใช้จ่ายค่อนข้างตีกรอบที่ตึงเกินไป อด ยอมใจแข็ง การใช้จ่ายจำเป็นบางเรื่องจะโดนมองข้าม ธุรกิจจะได้ดึงเกมการลงทุน หรือหันไปมองตลาดใหม่มากกว่าสนใจเรื่องเดิม มีลาภสัตว์สองเท้าใกล้ๆ ตัว
ความรัก งานและการเรียน รบกวนสถานะหัวใจ มักทำให้มีปากเสียงหรือเป็นโสด อยู่ก่อนแต่ง อาจต้องตัดสินใจว่าพอเท่านี้หรือไปต่อ เพศทางเลือก มีคนเก่าๆ กลับมาหา มีดวงได้ของมีค่าจากคนรักเก่า
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
อย่าให้ความเคยชินทำให้คนรอบตัวไม่เกรงใจ มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือ หรือได้เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่น เว้นระยะความเกรงใจจะดีที่สุด อาหารเมนูรสจัดจ้าน เสริมดวงการเงินและกระตุ้นการแข่งขัน
การงาน งานยุ่ง คุณไม่ค่อยมีเวลาให้คนรอบตัว ไปเที่ยว ไปพัก ไม่แคล้วเปิดคอมนั่งทำงานนอกสถานที่ จ๊อบระยะสั้น หากโดนทาบทามให้ทำระยะยาว ตกลงได้แบบไม่ต้องลังเล มนุษย์เงินเดือนจะได้ตำแหน่งใหม่
การเงิน รับเข้าจ่ายออก เงินเก็บอยู่ที่ปลายทาง ถึงเวลารักตัวเองให้มาก อย่าใจดีควักให้คนอื่นเพราะสนิทหรือสงสาร ช่วงนี้คุณจะได้ลงทุนเล็กๆ ตลาดดิจิทัล ตลาดสิ่งของทำมือ ไอเดียศิลปะจะสร้างมูลค่า
ความรัก คนที่เก็บทรงมานานจะแสดงอาการ จะโสดหรือมีคู่อยู่แล้ว ระยะนี้ยิ้มๆ ได้เพราะมีคนทำให้รู้สึกว่าเป็นคนพิเศษ สิ่งของแทนใจมีมาให้หรือมอบให้แทนคำคิดถึง อาจยังไม่ได้พบหน้าคนพิเศษเพราะงานเยอะ
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
แรงสนับสนุนของคนไม่เปิดเผยตัวจะช่วยแก้ไขเรื่องวุ่นๆ ของชาวราศีตุลย์ได้ ของหายไม่ได้คืน ช่วงนี้ทำคุณคนไม่ขึ้น จะโดนคนสนิทข้ามหัว หรือเสียความไว้วางใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ตกงานได้งานใหม่
การงาน เรียนรู้จากคนอื่น ปรับใช้ตามเหมาะสม สิ่งเดิมๆทำให้คุณโดนปฏิเสธ ความมั่นคงจะสั่นคลอน เพราะการมาของเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ ธุรกิจจะได้ขยาย ยิ่งต่างถิ่นยิ่งดี ฟรีแลนซ์สนุกกับโจทย์ใหม่ๆ
การเงิน จะได้รับการสนับสนุนในส่วนที่ไม่คาดคิด หมุนเงินใช้ควบคู่กับบัตรเครดิต สินเชื่อ การลงทุน การกู้ยืมยังต้องรอพิจารณา มีโอกาสต่อรองค่าตัว แต่อย่าให้คนรอบตัวกดค่าแรง มีลุ้นลาภลอยจากบริวารใกล้ชิด
ความรัก หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า เน้นการง้อหรือตีสนิทจากทางอ้อม จะง้อคืนดีหรือหวังชนะใจคู่แข่งเยอะ คุณต้องใจร่มๆ และอย่าวิ่งเข้าชนโดยตรง ทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้า หนุนลดปัญหาปากเสียงและลดคู่แทรก
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
จะต้องลอง กล้าได้กล้าเสีย มีการลงทุน มีสิ่งที่ต้องตัดสินใจบนความไม่รู้หรือรู้ไม่หมด มีดวงได้มรดกจากครอบครัว แม้จะเสียเปรียบพี่น้องของตัวเอง สุขภาพระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ ไซนัสต้องใส่ใจ
การงาน ระมัดระวัง เว้นระยะในการเข้าหาผู้ใหญ่ งานดูไม่มีปัญหา แต่เรื่องการเมืองในที่ทำงาน สิ่งแวดล้อม คุณกำลังเสียเปรียบในหลายด้าน อยู่นิ่งๆ ในกรอบของตัวเองจะดีที่สุด คนตกงานยังว่างยาวๆ
การเงิน ได้ส่วนแบ่งการค้า ส่วนแบ่งจากการแนะนำคนให้ทำธุรกิจ ค้าขายจ่ายกับเรื่องบริวารค่อนข้างเยอะ ทำให้บวกลบแล้วเท่าๆ ทุนเดิม ตลาดลงทุนในต่างแดน เด่นทางทิศเหนือและตะวันออก งดค้ำประกันแม้สนิท
ความรัก อกหัก หรือโสดว่างๆ ระยะนี้อยู่นิ่งๆ ดีที่สุด มีคนเข้ามาหรือโดนตกหัวใจโดยคนที่ไม่ได้คิดจริงจัง เน้นเป็นเพื่อนคุยมากกว่าคาดหวังความสัมพันธ์ คนมีคู่เป็นช่วงปังๆ ที่จะวางแผนอนาคต ครอบครัวจะดีขึ้น
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
สิ่งที่เหนื่อยมานานจะได้พัก วางเรื่องหนักๆ แล้วให้รางวัลหรือเวลากับตัวเอง อาจเป็นจังหวะที่จะเลิกมองนาฬิกา หรือใส่ใจเรื่องวันเวลาบ้าง เสี่ยงโชคอาจติดลบ แต่มีโอกาสจากคนมียศตำแหน่งอายุน้อย
การงาน อย่าให้ความเกรงใจทำให้งานเสียหาย ต้องออกไปลุยแทนบริวาร เจ้านาย ลูกน้อง ลดความห่างเหิน ได้รวมเป็นทีมทำงานมากกว่าฉายเดี่ยว หรือยศตำแหน่งต้องวางเอาไว้เพื่อเป้าหมายสำคัญ จะมีชื่อเสียง
การเงิน ใช้จ่ายตามที่คิด การลงทุน ต้องออกตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ตลาดของอาหาร ยารักษาโรค หรือคมนาคม โดดเด่นในดวงชะตา ติดต่อธนาคารดีทั้งสัปดาห์ แต่เงินและงานนอกระบบ นอกรอบมีปัญหา
ความรัก โดนกีดกัน การคบหาสถานะแฟนป้ายแดง คนรอบตัวไม่เห็นด้วย โดนมองข้ามมองแรงเสมอ แต่หากมันเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพอ อย่าพึ่งเททั้งใจให้คนที่คบหา ส่วนคนแต่งงานแล้วมีคนติดแฟนมากๆ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ข้อผิดพลาดจะได้ร่วมรับผิดชอบ อาจมาจากคุณเองหรือคนรอบตัว แต่ต้องแบกภาระเป็นกลุ่ม ร่วมรับผิดรับชอบ ของหายได้คืน สิ่งที่กำลังเสียเปรียบจะกลายเป็นเรื่องดี ข่าวดีจากคนใกล้ตัวจะช่วยเหลือคุณ
การงาน ความรู้เปิดทางให้ชาวราศีมังกรก่อนใคร คุณอาจอยู่หรือรันวงการมาไม่นาน แต่วุฒิจะนำพาให้คุณก้าวหน้า แซงหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน คนธรรมดาจะมียศ ตำแหน่ง หรือใส่เครื่องแบบ ได้ทำงานให้สังคม
การเงิน จัดระเบียบการใช้จ่ายใหม่ จะได้เงินหรือของมีค่าคืนจากสิ่งที่หายไปนาน เลิกคาดหวังแล้ว การลงทุน เด่นกลางสัปดาห์ต่อทุนเดิม หรือซื้อกองทุน สลาก เปลี่ยนทรงผมใหม่ การเงินจะดีขึ้นแบบพลิกเกม
ความรัก จะคิดถึงคนเก่า แม้มีคนใหม่ข้างกายแล้ว คู่รักไม่มีอะไรหวือหวา ราบรื่น แต่แอบเปรียบเทียบในใจ มีเรื่องเกี่ยวกับทายาทใหม่หรือเขยสะใภ้ที่จะเข้าบ้านปุบปับ คนโสดระวังโดนหลอกให้เสียทรัพย์
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
สิ่งที่ดูเกินเอื้อมอาจง่ายกว่าที่คิด เหนื่อยมานานจะได้วาง สุขภาพ อย่าละเลยสิ่งที่แสดงอาการมานานแล้ว อาจได้พักทุกเรื่องเพื่อดูแลตัวเอง ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียง ช่วยเสริมดวงการเงินและการแข่งขัน
การงาน ตกงานได้งานใหม่ เคยพลาดจะมีโอกาสรอบสอง แต่การค้า คู่แข่งจะแซงหน้า และอุดรอยรั่วที่คุณมี มนุษย์เงินเดือน สนุกกับการเสนองานให้เจ้านาย ธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ชีวิตคน สัตว์จะเฮงกว่าคนอื่น
การเงิน ระวังโดนของย้อมแมวหรือรับของโจรโดยไม่รู้ตัว การเงินเสียมากกว่าได้ หรือบวกลบแล้ว เชิงธุรกิจและเรื่องส่วนตัวค่อนข้างเท่าๆ ทุนเดิม การลงทุนดีกับตลาดของอาหาร ค้าส่ง เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม
ความรัก สิ่งดีๆ ทำให้จะโดนเข้าใจผิด อย่าหัวร้อนเพราะคนรักไม่ได้ดั่งใจ คนงอนยังไม่หายโกรธ ใครบางคนการมีคนคบหา อาจบั่นทอนงาน หรือโอกาสก้าวหน้า ความสัมพันธ์อาจต้องเป็นความลับจะดีต่อใจ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
เป็นเวลาที่คุณจะได้เฉิดฉายในมุมที่คนอื่นมองไม่เห็น แต่เป็นกลไกสำคัญ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ได้โฟกัส ได้มีสมาธิกับสิ่งที่อยากทำมานาน มีงานสีดำให้ร่วมทำบุญ มีข่าวดีจากคนใกล้ตัว
การงาน ใช้แผนสำรอง ในการทำงาน บางเรื่องไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ แต่ลงมือทำด้วยตัวเองจะสำเร็จ ได้พ่วงหลายตำแหน่ง ธุรกิจจะได้ปล่อยวาง ต้องรอจังหวะ อย่าฝืนสวนกระแสจะติดลบ
การเงิน หยิบใช้สบายๆ แต่ลงทุนอาจต้องรอเอาไว้ก่อน ของเก่าเล่าใหม่ สินค้ามือสอง การรีแบรนด์ เปลี่ยนรูปแบบ ช่วยสร้างรายรับ เป็นช่วงที่จะได้เงินจากคดีความ การฟ้องร้องจะชนะ มีโอกาสเรียกค่าแรง
ความรัก หมั้น ขอแต่งงานแบบตั้งตัวไม่ทัน หากโดนปฎิเสธ อย่าพึ่งท้อใจ ให้เวลาอีกฝ่ายพิจารณาอีกสักระยะ คนมีคู่จะมีคนเข้ามาแทรกทั้งสองฝ่าย ที่อยากรับรู้เรื่องหัวใจ คนในแสงไฟมีปัญหาความรัก
