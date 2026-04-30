เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ธุรกิจจะโดนเล่นทีเผลอ อย่าไว้วางใจแม้จะเป็นวันหยุด การติดต่องานนอกรอบ ทำงานจากนอกสถานที่ยังใช้ได้ดี เพราะการตกลงก่อนเริ่มขั้นตอนจริงส่งผลดีในระยะยาว หางานใหม่จะโดนที่เดิมกีดกัน การเงินใช้จ่ายแบบวางแผน อย่าลงทุนในธุรกิจประกัน ทองคำ สังหาริมทรัพย์ บ้านไหนมีสัตว์เลี้ยง ช่วยเสริมดวงการงานและคนสนับสนุน วัยเรียนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับเรื่องที่ทิ้งไปนานแล้ว
ลาภลอยแถมมากับคนอกหัก โดนหลอก คุณอาจเสียใจและเสียทรัพย์ร่วมไปด้วยในเกมความรัก และต้องใช้เวลาพักใจ ส่วนคนที่ยังชื่นมื่น อย่าตามใจทุกเรื่องจนเลยจุดยืนตัวเอง ช่วงนี้พ่อแม่ของแฟนเอ็นดูคุณเป็นพิเศษ เรียกได้ว่ารับเป็นเขยสะใภ้ทางอ้อมไปแล้ว
คนเกิดวันจันทร์
อะไรมีปัญหาจะมีคนช่วยแก้ไขโดยไม่ต้องร้องขอ งานอาจไม่ก้าวหน้าแต่การเรียน ถึงเวลาปัดฝุ่นสกิลเก่าๆ ออกมาสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้ตัวเอง คนธรรมดาจะเริ่มยืนในแสงไฟ ทำสิ่งดีๆ ให้คนอื่นมากขึ้น ปรับการเงินด้วยการหักดิบ ของเก่าขายได้อะไรเก็บไว้ อาจมีคนมาขอซื้อต่อ โดยเฉพาะของเล่น แฟชั่น ของสะสม ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้า ขา กระดูก โชคมาจากเรื่องทุกข์ การสูญเสีย จะโชคดีตอนท้าย
รับฟังแต่ไม่ตัดสิน คนโสดเป็นมิตรกับคนอกหัก มักมีคนเข้ามาปรึกษาปัญหาความรัก ใครมีคนข้างกายแล้ว ถึงเวลาขอหมั้น พาไปพบครอบครัว หรือเป็นจังหวะซื้อสินทรัพย์ร่วมกันกับคนรัก บ้างก็เปิดบัญชีเงินฝากให้ครอบครัว คนเลิกรา ยังไม่กล้าตัดใจ เพราะเสียดายเวลา
คนเกิดวันอังคาร
วันพักผ่อนที่เหมาะจะทำความสะอาดบ้าน หรือรื้อจัดห้องเก็บของ ใครต้องทำงานวันนี้เตรียมรับบทหนักแทนเพื่อนร่วมงาน จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน งาน เรื่องลุ้นที่เหมือนเงียบหายไปนาน การเงินโดนยืม ทั้งเงินและของมีค่า อาจเสียเพื่อนเพราะผลประโยชน์ หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค หรือคนป่วยติดเตียง เพื่อหนุนสถานะการเงินให้ดีขึ้น นัดหมาย ตารางเวลา วันนี้มีโอกาสโดนเลื่อนโดนเท
ความสบายใจทำให้คนโสดมองคนใกล้ตัวในมุมที่ไม่เหมือนเดิม แอบรัก หรือแม้สารภาพไปแล้ว แต่ความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้า หรือเจอคนที่ใจไม่ตรงกัน ความเลิฟที่ทำงานร่วมกันจะมีปัญหา ใครหยุดพัก เป็นวันเหมาะจะเปิดตัวคนรักกับครอบครัว หรือแจกการ์ดงานมงคล
คนเกิดวันพุธ
การเดินทางไกล พบปะคนรู้จักในต่างถิ่น พักผ่อน ทำงาน คนแปลกหน้าให้คุณเสมอ โดยเฉพาะสายค้าขาย ความตรงไปตรงมาทำให้ได้รับความไว้วางใจ มีดวงต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้าน แต่ให้ระวังการเอาทรัพย์สินเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือการโดนใช้เครดิตส่วนตัวเพื่อคนอื่น ตกงานมักมีจ๊อบเสริมที่ไม่สนใจเข้ามาทัก เสริมดวงรับวันหยุด หาเวลาสะดวกงดกินเนื้อสัตว์ หนุนดวงคนสนับสนุนเมตตา
มีโมเมนต์ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น รักชอบใครมักมีสื่อกลางไปบอกแม้ไม่ได้ขอร้อง แต่พวกเขาจะรู้แต่ยังไม่ให้คำตอบกลับคืนมา ใครบางคนกำลังมโนว่าคุณมีใจให้ จะได้ของขวัญในเทศกาลอยากจะให้ จากคนที่มองคุณเป็นคนพิเศษมากๆ แต่ไม่กล้าบอกตรงๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คำพูดของคนอื่นจะส่งผลต่อการตัดสินใจ การค้า ธุรกิจที่ดีลวันนี้ โอกาสเข้าข้างคุณ แต่อย่าใจร้อนต้องค่อยๆ พิจารณา ความผิดเดิมซ้ำๆ ทำให้ใครบางคนว่างงาน อาหารเมนูสัตว์สี่เท้าหนุนดวงการเงิน จะมีคนช่วยเหลือการเงิน เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้ว ไม่เหมาะจะเข้าหุ้นร่วมทุน แม้จะเป็นคนสนิทกันมากๆ ระวังอุบัติเหตุในสถานที่สาธารณะ สุขภาพของคนในครอบครัวต้องใส่ใจเป็นพิเศษ มีโชคสัตว์สองเท้า
งานทำให้ใครบางคนที่หายหน้าต้องเจอกัน มักมีเรื่องอึดอัดใจกับคนรักเก่า แม้จะจบกันไปนานแล้ว ส่วนคนมีคู่ คนรักหึงหวงบ่อย ง้อด้วยเมนูอร่อยๆ จะอารมณ์ดีขึ้น จะมีคนขอโอกาส แต่ใครบางคนไม่อยากให้กลัวจะผิดหวังแบบเดิมๆ เพศทางเลือก มีคนตีสนิทแต่ไม่บอกตรงๆ
คนเกิดวันศุกร์
ความตั้งใจต้องเดินหน้าต่อ อย่าให้อุปสรรคทางคำพูด หรือข่าวลือที่คนอื่นหลงเชื่อมาขัดขวางสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำ เสื้อผ้าโทนสีอ่อน ขาว ครีมนำโชคการแข่งขัน เป็นวันปังๆ ที่จะขอโทษ ขอโอกาสปรับความเข้าใจกับคนรู้จัก การค้าที่ทำแบบไม่มีวันหยุด ถึงเวลาบุกตลาดใหม่ เปิดเกมในกลุ่มลูกค้าป้ายแดง ปัญหาการเงินคนในบ้านจะช่วยคุณบางส่วน หนี้สินกำลังลดลง สุขภาพใส่ใจไมเกรน ความดันโลหิต
เข้าใกล้ใครมักเป็นประเด็น แม้ไม่ได้คิดอะไร ความโสดทำงานผิดที่ แต่ส่งผลดีหากคุณทำงานในแสงไฟ ออกสื่อบ่อยๆ จะหนุนดวงทั้งคู่ ด้านคนมีแฟน อาจมีเซอร์ไพรส์ไม่โดนใจ อย่าหึงหวงออกหน้าบ่อยๆ จะผิดใจกันเสียเปล่า มีคนผิดนัดและพยายามแก้ตัวแบบเก้อๆ
คนเกิดวันเสาร์
ธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างเด่น หากคุณคิดอยากทำแต่ยังเป็นลูกจ้าง ถึงเวลาลุกมาวางแผนเป็นเจ้านายตัวเอง ยังไม่พร้อม แต่จะค่อยๆ มีคนช่วยระหว่างทาง อย่าให้ใครตามงาน ถึงเวลาบล็อกชั่วคราว หาโอกาสทำบุญสังฆทานสด เรื่องติดขัดจะมีแสงสว่าง การใช้จ่ายเกินงบแต่สุขใจ พอใจ การลงทุนตลาดในต่างแดนเงียบ สวนทางกับดวง สถาบันการเงินที่เปิดในวันหยุด เสริมดวงชาววันเสาร์ งดเสี่ยงลาภชั่วคราว
คนที่ไม่ได้รอจะกลับมา แต่คนที่รอมานานมักโดนมองข้าม การโดนปฏิเสธ ทำให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้ไวกว่าเดิม เพศทางเลือกมีคนปกปิด ทั้งสถานะจริงหรือความคิดในใจ คนมีคู่ คนรักจะหนุนงานและโอกาส อยากพักอาจจะยัง เพราะมีคนขยัน หาอะไรให้คิดทำบ่อยๆ
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **